Unter Tränen berichtet die junge Israelin in einem Fernsehinterview von dem wohl schlimmsten Tag ihres Lebens: Als Mor Bayder mit ihrer Familie den Bunker nach einem Sirenenalarm verlassen hat, rief ihre Tante sie hysterisch und voller Panik an. „Öffnet Facebook, öffnet Facebook, hat sie in das Handy geschrien. Meine Mutter konnte Facebook nicht öffnen, sie zitterte am ganzen Körper“, erzählt die junge Israelin sichtlich aufgebracht. Also habe sie auf ihrem Handy Facebook geöffnet und dann den blanken Horror gesehen.

Lesen Sie auch: Israelisches Paar heiratet spontan, dann muss es in den Krieg ziehen!

„Meine Großmutter lag auf dem Boden in ihrem eigenen Haus, ermordet. Der ganze Boden war voller Blut und mittendrin lag meine Oma!“, erzählt die Enkelin unter Tränen. Die Terroristen haben mit dem privaten Handy der Oma die Ermordung gefilmt und dann auf ihrem privaten Facebook-Profil hochgeladen. Durch die Benachrichtung der Social-Media-Plattform, die Großmutter habe etwas Neues gepostet, habe die Familie überhaupt erst von der schrecklichen Tat erfahren.