Halten Sie Fische in einem Außenteich, dann aufgepasst! Bei Kälte senken Fische ihren Stoffwechsel ab – das spart ihnen viel Energie. Der Sauerstoff, der sich am Grund des Wassers angereichert hat, reicht aus, um zu überleben. Bei eisigen Temperaturen fallen Fische in eine energiesparende Winterstarre, dann bewegen sie sich so gut wie gar nicht und essen auch nichts.

Ihr Teich sollte aber natürlich nicht zufrieren. Im Zweifel erkundigen Sie sich in der Zoohandlung, bis zu wie viel Grad Wassertemperatur Ihre Fische lebensfähig sind.