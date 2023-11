Verstörende Szenen: Warum herzen die Hamas-Geiseln ihre Entführer?

Denn nicht alle Geiseln lächeln freundlich und winken ihren Entführern bei der Verabschiedung zu. Ein Gegenbeispiel zeigt Rimon Kirsht. Die 36-Jährige ist am Dienstag freigelassen worden. Im Moment ihrer Freilassung starrt Kirsht ihrem Hamas-Peiniger direkt in die Augen – hier würde der Ausdruck: „Wenn Blicke töten könnten“ gut passen, denn Kirshts Mimik und Gestik spricht Bände. In den sozialen Medien wird sie als Heldin gefeiert. Eine Frau, die den bewaffneten Hamas-Terroristen die Stirn bietet. Schon einige Sekunden zuvor ließ sich die 36-Jährige unter keinen Umständen von den Entführern anfassen. Ein Hamas-Kämpfer wollte Kirsht am Arm fassen und zur Übergabe führen – doch für die tapfere Frau kam das nicht infrage. (amp)

