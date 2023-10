Milenas Ex Givami G. droht eine lebenslange Haft wegen heimtückischen Mordes. Ein Gerichtsgutachten bescheinigt ihm eine volle Schuldfähigkeit. Er wird im Falle eines Urteils für seine Tat vollumfänglich geradestehen müssen und Familie und Freunde von Milena endlich Gerechtigkeit erfahren.

Wie würde eine gerechte Strafe für einen Menschen aussehen, der einen anderen auf so grausame Weise getötet hat? Tanja sagt: „Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber dieser Mensch hat einfach so viel angerichtet – dafür gibt es keine Worte.“ Und weiter: „Es gibt in Deutschland so viele Frauen, die Angst haben. Es gibt keinen Grund für körperliche Gewalt.“ (xes)

