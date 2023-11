„Du weinst und du übergibst dich. Aber gleich danach gehst du zurück an deine Arbeit. Das bedeutet, dass Emotionen Teil des Prozesses sind, den wir durchlaufen, aber wir lassen nicht zu, dass es uns von der Arbeit abhält.“ Haim Otmazgin ist einer der Männer der Zaka Rettungsorganisation. Haim erzählt, dass es ihm manchmal so vorkommt, als ob ihm die Steine von der Grausamkeit und der Boshaftigkeit erzählen würden, die sich hier ereignet hat. Es ist wichtig für Haim und die anderen, dass den Toten zumindest die letzte Ehre erwiesen wird, dass die Familien Klarheit haben.

So auch in diesem Haus einer Familie. Hier bergen die Männer Leichen von drei Kindern und ihrer Mutter. Die Rettungshelfer sind hier, um vielleicht einen Hinweis zu geben, nach Spuren zu suchen. Denn niemand weiß, was mit dem Vater passiert ist. Als die Rettungshelfer das erste Mal in diesem Haus waren, fanden sie die Mutter mit zwei ihrer kleinen Kinder im Schutzraum, die Terroristen hatten die Tür aufgeschossen, das dritte Kind wurde im Kinderzimmer getötet.

