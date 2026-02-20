Medienkooperation
Sprachen Lernen
Open main menu
Sprachen lernen
Sprachlern-Apps
Sprachlern-Apps: Perfekt zum Fremdsprachen lernen
Einfach Sprachen lernen mit Babbel
Duolingo Sprachlern-App im Test!
Busuu im Test: Sprachkurse von Experten entwickelt
Mondly: Lohnt sich die Nutzung der Sprachlern-App?
Online Sprachkurse
Der beste Sprachkurs zum Fremdsprachen lernen
Lingoda: Die Online-Sprachschule im Check
Preply im Test: Sprachen lernen mit Coach
Rosetta Stone: Intuitiv lernen wie eine Muttersprache
GoStudent: Nachhilfe Online
Ratgeber und Tipps
Ratgeber, News und Studien zum Fremdsprachen lernen
Studie: Schlüssel zum leichteren Sprachen lernen
Spielerisch Sprachen lernen: In diesen Ländern klappt es am besten
5 Gründe, warum Sie als Unternehmer/in eine zweite Sprache lernen sollten
Wie Erwachsene Sprachen lernen: 7 Tipps und Lernmethoden
Kinderleicht: Können Erwachsene neue Sprachen wie Kinder lernen?
Wie KI die Zukunft des Sprachenlernens verändert
Kinderleicht: Können Erwachsene neue Sprachen wie Kinder lernen?
Lerntechnik Shadowing: In 7 Schritten eine neue Sprache lernen
Fremdsprachen im Überblick
Beliebteste Fremdsprachen 2026
4 überzeugende Gründe, warum Sie Deutsch lernen sollten
Warum Englisch lernen? Gründe, Tipps und Methoden zum Erfolg
Vous parlez français? 4 gute Gründe zum Französisch lernen
Weltsprache Español: Warum Spanisch lernen sinnvoll ist
Italienisch lernen: Die romantischste Sprache der Welt
Japanisch, Polnisch und Co. — Warum Sie eine seltene Sprache lernen sollten
Portugiesisch lernen: 4 überzeugende Gründe und hilfreiche Tipps
Niederländisch lernen: die besten Gründe, Tipps und Methoden
Sprachen lernen
Sprachlern-Apps
Online Sprachkurse
Ratgeber und Tipps
Fremdsprachen im Überblick
Home
Sprachen Lernen
News
News
20. Februar 2026
Sprachlern-Routine entwickeln: In 3 Schritten zur nachhaltigen Lerngewohnheit
15. Januar 2026
Die 8 schwierigsten Sprachen für Deutschsprechende: Herausforderungen und Lernstrategien
11. Dezember 2025
Gute Vorsätze 2026: Eine neue Sprache lernen – So klappt es diesmal wirklich
7. November 2025
Faszinierende Sprachfakten: 25 überraschende Geheimnisse der menschlichen Kommunikation
17. Oktober 2025
Spanisch lernen als Erwachsener: Warum Ihr Gehirn jetzt erst richtig durchstartet
2. September 2025
KI revolutioniert das Sprachenlernen: 5 Wege, wie künstliche Intelligenz beim Fremdsprachen lernen hilft
6. August 2025
Sprachbarrieren im Urlaub überwinden: Die besten Apps und bewährte Tipps für entspannte Reisen
1. Juli 2025
Sprachaustausch: So lernen Sie spielend leicht neue Sprachen
12. Juni 2025
Vokabeln lernen: Warum Sie nach 3 Tagen 80% vergessen – und wie Sie es ändern
9. Mai 2025
Mit Sprachen punkten: 13 Berufe für Mehrsprachige
15. April 2025
Die besten Sprachen, die Sie 2026 lernen sollten (außer Englisch)
14. März 2025
Ist Körpersprache eine richtige Sprache? Nonverbale Kommunikation weltweit
19. November 2024
Die 10 besten Podcasts zum Englischlernen
20. September 2024
Wie lange dauert es, eine Fremdsprache zu lernen? Das kommt ganz drauf an
26. August 2024
5 kreative Tipps zum Erlernen einer Fremdsprache über 50
30. Juli 2024
Die 10 besten TV-Serien zum Englisch lernen
2. Juli 2024
Englisch lernen von Zuhause: 11 Methoden für schnelles und effektives Lernen
5. Juni 2024
Tipps zur Verbesserung der Lesekompetenz in einer Fremdsprache
10. Mai 2024
Die einfachste Sprache der Welt: Diese 10 Sprachen sind leicht zu lernen
19. April 2024
Die 10 besten Filme zum Englisch lernen
7. März 2024
Wie eine zweite Sprache Ihr Gehirn stärken kann
20. Februar 2024
Kinderleicht: Können Erwachsene neue Sprachen wie Kinder lernen?
25. Januar 2024
Wie KI die Zukunft des Sprachenlernens verändert
10. Januar 2024
Wie Erwachsene Sprachen lernen: 7 Tipps und Lernmethoden
1. Dezember 2023
Lerntechnik Shadowing: In 7 Schritten eine neue Sprache lernen
15. November 2023
Die 6 offiziellen UNO-Sprachen und wie Sie diese zum beruflichen Erfolg bringen
15. November 2023
Japanisch, Polnisch und Co. — Warum Sie eine seltene Sprache lernen sollten
29. August 2023
5 Gründe, warum Sie als Unternehmer/in eine zweite Sprache lernen sollten