Du tippst einen Satz auf Englisch, und Sekunden später korrigiert ihn dir jemand in Osaka in Echtzeit – im Gegenzug hilfst du dieser Person mit ihrem Deutsch. Kein Algorithmus, keine Lektion, sondern zwei Menschen, die sich gegenseitig etwas beibringen. Genau darauf baut HelloTalk auf, eine der größten Sprachtausch-Communitys der Welt. Ob dieses Prinzip im Alltag wirklich funktioniert, wo die App an ihre Grenzen stößt und was dich das Premium-Abo kostet, klärt dieser Test.

HelloTalk auf einen Blick Prinzip: Sprachtausch mit echten Muttersprachlern per Chat, Sprachnachricht und Videocall statt vorgegebener Lektionen

Sprachtausch mit echten Muttersprachlern per Chat, Sprachnachricht und Videocall statt vorgegebener Lektionen Sprachen: über 260, komplett in der Gratis-Version zugänglich

über 260, komplett in der Gratis-Version zugänglich Preise: dauerhaft kostenlose Basisversion · VIP-Abo ab ca. 6,99 €/Monat im Jahresabo · Lifetime ca. 159,99 €

dauerhaft kostenlose Basisversion · VIP-Abo ab ca. 6,99 €/Monat im Jahresabo · Lifetime ca. 159,99 € Ideal für: Lernende ab Niveau A2, die lieber mit echten Menschen üben als mit einer App zu drillen

Lernende ab Niveau A2, die lieber mit echten Menschen üben als mit einer App zu drillen Stärke: weltweit größte Tandem-Community mit über 70 Millionen Nutzern und einer Korrekturfunktion, die aus echten Fehlern lernen lässt

weltweit größte Tandem-Community mit über 70 Millionen Nutzern und einer Korrekturfunktion, die aus echten Fehlern lernen lässt Schwäche: kein Lehrplan, kein Fortschritts-Dashboard – ohne Eigeninitiative bleibt die App ungenutzt

HelloTalk 8,0 Zu HelloTalk ↗ Testergebnisse im Detail Gesamt 8,0 Community & Tandempartner 9,5 Preis-Leistung 9,0 Benutzerfreundlichkeit 8,5 App & Design 7,5 Lernmethodik 7,0

HelloTalk: Sprachtausch mit Muttersprachlern weltweit Über 70 Millionen Menschen tauschen sich auf HelloTalk in mehr als 260 Sprachen aus – kostenlos, mit Korrekturfunktion und Übersetzungshilfe direkt im Chat. *Jetzt HelloTalk kostenlos ausprobieren

Wie funktioniert HelloTalk?

Hinter HelloTalk steht das 2012 in Shenzhen gegründete Unternehmen HelloTalk Inc. Die Grundidee ist bewusst simpel gehalten: Statt Vokabellisten oder Multiple-Choice-Aufgaben bekommst du einen Tandempartner vermittelt – gefiltert nach Zielsprache, Land, Alter und Interessen – und kommunizierst mit ihm wie in einer normalen Messenger-App. Per Text, per Sprachnachricht oder direkt per Videocall. Im Gegenzug hilfst du deinem Gesprächspartner beim Deutschlernen, denn das Prinzip funktioniert in beide Richtungen.

Reziprokes Lernen nennt sich dieser Ansatz in der Sprachdidaktik, und er ist keineswegs neu – neu ist nur, wie konsequent HelloTalk ihn in eine App gießt. Kernstück dabei ist die Korrekturfunktion: Dein Tandempartner tippt auf einen deiner Sätze, markiert die Fehlstelle und schreibt die richtige Version direkt darunter. So siehst du Original und Korrektur nebeneinander und verstehst sofort, woran es lag – anstatt nur eine rote Markierung ohne Erklärung zu bekommen.

Ergänzt wird das Ganze durch eine Übersetzungsfunktion, die auf Tastendruck jeden Satz überträgt, sowie eine Transliteration für nicht-lateinische Schriften wie Chinesisch, Japanisch oder Arabisch – praktisch, wenn du gerade erst lernst, fremde Schriftzeichen zu lesen. Dazu kommt der „Moments”-Feed, eine Art Sprach-Timeline: Du postest kurze Texte in deiner Zielsprache, und Mitglieder der Community korrigieren und kommentieren sie.

HelloTalk vermittelt Tandempartner nach Sprache, Land und Interessen – Korrektur- und Übersetzungstools laufen direkt im Chat mit.

Wichtig zu wissen: HelloTalk erstellt selbst keine Lerninhalte und bewertet dich auch nicht. Die App liefert lediglich die Infrastruktur – Suche, Chat, Korrektur, Übersetzung. Ob daraus ein echter Lernfortschritt wird, hängt komplett davon ab, wie aktiv du selbst schreibst, sprichst und Gespräche suchst.

Für wen eignet sich HelloTalk?

Weil HelloTalk komplett auf einen Lehrplan verzichtet, entscheidet vor allem dein Lerntyp darüber, ob die App zu dir passt. Wer gerne im echten Gespräch lernt statt am Schreibtisch zu pauken, ist hier goldrichtig – wer klare Strukturen und feste Lektionen braucht, wird eher frustriert sein.

✅ Gut geeignet für ❌ Weniger geeignet für Fortgeschrittene (B1–C1): Wer bereits Grundlagen hat und im echten Gespräch flüssiger werden will, findet hier den intensivsten Übungsraum überhaupt. Absolute Anfänger ohne Vorkenntnisse: Ohne jeden Wortschatz kommt kein Gespräch in Gang. Eine strukturierte App wie Babbel ist hier der bessere Einstieg. Reisende und Expats: Wer ins Ausland zieht, findet vorab Kontakte vor Ort und lernt Alltagssprache statt Lehrbuchdeutsch. Lernende mit Zertifikatsbedarf: HelloTalk stellt keine GER-Nachweise aus. Lingoda bietet dafür anerkannte Zertifikate. Kommunikative Lerntypen: Wer beim Sprechen und Schreiben lernt statt bei Karteikarten, profitiert von der ständigen Interaktion. Lernende mit striktem Zeitplan: Ohne feste Lektionsstruktur brauchst du Selbstdisziplin, um regelmäßig Gespräche zu führen. Budgetbewusste Nutzer: Die kostenlose Version bietet mehr echten Mehrwert als bei den meisten Konkurrenten. Datengetriebene Lerntypen: Wer Fortschritt in Statistiken sehen will, wird bei HelloTalk kein Dashboard finden.

Erfolgschancen mit HelloTalk: Wie effektiv ist Sprachtausch wirklich?

Das Tandem-Prinzip, auf dem HelloTalk aufbaut, ist in der Sprachdidaktik alles andere als eine Modeerscheinung. Zwei Personen mit unterschiedlichen Muttersprachen unterstützen sich gegenseitig – reziprokes Lernen nennt sich das Fachwort dafür, und es funktioniert deshalb so gut, weil beide Seiten motiviert sind: Du profitierst genauso vom Gespräch wie dein Gegenüber.

Eine im Fachjournal System veröffentlichte Untersuchung stützt diesen Ansatz empirisch: Lernende, die regelmäßig authentische Gespräche mit Muttersprachlern führen, verbessern ihre mündliche Kompetenz nachweislich schneller als Personen, die ausschließlich mit App-Übungen arbeiten. Genau dieses Prinzip macht sich HelloTalk zunutze, ohne selbst didaktisch aufzubereiten.

Realistisch bringt dich HelloTalk bei Aussprache und Hörverständnis bis auf B2-Niveau, bei konsequenter Nutzung auch in Richtung C1. Für systematischen Grammatikaufbau brauchst du dagegen ergänzendes Material – ein C2-Zertifikat wirst du mit HelloTalk allein nicht erreichen, wohl aber eine Gesprächssicherheit, die sich im Alltag natürlich anfühlt.

Was in der Praxis am besten klappt: die Korrekturfunktion und die Sprachnachrichten, weil beide dich zur aktiven Sprachproduktion zwingen – genau der Teil, der bei klassischen Lern-Apps oft zu kurz kommt. Was weniger gut funktioniert: die fehlende Eigendynamik. Ohne aktive Suche nach Gesprächspartnern und regelmäßiges Schreiben bleibt die App ein ungenutztes Werkzeug, und die Qualität deiner Erfahrung hängt stark davon ab, auf welche Tandempartner du triffst.

Was kostet HelloTalk?

HelloTalk setzt konsequent auf ein Freemium-Modell. Die Basisversion bleibt für immer kostenlos nutzbar, für erweiterte Funktionen zahlst du für das VIP-Abo. Im Vergleich zu klassischen Kurs-Apps ist das eine der günstigeren Optionen am Markt – nicht zuletzt, weil die Gratis-Version schon erstaunlich viel bietet.

Was bringt dir das VIP-Abo gegenüber der Gratis-Version?

Kostenlos kannst du unbegrenzt mit Tandempartnern chatten, Sprachnachrichten austauschen und die Grundfunktionen von Übersetzung und Korrektur nutzen – allerdings nur für eine Zielsprache gleichzeitig, mit Werbeeinblendungen und einer täglich begrenzten Anzahl an Übersetzungen. Das VIP-Abo schaltet folgende Extras frei:

Unbegrenzte Übersetzungen statt einer täglichen Obergrenze

Mehrere Zielsprachen gleichzeitig lernen

Erweiterte Suchfilter für Tandempartner nach Standort, Alter und Lernziel

Komplett werbefreie Nutzung

Höhere Sichtbarkeit deines Profils in der Partnersuche

KI-gestützte Grammatik-Erklärungen zu Korrekturen

Lesebestätigungen für Nachrichten sowie Zugang zu exklusiven In-App-Kursen

Laufzeit Preis pro Monat Gesamtkosten 1 Monat ca. 12,99 € ca. 12,99 € 12 Monate ca. 6,99 € ca. 83,88 € Lifetime (einmalig) – ca. 159,99 €

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Buchst du das VIP-Abo direkt im Apple App Store oder bei Google Play, verlangt HelloTalk bis zu 30 % mehr als über die offizielle Website – die Store-Provision wird an dich weitergegeben. Schließe dein Abo deshalb immer über hellotalk.com ab.

Bezahlen kannst du per Kreditkarte, PayPal sowie Apple Pay oder Google Pay, je nachdem, über welches Betriebssystem du buchst. Eine klassische Geld-zurück-Garantie bietet HelloTalk nicht an, dafür lässt sich die Gratis-Version so ausgiebig testen, dass ein Fehlkauf selten nötig ist. Beachte außerdem: Das Abo verlängert sich automatisch – kündige mindestens 24 Stunden vor Ablauf, sonst startet die nächste Laufzeit ungefragt.

HelloTalk Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile Riesige, aktive Community mit über 70 Mio. Nutzern weltweit Kein strukturierter Lehrplan – Eigeninitiative ist Pflicht Kostenlose Version mit echtem Mehrwert statt bloßer Demo Qualität der Tandempartner schwankt spürbar Einzigartige Korrekturfunktion direkt im Chat Kein Offline-Modus – Internet ist immer Pflicht Über 260 Sprachen, auch seltene wie Georgisch oder Walisisch Kein Fortschritts-Dashboard, keine Lernstatistiken Sprachnachrichten und Videocalls trainieren echtes Sprechen Keine offiziellen Sprachzertifikate Moments-Feed liefert Korrekturen von der ganzen Community Gelegentlich unerwünschte Nachrichten trotz Moderation

Was Nutzer über HelloTalk berichten

In den App Stores fällt die Bewertung deutlich positiver aus als auf reinen Bewertungsportalen – ein typisches Muster bei Freemium-Apps mit Abo-Modell:

Apple App Store: ⭐ 4,6 von 5 (über 90.000 Bewertungen)

⭐ 4,6 von 5 (über 90.000 Bewertungen) Google Play Store: ⭐ 4,4 von 5 (über 500.000 Bewertungen)

⭐ 4,4 von 5 (über 500.000 Bewertungen) Trustpilot: ⭐ 3,2 von 5

Diese Diskrepanz erklärt sich einfach: Auf Trustpilot melden sich vor allem Nutzer, die Probleme mit Kündigung oder Kundenservice hatten, während aktive Lernende in den App Stores überwiegend zufrieden sind.

„Meinen besten Sprachpartner habe ich über HelloTalk gefunden – wir schreiben seit über einem Jahr fast täglich. Mein Englisch hat sich dadurch mehr verbessert als in drei Jahren Schulunterricht.” – App-Store-Nutzerin, Lernsprache Englisch

„Die App funktioniert wirklich gut, aber man sollte wachsam bleiben – nicht jeder ist an einem Sprachtandem interessiert. Der Melden-Button hilft, ist aber trotzdem ein Wermutstropfen.” – Google-Play-Nutzer, Lernsprache Spanisch

„Die Kündigung hat mich einiges an Geduld gekostet, ich musste den Support zweimal kontaktieren. Die App selbst würde ich trotzdem jederzeit weiterempfehlen.” – Trustpilot-Nutzerin

Erfahrungen von Sprach-Einsteigern

Nutzer mit ersten Grundkenntnissen (etwa A2) berichten häufig von einem echten Motivationsschub: Zum ersten Mal setzen sie ihre Zielsprache tatsächlich mit einer realen Person ein, statt nur Übungen abzuarbeiten. Die Übersetzungsfunktion fängt Verständnislücken ab, die Korrekturfunktion liefert direktes Feedback. Wer allerdings komplett bei null anfängt, hat es schwerer: Ohne jeden Wortschatz kommt ein Gespräch kaum in Gang, und eine systematische Einführung bietet die App bewusst nicht. Fazit für Einsteiger: eine wertvolle Ergänzung, aber kein Ersatz für einen strukturierten Anfängerkurs.

Erfahrungen von Fortgeschrittenen

Hier zeigt HelloTalk seine größte Stärke. Lernende zwischen B1 und C1 können komplexe Gespräche führen, idiomatische Wendungen üben und sich an unterschiedliche Dialekte gewöhnen – die Sprachnachrichten-Funktion trainiert dabei Aussprache und Hörverständnis in einer Intensität, die kein Kurs bietet. Herausfordernd wird es erst bei feineren Grammatikfragen: Nicht jeder Tandempartner kann komplexe Regeln erklären, hier hilft nur ein besonders kompetenter Partner oder ergänzender Unterricht.

Erfahrungen von Expats und Reisenden

Wer ins Ausland zieht oder eine längere Reise plant, knüpft über HelloTalk schon Wochen vorher Kontakte am Zielort – inklusive Insider-Tipps zu Restaurants, Stadtteilen und kulturellen Gepflogenheiten, die kein Reiseführer liefert. Die Standort-Filterfunktion im VIP-Abo erleichtert die gezielte Suche nach Tandempartnern in der Zielstadt. In manchen Regionen mit kleinerer Nutzerbasis kann es allerdings dauern, bis sich ein wirklich aktiver Partner findet, und Zeitverschiebungen erschweren regelmäßige Gespräche zusätzlich.

Wie seriös ist HelloTalk?

HelloTalk wurde 2012 von Zackery Ngai gegründet, das Unternehmen HelloTalk Inc. hat seinen Hauptsitz nach wie vor in Shenzhen und unterhält zusätzlich Büros in Hongkong. Mit über 70 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 200 Ländern zählt die App zu den etabliertesten Sprachtausch-Plattformen weltweit, wurde mehrfach in „Editor’s Choice”-Listen von Apple und Google aufgenommen und hat Finanzierungsrunden von internationalen Investoren erhalten.

Sicherheitsmaßnahmen bei HelloTalk

Datenschutz: Nutzerdaten liegen auf Servern in den USA und China. HelloTalk gibt an, DSGVO-konform zu arbeiten, EU-Nutzer sollten sich der Datenübertragung in Drittländer trotzdem bewusst sein.

Nutzerdaten liegen auf Servern in den USA und China. HelloTalk gibt an, DSGVO-konform zu arbeiten, EU-Nutzer sollten sich der Datenübertragung in Drittländer trotzdem bewusst sein. Moderation: Ein Team aus Moderatoren und KI-gestützte Filter überwachen Chats auf unangemessene Inhalte. Profile lassen sich melden und blockieren.

Ein Team aus Moderatoren und KI-gestützte Filter überwachen Chats auf unangemessene Inhalte. Profile lassen sich melden und blockieren. Zahlungssicherheit: Zahlungen laufen über die App Stores oder den eigenen Zahlungsprovider, jeweils SSL-verschlüsselt.

Zahlungen laufen über die App Stores oder den eigenen Zahlungsprovider, jeweils SSL-verschlüsselt. Profilverifizierung: Keine Pflicht, aber VIP-Mitglieder können sich freiwillig ein Verifizierungsabzeichen sichern.

Wie transparent ist die Preisgestaltung?

Die Abo-Optionen sind auf Website und in der App grundsätzlich klar aufgelistet. Ein wiederkehrender Kritikpunkt betrifft allerdings die automatische Verlängerung: Sie wird bei der Buchung zwar erwähnt, aber nicht sonderlich prominent hervorgehoben. Mehrere Bewertungen auf Trustpilot berichten von unerwarteten Abbuchungen, weil die Kündigungsfrist verpasst oder der Kündigungsweg nicht klar war.

⚠️ Tipp: Setz dir eine Erinnerung mindestens 48 Stunden vor Ablauf deines Abrechnungszeitraums und kündige immer über denselben Kanal, über den du gekauft hast – nur so wird die Verlängerung zuverlässig gestoppt.

Anmeldung & Profilerstellung

So registrierst du dich bei HelloTalk

App herunterladen: kostenlos im Apple App Store und bei Google Play verfügbar. Konto anlegen: per E-Mail, Apple-Account oder Google-Konto. Muttersprache und Niveau angeben: Grundlage für die passende Partnersuche. Zielsprache wählen: in der Gratis-Version nur eine, im VIP-Abo mehrere gleichzeitig. Profil ausfüllen: Foto, kurze Beschreibung und Interessen erhöhen deine Chancen auf gute Tandempartner spürbar. Tandempartner suchen: per Filter nach Sprache, Land und Interessen. Erste Nachricht schreiben: die App schlägt dir sogar Eisbrecher-Themen vor.

Zeitaufwand bis zur ersten Nachricht: unter drei Minuten.

So machst du mehr aus deinem Profil

Echtes Foto verwenden: Profile mit Foto erhalten laut HelloTalk deutlich mehr Anfragen als anonyme Profile.

Profile mit Foto erhalten laut HelloTalk deutlich mehr Anfragen als anonyme Profile. Konkrete Interessen nennen: „Jazz und K-Pop” zieht passendere Partner an als das schlichte Wort „Musik”.

„Jazz und K-Pop” zieht passendere Partner an als das schlichte Wort „Musik”. Lernziel formulieren: Ein klares Ziel im Profil signalisiert Ernsthaftigkeit und motiviert bessere Partner zum Antworten.

Ein klares Ziel im Profil signalisiert Ernsthaftigkeit und motiviert bessere Partner zum Antworten. Regelmäßigkeit vor Marathon-Sessions: Kurze, tägliche Gespräche bringen mehr als seltene, lange Sitzungen am Wochenende.

Kurze, tägliche Gespräche bringen mehr als seltene, lange Sitzungen am Wochenende. Moments aktiv nutzen: Regelmäßige kurze Beiträge bringen dir kostenlose Korrekturen von der ganzen Community.

Regelmäßige kurze Beiträge bringen dir kostenlose Korrekturen von der ganzen Community. VIP-Abo über die Website buchen: so sparst du dir den Store-Aufschlag von bis zu 30 %.

Lernmethodik & Features

So läuft eine typische Lernsession ab

Didaktisch setzt HelloTalk auf das sogenannte aufgabenbasierte Lernen: Statt isolierter Grammatikübungen kommunizierst du in authentischen Situationen – eine Nachricht formulieren, eine Frage beantworten, eine kleine Geschichte erzählen. Dein Gehirn verknüpft Sprache dabei direkt mit Bedeutung, nicht mit abstrakten Regeln.

Tandempartner auswählen: gefiltert nach Sprache, Interessen und Verfügbarkeit. Gespräch starten: kurze Vorstellung, dann ein Thema wählen. Schreiben und korrigiert werden: dein Partner verbessert direkt im Chat. Selbst korrigieren: im Gegenzug verbesserst du die Sätze deines Partners – das festigt dein eigenes Sprachgefühl. Sprachnachrichten austauschen: für Aussprache- und Hörtraining. Moments posten: ein kurzer Text im Feed bringt Korrekturen von mehreren Nutzern gleichzeitig.

Gamification: Im Vergleich zu Duolingo setzt HelloTalk nur dezent auf spielerische Elemente wie Streaks und Achievement-Badges – genug, um eine Grundmotivation zu erhalten, aber ohne den dopaminergen Kick von Levels und Ligen. Fortschrittskontrolle: Hier liegt eine echte Schwäche der App. Ein Dashboard mit Lernstatistiken oder GER-Einstufung gibt es nicht – du merkst deinen Fortschritt nur daran, dass Gespräche flüssiger werden.

Welche Sprachen bietet HelloTalk an?

Über 260 Sprachen stehen zur Wahl – eine der größten Sprachauswahlen am Markt. Weil es sich um eine Community-Plattform handelt, hängt die tatsächliche Verfügbarkeit aber nicht von kuratierten Inhalten ab, sondern von der Zahl aktiver Muttersprachler:

Sehr gut abgedeckt: Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch (Mandarin), Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Russisch, Arabisch, Italienisch, Türkisch.

Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch (Mandarin), Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Russisch, Arabisch, Italienisch, Türkisch. Gut abgedeckt: Hindi, Vietnamesisch, Thai, Niederländisch, Polnisch, Schwedisch, Griechisch, Tschechisch, Ungarisch.

Hindi, Vietnamesisch, Thai, Niederländisch, Polnisch, Schwedisch, Griechisch, Tschechisch, Ungarisch. Eingeschränkt: Georgisch, Suaheli, Isländisch, Walisisch, Baskisch, Lao, Khmer – hier kann die Partnersuche länger dauern.

Die App funktioniert dabei von jeder Ausgangssprache aus – du stellst einfach deine Muttersprache ein, und HelloTalk sucht passende Gegenüber. Das Interface selbst ist in über 20 Sprachen verfügbar, darunter Deutsch.

HelloTalks Korrekturfunktion: das Herzstück der App

Wenn es ein Feature gibt, das HelloTalk von klassischen Sprachlern-Apps abhebt, dann ist es die Korrekturfunktion im Chat. Dein Tandempartner tippt auf einzelne Wörter oder ganze Sätze, markiert den Fehler farblich und schreibt die korrekte Version direkt darunter. Original und Verbesserung stehen nebeneinander – du siehst auf einen Blick, ob es an der Grammatik, der Wortwahl oder der Satzstellung lag. Im VIP-Abo ergänzt eine KI zusätzliche Grammatik-Erklärungen zu diesen Korrekturen, was besonders hilfreich ist, wenn dein Tandempartner selbst nicht erklären kann, warum etwas falsch war.

Der Moments-Feed funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip, nur öffentlich: Du postest einen kurzen Text – etwa „Was habt ihr heute zum Frühstück gegessen?” – und die gesamte Community kommentiert und korrigiert. Besonders wertvoll für den schriftlichen Ausdruck und alltagsnahen Wortschatz, weil du Feedback von mehreren Muttersprachlern gleichzeitig bekommst statt nur von einer Person.

Ergänzend bietet HelloTalk Live-Lektionen an: Muttersprachler aus der Community geben kostenlose Kurzsitzungen zu Themen wie Aussprache oder Landeskunde. Das sind keine zertifizierten Lehrkräfte, entsprechend schwankt die Qualität – als kostenlose Zusatzoption lohnt sich ein Blick trotzdem. Abgerundet wird das Ganze durch ein integriertes Wörterbuch mit Sofortübersetzung sowie Sprache-zu-Text- und Text-zu-Sprache-Funktionen, mit denen du deine eigene Aussprache aufnimmst und direkt überprüfst.

Die HelloTalk App

HelloTalk ist für iOS und Android verfügbar und wirkt vom Design her wie ein normaler Messenger – ein bewusster Vorteil, denn die Einstiegshürde bleibt niedrig. Push-Benachrichtigungen halten dich im Gespräch, Updates bringen regelmäßig neue Funktionen (zuletzt vor allem KI-gestützte Erweiterungen), und die App lädt auch bei vielen aktiven Chats zügig.

Schwächer schneidet HelloTalk beim Desktop-Zugang ab: Eine Web-Version existiert zwar, bietet aber nur eingeschränkte Funktionalität gegenüber der mobilen App. Auch ein Offline-Modus fehlt komplett, und bei vielen parallelen Chats wird die Übersicht schnell unübersichtlich, weil ein gutes Ordnungssystem für Kontakte fehlt. In der Gratis-Version stört zudem gelegentliche Werbung den Lesefluss.

App-Store-Bewertungen: iOS ⭐ 4,6 von 5 · Android ⭐ 4,4 von 5.

HelloTalk im Vergleich

HelloTalk konkurriert gleich mit mehreren Anbieter-Typen: anderen Tandem-Apps, klassischen Kurs-Apps und Live-Tutoring-Plattformen. Der direkte Überblick zeigt, wo die App stärker ist – und wo eine Alternative die bessere Wahl sein kann.

HelloTalk Tandem Babbel Lingoda Preply Preis (Jahresabo) ca. 83,88 €* ähnlich* 107,88 € variabel** variabel*** Sprachen 260+ 150+ 14 6 50+ Lernmethode Tandem / Chat Tandem / Chat Strukturierte Kurse Live-Gruppenunterricht 1:1 Live-Tutoring Kostenlos nutzbar Ja (umfangreich) Ja (umfangreich) Nein (nur Demo) Nein Nein Profilverifizierung Optional Strenger – – – Offline-Modus Nein Nein Ja Nein Nein Offizielle Zertifikate Nein Nein Nein Ja (GER) Nein

* Preis bei Kauf über die jeweilige Website, App-Store-Preise können höher liegen.

** Lingoda-Preise variieren je nach Kurspaket, ab ca. 13 €/Stunde bei Gruppenunterricht.

*** Preply-Preise sind tutorabhängig, ab ca. 5 €/Stunde für Basis-Tutoren.

Der direkteste Konkurrent ist Tandem: gleiches Grundprinzip, ähnliche Preisstruktur, aber striktere Profilverifizierung und eine etwas kleinere Community. Wer dagegen einen festen Lehrplan will, ist bei Babbel besser aufgehoben, wer ein offizielles Zertifikat braucht, bei Lingoda, und wer garantierte Unterrichtsqualität sucht, bei Preply.

Alternativen zu HelloTalk

HelloTalk ist nicht für jeden die richtige Wahl – wer mehr Struktur, geprüfte Lehrkräfte oder einen ganz anderen Lernansatz sucht, findet in diesen vier Alternativen eine gute Ergänzung oder einen vollwertigen Ersatz:

HelloTalk kündigen: wichtige Hinweise

Alle HelloTalk VIP-Abos verlängern sich automatisch, unabhängig davon, ob du monatlich oder jährlich zahlst. Ohne rechtzeitige Kündigung wird der nächste Abrechnungszeitraum ganz normal belastet. So gehst du je nach Kaufkanal vor:

1. Kauf über die HelloTalk-Website

Logge dich auf der HelloTalk-Website in dein Konto ein. Navigiere zu „Einstellungen” und dann zu „Abo verwalten”. Klicke auf „Abo kündigen”. Bestätige die Kündigung, falls eine Bestätigungsmail eintrifft. Bewahre die Kündigungsbestätigung als Nachweis auf.

2. Kauf über iOS (Apple)

Öffne die Einstellungen-App auf deinem iPhone oder iPad. Tippe ganz oben auf deinen Namen und dann auf „Abonnements”. Wähle HelloTalk aus deiner Liste aktiver Abos. Tippe auf „Abo kündigen” und bestätige. Das Abo bleibt bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums aktiv.

3. Kauf über Android (Google Play)

Öffne den Google Play Store auf deinem Android-Gerät. Tippe auf dein Profilbild, dann auf „Zahlungen und Abos” und „Abos”. Wähle HelloTalk aus. Tippe auf „Abo kündigen” und folge den Anweisungen. Du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail von Google.

⚠️ Achtung: Account löschen ≠ Abo kündigen! Löschst du deinen HelloTalk-Account, werden zwar deine Daten entfernt – ein laufendes Abo läuft dadurch aber NICHT automatisch aus. Du zahlst weiter, ohne die App nutzen zu können. Kündige deshalb immer zuerst das Abo, bevor du (falls gewünscht) den Account löschst – nie andersherum.

HelloTalk im Test: unser Fazit

HelloTalk ist keine klassische Sprachlern-App, sondern eine riesige, weltweite Gesprächsbörse – und genau darin liegt ihre größte Stärke. Wer bereit ist, fremde Menschen anzuschreiben und sich aktiv in Gespräche zu stürzen, bekommt kostenlos Zugang zu über 260 Sprachen und einer Korrekturfunktion, die kein Algorithmus ersetzen kann.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Weltweit größte Sprachtausch-Community mit über 70 Mio. Nutzern und 260+ Sprachen

Kostenlose Version mit echtem Mehrwert statt reiner Demo

Einzigartige Korrekturfunktion macht Fehler direkt sichtbar und nachvollziehbar

VIP-Abo ab ca. 6,99 €/Monat im Jahresabo – günstiger als die meisten Tutoring-Plattformen

Kein Lehrplan, kein Fortschritts-Dashboard, keine offiziellen Zertifikate

Am stärksten für Fortgeschrittene (B1–C1), weniger geeignet für absolute Anfänger

Willst du zunächst Grammatik und Grundlagen systematisch aufbauen, bevor du dich in echte Gespräche stürzt, führt an einer strukturierten Kurs-App wie Babbel kein Weg vorbei. Brauchst du für Job oder Studium ein anerkanntes Zertifikat, bist du bei Lingoda besser aufgehoben. Für alle anderen, die bereits ein Sprachfundament mitbringen und dieses im echten Austausch festigen wollen, gehört HelloTalk zu den besten kostenlosen Optionen am Markt.

HelloTalk: Sprachtausch mit Muttersprachlern weltweit Über 70 Millionen Nutzer, mehr als 260 Sprachen und eine Korrekturfunktion, die aus echten Fehlern lernen lässt – kostenlos starten und den ersten Tandempartner finden. *HelloTalk jetzt kostenlos testen

Häufig gestellte Fragen zu HelloTalk

Ist HelloTalk komplett kostenlos oder brauche ich das VIP-Abo? Die Grundversion von HelloTalk ist dauerhaft gratis nutzbar: unbegrenzte Chats mit Tandempartnern, Sprachnachrichten, die Korrekturfunktion und der Moments-Feed sind bereits enthalten. Eingeschränkt sind nur die Anzahl gleichzeitig lernbarer Sprachen (eine statt mehrere), die tägliche Übersetzungsmenge und erweiterte Suchfilter. Für alle, die nur eine Sprache trainieren, reicht die Gratis-Version aus. Was kostet das HelloTalk VIP-Abo genau? Das Monatsabo kostet rund 12,99 €, im Jahresabo sinkt der Preis auf ca. 6,99 € pro Monat (rund 83,88 € gesamt), und wer langfristig plant, zahlt einmalig etwa 159,99 € für den Lifetime-Zugang. Wichtig: Diese Preise gelten nur beim Kauf über die offizielle HelloTalk-Website. Im Apple App Store oder bei Google Play verlangt HelloTalk bis zu 30 % mehr, weil die Store-Provision an dich weitergereicht wird. Für welches Sprachlevel lohnt sich HelloTalk? Am meisten profitieren Lernende ab Niveau A2, die bereits einen kleinen Grundwortschatz mitbringen. Ohne jede Vorkenntnis kommt kaum ein Gespräch zustande. Am stärksten schneidet die App zwischen B1 und C1 ab, wenn es darum geht, idiomatische Wendungen, Aussprache und echte Alltagssprache im direkten Austausch mit Muttersprachlern zu festigen. Wie viele Sprachen kann ich auf HelloTalk lernen? Über 260 Sprachen und Dialekte stehen zur Auswahl – eine der größten Sprachauswahlen überhaupt. Bei weltweit verbreiteten Sprachen wie Englisch, Spanisch, Chinesisch oder Deutsch findest du sofort viele aktive Tandempartner. Bei selteneren Sprachen wie Georgisch, Walisisch oder Suaheli kann die Suche nach einem passenden Gesprächspartner dagegen deutlich länger dauern. Vergibt HelloTalk offizielle Sprachzertifikate? Nein. HelloTalk trainiert Konversationsfähigkeit und Hörverständnis, stellt aber keine nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) anerkannten Nachweise aus. Wer für Bewerbung, Studium oder Visum ein offizielles Zertifikat benötigt, ist bei einem Anbieter wie Lingoda mit zertifiziertem Gruppen- oder Einzelunterricht besser aufgehoben. Wie kündige ich mein HelloTalk-Abo? Das hängt vom Kaufweg ab. Über die Website navigierst du zu „Einstellungen“ und dann zu „Abo verwalten“, um dort zu kündigen. Bei einem Kauf über Apple öffnest du die iPhone-Einstellungen, tippst oben auf deinen Namen und wählst „Abonnements“. Auf Android findest du die Option im Google Play Store unter „Zahlungen und Abos“. Kündige in jedem Fall mindestens 24 Stunden vor der automatischen Verlängerung, sonst startet die nächste Abrechnungsperiode. Löscht das Löschen meines Accounts automatisch mein Abo? Nein, und genau das übersehen viele Nutzer. Ein gelöschter HelloTalk-Account beendet dein laufendes VIP-Abo nicht automatisch – die Zahlung läuft im Hintergrund weiter, obwohl du die App nicht mehr nutzen kannst. Kündige deshalb immer zuerst das Abo über den jeweiligen Kaufkanal, bevor du deinen Account endgültig löschst. Kann ich HelloTalk auch offline nutzen? Nein, für sämtliche Funktionen benötigst du eine aktive Internetverbindung. Chats, Übersetzungen, Sprachnachrichten und der Moments-Feed laufen ausschließlich online. Wer regelmäßig ohne Internetzugang lernen möchte, etwa auf Flügen oder in Gebieten mit schlechtem Empfang, ist mit einer Kurs-App wie Babbel oder Mondly besser bedient, da beide Offline-Inhalte anbieten. Ist HelloTalk sicher und wie steht es um den Datenschutz? HelloTalk moderiert Inhalte über ein Team plus KI-gestützte Filter, Nutzer können Profile melden und blockieren, und VIP-Mitglieder können sich zusätzlich verifizieren lassen. Beim Datenschutz solltest du wissen, dass Nutzerdaten auf Servern in den USA und China liegen – der Anbieter gibt an, DSGVO-konform zu arbeiten, EU-Nutzer sollten sich der Datenübertragung in Drittländer aber bewusst sein.