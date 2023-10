Im Oktober wird wieder gewählt!

Am 8. Oktober 2023 finden in den großen und wichtigen Bundesländern Hessen und Bayern Landtagswahlen statt. Bis zwei Tage vor den Wahlen (also bis zum 6. Oktober) können Wahlberechtigte die Briefwahl beantragen. Der Wahlbrief muss spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr bei der auf dem Umschlag genannten Stelle (Wahlamt der Gemeinde) eingehen.