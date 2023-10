Libermans Kibbuz war fast die einzige Siedlung nahe des Gazastreifens, welcher die Angriffswelle unbeschadet überstand. Die 25-Jährige wurde in Nir’Am geboren und wuchs dort auf. Nach ihrem Pflichtdienst in den israelischen Streitkräften studierte sie an der "Women's Leadership School" in Israel. Seit Dezember ist sie die Sicherheitsbeauftragte ihres Kibbuz – als erste Frau in der Region.

Inbal Libermans Geschichte gibt den Menschen in Israel Hoffnung in einer dunklen Zeit. Auch der Bürgermeister von Tel Aviv, Ron Huldai, zollt der jungen Frau in einem Facebook-Post Respekt. Darin heißt es: „Inbal ist eine Heldin. Ihre Geschichte lässt niemanden gleichgültig zurück. Sie steht für Coolness, für Mut, für Tapferkeit. Dank Inbal wurden Dutzende Leben gerettet.“ (kra)

