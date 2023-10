Die Familie Mathias lebt in einem Kibbuz nahe der Grenze zu Gaza. Sie haben keine Chance zur Flucht, als die Terroristen unmittelbar nach Beginn des Hamas-Großangriffs auf Israel in ihr Haus eindringen. Rotem und seine Eltern suchen Schutz in einem kleinen Raum, vergeblich. Granaten explodieren, Schüsse fallen, berichtet der Teenager. Seinem Vater wird der Arm abgeschossen, als er die Angreifer aufhalten wird. Rotem sagt: „Das Letzte, was mein Vater sagte, war, dass er seinen Arm verloren hat. Dann ist meine Mutter auf mir gestorben.“

Debbie Mathias, die von allen Shahar genannt wird, stirbt durch eine Kugel, die ihren Körper durchschlägt und anschließend Rotem trifft. Er ist verletzt, liegt unter der Leiche seiner Mutter. Er wagt kaum zu atmen, bleibt reglos, um die Terroristen nicht auf sich aufmerksam zu machen.

Rotem hat schreckliche Angst, erzählt der dem Sender. „Ich betete zu jedem Gott. Es war mir egal, zu welchem Gott, ich habe nur zu einem Gott gebetet, dass sie mich nicht finden werden.“