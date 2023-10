Wie Miriam (32) mit einem Undercover-Transporter Frauen aus gewalttätigen Beziehungen rettet

Es reicht eine kurze Nachricht per SMS oder im Chat: „Hilfe, holt mich hier raus.“ Dann setzt sich Miriam Peters (32) in ihren Transporter und fährt los. Ihr Ziel ist es, die Frau, die sich bei ihr gemeldet hat, in Sicherheit zu bringen. In Gefahr ist sie durch ihren Mann, die gewaltvolle Ehe oder Beziehung, in der sie sich befindet. Miriam ist Gründerin der Beratungsstelle „Land Grazien“, die Frauen, die auf dem Land wohnen, in gewaltvollen Notsituationen weiterhilft.

Außergewöhnlich ist der Transporter, den Miriam Peters fährt. Er ist essenziell für die Arbeit der „Land Grazien“, wie sie RTL erzählt: „Außen ist immer unterschiedliche Handwerker-Werbung zu sehen – aber im Inneren ist der Bus komplett ausgebaut als Beratungsmobil!“ Die Verschleierung ist wichtig, damit die Frauen sich sicher fühlen.

„Viele Frauen werden 24/7 von ihren Partnern überwacht. Wenn sie eine Beratungsstelle aufsuchen, kann das schlimme Folgen haben. Das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen uns mit Frauen dort treffen, wo sie sicher sind: Auf dem Parkplatz vorm Supermarkt, an der Schule ihrer Kinder oder beim Arzt“, erzählt Peters.

Die Idee wird sehr gut angenommen. Mittlerweile melden sich jede Woche fünf bis sechs neue Frauen bei den „Land Grazien“.