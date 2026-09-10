Ein Wörterbuch übersetzt dir jedes Wort zuverlässig – ob ein Satz im Alltag aber wirklich so klingt, wie ihn ein Muttersprachler sagen würde, verrät dir keine App mit vorgefertigten Lektionen. Genau diese Lücke will HiNative schließen: Du stellst eine Frage, und irgendwo auf der Welt beantwortet sie dir jemand, für den die Zielsprache Alltag ist.

Wir haben die Community-Plattform des japanischen Unternehmens Lang-8, Inc. genau unter die Lupe genommen: wie das Frage-Antwort-Prinzip in der Praxis funktioniert, was das Premium-Abo kostet, wie seriös der Anbieter arbeitet – und für wen sich HiNative überhaupt lohnt. Inklusive echter Nutzerstimmen und einem fairen Vergleich mit den bekanntesten Alternativen.

📋 HiNative auf einen Blick Fokus: Frage-Antwort-Community statt Lektionen – deine Sprachfragen beantworten echte Muttersprachler, kein Algorithmus

Frage-Antwort-Community statt Lektionen – deine Sprachfragen beantworten echte Muttersprachler, kein Algorithmus Sprachen: über 110 Sprachen, alle bereits in der kostenlosen Version nutzbar

über 110 Sprachen, alle bereits in der kostenlosen Version nutzbar Preise: kostenlos nutzbar, Premium ab ca. 4,96 $ im Monat (Jahresabo) – ein Lifetime-Kauf ist nicht möglich

kostenlos nutzbar, Premium ab ca. 4,96 $ im Monat (Jahresabo) – ein Lifetime-Kauf ist nicht möglich Für wen: Lerner ab Niveau A2/B1, die Aussprache, Wortnuancen und kulturelle Feinheiten klären wollen

Lerner ab Niveau A2/B1, die Aussprache, Wortnuancen und kulturelle Feinheiten klären wollen Pluspunkt: echtes Feedback von Menschen statt vom Algorithmus – inklusive Audio-Korrekturen zur Aussprache

echtes Feedback von Menschen statt vom Algorithmus – inklusive Audio-Korrekturen zur Aussprache Minuspunkt: kein Lehrplan, keine Lektionen – kein Ersatz für einen strukturierten Sprachkurs

HiNative 8,0 Zu HiNative ↗ Testergebnisse im Detail

HiNative gehört zur japanischen Lang-8, Inc. mit Sitz in Tokio – dem Unternehmen hinter der Schreibkorrektur-Plattform Lang-8. Seit 2014 ist HiNative als eigenständige App am Markt und versteht sich als Ergänzung zu klassischen Sprachlern-Apps: Statt eines festen Curriculums bekommst du direkten Zugang zu einer weltweiten Community aus Muttersprachlern.

Im Folgenden erfährst du, wie das Prinzip in der Praxis funktioniert, was Premium wirklich bringt, wie seriös der Anbieter unterwegs ist – und wann sich eine der Alternativen eher lohnt als HiNative selbst.

Für wen ist HiNative geeignet?

HiNative richtet sich nicht an Lerner, die sich gerne durch feste Lektionen klicken lassen. Die Plattform spricht gezielt Menschen an, die eine konkrete, situative Frage haben und darauf eine Antwort von einem echten Menschen wollen – nicht von einem Algorithmus. Der Unterschied zu Babbel, Mondly oder Duolingo ist damit klar: Es gibt keinen vorgegebenen Kurs. Du bestimmst selbst, was du wissen willst.

✅ HiNative eignet sich für: ❌ HiNative eignet sich weniger für: Neugierige Sprachfüchse – Du willst wissen, wie eine Redewendung im Alltag wirklich verwendet wird? Genau dafür ist die Community da. Absolute Anfänger – Wer bei null anfängt, braucht einen Kursaufbau mit Vokabeln und Grammatik. Alternative: Babbel oder Mondly. Expats und Auswanderer – Alltagsfragen, Behördendeutsch oder kulturelle Fettnäpfchen: Hier bekommst du Antworten, die kein Lehrbuch liefert. Zertifikatsjäger – HiNative stellt keine offiziellen Nachweise aus. Für DELF, DELE oder Cambridge ist Lingoda die bessere Wahl. Fortgeschrittene (ab B1) – Du hast Grundlagen, stolperst aber über feine Bedeutungsunterschiede? Genau dafür ist die Plattform gemacht. Lerner mit Routinebedarf – Ohne Streak, Lektionsplan oder Erinnerung fehlt manchen die Motivation. Alternative: Babbel oder Busuu. Fans exotischer Zielsprachen – Von Tagalog bis Suaheli findest du bei über 110 Sprachen auch für Nischen Muttersprachler. Reisende und Studierende – Schnell vor der Prüfung oder dem Trip eine Formulierung checken? Die Community antwortet oft binnen Minuten.

Die besten HiNative Alternativen im Überblick

HiNative ist kein Rundum-Kurs, sondern eine Ergänzung. Wer stattdessen (oder zusätzlich) einen strukturierten Einstieg, Live-Unterricht oder ein offizielles Zertifikat sucht, findet in diesen Apps und Plattformen die passende Alternative:

Erfolgschancen bei HiNative

Eine didaktische Progression wie bei klassischen Apps gibt es bei HiNative nicht: keine Lektionen, keine Lernpfade, keine automatisierte Wiederholung nach dem Spaced-Repetition-Prinzip. Die Grundidee heißt stattdessen bedarfsgesteuertes Lernen – du fragst genau dann, wenn eine Unsicherheit tatsächlich auftaucht. Das ähnelt eher einem spontanen Sprachaustausch als einem Kursraum, mit dem Vorteil, dass du rund um die Uhr und zu jeder Sprache fragen kannst.

Praktisch läuft das so ab: Du öffnest die App, wählst eine Fragekategorie – etwa „Was bedeutet das?”, „Wie spricht man das aus?” oder „Klingt das natürlich?” – und tippst deine Frage, optional mit Bild- oder Audioanhang. Innerhalb weniger Minuten reagieren Muttersprachler aus der Community: Manche korrigieren deinen Satz, andere erklären den kulturellen Hintergrund oder sprechen dir die richtige Aussprache vor. Ein Dialog also, kein Multiple-Choice-Test.

Realistisch bringt dich HiNative allein nicht von A1 auf B2 – die Plattform ersetzt keinen Kurs, sie ergänzt ihn. Am meisten profitierst du ab Niveau A2/B1, wenn du bereits Grundkenntnisse hast und gezielt an Feinheiten arbeiten willst. Ab B2 bis C1 liefert HiNative echten Mehrwert, vor allem bei idiomatischen Wendungen und Register-Unterschieden. C2 erreichst du damit allein aber nicht systematisch.

Was gut funktioniert: Die Antwortgeschwindigkeit überzeugt. Bei stark frequentierten Sprachen wie Englisch, Spanisch oder Japanisch flattern oft binnen fünf Minuten mehrere Antworten herein, teils mit Sprachaufnahmen. Was weniger gut funktioniert: Bei seltenen Sprachen kann es Stunden oder Tage dauern, und da grundsätzlich jeder Muttersprachler antworten darf – ganz ohne Qualifikationsnachweis – schwankt die Qualität. Ein Bewertungssystem hilft bei der Einordnung, ersetzt aber keine ausgebildete Lehrkraft.

Was kostet HiNative?

HiNative arbeitet mit einem Freemium-Modell: Die Grundfunktionen sind kostenlos, ein Premium-Abo schaltet zusätzliche Features frei. Ein Lifetime-Kauf steht nicht zur Verfügung. Es gibt zwei bezahlte Stufen – Premium (500 KI-Credits im Monat) und Premium Pro (2.000 KI-Credits im Monat, als beliebteste Option markiert).

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Wer das Abo über Apple App Store oder Google Play kauft, zahlt häufig 19 bis 30 % mehr als über die Website. Schließe dein Abo daher direkt über hinative.com ab.

Ist die kostenlose Version bei HiNative ausreichend?

Ja, und das ist einer der größten Pluspunkte: Kostenlos darfst du unbegrenzt Fragen stellen und Fragen anderer Nutzer beantworten – als Text, Audio oder mit Bildanhang. Einschränkungen gibt es bei Lesezeichen, beim Anfordern von Audioantworten und beim Zugriff auf die Übersetzungsfunktion. Zudem sehen nur zahlende Nutzer die schneller bearbeiteten Premium-Fragen.

Eine klassische Geld-zurück-Garantie bietet HiNative nicht. Da die Gratisversion aber dauerhaft nutzbar ist, kannst du dir in Ruhe ein Bild machen, bevor du überhaupt zahlst. Vereinzelt tauchen zeitlich begrenzte Gratis-Testphasen für Premium als In-App-Angebot auf – verlässlich planen solltest du damit aber nicht.

Das bringt dir das Premium-Abo

Mit Premium schaltest du unter anderem frei:

✅ Unbegrenzte Lesezeichen – speichere so viele Antworten, wie du willst

– speichere so viele Antworten, wie du willst ✅ Audio-Antworten anfordern – lass dir die Aussprache von Muttersprachlern vorsprechen

– lass dir die Aussprache von Muttersprachlern vorsprechen ✅ Bevorzugte Fragen – deine Fragen werden schneller beantwortet

– deine Fragen werden schneller beantwortet ✅ Werbefreie Nutzung – keine Banner mehr

– keine Banner mehr ✅ Übersetzungsfunktion – Antworten automatisch übersetzen lassen

– Antworten automatisch übersetzen lassen ✅ Erweiterte Suche – das komplette Archiv bereits beantworteter Fragen durchsuchen

– das komplette Archiv bereits beantworteter Fragen durchsuchen ✅ Textkorrektur – längere Texte von Muttersprachlern gegenlesen lassen

Preise in US-Dollar, Stand April 2026:

Abo-Modell Preis/Monat Gesamtkosten Einschätzung 12 Monate Premium 4,96 $ 59,63 $ Solide zum Reinschnuppern 12 Monate Premium Pro 18,74 $ 224,99 $ ⭐ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Vielnutzung

⚠️ Automatische Verlängerung: Dein HiNative-Abo verlängert sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Setz dir am besten mindestens 48 Stunden vorher eine Erinnerung.

Für rund 5 Dollar im Monat bekommst du unbegrenzten Zugang zu einer weltweiten Muttersprachler-Community – günstiger als ein Kaffee to go. Gemessen an klassischen Sprachkurspreisen ist das ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, solange du regelmäßig fragst.

Zahlungsmethoden bei HiNative

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)

✓ Apple Pay (bei Kauf über iOS)

✓ Google Pay (bei Kauf über Android)

✓ In-App-Kauf über App Store bzw. Google Play

PayPal steht derzeit nicht als Zahlungsoption zur Verfügung – ein Punkt, den einige deutschsprachige Nutzer bemängeln.

HiNative Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile Echte Muttersprachler beantworten deine Fragen – kein Bot, kein Algorithmus Keine strukturierten Lektionen oder Lernpfade → Alternative: Babbel Über 110 Sprachen verfügbar – deutlich mehr als bei jeder klassischen App Antwortqualität schwankt, da kein Qualifikationsnachweis nötig ist Kostenlose Version ist erstaunlich umfangreich nutzbar Kein Offline-Modus – du brauchst immer eine Internetverbindung Schnelle Antworten bei populären Sprachen, oft unter 5 Minuten Bei seltenen Sprachen dauert es teils Stunden oder Tage Audioaufnahmen von Muttersprachlern helfen konkret bei der Aussprache PayPal fehlt als Zahlungsmethode Kulturelle Nuancen und Alltagssprache werden erklärt – das liefert kein Lehrbuch Kein offizielles Sprachzertifikat → Alternative: Lingoda Fragevorlagen erleichtern den Einstieg spürbar App-Design wirkt stellenweise in die Jahre gekommen Starke Hilfe bei Aussprache, Formulierung und Bedeutungsnuancen Keine Gamification, kaum Motivationsanreize → Alternative: Mondly

Was Nutzer über HiNative berichten

Die Bewertungen zeichnen ein insgesamt positives, aber uneinheitliches Bild. Im Apple App Store steht HiNative bei ⭐ 4,7 von 5 (über 20.000 Bewertungen), im Google Play Store bei ⭐ 4,5 von 5. Auf Trustpilot fällt die Bewertung mit ⭐ 3,2 von 5 spürbar niedriger aus.

Der Grund für die Diskrepanz: Auf Trustpilot beschweren sich Nutzer überdurchschnittlich häufig über Kündigungsprobleme und automatische Verlängerungen, während App-Nutzer im Alltag vor allem von der Community begeistert sind – ein Muster, das bei vielen Abo-Diensten auftaucht.

Endlich beantwortet mir jemand, warum mein Japanisch komisch klang – mein Lehrbuch konnte das nie.

Ich lerne seit drei Jahren Koreanisch und nutze die App fast täglich. Die Antworten kommen schnell, und ich habe darüber sogar Freundschaften geschlossen.

Wollte kündigen, wurde aber trotzdem belastet. Der Support hat erst nach zwei Wochen reagiert.

Für schnelle Fragen zwischendurch unschlagbar. Als einziges Lerntool reicht es aber nicht.

HiNative aus Sicht von Einsteigern

Einsteiger profitieren vor allem von Aussprache-Checks und einfachen Fragen. Die vordefinierten Vorlagen senken die Hemmschwelle enorm – selbst wer noch kein Wort der Zielsprache beherrscht, kann sofort eine Frage auf Deutsch stellen.

Was fehlt, ist der rote Faden: Ohne Grammatikerklärungen, Vokabeltrainer oder feste Übungen wirkt die Plattform für blutige Anfänger schnell unübersichtlich. Viele nutzen HiNative deshalb parallel zu einer strukturierten App wie Babbel oder Mondly – eine Kombination, die wir ausdrücklich empfehlen.

Fazit für Einsteiger: ⭐⭐⭐ (3 von 5) – nützliche Ergänzung, aber kein Ersatz für einen echten Anfängerkurs.

HiNative aus Sicht von Fortgeschrittenen

Hier zeigt HiNative seine wahre Stärke. Ab Niveau B1 stellst du gezielte Fragen zu Bedeutungsnuancen, Redewendungen und Registerwechseln – und bekommst Antworten mit Kontext und Beispielen, die kein Wörterbuch liefert. Etwa: „Was ist der Unterschied zwischen ‚beinahe’ und ‚fast’?“

An ihre Grenzen stößt die Community bei sehr spezifischen Fachfragen – juristische oder medizinische Terminologie zum Beispiel. Nicht jeder Muttersprachler ist gleichzeitig Fachexperte; hier lohnt sich eher eine Einzelstunde mit einem Fachtutor auf Preply.

Fazit für Fortgeschrittene: ⭐⭐⭐⭐½ (4,5 von 5) – der Sweet Spot der Plattform, mit echtem, schwer ersetzbarem Mehrwert.

HiNative aus Sicht von Expats und Auswanderern

Für Expats ist HiNative Gold wert – nicht nur bei Sprachfragen im engeren Sinne. Wer gerade nach Japan, Korea oder Brasilien gezogen ist, kann Alltagsfragen stellen, die weit über Grammatik hinausgehen: Wie formuliere ich eine Reklamation höflich? Was gilt in diesem Land als unhöflich? Solche kulturellen Feinheiten kennt keine Sprachlern-App.

Die Grenze: HiNative ersetzt keinen persönlichen Kontakt. Wer sich wirklich integrieren will, braucht zusätzlich echte Konversationsübungen – etwa über Preply, italki oder lokale Sprachkurse vor Ort. HiNative ist ein exzellentes Nachschlagewerk, aber kein Gesprächspartner.

Fazit für Expats: ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5) – unverzichtbare Ergänzung für den Alltag im Ausland, besonders stark bei kulturellen Fragen.

Wie seriös ist HiNative?

Betrieben wird HiNative von Lang-8, Inc., einem japanischen Unternehmen mit Sitz in Tokio, das 2007 gegründet wurde. Bekannt wurde die Firma zunächst mit der Plattform Lang-8, auf der sich Muttersprachler gegenseitig Texte korrigieren – HiNative entstand 2014 als Weiterentwicklung dieses Prinzips und hat sich seither als eigenständige Q&A-Plattform im Sprachlernbereich etabliert.

Mit über 10 Millionen registrierten Nutzern und einer aktiven Community in mehr als 110 Sprachen zählt HiNative zu den größten sprachbezogenen Q&A-Diensten überhaupt. Das Unternehmen erhielt Investitionen von mehreren japanischen Venture-Capital-Gebern und wurde von Apple bereits mehrfach in der Kategorie „Bildung” im App Store featured. Öffentlich bekannte Kooperationen mit Universitäten oder Sprachschulen gibt es dagegen nicht.

Sicherheit und Datenschutz

✅ DSGVO: Die Datenschutzrichtlinien sind an die EU-DSGVO angepasst, europäische Nutzer können ihre Daten einsehen und löschen lassen.

Die Datenschutzrichtlinien sind an die EU-DSGVO angepasst, europäische Nutzer können ihre Daten einsehen und löschen lassen. ✅ Zahlungssicherheit: Zahlungen laufen verschlüsselt über SSL/TLS, Kreditkartendaten werden nicht direkt auf HiNative-Servern gespeichert.

Zahlungen laufen verschlüsselt über SSL/TLS, Kreditkartendaten werden nicht direkt auf HiNative-Servern gespeichert. ✅ Profilschutz: Profile lassen sich auf privat stellen, persönliche Daten wie die E-Mail-Adresse bleiben für andere Nutzer unsichtbar.

Profile lassen sich auf privat stellen, persönliche Daten wie die E-Mail-Adresse bleiben für andere Nutzer unsichtbar. ⚠️ Community-Moderation: Es gibt ein Meldesystem für unangemessene Inhalte, die Bearbeitung erfolgt bei so einer großen Community aber teils mit Verzögerung.

Wie transparent ist die Preisgestaltung?

Grundsätzlich transparent: Website und App listen die Abo-Optionen klar auf, einen versteckten Aufpreis gibt es nicht – abgesehen vom bekannten App-Store-Zuschlag, der allerdings Apple und Google zuzuschreiben ist, nicht HiNative selbst.

Ein wiederkehrender Kritikpunkt bleibt die automatische Verlängerung: Zahlreiche Trustpilot-Bewertungen berichten von unbemerkten Abbuchungen. HiNative weist zwar in den AGB darauf hin, ein deutlicherer Hinweis direkt in der App wäre aber wünschenswert.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens 48 Stunden vor dem Verlängerungsdatum. Bei App-Store-Kauf läuft die Kündigung über die Abo-Verwaltung deines Apple-/Google-Kontos, nicht in der HiNative-App selbst. Bei Website-Kauf kündigst du über die Kontoeinstellungen auf hinative.com.

Anmeldung & Profilerstellung

So registrierst du dich bei HiNative

Der Registrierungsprozess ist in wenigen Schritten erledigt:

App herunterladen – kostenlos im Apple App Store und Google Play Store, alternativ Registrierung über hinative.com im Browser. Konto anlegen – per E-Mail-Adresse, Facebook, Google oder Apple-ID. Muttersprache angeben – hilft der Community, deine Fragen im richtigen Kontext zu beantworten. Zielsprache(n) wählen – auch mehrere gleichzeitig möglich. Sprachniveau grob einschätzen – Anfänger, Mittelstufe oder Fortgeschritten reicht als Selbsteinschätzung. Profil vervollständigen – optional mit Foto und kurzer Beschreibung, das erhöht die Antwortwahrscheinlichkeit. Erste Frage stellen – über eine Fragevorlage oder frei formuliert.

Zeitaufwand: Die komplette Anmeldung dauert unter 3 Minuten.

Tipps für Profil und Lernfortschritt

💡 Profilbild hochladen: Nutzer mit Foto bekommen nachweislich schneller und mehr Antworten als anonyme Profile.

Nutzer mit Foto bekommen nachweislich schneller und mehr Antworten als anonyme Profile. 💡 Lernziel in die Bio schreiben: Reise, Job oder Hobby – ein kurzer Kontext schafft Vertrauen.

Reise, Job oder Hobby – ein kurzer Kontext schafft Vertrauen. 💡 Regelmäßig fragen: Mach dir zur Gewohnheit, täglich mindestens eine Frage zu stellen – Konstanz schlägt Intensität.

Mach dir zur Gewohnheit, täglich mindestens eine Frage zu stellen – Konstanz schlägt Intensität. 💡 Selbst antworten: Wer als Muttersprachler Fragen anderer beantwortet, wird als aktives Mitglied wahrgenommen und bekommt selbst schnellere Antworten.

Wer als Muttersprachler Fragen anderer beantwortet, wird als aktives Mitglied wahrgenommen und bekommt selbst schnellere Antworten. 💡 Lesezeichen nutzen: Speichere hilfreiche Antworten, um sie später zu wiederholen.

Speichere hilfreiche Antworten, um sie später zu wiederholen. 💡 Premium über die Website kaufen: Bei einem Upgrade immer über hinative.com, nie über den App Store.

Lernmethodik & Features

Wie läuft das Lernen bei HiNative konkret ab?

HiNative kennt keinen linearen Lernpfad. Statt vorgefertigter Lektionen setzt die Plattform auf bedarfsgesteuertes Lernen: Du lernst genau das, was du gerade wissen willst. Das klingt simpel, hat aber einen didaktischen Kern – kontextbezogenes Lernen, also Lernen im Moment eines echten Informationsbedürfnisses, verankert sich nachweislich besser im Langzeitgedächtnis als das Abarbeiten isolierter Vokabellisten.

Ein typischer Ablauf:

Frage entsteht im Alltag – bei der Arbeit, beim Lesen oder in einem Gespräch stößt du auf eine sprachliche Unsicherheit. Vorlage wählen – etwa „Was bedeutet das?”, „Klingt das natürlich?”, „Zeig mir Beispielsätze” oder „Wie spricht man das aus?” Details ergänzen – optional mit Bild, Audioaufnahme oder zusätzlichem Kontext. Frage absenden – sie erscheint sofort im Feed der passenden Sprachgemeinschaft. Antworten erhalten – Muttersprachler erklären, korrigieren oder sprechen dir die Aussprache vor. Beste Antwort markieren – und als Lesezeichen speichern.

Gamification? Fehlanzeige. Streaks, XP-Punkte oder Level-Ups gibt es nicht – nur ein einfaches Punktesystem: Wer Fragen anderer beantwortet, sammelt „Danke”-Punkte und steigt im Community-Ranking. Für Nutzer, die externe Motivationsanreize brauchen, ist das ein klarer Nachteil.

Fortschrittskontrolle: Es gibt weder Einstufungstest noch Lernstatistik-Dashboard. Fortschritt merkst du eher subjektiv – etwa daran, dass deine Fragen komplexer werden oder du seltener nachschlagen musst.

Die wichtigsten Features im Detail

1. Audio-Fragen und -Antworten

Du nimmst deine Aussprache auf und postest sie als Frage – Muttersprachler hören sie sich an und korrigieren dich, teils mit eigener Gegenaufnahme. Besonders wertvoll bei tonalen Sprachen wie Chinesisch, Thailändisch oder Vietnamesisch.

2. Feste Fragevorlagen

Fünf Standardformate senken die Einstiegshürde: Du musst dir keine komplizierte Formulierung überlegen, sondern wählst das passende Template und füllst die Lücke. Gerade für zurückhaltende Lerner ein cleveres Detail.

3. „Klingt das natürlich?”

Ein Alleinstellungsmerkmal: Du tippst einen Satz in der Zielsprache ein, Muttersprachler bewerten, ob er wirklich so gesagt würde. Korrigiert werden dabei nicht nur Grammatikfehler, sondern auch stilistische Unnatürlichkeiten – etwas, das selbst DeepL oder ChatGPT nicht immer zuverlässig erkennen.

4. Übersetzungsfunktion (Premium)

Antworten in einer Fremdsprache werden automatisch in deine Muttersprache übersetzt – praktisch, wenn dir jemand auf Japanisch antwortet und du die Antwort noch nicht selbstständig verstehst.

5. Durchsuchbares Fragen-Archiv

Vor dem eigenen Posting lohnt der Blick ins Archiv bereits beantworteter Fragen – bei über 10 Millionen Nutzern wurden viele Standardfragen längst mehrfach beantwortet.

Verfügbare Sprachen bei HiNative

HiNative deckt über 110 Sprachen ab – mehr als jede klassische Sprachlern-App. Der Unterschied: Es gibt keine kuratierten Kurse pro Sprache, sondern eine Community. Antwortqualität und -geschwindigkeit hängen deshalb direkt von der Größe der jeweiligen Sprachgemeinschaft ab.

Auf Deutsch nutzbar? Ja, dein Profil lässt sich auf Deutsch einstellen, und du kannst in jeder beliebigen Zielsprache fragen. Oberfläche und viele Community-Antworten sind aber überwiegend auf Englisch – wer gar kein Englisch spricht, könnte sich gelegentlich eingeschränkt fühlen.

Große Communitys: Englisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch, Mandarin, Französisch, Portugiesisch – hier sind Antworten extrem schnell und ausführlich.

Solide Communitys: Deutsch, Italienisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Vietnamesisch, Thailändisch – Wartezeiten meist unter einer Stunde.

Nischensprachen: Suaheli, Tagalog, Georgisch, Isländisch, Katalanisch – hier kann es Stunden oder Tage dauern, und die Antwortqualität schwankt stärker.

Ein pauschal erreichbares Sprachniveau lässt sich bei HiNative nicht angeben, da es kein Curriculum gibt – dein Fortschritt hängt allein davon ab, wie regelmäßig du fragst und welche anderen Lernressourcen du parallel nutzt.

Die HiNative App im Alltag

Vorteile der App:

✅ Push-Benachrichtigungen bei neuen Antworten

✅ Audioaufnahmen direkt in der App erstellen und absenden

✅ Schneller Zugriff auf Fragevorlagen, ideal unterwegs

✅ Foto-Upload für Kontext, etwa ein Schild oder eine Speisekarte

✅ Verfügbar für iOS und Android

Nachteile der App:

❌ Kein Offline-Modus – ohne Internet läuft nichts

❌ Design wirkt im Vergleich zu Babbel oder Duolingo stellenweise veraltet

❌ Navigation zwischen Fragen, Antworten und Profil könnte intuitiver sein

❌ Werbung in der kostenlosen Version kann stören

App-Store-Bewertungen: iOS ⭐ 4,6 | Android ⭐ 4,5

⚠️ Tipp: Kaufe dein Premium-Abo immer über hinative.com statt über den App Store – das spart bis zu 30 % App-Store-Aufschlag.

HiNative im Vergleich

HiNative spielt in gewisser Weise in einer eigenen Liga: Als Frage-Antwort-Community hat der Dienst keinen exakt identischen Konkurrenten. Ein Vergleich mit den bekanntesten Sprachlern-Plattformen lohnt sich trotzdem, denn am Ende zählt: Wo bekommst du den größten Lernwert für dein Geld?

HiNative Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) 4,96 $/Monat 8,99 €/Monat 5,19 €/Monat variabel* variabel** Sprachen 113 14 41+ 6 50+ Lernmethode Community-Q&A Strukturierte Lektionen Gamifizierte Lektionen Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutoring Kostenlos nutzbar Ja (mit Einschränkungen) Erste Lektion kostenlos Tägliche Lektion kostenlos Nein Nein*** Live-Tutoren Nein Nein Nein Ja Ja Offline-Modus Nein Ja Ja Nein Nein Bis C1/C2-Niveau Ergänzend möglich Bis B2 Bis B2 Bis C1 Bis C2 Offizielle Zertifikate Nein Nein Nein Ja Nein * Lingoda: Preis variiert je nach Paket und Intensität, ab ca. 10 €/Stunde im Gruppenunterricht. ** Preply: Tutoren legen eigene Preise fest, ab ca. 5 €/Stunde. *** Preply bietet bei ausgewählten Tutoren eine kostenlose Probestunde.

Alternativen zu HiNative im Direktvergleich

Apps mit ähnlichem Community-Fokus:

Die direkteste Alternative ist Tandem: Statt Fragen zu posten, führst du hier per Chat, Audio oder Video echte Konversationen mit Muttersprachlern. Kostenlos nutzbar, Premium ab rund 6,99 € im Monat – ideal für alle, die aktiv sprechen statt nur fragen wollen.

HelloTalk funktioniert ähnlich wie Tandem, bietet zusätzlich aber eingebaute Korrekturfunktionen direkt im Chat und übersetzt Nachrichten von Muttersprachlern automatisch. Kostenlos mit Premium-Option ab rund 7,99 € im Monat – besser geeignet für alle, die mehr Interaktion als reine Frage-Antwort-Runden wollen.

Busuu kombiniert strukturierte Lektionen mit einer Community-Korrektur-Funktion: Muttersprachler geben echtes Feedback zu deinen Schreibübungen. Ab 4,83 € im Monat im Jahresabo eine solide Mischung aus Kursstruktur und menschlichem Feedback – quasi das Beste aus beiden Welten.

Plattformen mit grundlegend anderem Ansatz:

Wer echte Konversationspraxis mit einer qualifizierten Lehrkraft braucht, ist bei Preply besser aufgehoben: Du buchst 1:1-Stunden mit zertifizierten Tutoren, die Unterricht auf dein Niveau und deine Ziele abstimmen. Preise variieren je nach Tutor (ab ca. 5 €/Stunde) – ideal für gezielte Prüfungsvorbereitung oder berufliches Sprachtraining.

Lingoda ist die einzige Plattform in diesem Vergleich mit offiziellen, GER-konformen Sprachzertifikaten. Live-Gruppenunterricht mit professionellen Lehrkräften in Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Italienisch – deutlich teurer als HiNative, aber ein völlig anderes Produkt für alle, die ein anerkanntes Zertifikat für Beruf oder Studium brauchen.

HiNative kündigen: wichtige Hinweise

Wie bei den meisten Abo-Diensten verlängert sich auch das HiNative-Abo automatisch, solange du nicht aktiv kündigst. Der Weg dahin hängt davon ab, wo du gekauft hast – hier die drei wichtigsten Szenarien:

1. Kauf über die HiNative-Website:

Logge dich auf hinative.com ein. Klicke oben rechts auf dein Profilbild → „Einstellungen”. Wähle den Reiter „Abo” bzw. „Premium”. Klicke auf „Abo kündigen” und bestätige. Du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail – heb sie als Nachweis auf.

2. Kauf über iOS (Apple):

Öffne die Einstellungen auf deinem iPhone oder iPad. Tippe oben auf deinen Namen → „Abonnements”. Wähle HiNative aus deinen aktiven Abos. Tippe auf „Abo kündigen” und bestätige. Das Abo läuft bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums weiter.

3. Kauf über Android (Google Play):

Öffne den Google Play Store. Tippe auf dein Profilbild → „Zahlungen und Abos” → „Abos”. Wähle HiNative aus. Tippe auf „Abo kündigen” und folge den Anweisungen. Prüfe, ob die Kündigung in deiner Abo-Übersicht bestätigt wird.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens 48 Stunden vor dem Verlängerungsdatum. Bei verspäteter Kündigung wird der nächste Abrechnungszeitraum automatisch belastet – eine Rückerstattung ist danach oft schwer durchzusetzen.

⚠️ Account löschen ≠ Abo kündigen! Viele Nutzer löschen ihren HiNative-Account in der Annahme, damit auch das Abo zu beenden – das ist falsch. Das Abo läuft weiter, Abbuchungen ebenso, nur der Zugang fehlt. Empfehlung: Immer zuerst das Abo kündigen und die Bestätigung abwarten. Der Account selbst muss dafür gar nicht gelöscht werden.

HiNative im Test: unser Fazit

HiNative ist kein Sprachkurs – und will auch keiner sein. Die Plattform setzt genau dort an, wo Lehrbücher und klassische Apps aufhören: bei feinen Nuancen, kulturellen Zwischentönen und echter Alltagssprache. Wer das versteht und HiNative als Ergänzung zu einem strukturierten Lernprogramm nutzt, bekommt ein extrem wertvolles Werkzeug an die Hand. Als alleinige Lernmethode taugt es dagegen nicht.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

✅ Echte Muttersprachler beantworten deine Fragen – schnell, persönlich und kostenlos

✅ 113 Sprachen verfügbar – unschlagbare Vielfalt

✅ Kostenlose Version ist erstaunlich umfangreich

✅ Premium-Abo mit 4,96 $ im Monat fair bepreist

✅ Ideal für Aussprache-Checks, Bedeutungsnuancen und kulturelle Fragen

❌ Kein strukturierter Lernpfad, keine Lektionen, kein Curriculum

❌ Antwortqualität schwankt, keine Qualitätskontrolle durch Fachlehrer

❌ Kein Offline-Modus, kein PayPal, App-Design könnte moderner sein

Für wen sich HiNative lohnt: am meisten für Fortgeschrittene ab B1, Expats, Sprachenthusiasten und alle, die echten Muttersprachlern gezielte Fragen stellen wollen. Wer bereits einen Grundwortschatz hat und Feinheiten verfeinern will, findet hier Antworten, die keine andere App liefert.

Wann eine Alternative die bessere Wahl ist: Absolute Einsteiger fahren mit Babbel oder Mondly besser. Wer ein offizielles Zertifikat braucht, ist bei Lingoda richtig. Und wer echte Konversationspraxis mit einem professionellen Tutor sucht, kommt mit Preply weiter.

Unsere Bewertung: HiNative füllt eine Nische, die sonst niemand bedient – die Brücke zwischen App-Lernen und echtem Sprachgebrauch. Als Ergänzung zu einem Hauptkurs ist die Muttersprachler-Frage-App eine echte Geheimwaffe. ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5 Sternen)

Häufig gestellte Fragen zu HiNative

Was ist HiNative genau? HiNative ist eine Community-Plattform, auf der du Sprachfragen direkt an Muttersprachler aus aller Welt richtest. Du wählst eine Fragevorlage – etwa „Klingt das natürlich?“ oder „Was bedeutet das?“ – und bekommst innerhalb weniger Minuten Antworten von echten Sprechern. Betrieben wird die seit 2014 verfügbare App von Lang-8, Inc. aus Tokio. Ist HiNative kostenlos nutzbar? Ja. In der Gratisversion darfst du unbegrenzt Fragen stellen und Fragen anderer beantworten. Eingeschränkt sind Lesezeichen, Audio-Antworten und die Übersetzungsfunktion. Das Premium-Jahresabo kostet ab 4,96 $ pro Monat (59,63 $ gesamt, Stand April 2026) und schaltet alle Kernfunktionen frei. Für wen lohnt sich HiNative besonders? Am meisten profitieren Lerner ab Niveau B1, Expats, Sprachenthusiasten und alle mit gezielten Fragen zu Aussprache, Formulierung oder kulturellen Nuancen. Absolute Einsteiger ohne Grundkenntnisse kommen mit strukturierten Apps wie Babbel oder Mondly besser voran, da HiNative keinen festen Kursaufbau bietet. Wie viele Sprachen bietet HiNative an? Über 110 Sprachen, darunter Englisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch, Arabisch, Vietnamesisch und viele Nischensprachen wie Tagalog oder Georgisch. Damit übertrifft HiNative die Sprachauswahl jeder klassischen Sprachlern-App – die Antwortgeschwindigkeit hängt aber von der Größe der jeweiligen Community ab. Was kostet das HiNative-Premium-Abo 2026? HiNative bietet zwei bezahlte Stufen (Preise in US-Dollar, Stand April 2026): Premium kostet 4,96 $ pro Monat im Jahresabo (59,63 $ gesamt, 500 KI-Credits/Monat), Premium Pro liegt bei 18,74 $ pro Monat im Jahresabo (224,99 $ gesamt, 2.000 KI-Credits/Monat). Ein Lifetime-Angebot gibt es nicht, und der direkte Kauf über hinative.com ist meist günstiger als über den App Store. Worin unterscheidet sich HiNative von Duolingo oder Babbel? Duolingo und Babbel bieten feste Lektionen mit klarem Lernpfad und Gamification. HiNative hat dagegen keinen Kursaufbau – stattdessen stellst du echten Muttersprachlern konkrete Fragen. Die App ist kein Ersatz für einen Anfängerkurs, sondern eine Ergänzung für alle, die bereits Grundkenntnisse haben und an Feinheiten arbeiten wollen. Wie schnell bekomme ich bei HiNative eine Antwort? Bei stark genutzten Sprachen wie Englisch, Japanisch oder Spanisch treffen oft innerhalb von 5 Minuten mehrere Antworten ein, teils mit Audioaufnahmen. Bei Nischensprachen wie Suaheli oder Isländisch kann es Stunden bis Tage dauern. Da jeder Muttersprachler antworten kann, schwankt die Qualität von Fall zu Fall. Kann ich mit HiNative ein Sprachzertifikat erwerben? Nein. HiNative vergibt keine offiziellen Zertifikate und bereitet nicht systematisch auf Prüfungen wie DELF, DELE oder Cambridge vor. Wer ein anerkanntes Zertifikat für Beruf oder Studium benötigt, ist bei Lingoda mit GER-konformem Live-Unterricht besser aufgehoben. Wie kündige ich mein HiNative-Abo? Der Weg hängt vom Kaufkanal ab: bei hinative.com über Einstellungen → Abo → Kündigen, bei iOS über iPhone-Einstellungen → Abonnements → HiNative → Kündigen, bei Android über Google Play → Zahlungen und Abos → HiNative → Kündigen. Wichtig: mindestens 48 Stunden vor dem Verlängerungsdatum kündigen. Das Löschen des Accounts beendet das Abo nicht automatisch. Ist HiNative seriös und sicher? Ja. Betrieben wird die App von Lang-8, Inc. aus Tokio mit über 10 Millionen registrierten Nutzern weltweit. Die Plattform entspricht der EU-DSGVO, Zahlungen laufen verschlüsselt über SSL/TLS, und Kreditkartendaten werden nicht auf HiNative-Servern gespeichert. Kritisiert werden vor allem die automatische Abo-Verlängerung und ein teils langsamer Kundenservice. Was sind die besten Alternativen zu HiNative? Tandem und HelloTalk bieten ähnliche Community-Funktionen, ermöglichen aber echte Konversationen statt reiner Fragen. Busuu kombiniert Lektionsstruktur mit Muttersprachler-Feedback, Preply liefert professionellen 1:1-Unterricht, und für offizielle Zertifikate ist Lingoda die beste Wahl. Als reine Frage-Antwort-Plattform bleibt HiNative aber einzigartig – keine andere App füllt genau diese Nische. Lohnt sich das HiNative-Premium-Abo? Für regelmäßige Nutzer ja: Das Jahresabo bei 4,96 $ pro Monat (59,63 $ gesamt) schaltet Audio-Antworten, unbegrenzte Lesezeichen, werbefreie Nutzung und 500 KI-Credits pro Monat frei. Wer mehr KI-Funktionen braucht, greift zu Premium Pro (18,74 $/Monat im Jahresabo). Gelegenheitsnutzer kommen dagegen gut mit der kostenlosen Version aus.