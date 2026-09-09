Ein Lehrer für georgische Verben, eine Muttersprachlerin für kolumbianisches Spanisch, ein Business-Coach für japanisches Verhandlungsvokabular – auf italki wartet für praktisch jedes Sprachziel jemand, der es dir persönlich beibringt. Statt eines festen Lehrplans bekommst du hier freien Zugang zu einem Markt aus über 30.000 Lehrkräften, die ihre Stunden selbst bepreisen und du dir aussuchst, wer am besten zu dir passt.

Dieser Test zeigt dir, wie italki wirklich funktioniert, was eine Unterrichtsstunde kostet, wie seriös die Plattform ist und wo echte Nutzer an ihre Grenzen stoßen. Am Ende weißt du, ob sich der Einstieg für dein Sprachziel lohnt – und welche Alternative infrage kommt, falls nicht.

italki auf einen Blick Fokus: Individueller Live-Unterricht per Videochat mit Lehrkräften und Tutoren aus aller Welt

Individueller Live-Unterricht per Videochat mit Lehrkräften und Tutoren aus aller Welt Sprachen: Über 150 Sprachen, von Englisch und Spanisch bis Walisisch oder Suaheli

Über 150 Sprachen, von Englisch und Spanisch bis Walisisch oder Suaheli Preise: Kein Abo – du kaufst italki-Credits (1 Credit ≈ 1 US-Dollar) und zahlst nur für gebuchte Stunden, ab rund 4 € pro 60 Minuten

Kein Abo – du kaufst italki-Credits (1 Credit ≈ 1 US-Dollar) und zahlst nur für gebuchte Stunden, ab rund 4 € pro 60 Minuten Für wen: Lernende, die im echten Gespräch üben wollen, vom Wiedereinsteiger bis zur Prüfungsvorbereitung

Lernende, die im echten Gespräch üben wollen, vom Wiedereinsteiger bis zur Prüfungsvorbereitung Pluspunkt: Größte Lehrerauswahl am Markt, auch für ausgefallene Sprachen

Größte Lehrerauswahl am Markt, auch für ausgefallene Sprachen Minuspunkt: Kein vorgegebenes Curriculum – du brauchst einen Plan oder einen Lehrer, der ihn dir gibt

italki 8,4 Zu italki ↗ Testergebnisse im Detail Gesamt 8,4 Lehrerangebot 9,6 Flexibilität 9,1 Preis-Leistung 8,7 Benutzerfreundlichkeit 7,9 Sprachvielfalt 9,4

Wie funktioniert italki?

italki ist kein Kurs und keine Lern-App mit vorgegebenem Pfad, sondern eine Vermittlungsplattform. Du durchsuchst Hunderte Lehrerprofile nach Sprache, Preis, Verfügbarkeit und Bewertung, buchst eine Stunde bei der Person, die dir am meisten zusagt, und triffst sie zur vereinbarten Zeit im Videochat. Gegründet wurde italki 2007 in Shanghai, heute sitzt das Unternehmen in Hongkong und gilt als der größte Marktplatz für Online-Sprachlehrer weltweit.

Auf der Plattform triffst du auf zwei Arten von Lehrenden: professionelle Lehrer, die eine nachgewiesene pädagogische Qualifikation mitbringen, und Community-Tutoren, die vor allem entspannte Konversationspraxis anbieten, oft ohne formale Ausbildung. Beide Gruppen legen ihren Stundenpreis selbst fest und werden nach jeder Einheit von den Lernenden bewertet – eine feste Unterrichtsmethode schreibt italki nicht vor, das bestimmt allein die gebuchte Lehrkraft.

Nach der Anmeldung gibst du deine Muttersprache und Zielsprache an, filterst das Lehrerverzeichnis nach deinen Kriterien und startest meist mit einer vergünstigten Probestunde. Passt die Chemie, bleibst du bei diesem Lehrer und vereinbarst feste Termine; passt es nicht, wechselst du einfach zum nächsten Profil, ohne Kündigungsfrist oder Erklärung. Genau diese Freiheit, Lehrer, Sprache und Lerntempo jederzeit zu wechseln, unterscheidet italki von Anbietern mit festen Kursstrukturen wie Lingoda.

In der italki-App filterst du Lehrkräfte nach Sprache, Preis und Verfügbarkeit und buchst deine Stunde direkt im Kalender.

Für wen ist italki geeignet?

italki richtet sich an alle, die eine Sprache nicht allein vor dem Bildschirm pauken, sondern im echten Gespräch mit einem Menschen üben wollen. Der zentrale Unterschied zu Apps wie Babbel oder Mondly: Hier führt dich kein Algorithmus durch Lektionen – eine Lehrkraft stellt sich individuell auf dich ein.

✅ italki passt gut zu: ❌ italki passt weniger zu: Konversations-Lernenden: Wer endlich frei sprechen will statt Lückentexte auszufüllen, ist hier goldrichtig – jede Stunde ist reine Sprachpraxis. Selbstlernenden ohne Budget: Wer ausschließlich kostenlos üben möchte, stößt schnell an Grenzen. Community-Features sind gratis, der eigentliche Unterricht kostet immer Credits. Alternative: Duolingo. Fortgeschrittenen ab B1: Grammatik sitzt bereits – jetzt zählt jemand, der dich korrigiert, herausfordert und Feinheiten poliert. Blutigen Anfängern ohne jedes Vorwissen: Ohne ein Minimum an Wortschatz kann die erste Stunde überfordern. Wer bei null startet, baut besser erst mit einer strukturierten App Grundlagen auf. Reisenden und Expats: Ein italki-Lehrer trainiert mit dir maßgeschneidertes Alltagsvokabular für dein neues Zuhause im Ausland. Zertifikats-Jägern: italki stellt keine offiziellen Sprachnachweise aus. Wer ein anerkanntes Zertifikat für Bewerbung oder Studium braucht, findet bei Lingoda ein passendes Kursmodell. Budget-Bewussten: Community-Tutoren bieten Stunden bereits ab rund 4 € an – günstiger als jede Volkshochschule und flexibler als jedes Gruppen-Abo. Lernenden seltener Sprachen: Für Georgisch, Suaheli oder Walisisch findest du hier Lehrkräfte, wo Apps meist komplett passen. Berufstätigen mit unregelmäßigem Zeitplan: Keine festen Kurszeiten, kein Gruppenzwang – du buchst, wann es in deinen Tag passt.

Die besten italki Alternativen im Überblick

italki spielt seine Stärken vor allem bei Lernenden aus, die echte Gespräche einer festen Kursstruktur vorziehen – für alle anderen lohnt sich ein Blick auf diese vier Alternativen aus unserem Test:

Preply ist der direkteste Konkurrent: ebenfalls ein Marktplatz mit persönlichen Tutoren, allerdings mit einer moderneren Oberfläche, eingebautem Vokabeltrainer und rund 50 statt über 150 Sprachen.

Lingoda setzt auf festen Live-Gruppenunterricht mit zertifizierten Lehrkräften und stellt nach Kursabschluss ein offizielles Zertifikat aus – die richtige Wahl, wenn du einen formalen Nachweis für Beruf oder Studium brauchst.

HiNative verfolgt einen anderen Ansatz: Statt gebuchter Stunden stellst du hier kostenlos Fragen zu Grammatik, Aussprache oder Kulturwissen an eine globale Community aus Muttersprachlern – praktisch als kostenloses Ergänzungstool neben dem italki-Unterricht.

Chatterbug kombiniert Live-Unterricht mit einer strukturierten App und interaktiven Videos – ein Mittelweg für alle, die Live-Lehrkräfte schätzen, aber zusätzlich ein festeres Lerngerüst um die Stunden herum wollen.

Erfolgschancen bei italki

Eine feste Lernmethode gibt es bei italki nicht – das ist Stärke und Schwäche zugleich. Die Plattform liefert den technischen Rahmen aus Videochat, Kalender und Bezahlung, den didaktischen Ansatz bestimmt die gebuchte Lehrkraft. Professionelle Lehrer arbeiten häufig mit bewährten Konzepten wie dem kommunikativen Ansatz oder aufgabenbasiertem Sprachenlernen, Community-Tutoren setzen eher auf freie Konversation. Die Wahl liegt bei dir.

Realistisch betrachtet kommst du mit regelmäßigem Unterricht – zwei bis drei Stunden pro Woche plus eigenständigem Üben – vom Anfänger bis zum B2-Niveau, mit der richtigen Lehrkraft sogar bis C1 oder C2. Der Vorteil gegenüber reinen Apps: Du trainierst von der ersten Minute an die produktiven Fertigkeiten Sprechen und Schreiben, die bei App-Kursen oft zu kurz kommen. Was italki dafür fehlt, ist ein eingebautes Curriculum – wer keinen strukturierten Lehrer wählt, läuft Gefahr, immer wieder dieselben Smalltalk-Themen zu wiederholen, ohne systematisch voranzukommen.

Gut funktioniert bei italki vor allem die Sprechfertigkeit: Sie verbessert sich messbar schneller als mit jeder Selbstlern-App, weil du dich an unterschiedliche Akzente gewöhnst, Umgangssprache aufschnappst und echtes Selbstvertrauen im freien Gespräch entwickelst. Weniger gut funktioniert dagegen der systematische Aufbau von Grammatik und Wortschatz – ohne eigene Disziplin und ergänzende Materialien bleibt der Unterricht schnell oberflächlich, und die Qualität schwankt: Ein brillanter Lehrer kann deinen Sprachfortschritt beflügeln, ein lustloser Tutor verschwendet nur Zeit und Geld.

Eine im System-Journal von Elsevier veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2021 stützt diesen Eindruck: Lernende, die regelmäßig authentische Gespräche mit Muttersprachlern führen, verbessern ihre mündliche Kompetenz demnach deutlich schneller als Lernende, die sich ausschließlich auf App-basierte Methoden verlassen – ein zentraler Pluspunkt für das Einzelunterricht-Modell von italki.

Was kostet italki?

italki funktioniert anders als klassische Sprachlern-Plattformen: Es gibt kein Monats- oder Jahresabo. Stattdessen kaufst du italki-Credits (1 Credit entspricht etwa 1 US-Dollar) und bezahlst damit einzelne Unterrichtsstunden. Was eine Stunde kostet, legt jede Lehrkraft selbst fest – das macht die Preise flexibler, aber auch weniger vorhersehbar als bei Pauschalabos.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Kaufst du deine Credits über die iOS- oder Android-App, verlangt italki bis zu 30 % mehr als beim Kauf direkt über die Website. Unser Rat: Credits immer über italki.com laden und dich anschließend mit denselben Zugangsdaten in der App anmelden.

Kann man italki kostenlos nutzen?

Teilweise. Die Registrierung ist gratis, und du bekommst sofort Zugang zu einigen Community-Funktionen: Du kannst Sprachpartner für Tandem-Austausch finden, dich in Foren austauschen und kurze Texte kostenlos von Muttersprachlern korrigieren lassen – die sogenannte „Notebook“-Funktion. Viele Lehrer bieten außerdem eine vergünstigte oder komplett kostenlose Probestunde an, mit der du unverbindlich testest, ob die Chemie stimmt. Für den eigentlichen Unterricht brauchst du dagegen immer Credits. Eine pauschale Geld-zurück-Garantie gibt es nicht, greift aber der italki-Schutz: Fällt eine Stunde aus oder verläuft sie nachweislich mangelhaft, kannst du eine Erstattung beantragen.

Die italki-Preise im Überblick

Da italki kein Abo-Modell hat, hängen die Kosten allein vom Lehrertyp und der Stundenlänge ab. Eine realistische Übersicht:

Lehrertyp Preis pro 60 Min. Preis pro 30 Min. Empfehlung Community-Tutor (ohne formales Lehrzertifikat) ca. 4–12 € ca. 2–7 € Konversationspraxis, kleines Budget Professioneller Lehrer (mit Lehrzertifikat) ca. 10–30 € ca. 6–18 € Strukturierter Unterricht, Prüfungsvorbereitung Top-Lehrer / Spezialist (z. B. Business-Englisch) ca. 25–80 €+ ca. 15–45 € Fachthemen, professionelle Anforderungen

Viele Lehrkräfte geben Rabatt, sobald du mehrere Stunden im Paket buchst – das lohnt sich, sobald du deine Wunsch-Lehrkraft gefunden hast. Neukunden erhalten zudem regelmäßig Bonus-Credits als Willkommensgeschenk.

⚠️ Automatische Verlängerung? Ein klassisches Abo mit automatischer Verlängerung gibt es bei italki im Regelfall nicht – deine Credits verfallen nicht, und du zahlst nur, was du buchst. Richtest du allerdings über die App ein wiederkehrendes Credit-Paket ein, verlängert sich dieses automatisch, bis du es aktiv in den Zahlungseinstellungen deines App Stores beendest.

„Für den Preis einer einzigen Volkshochschul-Stunde bekommst du bei italki drei Einheiten mit einem Community-Tutor – und zwar Einzelunterricht statt Gruppenarbeit. Im unteren Preissegment ist das Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu schlagen.“

Zahlungsmethoden bei italki

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)

✓ PayPal

✓ Skrill

✓ Alipay / WeChat Pay (vor allem für den asiatischen Markt relevant)

✓ Apple Pay / Google Pay (jeweils über die App)

✗ Lastschrift / SEPA – aktuell nicht verfügbar

italki Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile Riesige Auswahl: über 30.000 Lehrkräfte für 150+ Sprachen Schwankende Qualität: nicht jeder „professionelle Lehrer“ hält, was das Profil verspricht. Tipp: immer erst eine Probestunde buchen. Maximale Flexibilität: Unterricht rund um die Uhr, auch am Wochenende Kein roter Faden: einen Lehrplan musst du selbst mitbringen oder gezielt einen strukturierten Lehrer suchen Echte Konversation statt Multiple-Choice-Drills – ideal für Sprechkompetenz Kein Offline-Modus: ohne stabile Internetverbindung geht nichts Stunden bereits ab rund 4 € möglich Große Auswahl kann überfordern: bei Tausenden Englischlehrern den passenden zu finden, kostet Zeit Risikofreies Testen dank günstiger Probestunden Keine Gamification: wer Motivation durch Punkte und Streaks braucht, vermisst das komplett Kostenlose Community-Extras (Notebook, Sprachpartner-Suche) Keine offiziellen Zertifikate. Alternative: Lingoda für einen anerkannten Nachweis. Unterricht lässt sich exakt auf dein Ziel zuschneiden Vereinzelt technische Aussetzer, die Nutzer in Bewertungen bemängeln Auch seltene Sprachen verfügbar, die es sonst kaum gibt Kein eigenes Lernmaterial – Übungen und Texte kommen vom Lehrer oder von dir selbst

Was Nutzer über italki berichten

Die italki Erfahrungen in den großen Bewertungsportalen zeichnen ein gemischtes, in der Summe aber positives Bild:

App Store (iOS): ⭐ 4,6 von 5

⭐ 4,6 von 5 Google Play Store: ⭐ 4,3 von 5

⭐ 4,3 von 5 Trustpilot: ⭐ 3,5 von 5

Woher die Diskrepanz kommt? Im App Store bewerten überwiegend zufriedene Alltagsnutzer nach ihrer täglichen Erfahrung. Auf Trustpilot landen dagegen eher Beschwerdefälle – etwa über stornierte Stunden ohne klare Erstattung oder Lehrer, die kurzfristig absagen. Das ist ein bekanntes Muster bei Marktplatz-Plattformen: Wer ein Problem hat, schreibt eher eine Bewertung als jemand, der seit Monaten zufrieden lernt.

💬 „Über italki habe ich eine großartige Lehrerin für brasilianisches Portugiesisch gefunden. Zweimal pro Woche 45 Minuten – nach vier Monaten konnte ich im Videocall mit ihrer Familie mithalten.“ – Nutzerin im App Store

💬 „Die Lehrerauswahl ist riesig, aber genau das hat mich anfangs überfordert. Ich habe vier Probestunden gebraucht, bis die Chemie gestimmt hat.“ – Nutzer auf Trustpilot

💬 „Für das Geld unschlagbar: Mein Koreanisch-Tutor kostet mich umgerechnet 7 Euro die Stunde und bringt mir mehr bei als jeder Gruppenkurs. Nur Disziplin muss man selbst mitbringen, einen festen Plan gibt es nicht.“ – Nutzer im Play Store

💬 „Meine Lehrerin hat einmal kurzfristig abgesagt, und die Rückerstattung der Credits hat fast eine Woche gedauert. Der Support könnte schneller reagieren.“ – Nutzerin auf Trustpilot

italki Erfahrungen von Anfängern

Einsteiger profitieren vor allem davon, sofort in die Sprache einzutauchen, statt erst wochenlang Vokabeln zu büffeln. Gute Community-Tutoren passen ihr Tempo an und arbeiten mit Bildern, einfachen Sätzen und viel Wiederholung. Die erste Stunde kann trotzdem einschüchternd wirken, wenn kein gemeinsames Sprachfundament besteht. Unser Tipp: Wähle als Anfänger zunächst einen Lehrer, der auch Deutsch spricht, und investiere die ersten Einheiten in Grundlagen. In Kombination mit einer strukturierten App wie Babbel oder Mondly entfaltet italki für Einsteiger sein volles Potenzial.

Anfänger-Fazit: ⭐⭐⭐ (3 von 5) – guter Einstieg ins freie Sprechen, aber erst mit ergänzendem Lernmaterial wirklich effektiv.

italki Erfahrungen von Fortgeschrittenen

Hier zeigt italki seine größte Stärke. Ab dem B1-Niveau brauchst du weniger Grammatikerklärungen und mehr Gesprächspraxis – genau das liefert die Plattform. Fortgeschrittene können gezielt an Schwachstellen arbeiten: Aufsätze schreiben lassen und besprechen, Podcasts gemeinsam analysieren, über aktuelle Themen diskutieren. Die besten italki-Lehrer fordern dich bewusst heraus, korrigieren subtile Fehler und erweitern deinen Wortschatz in Richtung muttersprachliches Niveau. Ohne klares Ziel kann sich der Unterricht allerdings im Kreis drehen – sag deinem Lehrer konkret, was du erreichen willst.

Fortgeschrittenen-Fazit: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5 von 5) – für Lernende ab B1 eine der besten Optionen auf dem Markt.

italki Erfahrungen von Berufstätigen und Expats

Wer beruflich eine Sprache braucht – für Meetings, E-Mails oder das Leben im Ausland –, findet auf italki Lehrkräfte mit passenden Spezialisierungen. Business-Englisch, medizinisches Französisch, juristisches Spanisch: Solche Nischen bedient italki oft besser als standardisierte Online-Kurse. Expats schätzen zudem, dass sie Alltagssprache und kulturelle Nuancen lernen können, statt Lehrbuch-Phrasen zu pauken. Der Haken: Du musst aktiv filtern, denn nicht jeder, der „Business-Englisch“ anbietet, kennt auch deine Branche wirklich.

Berufstätige/Expat-Fazit: ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5) – hervorragend für maßgeschneiderten Fachunterricht, erfordert aber gezielte Lehrersuche.

Wie seriös ist italki?

italki wurde 2007 gegründet und zählt damit zu den Pionieren im Online-Sprachunterricht. Der Hauptsitz liegt heute in Hongkong, im Laufe der Jahre hat das Unternehmen namhafte Investoren wie die Risikokapitalgeber ICG und TechArt an Bord geholt. Mit mehr als 10 Millionen registrierten Nutzern und über 30.000 Lehrkräften ist italki der weltweit größte Marktplatz für Online-Sprachlehrer und wurde von Medien wie Forbes, BBC und TechCrunch erwähnt.

Dass italki seit fast zwei Jahrzehnten am Markt ist und weiterwächst, spricht für die Seriosität des Geschäftsmodells: Anders als viele jüngere EdTech-Start-ups hat die Plattform längst bewiesen, dass ihr Konzept für Lernende und Lehrende gleichermaßen funktioniert.

Sicherheitsmaßnahmen

✓ DSGVO-Konformität: italki hält sich laut eigener Datenschutzerklärung an europäische Datenschutzstandards, einschließlich des Rechts auf Datenlöschung

italki hält sich laut eigener Datenschutzerklärung an europäische Datenschutzstandards, einschließlich des Rechts auf Datenlöschung ✓ Zahlungssicherheit: Alle Transaktionen laufen verschlüsselt (SSL/TLS) über externe Zahlungsdienstleister – Kreditkartendaten speichert italki nicht selbst

Alle Transaktionen laufen verschlüsselt (SSL/TLS) über externe Zahlungsdienstleister – Kreditkartendaten speichert italki nicht selbst ✓ Lehrer-Verifizierung: Professionelle Lehrkräfte müssen Zertifikate und Qualifikationsnachweise hochladen, die geprüft werden. Community-Tutoren durchlaufen ein einfacheres Bewerbungsverfahren

Professionelle Lehrkräfte müssen Zertifikate und Qualifikationsnachweise hochladen, die geprüft werden. Community-Tutoren durchlaufen ein einfacheres Bewerbungsverfahren ✓ italki-Schutz: Bei Unterrichtsausfall oder gravierenden Qualitätsmängeln kannst du eine Erstattung deiner Credits beantragen

Bei Unterrichtsausfall oder gravierenden Qualitätsmängeln kannst du eine Erstattung deiner Credits beantragen ✓ Bewertungssystem: Jede Lehrkraft wird nach jeder Stunde bewertet – das schafft Transparenz und Rechenschaftspflicht

Wie transparent sind die Kosten?

Grundsätzlich ist das Preismodell von italki fair und offen: Jede Lehrkraft zeigt ihren Stundenpreis direkt im Profil, versteckte Gebühren gibt es nicht – was du siehst, zahlst du. Zwei Kritikpunkte bleiben trotzdem: Der Umrechnungskurs von Euro in italki-Credits (in US-Dollar) schwankt, was die tatsächlichen Kosten leicht unberechenbar macht, und einige Nutzer berichten, dass Erstattungen bei stornierten Stunden nur schleppend bearbeitet werden.

⚠️ Hinweis zur automatischen Verlängerung: Hast du über die App ein wiederkehrendes Credit-Paket eingerichtet, verlängert es sich automatisch. Kündige direkt in den Zahlungseinstellungen deines App Stores (Apple → Einstellungen → Abonnements; Google Play → Zahlungen & Abos) – das bloße Löschen der App reicht dafür nicht aus.

Anmeldung & Profilerstellung

So funktioniert die Anmeldung bei italki

Website oder App öffnen: Gehe auf italki.com oder lade die App im App Store bzw. Play Store herunter. Konto erstellen: Registriere dich per E-Mail-Adresse oder mit deinem Google-, Facebook- oder Apple-Account. Muttersprache angeben: Das hilft der Plattform, passende Lehrkräfte vorzuschlagen. Zielsprache und Niveau wählen: Gib an, welche Sprache du lernen möchtest und auf welchem Level du startest. Lehrer suchen: Nutze die Filter für Preis, Verfügbarkeit, Sprache und Bewertungen, um dein Lehrerprofil zu finden. Probestunde buchen: Starte mit einer vergünstigten oder kostenlosen Probestunde, um den Lehrer kennenzulernen. Credits kaufen und loslegen: Lade dein Guthaben über italki.com auf und bestätige deine erste reguläre Buchung.

Zeitaufwand: Die Registrierung dauert unter drei Minuten. Für die erste Lehrersuche solltest du 10 bis 15 Minuten einplanen – diese Zeit zahlt sich aus.

So machst du am meisten aus deinem Lernfortschritt

Niveau realistisch einschätzen: Nutze vor der ersten Stunde einen kostenlosen Einstufungstest, um dein GER-Level zu kennen

Nutze vor der ersten Stunde einen kostenlosen Einstufungstest, um dein GER-Level zu kennen Lernziel im Profil festhalten: Urlaub, Beruf oder Auswanderung – je klarer dein Ziel, desto gezielter kann der Lehrer den Unterricht anpassen

Urlaub, Beruf oder Auswanderung – je klarer dein Ziel, desto gezielter kann der Lehrer den Unterricht anpassen Regelmäßigkeit vor Länge: Lieber dreimal 30 Minuten pro Woche als einmal 90 Minuten

Lieber dreimal 30 Minuten pro Woche als einmal 90 Minuten Mehrere Lehrer testen: Buche mindestens drei Probestunden bei unterschiedlichen Lehrkräften, bevor du dich festlegst

Buche mindestens drei Probestunden bei unterschiedlichen Lehrkräften, bevor du dich festlegst Credits über die Website kaufen: Das spart bis zu 30 % gegenüber dem Kauf im App Store

Das spart bis zu 30 % gegenüber dem Kauf im App Store Notebook regelmäßig nutzen: Schreibe eigene Texte und lass sie kostenlos von Muttersprachlern korrigieren – trainiert nebenbei dein Schreiben

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei italki?

italki setzt auf das älteste und nachweislich wirksamste Sprachlernkonzept überhaupt: Eins-zu-eins-Unterricht mit einem echten Menschen. Kein Algorithmus entscheidet, was du als Nächstes lernst – du bestimmst den Kurs gemeinsam mit deiner Lehrkraft. Dieser Ansatz folgt im Kern der kommunikativen Sprachdidaktik: Sprechen lernt man durch Sprechen, nicht durch das Antippen von Bildschirmkarten.

Ein typischer Lektionsablauf bei italki sieht so aus:

Warm-up (5 Min.): Kurzer Smalltalk in der Zielsprache – was ist diese Woche passiert, was beschäftigt dich gerade? Hausaufgabenbesprechung (5–10 Min.): Ergebnisse aus der letzten Stunde werden gemeinsam durchgegangen. Neues Thema (15–20 Min.): Der Lehrer führt ein Grammatikthema ein, bearbeitet einen Text oder startet ein Rollenspiel. Übungsphase (10–15 Min.): Du wendest das Gelernte in freier Konversation oder Textproduktion an. Korrekturen und Feedback (5–10 Min.): Der Lehrer geht auf deine Fehler ein und gibt konkrete Verbesserungstipps. Wrap-up (5 Min.): Zusammenfassung, Hausaufgaben und Planung der nächsten Sitzung.

Gamification-Elemente wie Punkte, Level oder Streaks sucht man bei italki vergeblich – die Plattform setzt bewusst auf Motivation durch echten menschlichen Kontakt statt durch einen Algorithmus mit Push-Erinnerungen. Auch einen eingebauten Fortschrittstest gibt es nicht: Dein Fortschritt zeigt sich im Feedback deines Lehrers, viele professionelle Lehrkräfte führen dafür regelmäßige Assessments durch. Von allein liefert die Plattform aber keine Statistiken oder Diagramme – du musst aktiv danach fragen.

Diese Features stechen besonders hervor

italki Classroom: die eingebaute Videochat-Lösung direkt im Browser oder in der App, inklusive Textfeld für Notizen, Chat für Links und Korrekturen sowie Bildschirmfreigabe. Nicht so mächtig wie eine dedizierte Videokonferenz-Software, aber vollkommen ausreichend – ein separates Tool brauchst du nicht.

Lehrer-Bewertungen und Vorstellungsvideos: Jede Lehrkraft hat ein kurzes Profilvideo. So bekommst du vorab einen Eindruck von Sprechweise, Akzent und Persönlichkeit – kombiniert mit den Nutzerbewertungen der beste Filter, um passende Lehrer zu finden.

Stundenpakete und Rabatte: Viele Lehrer bieten Pakete an, etwa zehn Stunden mit Rabatt. Das spart Geld und schafft Verbindlichkeit – du buchst dir quasi deinen eigenen Mini-Kurs.

italki Notebook & Sprachpartner: die unterschätzten Gratis-Tools

Was italki von reinen Tutoring-Marktplätzen wie Preply abhebt, sind zwei kostenlose Community-Features, die dauerhaft ohne Credits nutzbar bleiben. Im Notebook schreibst du kurze Texte in deiner Zielsprache, und Muttersprachler aus der weltweiten Community korrigieren sie gratis – ein unterschätztes Werkzeug, um Schreibkompetenz zu trainieren und gleichzeitig echtes Feedback von echten Menschen zu bekommen, statt nur von einer Rechtschreibprüfung.

Über die Sprachpartner-Suche findest du zudem Tandem-Partner für kostenlosen Austausch: Du hilfst jemandem mit Deutsch, die Person hilft dir mit ihrer Sprache – kein Geld, nur Engagement nötig. Die Qualität der Tandem-Gespräche schwankt naturgemäß stärker als bei bezahltem Unterricht, aber als kostenlose Ergänzung zu deinen gebuchten Stunden ist das Feature Gold wert und macht italki auch für Lernende mit sehr kleinem Budget nutzbar.

Welche Sprachen bietet italki an?

Mit über 150 Sprachen hat italki das mit Abstand größte Angebot aller Plattformen in diesem Vergleich. Für gängige Sprachen sprechen die meisten Lehrkräfte zumindest etwas Deutsch, bei sehr seltenen Sprachen ist Englisch häufig die Unterrichtssprache.

Bekannte Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin, Russisch, Arabisch, Türkisch sowie Deutsch als Fremdsprache.

Exotische Sprachen: Tagalog, Suaheli, Georgisch, Walisisch, Esperanto, Hawaiianisch, Jiddisch – und sogar Klingonisch.

Die Auswahl unterscheidet sich naturgemäß je nach Sprache: Für Englisch, Spanisch oder Französisch stehen tausende bestbewertete Lehrkräfte bereit, bei Sprachen wie Georgisch oder Suaheli sind es eher zehn bis dreißig – und die Qualitätsunterschiede fallen dort größer aus. Grundsätzlich sind alle GER-Niveaus von A1 bis C2 erreichbar, vorausgesetzt du findest eine Lehrkraft, die auf deinem Zielniveau unterrichtet.

Die italki App

Vorteile der App:

✓ Unterricht direkt in der App per integriertem Videochat

✓ Push-Benachrichtigungen für anstehende Stunden und Lehrernachrichten

✓ Lehrersuche und Buchung auch unterwegs möglich

✓ Zugriff auf Community-Features wie Notebook und Sprachpartner-Suche

✓ Übersichtliches Kalender-Management für alle gebuchten Stunden

Nachteile der App:

✗ Videoqualität teils schlechter als am Desktop

✗ Kein Offline-Modus – ohne Internetverbindung geht nichts

✗ Credits über die App deutlich teurer wegen App-Store-Aufschlag

✗ Kleinerer Bildschirm kann bei Materialien und Notizen einschränken

✗ Gelegentliche Verbindungsabbrüche, die Nutzer in Reviews kritisieren

App-Store-Bewertungen: iOS ⭐ 4,6 | Android ⭐ 4,3

⚠️ Spar-Tipp: Kaufe deine italki-Credits immer über die Website statt über den App Store. Apple und Google verlangen bis zu 30 % Provision – die zahlst sonst du drauf.

italki im Vergleich

italki bewegt sich in einem Markt mit sehr unterschiedlichen Playern: auf der einen Seite klassische Selbstlern-Apps wie Babbel und Mondly, auf der anderen Seite Live-Unterrichts-Plattformen wie Preply und Lingoda. So schlägt sich italki im direkten Vergleich:

italki Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab ca. 4 €/Stunde* 8,99 €/Monat 5,19 €/Monat ca. 70 €/Monat** ca. 5 €/Stunde* Sprachen 150+ 14 41+ 6 50+ Lernmethode Live-Einzelunterricht App-Selbstlernkurse App-Lektionen + KI Live-Gruppenunterricht Live-Einzelunterricht Kostenlos nutzbar Community ja, Unterricht nein 1. Lektion kostenlos Tägliche Gratis-Lektion Nein Nein*** Live-Tutoren ✅ Ja (30.000+) ❌ Nein ❌ Nein ✅ Ja (Gruppen) ✅ Ja Offline-Modus ❌ Nein ✅ Ja ✅ Ja ❌ Nein ❌ Nein Bis C1/C2 ✅ Ja (lehrerabhängig) Bis B2 Bis B2 ✅ Ja (bis C1) ✅ Ja (lehrerabhängig) Offizielle Zertifikate ❌ Nein ❌ Nein ❌ Nein ✅ Ja ❌ Nein

* Preise pro Einzelstunde variieren je nach gebuchter Lehrkraft.

** Lingoda-Preise hängen vom gewählten Paket ab (4–30 Gruppeneinheiten pro Monat).

*** Preply bietet keine kostenlose Testversion, manche Tutoren aber vergünstigte Probestunden.

Im direkten Duell mit Preply punktet italki vor allem mit der schieren Größe seines Lehrerpools und dem deutlich breiteren Sprachangebot – wer eine seltene Sprache sucht, landet fast automatisch bei italki. Preply kontert mit einer aufgeräumteren Oberfläche und eingebauten Lerntools wie einem Vokabeltrainer, die italki schlicht nicht bietet.

Gegen Lingoda verliert italki nur in einem Punkt, der für manche Lernende aber entscheidend ist: Zertifikate. Wer einen offiziellen Nachweis für Bewerbung, Visum oder Studium braucht, kommt an Lingodas Kursmodell kaum vorbei – wer dagegen flexibel bleiben und selbst entscheiden will, wann und wie lange er lernt, ist bei italki besser aufgehoben.

italki kündigen: wichtige Hinweise

Weil italki kein klassisches Abo-Modell nutzt, gibt es im Normalfall nichts zu kündigen: Du kaufst Credits, nutzt sie für Stunden, und sobald sie aufgebraucht sind, zahlst du nichts mehr. Anders sieht es aus, wenn du über die App ein wiederkehrendes Credit-Paket eingerichtet hast – das musst du aktiv beenden, sonst verlängert es sich automatisch. Hier die drei möglichen Wege:

1. Kauf über die italki-Website

Logge dich auf italki.com ein. Klicke oben rechts auf dein Profilbild und wähle „Einstellungen“. Navigiere zum Bereich „Zahlungen“ bzw. „Payment“. Prüfe, ob ein wiederkehrendes Credit-Paket aktiv ist. Falls ja: Klicke auf „Automatische Verlängerung deaktivieren“. Bestätige die Kündigung.

2. Kauf über iOS (Apple)

Öffne die „Einstellungen“-App auf deinem iPhone oder iPad. Tippe oben auf deinen Namen und wähle „Abonnements“. Suche „italki“ in der Liste deiner aktiven Abonnements. Tippe auf „italki“ und dann auf „Abo kündigen“. Bestätige die Kündigung – dein Zugang bleibt bis zum Ende des bezahlten Zeitraums bestehen.

3. Kauf über Android (Google Play)

Öffne die Google Play Store App. Tippe oben rechts auf dein Profilbild, dann auf „Zahlungen & Abos“ und „Abos“. Suche „italki“ in der Liste und tippe darauf. Tippe auf „Abo kündigen“ und folge den Anweisungen. Bestätige die Kündigung.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige wiederkehrende Credit-Pakete immer mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Verlängerungsdatum – danach ist eine Erstattung meist nicht mehr möglich.

⚠️ Account löschen ≠ Abo kündigen! Löschst du dein italki-Konto, verschwinden Daten, Stundenverlauf und verbleibende Credits unwiderruflich – ein aktives wiederkehrendes Paket im App Store wird dadurch aber nicht beendet. Du zahlst dann weiter, ohne die Credits nutzen zu können. Deshalb: erst das Paket kündigen, den Account am besten behalten, falls du später wieder einsteigen willst.

italki im Test: unser Fazit

italki ist keine weitere Sprachlern-App unter vielen – es ist der mit Abstand größte Marktplatz, um online eine passende Lehrkraft zu finden, und genau darin liegt die Stärke der Plattform. Wer bereit ist, ein wenig Zeit in die Lehrersuche zu investieren, bekommt individuellen Live-Unterricht zu Preisen, mit denen keine Präsenz-Sprachschule mithalten kann.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

✅ Über 30.000 Lehrkräfte für 150+ Sprachen – die größte Auswahl am Markt

✅ Einzelstunden ab ca. 4 € – stark im unteren Preissegment

✅ Maximale Flexibilität: kein Abo-Zwang, keine festen Zeiten, keine Mindestlaufzeit

✅ Ideal für Konversationstraining und fortgeschrittene Niveaus (B2–C2)

❌ Kein strukturierter Lehrplan – Eigeninitiative oder ein guter Lehrer sind gefragt

❌ Schwankende Lehrqualität – Probestunden sind Pflicht, nicht Kür

❌ Keine offiziellen Zertifikate und keine Gamification-Elemente

❌ Kein Offline-Modus und kein eigenes Lernmaterial

Für wen sich italki lohnt: Für alle, die eine Sprache durch echte Gespräche mit echten Menschen lernen wollen, besonders ab Niveau A2/B1 aufwärts. Berufstätige, Expats und Lernende seltener Sprachen profitieren am stärksten. In Kombination mit einer strukturierten App wie Babbel oder Mondly entsteht ein starkes Lerntandem.

Wann sich eine Alternative eher lohnt: Brauchst du ein offizielles Sprachzertifikat, bist du bei Lingoda besser aufgehoben. Willst du als Totalanfänger erst Grundlagen aufbauen, startest du effizienter mit einer strukturierten App. Und wer ausschließlich kostenlos lernen will, kommt mit Duolingo weiter als mit italki.

italki ist kein Allheilmittel, aber ein mächtiges Werkzeug in deinem Sprachlern-Arsenal: echte menschliche Interaktion, individuelles Feedback und ein kompetenter Gesprächspartner in praktisch jeder erdenklichen Sprache. Wer das konsequent nutzt, lernt spürbar schneller.

Häufig gestellte Fragen zu italki

Was ist italki eigentlich – eine App oder eine Sprachschule? Weder noch im klassischen Sinn. italki ist ein Marktplatz, auf dem du direkt Lehrkräfte aus aller Welt buchst und per Videochat lernst – ohne festen Lehrplan und ohne Klassenverband. Du bestimmst gemeinsam mit deinem Lehrer, worüber ihr sprecht und wie schnell ihr vorangeht. Das unterscheidet italki grundlegend von App-Kursen wie Babbel oder Kursanbietern wie Lingoda. Wie viel kostet eine Unterrichtsstunde bei italki wirklich? Das hängt allein von der gewählten Lehrkraft ab, denn einen Abo-Preis gibt es nicht. Community-Tutoren verlangen häufig 4 bis 12 € für 60 Minuten, geprüfte Lehrer mit Zertifikat liegen meist zwischen 10 und 30 €, und gefragte Spezialisten für Business-Englisch oder Prüfungsvorbereitung können 25 bis über 80 € aufrufen. Wichtig: Credits über italki.com kaufen, nicht über die App – dort sind sie bis zu 30 % teurer. Muss ich bei italki ein Abo abschließen? Nein. Du lädst dein Guthaben in Form von Credits auf und bezahlst nur für Stunden, die du tatsächlich buchst. Ungenutzte Credits verfallen nicht von selbst. Nur wer über die mobile App ein automatisch wiederkehrendes Credit-Paket aktiviert, muss dieses in den Store-Einstellungen (Apple beziehungsweise Google Play) selbst wieder beenden, sonst verlängert es sich. Kann ich italki vorher unverbindlich ausprobieren? Ja. Die meisten Lehrkräfte bieten eine vergünstigte oder sogar kostenfreie Probestunde an, in der ihr euch kennenlernt. Wir raten, mindestens zwei bis drei Probestunden bei unterschiedlichen Lehrern zu buchen, bevor du dich festlegst – der persönliche Draht entscheidet bei Einzelunterricht oft mehr als der Lebenslauf. Für welches Sprachniveau eignet sich italki am besten? Am meisten profitieren Lernende ab etwa A2/B1, die bereits ein Grundgerüst an Wortschatz und Grammatik mitbringen und dieses nun in echten Gesprächen anwenden wollen. Blutige Anfänger ohne jede Vorkenntnis kommen zwar ebenfalls zurecht, tun sich aber leichter, wenn sie parallel eine strukturierte App wie Babbel nutzen, um erst Grundvokabular aufzubauen. Stellt italki am Ende ein anerkanntes Sprachzertifikat aus? Nein, eine offizielle Bescheinigung wie DELF, telc oder ein Cambridge-Zertifikat vergibt italki nicht – die Plattform ist auf praktische Sprechkompetenz statt auf formale Nachweise ausgelegt. Wer für Bewerbung oder Studium ein anerkanntes Zertifikat vorlegen muss, findet bei Lingoda ein Kursmodell, das nach Abschluss eine offizielle Bescheinigung ausstellt. Wie unterscheidet sich italki konkret von Babbel oder Duolingo? Babbel und Duolingo sind Selbstlern-Apps: fester Kursaufbau, Wiederholungsalgorithmus, Gamification, meist auch offline nutzbar. italki liefert dagegen kein eigenes Lernmaterial, sondern ausschließlich den Zugang zu echten Lehrkräften für Live-Gespräche. Für viele funktioniert die Kombination am besten: Grundlagen und Vokabular in der App festigen, die freie Anwendung dann bei italki trainieren. Wie zuverlässig ist die Qualität der Lehrkräfte auf italki? Sehr unterschiedlich, weil jeder Lehrer sein eigenes Profil, seine eigenen Preise und seine eigene Methode mitbringt. Professionelle Lehrer müssen bei der Anmeldung Qualifikationsnachweise einreichen, Community-Tutoren durchlaufen ein einfacheres Bewerbungsverfahren. Ein Bewertungssystem nach jeder Stunde schafft zusätzliche Transparenz, ersetzt aber nicht die eigene Probestunde vor der Buchungsentscheidung. Bekomme ich mein Geld zurück, wenn eine Stunde ausfällt? Sagt eine Lehrkraft kurzfristig ab oder verläuft die Stunde nachweislich mangelhaft, kannst du über den italki-Support eine Erstattung deiner Credits beantragen. Eine pauschale Geld-zurück-Garantie wie bei App-Abos gibt es dafür nicht, und in Bewertungsportalen berichten Nutzer gelegentlich von längeren Bearbeitungszeiten beim Support. Welche exotischen Sprachen bietet italki neben den großen Weltsprachen an? Das ist einer der größten Trümpfe der Plattform: Neben Englisch, Spanisch oder Japanisch findest du auch Lehrkräfte für Georgisch, Suaheli, Walisisch, Esperanto oder sogar Klingonisch. Bei sehr seltenen Sprachen schrumpft die Auswahl zwar auf vielleicht zehn bis dreißig Lehrer, das ist aber immer noch deutlich mehr, als klassische Sprachlern-Apps überhaupt im Angebot haben.