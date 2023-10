Deutsche Auswanderin in Tel Aviv: „Am Samstag hat sich die Welt für uns alle hier verändert“

Am Samstagmorgen, den 7.Oktober, gegen 6.30 Uhr schrillen die Sirenen laustark durch Tel Aviv und reißen Anna-Maria Meier und ihre Familie aus dem Schlaf. Im Gespräch mit RTL erzählt sie, dass Sirenenlärm zum Alltag dazu gehöre und alle genau wissen, wie man sich dann zu verhalten haben. „Wir sind runter in den Schutzraum gegangen und haben uns danach wieder hingelegt. Dann kam die nächste Sirene, das gleiche Spiel also nochmal. Nach der dritten Sirene haben wir die Nachrichten eingeschaltet und da war klar: Da ist viel mehr passiert, als wir uns jemals hätten vorstellen können.“, erzählt sie im Gespräch per Sykpe mit RTL.

In den Nachrichten hat Anna-Maria Meier mit ihrem israelischen Mann Videos der Hamas gesehen. „Die Hamas teilen ja sehr bewusst auch schlimme Videos über ihre Taten, um uns Angst zu machen, was sehr erfolgreich war in dem Moment und immer noch ist. Es ist einfach eine Schockstarre, es ist Fassungslosigkeit.“, erzählt Meier.