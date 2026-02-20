Medienkooperation

News

Comedy-Hörbücher
20. Februar 2026

Lachen garantiert: Die besten Comedy-Hörbücher und Podcasts

Podcast und Hörbuch Trends 2026
15. Januar 2026

Podcast und Hörbuch Trends 2026: Was uns dieses Jahr erwartet

Hörbücher für gemütliche Winterabende
11. Dezember 2025

Die besten Hörbücher für gemütliche Winterabende: Von Krimi bis Hygge

DDR Hörbücher
7. November 2025

Die besten DDR-Hörbücher und Podcasts: Geschichte hören und verstehen

Lebenslanges Lernen
17. Oktober 2025

Lebenslanges Lernen mit Hörbüchern: 10 Gewohnheiten erfolgreicher Lerner

Englisch lernen mit Hörbüchern
2. September 2025

Englisch lernen mit Hörbüchern: So verbessern Sie entspannt Ihr Hörverständnis

True Crime
6. August 2025

Die Top True Crime Podcasts und Hörbücher

Kreativität Kinder
27. Juni 2025

Wie Hörbücher die Kreativität und Lesefreude von Kindern fördern

Buchclub
10. Juni 2025

So gründen Sie erfolgreich einen Buchclub in 5 Schritten: Tipps & Ideen

Schnelllesen und Speed Listening
9. Mai 2025

Speed Listening & Schnelllesen: Mehr Wissen in weniger Zeit

hören hörbücher
15. April 2025

20 entspannende Tätigkeiten für das Hören von Hörbüchern (keine Hausarbeiten)

Nur noch ein Kapitel: So anstrengend ist langes Lesen für das Auge
9. April 2025

Nur noch ein Kapitel: So anstrengend ist langes Lesen für das Auge

Podcast Trends 2025
14. März 2025

Podcast-Trends: Was uns in Deutschland erwartet

Podcasts zur Mitarbeiterschulung: Potenziale und Grenzen
10. März 2025

Podcasts zur Mitarbeiterschulung: Potenziale und Grenzen

Weihnachtshörbücher
13. Dezember 2024

Weihnachtsstimmung: Die 10 besten Hörbücher für gemütliche Stunden

Hörspiele
15. November 2024

Kino auf die Ohren: die besten deutschen Hörspiele

Kreativ werden im Garten: DIY-Ideen und Podcast-Empfehlungen für Ihr kleines Paradies
4. November 2024

Kreativ werden im Garten: DIY-Ideen und Podcast-Empfehlungen für Ihr kleines Paradies

mehr bücher lesen
20. September 2024

Warum Sie mehr Bücher lesen sollten und wie es Ihnen gelingt (kompletter Leitfaden)

Buch zu Ende lesen
26. August 2024

Warum die meisten Bücher nicht zu Ende gelesen werden — und was Sie dagegen tun können

Bücher Produktivität
30. Juli 2024

Steigern Sie Ihre Produktivität: Die 10 besten Bücher für effektives Selbstmanagement

Erholsam schlafen
29. Juli 2024

Erholsam schlafen: So schaffen Sie eine gesunde Schlafumgebung

Kinder Podcast
2. Juli 2024

Die besten Lern-Podcasts für Kinder: spielerisch die Welt kennenlernen

inspirierende Bücher
5. Juni 2024

9 inspirierende Bücher, die Ihr Leben nachhaltig verbessern werden

Musik Podcast
10. Mai 2024

Die 10+ besten Musik Podcasts für Musikliebhaber

Dankbarkeit Hörbücher
19. April 2024

Dankbarkeit macht glücklich: Top Hörbücher und Podcasts für positives Denken

Audible-Studie
27. März 2024

Audible-Studie: Hörvergnügen in deutschen Kinderzimmern

Klimawandel Hörbücher
7. März 2024

Unsere Umwelt verstehen: Die besten Hörbücher zum Thema Klimawandel

Hörbuch Gelegenheit
20. Februar 2024

10 gute Gelegenheiten, um ein Hörbuch zu genießen

Podcast
25. Januar 2024

Warum sind Podcasts so beliebt? 5 Gründe, warum wir Podcasts lieben

Einschlafen mit Hörbuch
15. November 2023

Einschlafen mit Hörbüchern: Top-Tipps und Empfehlungen

Lesegewohnheiten
15. November 2023

Aufgedeckt: Lesegewohnheiten der erfolgreichsten Menschen der Welt

queere Hörbücher
29. August 2023

LGBTQIA+-Hörspaß: Queere Hörbuch und Podcast Tipps für Lesemuffel

selbstliebe hörbücher
17. Juli 2023

Die besten Selbstliebe und Mindfulness Hörbücher für mehr Achtsamkeit

Hörbücher auf Reisen
10. Juli 2023

Hörspaß im Urlaub: Die besten Hörbücher auf Reisen

hoerbuecher-besser-einschlafen
28. Juni 2023

Wie Hörbücher einfach Ihren Schlaf verbessern können

Hörbücher für Kinder
22. Juni 2023

Die Magie der Hörspiele: Wie sie die Fantasie unserer Kinder beflügeln

Studie Lesen
22. Juni 2023

Die digitale Revolution des Lesens: Wie eBooks und Audiobooks den Markt erobern

Erotik Hörbücher
30. Mai 2023

Erotische Hörbücher: Tauchen Sie in die Welt der Erotik ein

Englisch hörbuch
30. Mai 2023

Englische Hörbücher: Spielerisch Sprachkenntnisse verbessern

Hörbuch verschenken
30. Mai 2023

Besondere Momente mit Hörbüchern verschenken

Hörbuch bestseller
30. Mai 2023

Die Top 3 Hörbuch Bestseller des Jahres

hoerbuch-app
10. März 2023

Die besten Hörbuch Apps für Bücherwürmer