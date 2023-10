Es war ein aufsehenerregender Fall: Nach einem Clubbesuch lauert ihr damaliger Noch-Ehemann Milena an ihrer Wohnadresse auf. Sie hat ihn aus der gemeinsamen Wohnung geschmissen, er sie daraufhin gestalkt und bedroht. Schon in der Vergangenheit soll es immer wieder zu Gewaltausbrüchen gekommen sein. Immer zum Nachteil von Milena.

Seit etwa einem Jahr sitzt der Täter in U-Haft, hat bei bisherigen Prozessterminen kaum eine Miene verzogen. Der heute 35-jährige macht nur wenige Angaben vor dem Landgericht Marburg, wo gegen ihn verhandelt wird, sitzt in manchen Verhandlungen teils mit geschlossenen Augen auf der Anklagebank. Beim heutigen Prozess hingegen soll er sich bei den Angehörigen entschuldigt haben.

Welches Leid er angerichtet hat, muss ihm bewusst sein. Gutachter stufen ihn als voll schuldfähig ein. Mehrfach hat er seine Ex in der Vergangenheit bedroht, angegeben, ihr Leben zerstören zu wollen. Laut Gutachten wirft Milena ihn im Januar 2022 aus der gemeinsamen Wohnung. Der Gutachterin gegenüber bestätigt er, Milena daraufhin ständig angerufen zu haben – angeblich, so gibt Givami G. an – sei es ihm nur darum gegangen, das gemeinsame Kind sehen zu dürfen. Angeblich, so das Gutachten, habe er ihr nie gedroht, sei nie eifersüchtig gewesen. Das Gericht erkennt in seinem Handeln zwar ein Rachemotiv und Heimtücke, jedoch keine niedrigen Beweggründe für seine Tat.