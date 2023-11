Emily wurde zunächst für tot gehalten. Ihr Vater, der aus Irland stammt, hatte kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel in einem herzzerreißenden Fernsehinterview unter Tränen seine Erleichterung darüber geäußert, dass seine Tochter nicht in die blutigen Hände der Hamas gefallen sei. Mehrmals versagt dem Vater die Stimme, er bricht in Tränen aus. Denn dies sei noch „schlimmer als der Tod" gewesen. Drei Wochen später hieß es dann, sie sei womöglich doch als Geisel in den Gazastreifen verschleppt worden – und am leben.

„Wir werden sie zurückholen. Egal wann wir sie zurückbekommen“, hat Papa Thomas mit zittriger Stimme gesagt, als er erfuhr, dass Emily lebt. Jetzt will die Familie das große Wunder nur noch feiern: „Wir werden die größte Geburtstagsparty feiern, die die Welt je gesehen hat.“ (kra)