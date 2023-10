Emilys Vater beschreibt, wie er sich während der Belagerung fühlte: „Ich dachte, die Armee wird bald hier sein. Ich muss nur noch ein bisschen länger durchhalten – und noch länger und noch länger.“ Lange zwei Tage muss Thomas Hand auf Nachrichten über den Verbleib seiner Tochter Emily warten. Dann endlich die Erlösung für den verzweifelten Vater. „Das war das Beste, was man sich erhofft hatte. Sie war entweder tot oder in Gaza. Und wenn man weiß, was sie den Menschen in Gaza antun, ist das schlimmer als der Tod", beschreibt der Vater weiter seine Gefühlswelt.

Lesen Sie auch: Enkelin muss bei Facebook mit ansehen, wie Hamas-Terroristen ihre Oma ermorden

Er ist überzeugt, Emily ist jetzt an einem besseren Ort. Dieser sei besser als Geisel der Hamas zu sein. „Sie hätte kein Essen. Sie hätte kein Wasser. Sie wäre in einem dunklen Raum mit Gott weiß wie vielen Menschen. Und sie hätte jede Minute, jede Stunde, jeden Tag und möglicherweise auch die nächsten Jahre Angst. Der Tod war also ein Segen. Ein absoluter Segen.“ (kra)