Ömers Mutter Emine Kurt sagt: „Wir haben kein normales Leben mehr.“ Sie verfluche den Tag des Unfalls, wirft Arifs Familie vor: „Die haben das alle gewusst - er hat das Auto trotzdem gekriegt.“ Der Gedanke an den Prozess bereitet ihr Probleme. „Wir müssen leider hin. Ich möchte ihn nicht sehen“, sagt sie. Es gebe keine angemessene Strafe für das, was ihre Familie mitmache, findet sie. Dann bricht ihr die Stimme. „Ich kann nicht mal reden, wenn ich daran denke.“

Ein schnelles Ende der juristischen Aufarbeitung des Geschehens ist nicht zu erwarten. Arif A.‘s Anwalt kündigte an, die sofortige Einstellung des Verfahrens zu beantragen. Man könne in Deutschland nicht zweimal wegen derselben Straftat angeklagt werden, so Rüdiger Weidhaas. „Das Verfahren in Landau ist einzustellen. Sollte dennoch verhandelt werden, sehen wir uns beim Bundesverfassungsgericht wieder“, droht er laut SWR.