„Man freut sich, dass sie ihn endlich gefunden haben!“ Bei diesen Worten hat Till K. ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Wie groß muss die Last auf seinen Schultern gewesen sein, wie sehr müssen seine Gedanken in den vergangenen Tagen um die Frage, wer seinen kleinen Jungen getötet hat, gekreist sein. „Es rennen Tausend Gedanken durch den Kopf“, so Joels Vater. Er sei erleichtert, dass seine anderen Kinder nun wieder draußen spielen könnten.

Till K.s Gesicht ist von Anspannung gezeichnet. Während er spricht, zupft er an einem Kettenanhänger. Er und seine Frau hätten den Anruf von der leitenden Ermittlerin gerade erst bekommen, erzählt er in der Videobotschaft, die RTL exklusiv vorliegt. Vor über einer Woche war die Leiche seines Sohnes in einem Gebüsch in Pragsdorf (Mecklenburg-Vorpommern) gefunden worden. Zu der Botschaft stellt er RTL zwei Fotos seines Sohnes zur Verfügung. Joel lächelt darauf fröhlich in die Kamera. Till K. kämpft mit den Tränen und reibt sich die Augen, als er fortfährt. Für ihn sei „der erste Schritt in der ganzen Trauerphase“ gemacht und sein Kind könne nun „endlich in Frieden gehen.“

Trotz der Erleichterung über die Festnahme sagt Till K. aber auch: „Es waren Sachen auch im Vorfeld auch gelaufen, die man jetzt sich zusammenreimen kann, wo man sagt, man hätte vielleicht früher reagieren müssen.“