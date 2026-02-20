Medienkooperation
Hoerbuecher
Open main menu
Home
Die besten Hörbuch-Apps
Die besten Hörbuch-Apps im Check
Bookbeat im Test
Audible im Test
Blinkist im Test
Nextory im Test
Legimi im Test
Podimo im Test
RTL+ Hörbücher im Test
Der ultimative Hörbuch Abo-Vergleich
Hörbuch-Bestseller 2026
Top 3 Hörbuch Bestseller 2026
Die Magie der Hörspiele: Fantasie unserer Kinder beflügeln
Erotische Hörbücher: Tauchen Sie in die Welt der Erotik ein
Englische Hörbücher: Easy Sprachkenntnisse verbessern
Wie Hörbücher Ihren Schlaf verbessern können
Besondere Momente mit Hörbüchern verschenken
Die besten Selbstliebe und Mindfulness Hörbücher
Home
Die besten Hörbuch-Apps
Der ultimative Hörbuch Abo-Vergleich
Hörbuch-Bestseller 2026
Home
Hoerbuecher
News
News
20. Februar 2026
Lachen garantiert: Die besten Comedy-Hörbücher und Podcasts
15. Januar 2026
Podcast und Hörbuch Trends 2026: Was uns dieses Jahr erwartet
11. Dezember 2025
Die besten Hörbücher für gemütliche Winterabende: Von Krimi bis Hygge
7. November 2025
Die besten DDR-Hörbücher und Podcasts: Geschichte hören und verstehen
17. Oktober 2025
Lebenslanges Lernen mit Hörbüchern: 10 Gewohnheiten erfolgreicher Lerner
2. September 2025
Englisch lernen mit Hörbüchern: So verbessern Sie entspannt Ihr Hörverständnis
6. August 2025
Die Top True Crime Podcasts und Hörbücher
27. Juni 2025
Wie Hörbücher die Kreativität und Lesefreude von Kindern fördern
10. Juni 2025
So gründen Sie erfolgreich einen Buchclub in 5 Schritten: Tipps & Ideen
9. Mai 2025
Speed Listening & Schnelllesen: Mehr Wissen in weniger Zeit
15. April 2025
20 entspannende Tätigkeiten für das Hören von Hörbüchern (keine Hausarbeiten)
9. April 2025
Nur noch ein Kapitel: So anstrengend ist langes Lesen für das Auge
14. März 2025
Podcast-Trends: Was uns in Deutschland erwartet
10. März 2025
Podcasts zur Mitarbeiterschulung: Potenziale und Grenzen
13. Dezember 2024
Weihnachtsstimmung: Die 10 besten Hörbücher für gemütliche Stunden
15. November 2024
Kino auf die Ohren: die besten deutschen Hörspiele
4. November 2024
Kreativ werden im Garten: DIY-Ideen und Podcast-Empfehlungen für Ihr kleines Paradies
20. September 2024
Warum Sie mehr Bücher lesen sollten und wie es Ihnen gelingt (kompletter Leitfaden)
26. August 2024
Warum die meisten Bücher nicht zu Ende gelesen werden — und was Sie dagegen tun können
30. Juli 2024
Steigern Sie Ihre Produktivität: Die 10 besten Bücher für effektives Selbstmanagement
29. Juli 2024
Erholsam schlafen: So schaffen Sie eine gesunde Schlafumgebung
2. Juli 2024
Die besten Lern-Podcasts für Kinder: spielerisch die Welt kennenlernen
5. Juni 2024
9 inspirierende Bücher, die Ihr Leben nachhaltig verbessern werden
10. Mai 2024
Die 10+ besten Musik Podcasts für Musikliebhaber
19. April 2024
Dankbarkeit macht glücklich: Top Hörbücher und Podcasts für positives Denken
27. März 2024
Audible-Studie: Hörvergnügen in deutschen Kinderzimmern
7. März 2024
Unsere Umwelt verstehen: Die besten Hörbücher zum Thema Klimawandel
20. Februar 2024
10 gute Gelegenheiten, um ein Hörbuch zu genießen
25. Januar 2024
Warum sind Podcasts so beliebt? 5 Gründe, warum wir Podcasts lieben
15. November 2023
Einschlafen mit Hörbüchern: Top-Tipps und Empfehlungen
15. November 2023
Aufgedeckt: Lesegewohnheiten der erfolgreichsten Menschen der Welt
29. August 2023
LGBTQIA+-Hörspaß: Queere Hörbuch und Podcast Tipps für Lesemuffel
17. Juli 2023
Die besten Selbstliebe und Mindfulness Hörbücher für mehr Achtsamkeit
10. Juli 2023
Hörspaß im Urlaub: Die besten Hörbücher auf Reisen
28. Juni 2023
Wie Hörbücher einfach Ihren Schlaf verbessern können
22. Juni 2023
Die Magie der Hörspiele: Wie sie die Fantasie unserer Kinder beflügeln
22. Juni 2023
Die digitale Revolution des Lesens: Wie eBooks und Audiobooks den Markt erobern
30. Mai 2023
Erotische Hörbücher: Tauchen Sie in die Welt der Erotik ein
30. Mai 2023
Englische Hörbücher: Spielerisch Sprachkenntnisse verbessern
30. Mai 2023
Besondere Momente mit Hörbüchern verschenken
30. Mai 2023
Die Top 3 Hörbuch Bestseller des Jahres
10. März 2023
Die besten Hörbuch Apps für Bücherwürmer