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News

Sprachlern-Routine
20. Februar 2026

Sprachlern-Routine entwickeln: In 3 Schritten zur nachhaltigen Lerngewohnheit

schwierige Sprachen für Deutschsprechende
15. Januar 2026

Die 8 schwierigsten Sprachen für Deutschsprechende: Herausforderungen und Lernstrategien

Vorsätze 2026
11. Dezember 2025

Gute Vorsätze 2026: Eine neue Sprache lernen – So klappt es diesmal wirklich

Sprachfakten
7. November 2025

Faszinierende Sprachfakten: 25 überraschende Geheimnisse der menschlichen Kommunikation

Spanisch lernen als Erwachsener
17. Oktober 2025

Spanisch lernen als Erwachsener: Warum Ihr Gehirn jetzt erst richtig durchstartet

KI Sprachenlernen
2. September 2025

KI revolutioniert das Sprachenlernen: 5 Wege, wie künstliche Intelligenz beim Fremdsprachen lernen hilft

Sprachbarrieren im Urlaub
6. August 2025

Sprachbarrieren im Urlaub überwinden: Die besten Apps und bewährte Tipps für entspannte Reisen

Sprachaustausch
1. Juli 2025

Sprachaustausch: So lernen Sie spielend leicht neue Sprachen

Vokabeln lernen
12. Juni 2025

Vokabeln lernen: Warum Sie nach 3 Tagen 80% vergessen – und wie Sie es ändern

Berufe für Mehrsprachige
9. Mai 2025

Mit Sprachen punkten: 13 Berufe für Mehrsprachige

Sprachen 2025
15. April 2025

Die besten Sprachen, die Sie 2026 lernen sollten (außer Englisch)

Körpersprache
14. März 2025

Ist Körpersprache eine richtige Sprache? Nonverbale Kommunikation weltweit

englischer Podcast
19. November 2024

Die 10 besten Podcasts zum Englischlernen

Dauer Sprache lernen:
20. September 2024

Wie lange dauert es, eine Fremdsprache zu lernen? Das kommt ganz drauf an

sprache lernen über 50
26. August 2024

5 kreative Tipps zum Erlernen einer Fremdsprache über 50

Serien zum Englisch lernen
30. Juli 2024

Die 10 besten TV-Serien zum Englisch lernen

Englisch Zuhause lernen
2. Juli 2024

Englisch lernen von Zuhause: 11 Methoden für schnelles und effektives Lernen

Lesekompetenz Fremdsprache
5. Juni 2024

Tipps zur Verbesserung der Lesekompetenz in einer Fremdsprache

leichte Sprachen
10. Mai 2024

Die einfachste Sprache der Welt: Diese 10 Sprachen sind leicht zu lernen

Filme zum Englisch lernen
19. April 2024

Die 10 besten Filme zum Englisch lernen

Zweitsprache stärkt Gehirn
7. März 2024

Wie eine zweite Sprache Ihr Gehirn stärken kann

Sprachenlernen wie ein Kind
20. Februar 2024

Kinderleicht: Können Erwachsene neue Sprachen wie Kinder lernen?

KI Sprachenlernen
25. Januar 2024

Wie KI die Zukunft des Sprachenlernens verändert

Erwachsene Sprache lernen
10. Januar 2024

Wie Erwachsene Sprachen lernen: 7 Tipps und Lernmethoden

Shadowing
1. Dezember 2023

Lerntechnik Shadowing: In 7 Schritten eine neue Sprache lernen

UNO Sprachen
15. November 2023

Die 6 offiziellen UNO-Sprachen und wie Sie diese zum beruflichen Erfolg bringen

seltene Sprache lernen
15. November 2023

Japanisch, Polnisch und Co. — Warum Sie eine seltene Sprache lernen sollten

Unternehmer Sprache lernen
29. August 2023

5 Gründe, warum Sie als Unternehmer/in eine zweite Sprache lernen sollten