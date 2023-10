Für die alten Geräte, auf denen noch immer Android 4.1 bis 4.4 läuft, bedeutet das keine weiteren WhatsApp-Updates und keine Möglichkeit mehr, neue Accounts zu erstellen oder Konten zu verifizieren. Nach mehr als zehn Jahren ist das aber auch in Ordnung. Das alte Android-System mit dem Codenamen „Jelly Bean" wurde 2012 eingeführt und ist auf Geräten wie einem Samsung Galaxy S2, Xiaomi Mi2s oder dem LG Optimus L7 zu finden.

Lese-Tipp: Mega-Update! WhatsApp-Kanäle bald weltweit nutzbar

Ab dem Stichtag setzt WhatsApp dann mindestens Android 5 voraus – wer also Android 4.1 bis 4.4 nutzt, fliegt aus dem Raster. Laut „Android Authority" trifft das aber nur vergleichsweise wenige: Im Mai 2023 waren nur 0,5 Prozent aller Android-Geräte noch mit „Jelly Bean" unterwegs, selbst der Anteil von Android 5 bis 9 liegt im einstelligen Prozentbereich. In der Android-Welt entspricht ein Anteil von 0,5 Prozent laut des Fachmagazins aber immer noch 15 Millionen Endgeräten – die Warnung von WhatsApp hat also ihre Berechtigung.