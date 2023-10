Die islamistische Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Bewaffnete Kämpfer drangen nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an.

Bei dem Großangriff wurden bisher mindestens 700 Menschen in Israel getötet. Ob die 260 getöteten Festival-Besucher dabei schon mitgezählt wurden, war zunächst unklar. Mehr als 2.380 weitere Menschen erlitten Verletzungen, teilte ein israelischer Militärsprecher mit. Viele befänden sich in einem kritischen Zustand, weswegen die Zahl der Todesopfer weiter steigen könnte. (okr/dpa)