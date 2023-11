Nie mehr Blähungen durch Hülsenfrüchte: So werden Linsen und Co. bekömmlicher

Wer dennoch nicht auf die gesunden Eiweißlieferanten verzichten möchte, kann folgenden Trick anwenden: Hülsenfrüchte vor dem Kochen waschen! Das gilt hauptsächlich für Kidneybohnen und Kichererbsen aus der Dose. Denn die schwer verdaulichen Mehrfachzucker gehen in die Konservenflüssigkeit über und sollten deshalb vor dem Verzehr abgespült werden.

Hülsenfrüchte, die nicht vorgekocht sind und praktisch roh gekauft werden, sollten mindestens acht bis zehn Stunden eingeweicht werden. Auch in diesem Fall geht ein Großteil des Zuckers in das Einweichwasser über, das ihr anschließend wegschütten solltet. Danach werden die Hülsenfrüchte in ein Sieb gegeben und nochmals kurz abgespült.

Auch beim Kochen könnt ihr den Zuckergehalt weiter reduzieren, indem ihr das Kochwasser nach der Hälfte der Garzeit durch frisches Wasser ersetzt.

