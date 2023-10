Den wahrgewordenen Traum für Star Wars-Fans bietet Disney Cruises. Unter dem Motto „Star Wars Day at Sea“ (also Star Wars-Tag auf See) können Urlauber auf ausgewählten Kreuzfahrten einen Mottotag im Zeichen der legendären Saga rund um Darth Vader erleben und „einem Dutzend Star Wars-Charakteren“ begegnen – hier segelt man wortwörtlich in eine andere Galaxie.