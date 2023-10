Tiere quälen für Klicks und Likes - Expertin: "Am besten gar nicht erst anschauen"

Lustige Videos von Haustieren sind im Netz inzwischen mehr als nur ein Zeitvertreib. Sogenannte Petinfluencer verdienen mit ihren verkleideten Tieren auch Geld. Jeder Klick auf ein Challenge-Video könne Werbeeinnahmen für die Influencer bedeuten – alles auf Kosten der Tiere. Und nicht nur das: Challenges würden andere User zum Nachahmen animieren, die auch erfolgreich mit ihren Tieren seien wollen, meint Stumpf.

Lesen Sie auch: Er kann sie nicht hören! Familie bringt tauben Hund Gebärdensprache bei

Alina Stumpf rät deshalb, Videos gar nicht erst anzuklicken, in denen Tieren leiden müssen. „Was steht im Titel drin? Ist da schon das Wort Challenge erhalten? Ist da irgendwie ‘ Funny Dog Video’? Also die sind meistens kritisch und man sieht auch auf dem Anzeigebild schon, was in etwa passiert.“ Stattdessen solle man das Video der Plattform mit dem Hinweis melden, dass es sich um Misshandlung von Tieren handelt.