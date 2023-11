Mutter Ricarda geht davon aus, dass ihre Tochter bereits seit dem 7. Oktober tot ist - möglicherweise sei die 22-Jährige auf dem Supernova-Festival durch einen Schuss in den Schädel getötet worden.

Bilder und Videos, die im Internet kursierten, zeigten den Körper der jungen Frau auf einem Pick-up der Angreifer - mit dem Gesicht zum Boden, die Beine verdreht. Ihre Familie hatte die junge Frau nach eigenen Angaben auf den Aufnahmen erkannt und sich schon kurz darauf mit der Bitte um Hilfe an die Öffentlichkeit gewandt.

Eine „vertraute Person“ aus dem Gazastreifen habe der Familie in den vergangenen Tagen immer wieder Hoffnung gemacht. Angeblich sollte die 22-Jährige am Leben sein und sich in einem Krankenhaus in Gaza befinden, dorthin soll sie, lebend, von der Hamas verschleppt worden sein. Höchstwahrscheinlich waren diese Angaben falsch und die junge Frau zu diesem Zeitpunkt bereits tot.