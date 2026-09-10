Ein Sprachtandem mit einer Muttersprachlerin aus Mexiko, eine Audionachricht von einem Studenten aus Osaka, ein spontaner Videoanruf mit jemandem aus Warschau – und das alles, ohne für eine einzige Lektion zu bezahlen. Genau dieses Versprechen macht Speaky zu einer der meistgesuchten Apps für alle, die lieber mit echten Menschen sprechen als Vokabelkarten wegzuklicken.

Ich habe die App über mehrere Wochen intensiv genutzt, verschiedene Sprachpaare ausprobiert und ausgewertet, was Nutzer in den App-Stores tatsächlich berichten. In diesem Speaky-Test erfährst du, wie das Tandem-Prinzip in der Praxis funktioniert, was dich beim kostenpflichtigen Premium-Zugang erwartet – und für wen sich die App eignet, für wen eher nicht.

Speaky auf einen Blick Prinzip: Kostenloser Tandem-Sprachaustausch mit Muttersprachlern aus aller Welt

Kostenloser Tandem-Sprachaustausch mit Muttersprachlern aus aller Welt Sprachen: Mehr als 110 Sprachen und Dialekte

Mehr als 110 Sprachen und Dialekte Preise: Grundversion dauerhaft kostenlos · Premium ca. 5,99 €/Monat oder ca. 3,00 €/Monat im Jahresabo (35,99 €)

Grundversion dauerhaft kostenlos · Premium ca. 5,99 €/Monat oder ca. 3,00 €/Monat im Jahresabo (35,99 €) Ideal für: Lernende ab Niveau B1, die echte Gespräche statt fertiger Lektionen suchen

Lernende ab Niveau B1, die echte Gespräche statt fertiger Lektionen suchen Größter Pluspunkt: Keine Kosten für die Kernfunktion und eine riesige, internationale Community

Keine Kosten für die Kernfunktion und eine riesige, internationale Community Größter Kritikpunkt: Kein Lehrplan, keine Grammatikübungen – und die Antwortquote der Partner schwankt spürbar

Speaky 7,2 Zu Speaky ↗ Testergebnisse im Detail Gesamt 7,2 Preis-Leistung 9,0 Community & Partner-Qualität 6,5 Lernmethodik 6,8 Benutzerfreundlichkeit 7,5 App & Design 6,2

Für wen ist Speaky geeignet?

Speaky tickt anders als ein klassischer Sprachkurs: Es gibt keine Lektionen, keine Vokabeltests und keine Fortschrittsbalken. Stattdessen richtest du ein Profil ein, wählst deine Mutter- und Zielsprache – und die App verbindet dich mit passenden Tandem-Partnern weltweit. Das funktioniert hervorragend für alle, die schon ein sprachliches Fundament haben und dieses im echten Gespräch festigen wollen. Wer bei null anfängt oder einen festen Lehrplan mit Zertifikat sucht, ist bei Speaky an der falschen Adresse.

✅ Gut geeignet für ❌ Weniger geeignet für Lernende ab B1, die im Gespräch flüssiger werden wollen Absolute Anfänger ohne jede Grundlage → besser Babbel Alle, die kostenlos mit Muttersprachlern chatten möchten Wer feste Grammatik-Lektionen braucht → besser Mondly Reisende, die sich auf Alltagsgespräche im Urlaub vorbereiten Berufstätige mit Bedarf an einem anerkannten Zertifikat → besser Lingoda Fans seltener Sprachen wie Swahili oder Tagalog Schüler und Studierende mit Prüfungsdruck → besser Preply Introvertierte, die lieber schreiben als telefonieren

Diese Sprachlern-Apps lohnen sich ebenfalls

Speaky ist nicht die einzige App, die dir beim Sprachenlernen hilft – nur eben die einzige in diesem Vergleich, die komplett auf Tandem-Gespräche setzt. Wer lieber strukturiert lernt, Wert auf ein Zertifikat legt oder einfach mehr Auswahl an Lernmethoden möchte, findet hier die relevantesten Alternativen auf einen Blick:

Wie funktioniert Speaky? Das Tandem-Prinzip erklärt

Hinter Speaky steckt eine denkbar einfache Idee: Zwei Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen helfen sich gegenseitig beim Lernen. Keine vorgefertigten Lektionen, keine Multiple-Choice-Aufgaben, kein Punktesystem – stattdessen tippst oder sprichst du direkt mit einer echten Person. Die Forschung stützt diesen Ansatz: Studien zur Zweitsprachenerwerbsforschung zeigen wiederholt, dass regelmäßige Konversation mit Muttersprachlern eine der wirksamsten Methoden ist, um Sprechflüssigkeit aufzubauen. In der Praxis bremsen allerdings Ghosting, unterschiedliche Sprachniveaus und die fehlende Struktur so manchen Lernfortschritt aus – dazu später mehr.

Die Speaky-Webseite: Community durchsuchen, filtern, Kontakt aufnehmen

Konkret sieht ein Ablauf so aus: Du filterst die Community nach Zielsprache, Niveau und Interessen, schickst eine erste Nachricht – idealerweise zweisprachig – und der Partner korrigiert dich, während du seine Fehler ausbesserst. Manche Nutzer vereinbaren feste Termine für Audio-Chats, andere schreiben einfach ein paar Nachrichten täglich hin und her. Wie viel Struktur du in dein Tandem bringst, entscheidest allein du.

Erfolgschancen bei Speaky: Was du realistisch erwarten kannst

A1–A2: Schwierig. Ohne Grundwortschatz und Basisgrammatik stockt jedes Gespräch sofort – Speaky ersetzt keinen Anfängerkurs.

Schwierig. Ohne Grundwortschatz und Basisgrammatik stockt jedes Gespräch sofort – Speaky ersetzt keinen Anfängerkurs. B1–B2: Der Sweet Spot. Wer bereits einfache Sätze bilden kann, profitiert enorm von echten Konversationen und macht sichtbare Fortschritte.

Der Sweet Spot. Wer bereits einfache Sätze bilden kann, profitiert enorm von echten Konversationen und macht sichtbare Fortschritte. C1–C2: Möglich, erfordert aber Eigeninitiative und zuverlässige Partner. Ohne systematische Fehlerkorrektur stagniert der Fortschritt ab einem gewissen Punkt.

Was gut funktioniert: Speaky trainiert Sprechflüssigkeit, Alltagsvokabular und interkulturelle Kompetenz – und nimmt dir die Angst vor echten Gesprächen, oft die größte Hürde beim Sprachenlernen überhaupt. Was nicht funktioniert: systematischer Grammatikaufbau, Prüfungsvorbereitung und schriftliche Kompetenz auf akademischem Niveau. Speaky ist dein Sparringspartner, kein Klassenzimmer.

Was kostet Speaky?

Die gute Nachricht vorweg: Die Grundversion von Speaky ist dauerhaft kostenlos nutzbar – ohne versteckte Zeitbegrenzung. Das unterscheidet die App von den meisten Wettbewerbern, bei denen „kostenlos” häufig nur eine siebentägige Testphase bedeutet. Wer mehr Komfort möchte, greift zum optionalen Premium-Abo.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Schließt du das Premium-Abo über den Apple App Store oder Google Play ab, zahlst du bis zu 30 % mehr als über die Speaky-Website – Apple und Google verlangen schließlich ihre Provision. Unser Tipp: Immer direkt über speaky.com buchen.

Reicht die kostenlose Version wirklich aus?

Für die meisten Einsteiger ja. Die Gratis-Version erlaubt dir, Sprachpartner zu finden, Nachrichten zu senden und die Community zu durchsuchen. Einschränkungen gibt es trotzdem: Du siehst nicht, wer dein Profil besucht hat, kannst keine bevorzugte Suche nutzen und musst mit eingeblendeter Werbung leben. Eine klassische Geld-zurück-Garantie bietet Speaky nicht – da sich die Kernfunktionen aber gratis testen lassen, fällt das kaum ins Gewicht.

Preistabelle im Überblick

Abo-Modell Preis pro Monat Gesamtkosten Unsere Einschätzung Kostenlos 0,00 € 0,00 € Zum Testen und für Gelegenheitsnutzer völlig ausreichend Premium 1 Monat ca. 5,99 € ca. 5,99 € Sinnvoll für einen kurzen Test des Premium-Umfangs Premium 12 Monate ca. 3,00 € ca. 35,99 € ⭐ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

⚠️ Automatische Verlängerung: Das Premium-Abo verlängert sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig kündigst – beim Monatsabo mindestens 24 Stunden vor Ablauf, beim Jahresabo entsprechend früher. Eine Kalendererinnerung direkt nach dem Kauf schützt vor einer ungewollten Abbuchung.

Zahlungsmethoden: Kreditkarte (Visa, Mastercard), PayPal, Apple Pay (iOS) und Google Pay (Android).

Speaky Erfahrungen und Kritik

Für diesen Test habe ich Speaky über mehrere Wochen intensiv genutzt, Partner in fünf verschiedenen Sprachen kontaktiert und zusätzlich Dutzende Nutzerbewertungen ausgewertet. Hier die ehrliche Bilanz:

👍 Vorteile 👎 Nachteile Kernfunktion komplett kostenlos, ohne Zeitlimit Kein strukturierter Lehrplan Riesige Community mit über 110 Sprachen Qualität der Partner schwankt spürbar Echte Konversation statt künstlicher Übungen Ghosting ist ein häufiges Problem Einfache, aufgeräumte Benutzeroberfläche Keine professionellen Tutoren verfügbar Textchat und Audiochat möglich Kein Offline-Modus Kostenlose Version ohne Zeitlimit Manche Nutzer suchen eher Dates als Sprachpartner

Nutzerbewertungen in den Stores

Apple App Store: 4,5 / 5 Sternen

4,5 / 5 Sternen Google Play Store: 4,2 / 5 Sternen

4,2 / 5 Sternen Trustpilot: 3,8 / 5 Sternen (bei einer überschaubaren Anzahl an Bewertungen)

„Meinen Tandem-Partner aus Brasilien habe ich über Speaky gefunden – wir sprechen seit Monaten regelmäßig Portugiesisch zusammen. Bringt mich weiter als jeder Abendkurs.” – sinngemäß aus einer App-Store-Bewertung

„Grundidee top, aber ohne Geduld geht es nicht. Viele Kontakte antworten einfach nicht mehr, nachdem man sich ein, zwei Nachrichten geschrieben hat.” – sinngemäß aus einer Play-Store-Bewertung

„Für eine kostenlose App überraschend brauchbar. Nervig ist nur die Werbung – dafür zahle ich aber auch nichts.” – sinngemäß aus einer Trustpilot-Bewertung

Anfänger vs. Fortgeschrittene: Für wen lohnt sich Speaky wirklich?

Anfänger (A1–A2): Für komplette Neulinge ist Speaky frustrierend, denn ohne Grundwortschatz kommt kein Gespräch zustande. Die App bietet weder Vokabeltrainer noch Grammatik-Einheiten, die Anfängern eine Basis liefern könnten. Wer bei null startet, baut sich besser zuerst mit Babbel oder Mondly ein Fundament auf.

Fortgeschrittene (B1+): Hier glänzt Speaky. Wer einfache Gespräche führen kann, findet schnell engagierte Partner und macht binnen weniger Wochen spürbare Fortschritte bei Flüssigkeit und Aussprache. Die fehlende Struktur wird ab diesem Niveau sogar zum Vorteil – du lernst, dich in unvorhersehbaren Gesprächssituationen zu behaupten, statt auswendig gelernte Sätze abzuspulen.

Wie seriös ist Speaky?

Speaky wurde 2014 in Belgien gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brüssel. Nach eigenen Angaben zählt die Plattform über 2 Millionen registrierte Nutzer weltweit. Große Auszeichnungen oder prominente Investoren sucht man vergeblich – Speaky ist ein vergleichsweise kleines, unabhängiges Unternehmen. Das ist kein Nachteil: Die App wird regelmäßig aktualisiert, und die Community bleibt spürbar aktiv.

DSGVO: Als belgisches Unternehmen unterliegt Speaky der EU-Datenschutz-Grundverordnung.

Als belgisches Unternehmen unterliegt Speaky der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Zahlungssicherheit: Zahlungen laufen über verschlüsselte SSL-Verbindungen. Bei Kauf über die App-Stores gelten zusätzlich die Sicherheitsstandards von Apple bzw. Google.

Zahlungen laufen über verschlüsselte SSL-Verbindungen. Bei Kauf über die App-Stores gelten zusätzlich die Sicherheitsstandards von Apple bzw. Google. Profildaten: Dein Profil ist für andere Nutzer sichtbar, du legst aber selbst fest, welche Informationen du teilst.

Dein Profil ist für andere Nutzer sichtbar, du legst aber selbst fest, welche Informationen du teilst. Melde- und Blockierfunktion: Nutzer, die sich unangemessen verhalten, lassen sich melden und blockieren.

Nutzer, die sich unangemessen verhalten, lassen sich melden und blockieren. Datenweitergabe: Keine bekannten Fälle von Datenweitergabe an Dritte zu Werbezwecken.

Transparenz-Check: Die Kosten sind klar kommuniziert, das kostenlose Modell enthält keine versteckten Fallen. Ein bekannter Kritikpunkt bleibt die Community-Moderation, die strenger ausfallen könnte – vereinzelt berichten Nutzer von unangemessenen Nachrichten, ein Problem, das praktisch jede offene Community-Plattform betrifft.

Anmeldung & Profilerstellung bei Speaky

So registrierst du dich

Die Registrierung dauert keine drei Minuten. So gehst du vor:

Lade die Speaky-App herunter (iOS/Android) oder öffne direkt speaky.com im Browser. Registriere dich mit E-Mail-Adresse, Facebook oder Google. Wähle deine Muttersprache(n) sowie die Sprache(n), die du lernen möchtest. Gib dein aktuelles Sprachniveau an (Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschritten). Ergänze optional deine Interessen – das verbessert die Partnervorschläge spürbar. Fertig! Ab sofort kannst du Sprachpartner suchen und Nachrichten senden.

Zeitaufwand: Etwa 2–3 Minuten bis zum ersten Chat.

Profil optimal einrichten

Ein ausführliches Profil entscheidet maßgeblich darüber, wie viele Antworten du bekommst. Ein paar Stichpunkte zu deinen Hobbys, ein authentisches Profilfoto und eine kurze, freundliche Selbstbeschreibung erhöhen die Antwortquote deutlich – anonyme Profile ohne Foto werden dagegen häufig ignoriert. Formuliere außerdem konkret, wonach du suchst: „Ich möchte zweimal wöchentlich Spanisch üben und helfe dir dafür mit Deutsch” funktioniert erfahrungsgemäß besser als eine allgemeine Nachricht wie „Hallo, wollen wir tauschen?”.

Lernmethodik & Features von Speaky

So läuft eine typische Lerneinheit ab

Feste Lektionen gibt es bei Speaky nicht – gelernt wird ausschließlich im echten Gespräch. Ein typischer Ablauf sieht so aus:

Partner suchen: Filtere die Community nach Sprache, Niveau, Land und Interessen. Kontakt aufnehmen: Schreib eine erste Nachricht – idealerweise zweisprachig formuliert. Chatten: Tauscht Textnachrichten aus, korrigiert euch gegenseitig. Auf Audio wechseln: Sobald ihr euch wohlfühlt, geht es mit Sprachnachrichten oder Live-Audio weiter. Routine aufbauen: Die besten Ergebnisse erzielst du mit festen Terminen, etwa zweimal pro Woche für je 30 Minuten.

Gamification: Speaky setzt bewusst kaum auf Streaks, Punkte oder Abzeichen. Die Motivation soll aus dem echten Gespräch kommen, nicht aus virtuellen Belohnungen. Für die einen ist das befreiend, anderen fehlt genau dadurch der Anreiz, dranzubleiben.

Besondere Features

Interessen-Matching: Die Zuordnung erfolgt nicht nur nach Sprache, sondern auch nach Hobbys – das sorgt für natürlichere Gespräche und höhere Antwortquoten.

Die Zuordnung erfolgt nicht nur nach Sprache, sondern auch nach Hobbys – das sorgt für natürlichere Gespräche und höhere Antwortquoten. Übersetzungshilfe im Chat: Einzelne Wörter oder Sätze lassen sich direkt im Chat übersetzen – praktisch, wenn dir mal die Vokabel fehlt.

Einzelne Wörter oder Sätze lassen sich direkt im Chat übersetzen – praktisch, wenn dir mal die Vokabel fehlt. Sprachfilter mit Niveauauswahl: Gezielte Suche nach Partnern, deren Sprachniveau zu deinem eigenen passt – etwa jemand, der Deutsch auf B2-Niveau spricht und dir im Gegenzug Französisch auf deinem A2-Niveau beibringt.

Die Speaky-App im mobilen Chat-Ansicht

Verfügbare Sprachen

Speaky bietet über 110 Sprachen an – von Klassikern wie Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch bis hin zu selteneren Sprachen wie Katalanisch, Hausa oder Tagalog. Die tatsächliche Qualität hängt aber nicht von der App ab, sondern von der Community: Für Englisch, Spanisch und Französisch findest du sofort Hunderte aktive Partner, bei exotischeren Sprachen wie Isländisch oder Khmer wird die Auswahl merklich dünner.

Da Speaky eine reine Community-Plattform ist, gibt es keine „Ausgangssprachen” im klassischen Sinn – jede Sprachkombination ist grundsätzlich möglich. Die Benutzeroberfläche selbst steht allerdings nur in wenigen Sprachen zur Verfügung.

Speaky im Vergleich zu anderen Sprachlern-Apps

Wie schlägt sich Speaky gegen die etablierte Konkurrenz? Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick:

Kriterium Speaky Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) 0 € (Premium ~36 €/Jahr) ~83,88 €/Jahr ~47,88 €/Jahr ab ~799 €/Jahr* ab ~120 €/Jahr** Sprachen 110+ 14 41 4 50+ Lernmethode Tandem-Chat Kurse & Lektionen KI-gestützte Lektionen Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutoren Kostenlos nutzbar ✅ Ja (Kernfunktion) ❌ Nur Testlektion ❌ Nur Testphase ❌ Nur Probestunde ❌ Nein Live-Tutoren ❌ Nein (nur Community) ❌ Nein ❌ Nein ✅ Ja ✅ Ja Offline-Modus ❌ Nein ✅ Ja ✅ Ja ❌ Nein ❌ Nein Bis C1/C2-Niveau Theoretisch ja Bis B2 Bis B2 ✅ Bis C1 ✅ Bis C2 Offizielle Zertifikate ❌ Nein ✅ Ja ❌ Nein ✅ Ja (anerkannt) ❌ Nein * Lingoda: Preis abhängig von Paket- und Gruppengröße. ** Preply: Tutoren legen eigene Preise fest, ab ca. 5 €/Stunde.

Direkte Alternativen zum Tandem-Prinzip

Am ähnlichsten zu Speaky ist Tandem: Beide Apps funktionieren nach demselben Grundprinzip, doch Tandem bringt eine größere Community mit und bietet zusätzlich integrierte Videoanrufe. Wer eine kostenlose Sprachpartner-App sucht und besonderen Wert auf Video-Chats legt, sollte Tandem unbedingt ausprobieren.

Eine weitere starke Tandem-Alternative ist HelloTalk: Die App bringt eine eingebaute Korrekturfunktion, praktische Übersetzungstools und einen Social-Media-artigen Feed mit, in dem du Beiträge in deiner Zielsprache teilen und von der Community korrigieren lassen kannst.

Einen komplett anderen Weg geht italki: Statt kostenloser Tandem-Partner buchst du hier professionelle Einzelstunden bei zertifizierten Tutoren. Deutlich teurer, dafür strukturiert und mit echtem Unterricht – perfekt, wenn dir bei Speaky die Verbindlichkeit gefehlt hat.

Speaky kündigen: wichtige Hinweise

Willst du das Premium-Abo nicht weiter nutzen, musst du aktiv kündigen – sonst verlängert es sich automatisch. Je nach Kaufkanal gilt einer von drei Wegen:

1. Über die Website

Logge dich auf speaky.com ein. Gehe zu deinen Kontoeinstellungen → Abo/Abonnement. Klicke auf „Abo kündigen” und bestätige die Kündigung.

2. Über iOS (iPhone/iPad)

Öffne die Einstellungen deines iPhones → tippe auf deinen Namen → Abonnements. Wähle „Speaky” aus der Liste deiner aktiven Abos. Tippe auf „Abo kündigen” und bestätige.

3. Über Android

Öffne den Google Play Store → Menü → Zahlungen & Abos → Abos. Wähle „Speaky” aus. Tippe auf „Abo kündigen” und folge den Anweisungen.

⚠️ Wichtig: Account löschen ≠ Abo kündigen! Löschst du deinen Speaky-Account, wird dein Abo dadurch nicht automatisch beendet. Kündige das Abo immer zuerst separat – erst danach solltest du, falls gewünscht, den Account löschen.

Speaky im Test: unser Fazit

Speaky ist eine der wenigen Sprachlern-Apps, die ihr zentrales Versprechen tatsächlich einlöst: echte Sprachpraxis, kostenlos und ohne künstliche Beschränkungen. Wer bereits ein sprachliches Fundament mitbringt und Lust auf spontane Gespräche mit Menschen aus aller Welt hat, bekommt hier ein Werkzeug, das kein Lehrbuch ersetzen kann. Die Kehrseite: Ohne Struktur, Lehrplan und verlässliche Antwortquote bleibt Speaky ein Ergänzungsprodukt – kein vollständiger Sprachkurs.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick:

✅ Kostenlose Kernfunktion ohne Zeitlimit – echtes Tandem-Lernen mit Muttersprachlern

✅ Über 110 Sprachen und eine aktive, internationale Community

✅ Besonders stark ab Sprachniveau B1 – ideal für Konversationstraining

❌ Kein Ersatz für einen Anfängerkurs – ohne Grundkenntnisse kommst du kaum weiter

❌ Ghosting und unzuverlässige Partner gehören leider zum Alltag

❌ Keine Zertifikate, keine Offline-Nutzung, keine professionellen Tutoren

Empfehlenswert für: Lernende ab B1-Niveau, die Sprechpraxis mit echten Menschen suchen, kein Geld ausgeben wollen und sich selbst gut motivieren können. Speaky ist dein Sparringspartner – nicht dein Lehrer.

Zu einer Alternative solltest du greifen, wenn: Du absolute(r) Anfänger(in) bist, ein anerkanntes Zertifikat brauchst oder professionellen Unterricht mit systematischer Fehlerkorrektur suchst. In diesen Fällen sind Babbel (Selbstlernkurse), Lingoda (Live-Unterricht) oder Preply (Einzeltutoring) die sinnvollere Investition.

Häufig gestellte Fragen zu Speaky

Ist Speaky wirklich komplett kostenlos? Ja – die Grundfunktionen (Sprachpartner suchen, chatten, Audiochats führen) sind dauerhaft und ohne Zeitlimit gratis. Das Premium-Abo ab ca. 3,00 €/Monat im Jahresplan schaltet zusätzliche Filter und werbefreies Nutzen frei, ist für den Einstieg aber nicht nötig. Ab welchem Sprachniveau ergibt Speaky Sinn? Am meisten profitierst du ab Niveau B1, wenn du bereits einfache Sätze bilden kannst. Absolute Anfänger ohne Grundwortschatz sollten zuerst mit einer Kurs-App wie Babbel oder Mondly starten, bevor sie bei Speaky ins Gespräch einsteigen. Wie viele Sprachen bietet Speaky an? Speaky führt nach eigenen Angaben mehr als 110 Sprachen und Dialekte. Für weitverbreitete Sprachen wie Englisch, Spanisch oder Französisch findest du sofort viele aktive Partner, bei seltenen Sprachen wie Isländisch dünnt sich die Community spürbar aus. Was ist der Unterschied zwischen Speaky und Tandem? Beide Apps folgen demselben Grundprinzip des Sprachaustauschs. Tandem punktet mit einer größeren Nutzerbasis und integrierten Videoanrufen, während Speaky mit einer aufgeräumteren Oberfläche und feinerer Interessen-Filterung überzeugt. Wer viel Wert auf Video-Chats legt, ist bei Tandem besser aufgehoben. Gibt es bei Speaky feste Lehrkräfte oder einen Lehrplan? Nein. Speaky verbindet ausschließlich Lernende untereinander im Peer-to-Peer-Prinzip – es gibt weder zertifizierte Tutoren noch einen Lehrplan. Wer strukturierten Unterricht mit professioneller Fehlerkorrektur sucht, findet das eher bei Preply oder italki. Wie kündige ich mein Speaky Premium-Abo? Du kündigst direkt in den Kontoeinstellungen auf speaky.com, über die iPhone-Einstellungen unter „Abonnements“ oder im Google Play Store unter „Zahlungen & Abos“. Wichtig: Das Löschen deines Accounts beendet das Abo nicht automatisch – kündige immer zuerst separat. Verlängert sich das Speaky-Abo automatisch? Ja, sowohl das Monats- als auch das Jahresabo verlängern sich automatisch zum jeweiligen Fälligkeitstermin. Setze dir am besten direkt nach dem Kauf eine Erinnerung, wenn du rechtzeitig kündigen willst. Ist Speaky sicher und seriös? Speaky wurde 2014 in Belgien gegründet und unterliegt damit der DSGVO. Zahlungen laufen SSL-verschlüsselt, unangemessene Nutzer lassen sich melden und blockieren. Ein Kritikpunkt bleibt die Moderation der Community, die strenger ausfallen könnte. Lohnt sich Speaky für den Sprachurlaub? Ja, gerade zur Vorbereitung auf einen Urlaub eignet sich Speaky gut: Du trainierst Alltagsvokabular direkt mit Muttersprachlern aus dem Zielland, bekommst landestypische Redewendungen mit und gewinnst Sicherheit für echte Gesprächssituationen vor Ort. Was passiert, wenn mein Tandem-Partner nicht mehr antwortet? Ghosting kommt bei Speaky häufiger vor, da die Plattform auf unverbindlichem Austausch basiert. Am besten kontaktierst du parallel mehrere Partner und vereinbarst feste Termine mit den Personen, die zuverlässig antworten, statt dich auf eine einzige Verbindung zu verlassen.