Es sind herzzerreißende Aufnahmen: Männer zerren Frauen und Kinder auf die Ladefläche eines Wagens, sie schreien: „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“). Die Frauen und Kinder werden offenbar entführt, aus Israel nach Gaza.

Yoni Asher (37) ist sich sicher: Unter den Entführten in dem Video sind seine Frau Doron (34), seine beiden Kinder Raz (5) und Aviv (2) sowie seine Schwiegermutter Efrat. Der 37-Jährige macht sich große Sorgen - und wendet sich bei der Nachrichtenagentur Reuters deshalb auch direkt an die Terroristen, die seine geliebten Familienangehörigen entführt haben: „Ich bitte Hamas: Tut ihnen nicht weh. Tut kleinen Kindern und Frauen nicht weh. Wenn ihr mich an ihrer Stelle haben wollt, dann werde ich kommen.“

