Am Wochenende ist wieder Zeitumstellung!

In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober ist es wieder so weit – die Winterzeit hält Einzug.Nun sind die langen Tage also endgültig vorbei. Und obwohl uns durch die Zeitumstellung um eine Stunde nach hinten gleichzeitig eine Stunde mehr Schlaf geschenkt wird: Der ein oder andere hat trotzdem so seine Probleme, sich an die Winterzeit zu gewöhnen.