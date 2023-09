Ermittler: Verdächtige schon früher wegen aggressiven Verhaltens aufgefallen Polizei nimmt 14-Jährigen fest Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. www.imago-images.de, imago images/Icon SMI, Rich Graessle/Icon Sportswire via www.imago-images.de 26. September 2023 um 11:20 Uhr

Mordfall Joel (6): Polizei nimmt 14-Jährigen in Pragsdorf fest - das wissen wir bisher

Hat ein Jugendlicher Joel auf dem Gewissen?

Nach dem gewaltsamen Tod des kleinen Joel (6) am 14. September herrschten in Pragsdorf bei Neubrandenburg Entsetzen, Angst und Ungewissheit. Tagelang wurde gerätselt, wer den kleinen Joel erstochen und im Gebüsch zurückgelassen hat. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Schockierend: Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Jugendlichen im Alter von 14 Jahren. Nach RTL-Informationen ist er der Familie des getöteten Jungen bekannt. In einer Pressekonferenz sprachen die Ermittler nun über den Fall.

Ermittler äußern sich in Pressekonferenz - Tatverdächtiger fiel zuvor durch aggressives Verhalten auf

Olaf Hildebrandt, Leiter des Fachkommissariats: „Es ist eine Straftat, die uns sehr mitgenommen hat“, sagt er. Die Grausamkeit und Brutalität, mit dem die Tat durchgeführt wurde, sei einzigartig gewesen. Der Sechsjährige sei an dem Tag mit seinen beiden Geschwistern und dem tatverdächtigen Jugendlichen im Ort unterwegs gewesen. Die Geschwister seien dann nach Hause gegangen, der Junge blieb mit dem Tatverdächtigen zurück – beide seien zu einem Fußballplatz gegangen, erklärt der Leiter des Fachkommissariats weiter. Der Junge kam dann jedoch nicht nach Hause zurück, worauf hin eine große Suchaktion begann.

Geäußert habe sich der 14-jährige Tatverdächtige bislang nicht, er habe bei der Festnahme nicht viele Gefühlsregungen gezeigt. Er wurde am Dienstagmittag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft, sagt Oberstaatsanwalt Tim Wischmann. Dies sei aufgrund des jungen Alters eigentlich eher selten – doch der Haftrichter habe die U-Haft dennoch angeordnet. Zu den Motiven und Hintergründen könne noch nicht viel gesagt werden. „Wir wissen, dass der Jugendliche in der Vergangenheit aufgrund von aggressivem Verhalten gegenüber Kindern aufgefallen ist“, ergänzt dazu jedoch Olaf Hildebrandt. Der Fall habe die Ermittler auch über die Dienstzeit hinaus beschäftigt, auch von den Dorfbewohnern sei die Erwartungshaltung den Täter zu finden und somit der Druck für die Polizei hoch gewesen, heißt es weiter.

