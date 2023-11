Die Getreideflocken liefern jede Menge pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe. Dadurch machen Sie lange satt und regen die Verdauung an. Außerdem sind sie reich an Magnesium, Zink und Eisen. Vor allem für Vegetarier:innen und Veganer:innen stellen sie damit eine leckere Möglichkeit dar, den Eisenspeicher aufzufüllen. Am besten sollten Haferflocken täglicher Bestandteil des Frühstücks sein – ob im Müsli, Joghurt oder Quark oder als Porridge.

Durch ihren hohen Gehalt an langkettigen Kohlenhydraten und Ballaststoffen helfen sie dabei, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten und beugen damit Heißhunger-Attacken optimal vor. Aber auch, wer es herzhaft mag, kann zu Haferflocken greifen: Fleisch und Gemüse lassen sich beispielsweise super mit Haferflocken panieren.

Ähnlich gut sättigen Leinsamen. Sie sind ebenfalls reich an Eiweiß und Ballaststoffen und liefern viele essentielle Omega-3-Fettsäuren. Damit sind sie eine gute und preiswerte Alternative zu Chia-Samen.

Im Magen steigt das Volumen der Leinsamen auf das Vier- bis Achtfache. Wer einen Esslöffel unters Müsli oder in den Joghurt rührt, sorgt demnach ebenfalls für eine langanhaltende Sättigung und dafür, dass Heißhunger gar nicht erst entsteht.

