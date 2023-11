Er fuhr 21-Jährige tot - Raser kommt mit mildem Urteil davon

Der Vorsitzende Richter Michael Schneider sagte, „eine junge lebenslustige Frau wurde aus dem Leben und dem Kreis ihrer Lieben gerissen.“ Er bezeichnete das Verbrechen des Autofahrers als „sinn- und - man mag es mir verdenken - hirnloses Fahrverhalten.“ Zu Gunsten des Rasers habe gesprochen, dass er nicht vorbestraft wäre und seine Tat weitgehend gestanden habe. Er habe sich im Laufe des Prozesses bei den Angehörigen entschuldigt und Reue gezeigt.

Lese-Tipp: Zeuge berichtet: Spitztour endet nach wenigen Sekunden in Katastrophe

Das Gericht müsse „Sachverhalt losgelöst von Emotionen erfassen“. Schneider sprach bei der Urteilsverkündung von einer „verhängnisvollen Fahrt in einem an PS und Gewicht völlig überfrachteten Fahrzeug“ . Weiter hielt er fest: „Die jungen Menschen hatten keinen Anlass, zu zweifeln, als sie in das Auto des Angeklagten stiegen.“ Sie hätten darauf vertraut, dass „er weiß, was er tut, immerhin war er älter und erfahren.“