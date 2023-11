Noam hört ihren Freund noch schreien, dass sie sich verstecken soll. Dann sieht die junge Frau, wie die Terroristen David in die Brust schießen. Die junge Frau kann den letzten Atemzug ihres Freundes hören, erinnert sie sich weinend. Ihr selbst wird in den Fuß und in die Hüfte geschossen, berichtet die Zeitung.

Trotzdem schiebt sie all den Schmerz und die Trauer beiseite. Denn die 27-Jährige weiß: Wenn die Terroristen mich jetzt bemerken, werden sie mich töten. Das Model stellt sich tot – zwei lange Stunden. „Ich versteckte mich im Müllcontainer unter dem Körper meines Freundes, als die Hamas alle abschlachteten“, fasst Noam den Horror zusammen. Sie glaubt damals, dass sie diesen Tag nicht überleben wird.