Die schrecklichen Lügen über den Tod von Shani Louk

Das alles erinnert mich an die Ukraine. Ich war dort in Butscha. In Borodjanka und all den Orten, wo die schrecklichen Gräueltaten passiert sind. Als wir durch Straßen laufen mussten, die übersät waren mit toten Zivilsten. Wir hörten von anderen Massengräbern. Wir fuhren dorthin und fanden nichts. Eine Abgeordnete hatte sie erfunden. Es war vielleicht sogar keine böse Absicht. Sie wollte das russische Grauen nur noch schrecklicher machen, damit die Welt der Ukraine noch mehr hilft. Noch mehr unterstützt.

Und so passiert es im Fall von Shani Louk auch in Israel. Es gibt keinen Zweifel an den brutalen und abscheulichen Taten der Hamas. Keine Worte können das erfassen, was am 7. Oktober hier in Israel passiert ist. Aber es ist ein Sieg der Terroristen, wenn man nun Dinge erfindet und übertreibt. Wenn Medien oder Politiker dadurch völlig unnötig ihre Glaubwürdigkeit verlieren und damit den Terroristen in die Hände spielen. Wenn sie die „andere Seite“ dabei erwischen können, wie sie die Unwahrheit sagt.

Was hier am 7. Oktober in Israel passiert ist, braucht keine Übertreibung, braucht keine Erfindungen. Es ist schon schrecklich, grausam, unmenschlich genug und wird nie vergessen werden.