In ihrer Trauer trägt sie der Gedanke und das Gefühl, dass viele Menschen auf der Welt an ihrer Seite stehen. „Wir haben das Gefühl, dass viele auf der Welt die Shani in ihr Herz geschlossen haben“, sagt sie.

Und genau deswegen wird sich Ricarda Louk nicht in ihrer Trauer vergraben. „Ich werde weiterhin versuchen, den anderen Familien zu helfen, mehr Druck zu machen, dass die Geiseln so schnell wie möglich befreit werden. Die Ungewissheit ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann für die Familien. Das muss so schnell wie möglich vorbei gehen.“ (eku)

