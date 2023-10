Resteverwertung wie bei Oma

Rund 18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen laut WWF pro Jahr in Deutschland in der Tonne – eine unvorstellbar hohe Zahl. Für einen Großteil davon sind wir selbst in den Privathaushalten verantwortlich. Das ist doppelt ärgerlich, denn: Die weggeworfenen Lebensmittel haben wir meist nur Tage zuvor teuer bezahlt. Bei Oma Merit kommt das nicht in die Tüte: Sie schmeißt Produkte nur weg, wenn sie schon schimmeln, und weiß genau, wie man welches Essen am besten weiterverwertet. Ihre Tipps sehen Sie im Video.