Er hat den Tod von vielen Menschen in Kauf genommen.

Am Freitag (24.11.) begann der Prozess gegen Frank P. (57), der im Mai in Ratingen eine Explosion in einem Hochhaus verursacht haben soll. Neun Polizisten und Feuerwehrleute wurden teils lebensgefährlich verletzt, eine junge Polizistin verbrannte fast bei lebendigem Leib. Die Hausbewohner erinnern sich an die dramatischen Stunden.

