„Die Stelle unten ist einfach unsere Trauerstelle. Selbst, wenn er jetzt noch ein Grab bekommt oder wie auch immer ist es so, dass wir ihm an dieser Stelle am nächsten sind.“ An diesem Ort „reden wir mit ihm.“ Das täten sie oft, teilweise auch zwei Stunden, erzählt er. Wie oft, fragen wir. „Eigentlich täglich“, sagt Till K. leise.

Lesen Sie auch: Bluttat unter Teenagern: Diese Strafe droht dem jugendlichen Killer

Joel wurde am 14. September in einem Gebüsch am Bolzplatz in Pragsdorf brutal misshandelt und erstochen. Als dringend tatverdächtig wurde ein 14-Jähriger aus dem Ort festgenommen. Er sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft und schweigt bisher zu den Vorwürfen.