Der Grund für die Absage: Das Unternehmen „Life at Sea Cruises“ hatte kein Schiff! Ursprünglich geplant war der Kauf eines AIDA-Schiffes, doch dieser Deal platzte und ohne Schiff gibt es keine Kreuzfahrt. Laut CNN würde das Unternehmen das Geld nun in Raten an die Passagiere zurückbezahlen.

