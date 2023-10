Das Auswärtige Amt in Berlin und die deutsche Botschaft in Tel Aviv stünden mit den israelischen Behörden in engem Austausch. Die Lage in Israel und den Palästinensischen Gebieten sei weiterhin unübersichtlich.

Nach Angaben der israelischen Armee sollen bewaffnete Palästinenser bei einem Überraschungsangriff auf Israel in Orte nahe der Grenze eingedrungen sein und Menschen als Geiseln genommen haben. Im Netz kursierten Videos, in denen Menschen offenbar gewaltsam verschleppt werden. Wie viele Menschen sich in der Gewalt der Angreifer befinden, ist unklar. (jgr)