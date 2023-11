Shani Louks Bruder Amit erinnert sich: „Es gab keine dunkle Seite, nur einen reinen Engel"

An seine Schwester erinnert er sich voller Liebe: „Sie war in jeder Hinsicht künstlerisch, in der Art, wie sie sprach, in der Art, wie sie sich bewegte. Auf eine Art tanzte sie”, erzählt Amit. „Es gab keine dunkle Seite, nur einen reinen, reinen, reinen Engel. Und zumindest weiß ich, dass sie durch dieses ganze Leben gegangen ist, ohne auch nur eine Sekunde lang ein schlechter Mensch zu sein.”

Und so will sich ihre Familie an Shani erinnern, an ihr Leben und nicht die Art und Weise ihres Todes. (eku)

