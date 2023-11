Statistisch gesehen leiden Frauen etwa doppelt so oft unter einem Blähbauch wie Männer. Auch wenn diese Zahl möglicherweise verfälscht ist, weil Frauen bei Gesundheitsproblemen eher einen Arzt aufsuchen als Männer.

Eine Erklärung dafür, dass Frauen häufiger betroffen sind, könnte jedoch auch in den Hormonen begründet liegen: Das weibliche Geschlechtshormon Östrogen beispielsweise regt die Darmbewegung an. Ist der Östrogenspiegel niedrig – wie es beispielsweise in der Schwangerschaft, vor allem aber auch in den Wechseljahren der Fall ist – verweilt die Nahrung einfach länger im Darm und es werden mehr Verdauungsgase gebildet, die sich dann in Form eines Blähbauchs äußern können.

Lese-Tipp: Woher kommen die Blähungen vor und während der Menstruation?