Links: Ein Selfie von Noam Cohen am Morgen nach dem Massaker (Foto: Privat/dpa). Rechts: Cohen nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus (dpa Bildfunk)

Ein Überlebender des islamistischen Massakers erzählt von der „grausamen Jagd“ der Terroristen auf Besucher eines Musikfestivals. „Erst kamen die Raketen, ich blieb ganz ruhig und dachte, die werden sicher abgefangen, doch dann gingen die Schüsse los“, berichtet Noam Cohen.

Sie seien einfach nur gerannt, erzählt er weiter. Mit rund 20 weiteren jungen Leuten habe er es in einen Raketenschutz-Bunker geschafft. „Wir dachten, wir wären sicher.“ Doch der Alptraum habe dann erst begonnen. Der Bunker sei zu einer „Todesfalle“ geworden, so Cohen. Mehrere Terroristen hätten Granaten in den randvollen Bunker geworfen.

