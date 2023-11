Der 7. Oktober ist der Tag, der für viele Israelis alles verändert. Palästinensische Hamas-Terroristen dringen nach Israel ein und greifen Zivilisten an. Die Islamisten richten ein Massaker an, töten mehr als 1.000 Menschen auf brutale Weise und verschleppen rund 240 Menschen. Darunter: Mia, die davon träumt, Tätowiererin zu werden und bereits jetzt in einem Tattoo-Studio arbeitet.

Was ihre Familie in den folgenden Wochen durchmacht, lässt sich nur erahnen. Auch den Angehörigen der weiteren Geiseln ist klar: Ein Menschenleben ist den Terroristen nichts wert, ihre Brutalität beispiellos.

