Du hängst in der dritten Staffel deiner liebsten spanischen Serie fest, hast den Untertitel schon lange nicht mehr gebraucht – und merkst erst hinterher, dass du dabei nebenbei eine Fremdsprache gelernt hast. Genau dieses Erlebnis will Lingopie planbar machen: Statt Vokabellisten und Lückentexten bekommst du echte Serien, Filme und Musikvideos mit klickbaren Untertiteln, die jedes unbekannte Wort sofort erklären. Klingt nach der bequemsten Art, eine Sprache zu lernen – aber trägt das Prinzip auch über Wochen und Monate, oder bleibt es ein netter Nebeneffekt beim Streamen? In diesem Lingopie Test bekommst du die Antwort: wie die Plattform arbeitet, was sie kostet, wo echte Nutzer an ihre Grenzen stoßen und für wen sich ein Abo 2026 tatsächlich lohnt.

Lingopie auf einen Blick Fokus: Sprachen lernen durch echte TV-Serien, Filme und Musikvideos mit dualen, klickbaren Untertiteln.

Sprachen lernen durch echte TV-Serien, Filme und Musikvideos mit dualen, klickbaren Untertiteln. Sprachen: 15 Sprachen im Angebot, ab dem Jahresabo alle gleichzeitig freigeschaltet (3-Monats-Abo: nur 1 Sprache).

15 Sprachen im Angebot, ab dem Jahresabo alle gleichzeitig freigeschaltet (3-Monats-Abo: nur 1 Sprache). Preise: 3 Monate ab 12,99 €/Monat · 12 Monate ab 6,49 €/Monat · Lifetime 219,00 € einmalig.

3 Monate ab 12,99 €/Monat · 12 Monate ab 6,49 €/Monat · Lifetime 219,00 € einmalig. Für wen: Serien- und Filmfans mit Grundkenntnissen (ab A2/B1), die Hörverständnis und Wortschatz praxisnah statt per Lehrbuch aufbauen wollen.

Serien- und Filmfans mit Grundkenntnissen (ab A2/B1), die Hörverständnis und Wortschatz praxisnah statt per Lehrbuch aufbauen wollen. ✅ Pluspunkt: Einzigartiges Immersionserlebnis durch lizenzierte Originalinhalte statt künstlicher Lerndialoge.

Einzigartiges Immersionserlebnis durch lizenzierte Originalinhalte statt künstlicher Lerndialoge. ❌ Minuspunkt: Kein strukturierter Grammatikunterricht und kein aktives Sprechtraining – dafür brauchst du eine Ergänzung.

Lingopie 7,8 Zu Lingopie ↗ Testergebnisse im Detail

Wie funktioniert Lingopie?

Lingopie wurde 2018 von David Datny und Roy Oppenheim in Tel Aviv gegründet – mit einer klaren Wette gegen den Rest der Branche: Während Babbel, Duolingo und Co. dich durch didaktisch konstruierte Lektionen führen, wirft dich Lingopie direkt in echte, lizenzierte TV-Produktionen. Grundlage dafür ist der Comprehensible-Input-Ansatz des Linguisten Stephen Krashen, wonach du eine Sprache am nachhaltigsten lernst, wenn du sie in einem gerade noch verständlichen, aber leicht fordernden Kontext aufnimmst.

In der Praxis sieht das so aus: Du wählst eine Serie, einen Film oder ein Musikvideo, während zwei Untertitelspuren gleichzeitig laufen – oben die Zielsprache, darunter Deutsch. Tippst du auf ein unbekanntes Wort, öffnet sich sofort die Übersetzung samt Beispielsatz und Aussprache. Jedes angeklickte Wort landet automatisch als Karteikarte in deinem persönlichen Vokabeltrainer und wird dir per Spaced-Repetition-System genau dann erneut vorgelegt, wenn du kurz davor bist, es zu vergessen.

Duale Untertitel zeigen Zielsprache und Deutsch gleichzeitig – ein Klick auf ein Wort liefert sofort Übersetzung, Beispielsatz und Aussprache.

Eine Loop-Funktion lässt dich schwierige Szenen beliebig oft wiederholen, ein Geschwindigkeitsregler zwischen 0,5- und 2-facher Wiedergabe nimmt schnellen Dialogen zusätzlich das Tempo. Klassische Gamification-Elemente wie Punkte, Streaks oder Ranglisten suchst du bei Lingopie bewusst vergeblich – die Motivation soll aus dem Inhalt selbst kommen, nicht aus künstlichen Belohnungen. Wer zusätzlich mit echten Menschen sprechen möchte, kann optional Live-Gruppenunterricht hinzubuchen, und wer lieber über Musik statt über Filme lernt, findet mit Lingopie Music einen eigenen Bereich mit interaktiven Songtexten und Lückenübungen.

Für wen ist Lingopie geeignet?

Lingopie spricht in erster Linie Lernende an, die bereits ein Grundgerüst an Vokabeln und Grammatik mitbringen und Sprache lieber über echte Inhalte als über Lehrbücher vertiefen wollen. Der zentrale Unterschied zu Babbel oder Mondly: Hier gibt es keine künstlich konstruierten Dialoge, sondern ausschließlich lizenzierte Originalproduktionen mit echtem Tempo, echtem Slang und echten Emotionen.

✅ Lingopie passt gut zu: ❌ Lingopie passt weniger zu: Serienjunkies und Filmfans: Wer ohnehin gern streamt, nutzt seine Bildschirmzeit endlich produktiv. Absoluten Anfängern ohne Vorkenntnisse: Die Inhaltsflut kann ohne Grundwortschatz schnell überfordern. Alternative: Babbel mit geführten Einsteigerkursen. Auditive Lerner: Der ständige Input von Muttersprachlern schult Hörverständnis und Aussprache effektiver als jede Karteikarten-App. Grammatik-Puristen: Wer feste Regeln und ein Lehrwerk sucht, wird bei Lingopie nicht fündig. Alternative: Babbel mit systematischem Grammatikaufbau. Fortgeschrittene (B1–C1): Sie profitieren am meisten von idiomatischen Ausdrücken, Akzenten und kulturellen Nuancen. Zertifikatsjäger: Lingopie stellt keineoffiziell anerkannten Sprachnachweise aus. Alternative: Lingoda mit GER-konformen Zertifikaten. Berufstätige mit wenig Zeit: 15 bis 20 Minuten pro Episode reichen – ideal für Mittagspause oder Feierabend. Wer aktiv sprechen will: Ein Gesprächspartner fehlt komplett. Alternative: Preply für 1:1-Tutoring. Reisebegeisterte: Wer Spanisch, Koreanisch oder Japanisch alltagsnah statt in Lehrbuch-Phrasen lernen will, ist hier richtig.

Erfolgschancen bei Lingopie

Der Comprehensible-Input-Ansatz, auf dem Lingopie fußt, verknüpft gesprochene Sprache, geschriebenen Text und visuelle Szene gleichzeitig – ein dreifacher Anker fürs Gedächtnis, den keine reine Vokabel-App bieten kann. Statt dich durch Multiple-Choice-Übungen zu schleusen, hörst du echte Menschen in echten Situationen sprechen: mit Slang, Humor und Emotion. Das trainiert nicht nur einzelne Wörter, sondern vor allem dein Sprachgefühl.

Realistisch eingeschätzt bringt dich Lingopie bei den großen Sprachen (Spanisch, Französisch, Englisch) auf das Niveau B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, wenn du 20 bis 30 Minuten täglich investierst. Bei kleineren Sprachbibliotheken wie Griechisch oder Hebräisch ist eher A2 bis B1 realistisch. C1 oder C2 erreichst du mit Lingopie allein nicht – dafür fehlen strukturierte Grammatikeinheiten, Schreibübungen und aktives Sprechtraining mit echten Gesprächspartnern.

Am stärksten zeigt sich der Effekt beim Hörverständnis: Nach wenigen Wochen folgst du Dialogen deutlich müheloser, als es jede Classroom-Übung ermöglichen würde. Auch der passive Wortschatz wächst spürbar, weil du Redewendungen und Slang im echten Kontext aufnimmst statt aus einer Vokabelliste. Schwächer bleibt dagegen die aktive Sprachproduktion – wer flüssig sprechen will, braucht zusätzlich einen Tandem-Partner oder eine Plattform wie Preply.

5.000+ Serien, Filme & Musikvideos in der Bibliothek 15 Sprachen, darunter Koreanisch, Japanisch und Griechisch Bis B2 Realistisch erreichbares Niveau (GER) bei 20–30 Min. täglich

Was kostet Lingopie?

Lingopie verzichtet auf eine dauerhaft kostenlose Version. Stattdessen testest du die komplette Plattform 7 Tage lang gratis – mit Zugriff auf alle 15 Sprachen und sämtliche Funktionen. Kündigst du innerhalb der Testphase, entstehen keine Kosten. Überzeugt dich Lingopie danach, wählst du zwischen drei Modellen, die sich in Laufzeit und Sprachumfang deutlich unterscheiden.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Schließt du dein Abo direkt über den Apple App Store oder Google Play ab, zahlst du meist 19 bis 30 Prozent mehr, weil Lingopie die Store-Gebühren an dich weitergibt. Kaufe das Abo deshalb immer über die Lingopie-Website und melde dich anschließend mit denselben Zugangsdaten in der App an.

Kann Lingopie kostenlos genutzt werden?

Nur eingeschränkt: Die 7-tägige Testphase ist der einzige kostenlose Zugang, den es gibt. Anders als bei Duolingo oder Mondly existiert keine dauerhafte Gratis-Version mit reduzierten Funktionen. Eine separate Geld-zurück-Garantie über die Testphase hinaus bietet Lingopie ebenfalls nicht – jährliche Abos werden nach Ablauf der Testphase sofort für die gesamte Laufzeit abgebucht.

Die Lingopie-Abos im Überblick

Ein Premium-Abo schaltet unter anderem diese Funktionen frei:

✅ Unbegrenzter Zugang zu über 5.000 Videos (Serien, Filme, Musikvideos)

✅ Duale Untertitel in Zielsprache und Deutsch

✅ Interaktive Wort-für-Wort-Übersetzung per Klick

✅ Automatisch generierte Flashcards mit Spaced-Repetition-System

✅ Geschwindigkeitsregler zwischen 0,5- und 2-facher Wiedergabe

✅ Vokabeltrainer mit Fortschrittsverfolgung

✅ Zugang zu allen 15 Sprachen (ab Jahresabo)

✅ Lingopie Music: Sprachen lernen über Musikvideos mit Lückentexten

Abo-Modell Preis pro Monat Gesamtkosten Unsere Einschätzung 3 Monate (nur 1 Sprache) 12,99 € 38,97 € Nur zum kurzen Reinschnuppern 12 Monate (alle 15 Sprachen) 6,49 € 77,88 € ⭐ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Lifetime (alle 15 Sprachen) – 219,00 € einmalig Lohnt sich ab etwa 3 Jahren Nutzung Stand: 2026. Preise laut Lingopie-Website, Angaben ohne Gewähr.

Der wichtigste Unterschied zwischen den Modellen: Nur im 3-Monats-Abo bist du auf eine einzige Sprache festgelegt. Ab dem Jahresabo schaltest du automatisch alle 15 Sprachen gleichzeitig frei – ein klarer Vorteil, wenn du mehrgleisig lernen oder erst mal reinschnuppern möchtest, bevor du dich festlegst. Alle Abos verlängern sich automatisch zum regulären Preis – kündige daher mindestens 24 bis 48 Stunden vor dem Verlängerungsdatum, wenn du nicht weiterzahlen willst.

Unsere Einschätzung: Für 6,49 € im Monat bekommst du tausende Stunden authentisches Sprachmaterial in 15 Sprachen – günstiger als ein durchschnittliches Streaming-Abo und deutlich lehrreicher. Vor allem im Jahresabo stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis; nur beim kurzen 3-Monats-Abo zahlst du für eine einzige Sprache spürbar drauf.

Zahlungsmethoden bei Lingopie

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)

✓ PayPal

✓ Apple Pay (bei Kauf über iOS)

✓ Google Pay (bei Kauf über Android)

Lingopie Erfahrungen und Kritik

✅ Das gefällt Nutzern ❌ Das wird kritisiert Einzigartiges Lernerlebnis durch echte Serien statt künstlicher Dialoge Kein strukturierter Grammatikunterricht (Alternative: Babbel) Duale Untertitel mit Klick-Übersetzung sind extrem intuitiv Keine eigenständigen Sprechübungen (Alternative: Preply für 1:1-Tutoring) Über 5.000 Videos – Langeweile praktisch ausgeschlossen 3-Monats-Abo beschränkt auf nur 1 Sprache Automatische Flashcards sparen jede Menge Zeit Keine dauerhafte Gratisversion – nach 7 Tagen ist Schluss Hervorragend für Hörverständnis und passiven Wortschatz Bibliothek bei kleineren Sprachen (z. B. Griechisch, Hebräisch) deutlich schmaler Geschwindigkeitsregler hilft besonders Einsteigern Kein dauerhafter Offline-Modus, vor allem nicht auf TV-Geräten Lingopie Music macht das Lernen über Songtexte kurzweilig Kein offizielles Sprachzertifikat (Alternative: Lingoda) Lifetime-Option als faire Einmalzahlung verfügbar Gelegentliche technische Bugs, etwa bei der Untertitel-Synchronisation

Erfahrungen von Nutzern

In den App Stores fallen die Lingopie Erfahrungen überwiegend positiv aus, mit einer auffälligen Ausnahme beim Thema Kündigung:

Apple App Store: ⭐ 4,1 / 5

Google Play Store: ⭐ 4,3 / 5

Trustpilot: ⭐ 4,7 / 5

Trotz der hohen Gesamtbewertung auf Trustpilot häufen sich dort Beschwerden über automatische Verlängerungen und einen aus Nutzersicht unnötig umständlichen Kündigungsprozess – ein Muster, das bei Abo-basierten Apps insgesamt verbreitet ist. Die eigentliche App-Qualität wird dagegen selten kritisiert.

„Ich habe in drei Monaten Lingopie mehr Spanisch gelernt als in zwei Jahren Schulunterricht – die Serien sind so gut, dass ich vergesse, dass ich gerade lerne.“ – App-Store-Nutzer

„Geniale Idee, aber die Auswahl an japanischen Inhalten könnte größer sein. Für Spanisch und Französisch dagegen top.“ – Google-Play-Nutzer

„Wollte nach der Testphase kündigen, aber der Prozess war umständlicher als erwartet – am Ende musste ich den Support kontaktieren.“ – Trustpilot-Nutzer

Lingopie Erfahrungen von Anfängern

Was gut funktioniert: Einsteiger profitieren vor allem von den dualen Untertiteln und der Klick-Übersetzung – jedes unbekannte Wort wird sofort erklärt, sodass du nie komplett verloren bist. Kurze Episoden von 10 bis 20 Minuten halten die Einstiegshürde niedrig, und der Geschwindigkeitsregler macht muttersprachliche Dialoge auf 0,75-facher Geschwindigkeit plötzlich verständlich.

Herausforderungen: Ohne jegliche Vorkenntnisse wirkt die Menge an authentischem Input schnell überwältigend. Lingopie erklärt keine Grammatikregeln – du musst Muster selbst erkennen. Ein paralleler Anfängerkurs, etwa mit Babbel oder Mondly, schadet deshalb nicht.

Anfänger-Fazit: ⭐⭐⭐⭐ (4/5) – starke Ergänzung, als alleiniges Lernmittel für absolute Beginner aber nicht ausreichend.

Lingopie Erfahrungen von Fortgeschrittenen

Was gut funktioniert: Hier spielt Lingopie seine wahre Stärke aus. Fortgeschrittene ab B1 folgen den Inhalten mühelos, lernen idiomatische Ausdrücke im Kontext und schulen ihr Hörverständnis mit echten Akzenten und Dialekten. Wer etwa kastilisches von lateinamerikanischem Spanisch unterscheiden lernen will, findet hier das perfekte Trainingsfeld – die automatischen Flashcards fangen exakt die Wissenslücken ab, die du selbst identifizierst.

Herausforderungen: Auch auf diesem Niveau fehlen Schreibübungen und echtes Konversationstraining. Wer aktive Sprachproduktion aufbauen will, muss sich anderswo umsehen.

Fortgeschrittenen-Fazit: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) – der Sweet Spot der App.

Lingopie Erfahrungen von Serienjunkies und Kultur-Fans

Was gut funktioniert: Für alle, die Sprache nicht als Pflicht, sondern als Tor zu einer anderen Kultur verstehen, ist Lingopie ein echtes Fundstück. Du lernst nicht nur Vokabeln, sondern auch Humor, Alltag und kulturelle Nuancen anderer Länder kennen. Die Music-Funktion verstärkt diesen Effekt: französische Chansons, spanischer Reggaeton, koreanischer K-Pop – jeweils mit interaktiven Songtexten.

Herausforderungen: Wer klare Lernziele oder eine Prüfungsvorbereitung braucht, wird hier nicht fündig – Lingopie ist Entertainment-first, Didaktik-second.

Kultur-Fans-Fazit: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) – macht im besten Sinne süchtig.

Wie seriös ist Lingopie?

Lingopie ist ein 2018 in Tel Aviv gegründetes Startup, das sich über mehrere Finanzierungsrunden am Markt etabliert hat. Im Vergleich zu Schwergewichten wie Babbel oder dem börsennotierten Duolingo ist das Unternehmen deutlich kleiner – in seiner Nische des videobasierten Sprachenlernens aber sehr klar positioniert. Mittlerweile zählt die Plattform mehrere hunderttausend aktive Nutzer weltweit und hat sich Kooperationen mit Medienhäusern gesichert, um lizenzierte Inhalte in die Bibliothek aufzunehmen.

Linguisten und Sprachdidaktiker loben den Comprehensible-Input-Ansatz regelmäßig als wissenschaftlich fundiert, auch wenn Lingopie selbst bislang keine eigenen, peer-reviewten Wirksamkeitsstudien veröffentlicht hat. Auszeichnungen bei diversen EdTech-Preisen unterstreichen zumindest die Relevanz des Konzepts in der Branche.

Sicherheitsmaßnahmen

✅ DSGVO-konform: Lingopie verarbeitet personenbezogene Daten nach europäischem Datenschutzrecht.

Lingopie verarbeitet personenbezogene Daten nach europäischem Datenschutzrecht. ✅ SSL-Verschlüsselung: Alle Datenübertragungen laufen verschlüsselt.

Alle Datenübertragungen laufen verschlüsselt. ✅ Sichere Zahlungsabwicklung: Zahlungen laufen über den zertifizierten Anbieter Stripe – Lingopie speichert selbst keine Kreditkartendaten.

Zahlungen laufen über den zertifizierten Anbieter Stripe – Lingopie speichert selbst keine Kreditkartendaten. ✅ Transparente Datenschutzrichtlinie: Auf der Website einsehbar, inklusive Auskunfts- und Löschungsrechten.

Wie transparent sind die Kosten?

Grundsätzlich sehr: Alle drei Abo-Modelle samt Preisen sind auf der Website klar einsehbar, versteckte Zusatzkosten oder In-App-Käufe gibt es nicht. Der einzige wiederkehrende Kritikpunkt ist die automatische Verlängerung – sie wird im Anmeldeprozess zwar erwähnt, aber nicht besonders prominent hervorgehoben. Einige Nutzer berichten zudem, dass die Kündigung über die Website nicht auf Anhieb intuitiv ist, mehr dazu weiter unten im Abschnitt „Lingopie kündigen“.

Anmeldung & Profilerstellung

So funktioniert die Anmeldung bei Lingopie

Website aufrufen: Gehe auf lingopie.com und klicke auf „Start Free Trial“. Zielsprache wählen: Entscheide dich für die Sprache, die du lernen möchtest, etwa Spanisch oder Koreanisch. Sprachniveau angeben: Schätze dein aktuelles Niveau ehrlich ein – Anfänger, Mittelstufe oder Fortgeschritten. Lernziel definieren: Reisen, Karriere oder Kultur – Lingopie passt seine Empfehlungen entsprechend an. Account erstellen: E-Mail-Adresse eingeben oder per Google- bzw. Apple-Login anmelden. Abo wählen: Die 7-tägige Testphase starten oder direkt ein Abo abschließen. Loslegen: Erste Serie auswählen und die erste Episode starten.

⏱️ Zeitaufwand: unter 3 Minuten vom ersten Klick bis zur ersten Episode.

Tipps zur Profilerstellung und zum Lernfortschritt

💡 Ehrlich beim Niveau sein: Ein zu hoch angegebenes Niveau liefert Inhalte, die frustrieren statt motivieren.

Ein zu hoch angegebenes Niveau liefert Inhalte, die frustrieren statt motivieren. 💡 Lernziel bewusst wählen: Die Empfehlungen richten sich danach – „Reisen“ liefert andere Serien als „Kultur“.

Die Empfehlungen richten sich danach – „Reisen“ liefert andere Serien als „Kultur“. 💡 Regelmäßigkeit schlägt Intensität: 15 Minuten täglich bringen mehr als zwei Stunden am Wochenende.

15 Minuten täglich bringen mehr als zwei Stunden am Wochenende. 💡 Flashcards täglich wiederholen: Das Spaced-Repetition-System funktioniert nur bei regelmäßiger Nutzung.

Das Spaced-Repetition-System funktioniert nur bei regelmäßiger Nutzung. 💡 Abo über die Website kaufen: Spart bis zu 30 Prozent gegenüber dem App-Store-Kauf.

Spart bis zu 30 Prozent gegenüber dem App-Store-Kauf. 💡 Genres wechseln: Komödien trainieren Alltagssprache, Krimis erweitern den Wortschatz, Dokus schulen formelle Sprache.

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei Lingopie?

Der Lernansatz ist radikal anders als bei klassischen Sprachlern-Apps. Statt dich Schritt für Schritt durch vorgefertigte Lektionen zu führen, wirft dich Lingopie mitten ins kalte Wasser – allerdings mit Schwimmflügeln. Du schaust echte Inhalte und lernst durch Kontext, Wiederholung und aktives Nachschlagen. Der Fachbegriff dafür: immersives Lernen – du tauchst in die Sprache ein, statt sie von außen zu analysieren.

So sieht eine typische Lerneinheit aus:

Video auswählen: Serie, Film oder Musikvideo, sortiert nach Sprache, Genre und Schwierigkeitsgrad. Episode schauen: Duale Untertitel laufen mit – Zielsprache oben, Deutsch darunter. Wörter nachschlagen: Ein Klick auf ein unbekanntes Wort liefert Übersetzung, Beispielsatz und Audio. Szene wiederholen: Die Loop-Funktion spielt einzelne Passagen beliebig oft erneut ab. Flashcards generieren: Nach der Episode erstellt Lingopie automatisch Karteikarten aus deinen nachgeschlagenen Wörtern. Vokabeln wiederholen: Im Vokabeltrainer wiederholst du die Karten per Spaced Repetition zum optimalen Zeitpunkt.

Punkte, Streaks oder Ranglisten suchst du bei Lingopie vergeblich – bewusst, denn die Motivation soll aus dem Inhalt selbst kommen, nicht aus künstlichen Belohnungssystemen. Wer den kleinen Dopamin-Kick einer Streak braucht, vermisst ihn hier. Die Fortschrittskontrolle läuft stattdessen über ein persönliches Dashboard: Du siehst, wie viele Videos du geschaut, Wörter du gelernt und Karten du wiederholt hast, inklusive Trends über Wochen und Monate.

Diese Features stechen besonders hervor

1. Duale Untertitel mit Klick-Übersetzung: Das Herzstück der App. Während des Schauens laufen Untertitel in Zielsprache und Deutsch parallel. Ein Klick auf jedes Wort liefert sofort Kontext, Aussprache und Beispielsätze – ein nahtloser Workflow direkt in echten TV-Produktionen, den in dieser Qualität keine andere Plattform bietet.

2. Szenen-Loop-Funktion: Eine Szene nicht verstanden? Ein Klick, und sie läuft beliebig oft erneut. In Kombination mit dem Geschwindigkeitsregler (0,5x bis 2x) wird selbst der schnellste Dialog durchschaubar – ideal für komplexe Passagen oder das gezielte Training einzelner Phrasen.

3. Automatische Flashcards mit Spaced Repetition: Jedes nachgeschlagene Wort landet automatisch im Vokabeltrainer und wird per Spaced-Repetition-System genau dann wieder abgefragt, wenn es aus dem Kurzzeitgedächtnis zu verschwinden droht. Du musst nichts manuell eintippen – das spart pro Lerneinheit mehrere Minuten.

4. Kuratierte Lernpfade: Für Einsteiger bündelt Lingopie Videos in thematischen Pfaden wie „Spanisch für den Urlaub“ oder „Französische Kultur“, sortiert nach Schwierigkeit und Thema – praktisch, wenn du nicht planlos durch die Bibliothek scrollen willst.

Lingopie Music: Sprachen lernen über Songtexte

Neben Serien und Filmen hat Lingopie mit „Lingopie Music“ einen eigenständigen Bereich aufgebaut, der Sprache über Musik statt über Bewegtbild vermittelt. Du hörst einen Song, liest den Text in Echtzeit mit und füllst per Lückentext gezielt fehlende Wörter ein. Das trainiert vor allem Aussprache und Sprachrhythmus – zwei Aspekte, die reine Text- oder Video-Apps kaum abdecken.

Ob Reggaeton, K-Pop oder französische Chansons: Musik bleibt im Kopf hängen, und mit ihr auch die Vokabeln. Für Lerner, die sich eher über Rhythmus und Emotion als über Handlung motivieren, ist dieses Feature oft der eigentliche Grund, bei Lingopie zu bleiben – ein Alleinstellungsmerkmal, das weder Babbel noch Mondly in dieser Form anbieten.

Welche Sprachen bietet Lingopie an?

Lingopie bietet aktuell 15 Sprachen an, die alle nativ auf Deutsch lernbar sind. Die Bibliotheksgröße unterscheidet sich allerdings deutlich zwischen den Sprachen:

Große Bibliothek (sehr gut): Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Englisch, Deutsch

Mittlere Bibliothek (gut): Koreanisch, Japanisch, Russisch, Chinesisch (Mandarin), Türkisch

Kleinere Bibliothek (eingeschränkt): Polnisch, Niederländisch, Griechisch, Hebräisch

Für Spanisch oder Französisch findest du hunderte Serien und Filme, für Griechisch oder Hebräisch ist die Auswahl noch deutlich überschaubarer. Lingopie baut die Bibliothek kontinuierlich aus, doch aktuell gilt: Je populärer die Sprache, desto besser das Angebot – und desto realistischer auch das erreichbare Niveau.

⚠️ Hinweis: Mit 15 Sprachen bietet Lingopie deutlich weniger Auswahl als etwa Mondly (41 Sprachen). Willst du eine exotischere Sprache wie Arabisch, Hindi oder Schwedisch lernen, ist Mondly ab 5,19 €/Monat die passendere Alternative.

Die Lingopie App

Lingopie läuft im Browser sowie über native Apps für iOS und Android. Besonders praktisch für Serienfans: Die Plattform bietet zusätzlich eigene Apps für Android TV, Google TV und Roku, sodass du die interaktiven Untertitel auch auf dem großen Bildschirm nutzen kannst – auf einer TV-Fernbedienung allerdings spürbar weniger komfortabel als per Touchscreen oder Maus. Eine Apple-TV-App ist laut Lingopie in Entwicklung.

Vorteile der App:

✅ Intuitive Benutzeroberfläche – nach wenigen Minuten findest du dich zurecht

✅ Nahtloses Streaming in HD-Qualität

✅ Flashcard-Trainer direkt in der App integriert

✅ Push-Benachrichtigungen als Lern-Reminder

✅ Native TV-Apps für Android TV, Google TV und Roku

Nachteile der App:

❌ Kein durchgängiger Offline-Modus – auf dem TV funktioniert Lingopie ausschließlich online

❌ Gelegentliche Synchronisationsprobleme bei den Untertiteln

❌ Höherer Preis bei Kauf über den App Store (bis zu 30 Prozent Aufschlag)

❌ Keine eigens für Tablets optimierte Layout-Version

App-Store-Bewertungen: Apple App Store 4,1 von 5 Sternen, Google Play Store 4,3 von 5 Sternen.

⚠️ Tipp: Kaufe dein Lingopie-Abo immer über die Website, nicht über den App Store. Du sparst bis zu 30 Prozent und kannst dein Abo anschließend trotzdem ganz normal in der App nutzen.

Lingopie im Vergleich

Einen echten 1:1-Konkurrenten hat Lingopie kaum – kein anderer großer Anbieter kombiniert lizenzierte TV-Serien mit interaktiven Sprachlern-Tools in dieser Konsequenz. Trotzdem lohnt der direkte Vergleich mit den bekanntesten Alternativen, um die eigenen Stärken und Schwächen einzuordnen:

Lingopie Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) 6,49 €/Monat 8,99 €/Monat 5,19 €/Monat variabel* variabel** Sprachen 15 13 41 6 50+ Lernmethode Videos & Immersion Strukturierte Lektionen Gamification & KI Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutoring (live) Kostenlos nutzbar 7 Tage Testphase 1 Lektion gratis Ja (eingeschränkt) Nein Nein*** Live-Tutoren Optional (Add-on) Nein Nein Ja Ja Offline-Modus Nein Ja Ja Nein Nein Bis C1/C2-Niveau Nein (bis B2) Nein (bis B1) Nein (bis B2) Ja (bis C1) Ja (bis C2) Offizielle Zertifikate Nein Nein Nein Ja Nein * Lingoda: Preis abhängig von Paket- und Gruppengröße, ab ca. 10 €/Unterrichtsstunde. ** Preply: Tutoren legen eigene Preise fest, ab ca. 5 €/Stunde. *** Preply: Erste Stunde bei manchen Tutoren vergünstigt, aber nicht kostenlos.

Das Bild ist eindeutig: Bei Sprachenzahl und Live-Unterricht ziehen Preply, Lingoda und Mondly an Lingopie vorbei. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis für authentisches Hörverständnis-Training bleibt Lingopie dagegen konkurrenzlos – kein anderer Anbieter bekommt dich für 6,49 € im Monat so nah an echtes, muttersprachliches Sprachtempo heran.

Alternativen zu Lingopie

Lingopie überzeugt mit seinem Serien-Ansatz, ist aber nicht für jeden Lerntyp die richtige Wahl. Diese vier Alternativen decken genau die Lücken ab, die Lingopie offen lässt – von noch mehr Video-Immersion bis zu strukturierter Grammatik, echtem Sprechtraining und offiziellen Zertifikaten:

Der nächste Verwandte:

Am ähnlichsten tickt Yabla: Auch hier lernst du über echte Videos mit klickbaren Untertiteln – allerdings mit kürzeren, kuratierten Clips statt ganzer Serienstaffeln und einem noch stärkeren Fokus auf Grammatik-Pop-ups direkt im Video. Wer Lingopies Video-Prinzip mag, aber etwas mehr didaktische Führung sucht, findet hier die naheliegendste Alternative.

Für strukturierte Grammatik:

Babbel baut Grammatik von Anfang an systematisch auf – die passende Ergänzung, wenn dir bei Lingopie der rote Faden fehlt. Mit 13 Sprachen und Kursen ab 8,99 € im Monat im Jahresabo richtet sich Babbel vor allem an alle, die von A1 an strukturiert lernen wollen, statt sich Grammatik selbst aus Dialogen zu erschließen.

Für echtes Sprechtraining:

Preply vermittelt dir einen persönlichen 1:1-Tutor für Live-Gespräche per Videocall – die ideale Ergänzung, um das bei Lingopie trainierte Hörverständnis endlich aktiv einzusetzen. Über 32.000 Tutoren aus mehr als 200 Ländern stehen zur Auswahl, Preise beginnen bei rund 5 € pro Stunde.

Für offizielle Zertifikate:

Lingoda setzt ausschließlich auf Live-Unterricht mit geprüften Lehrkräften und vergibt am Kursende offizielle GER-Zertifikate – die richtige Wahl, wenn du einen Nachweis für Bewerbung, Studium oder Visum brauchst. Der Preis liegt deutlich über Lingopie, dafür bekommst du einen Abschluss, den keine App ausstellen kann.

Lingopie kündigen: wichtige Hinweise

Wie bei praktisch allen Sprachlern-Apps gilt: Dein Lingopie-Abo verlängert sich automatisch, wenn du nicht aktiv kündigst. Welcher Weg für dich der richtige ist, hängt davon ab, wo du das Abo abgeschlossen hast.

1. Kauf über die Lingopie-Website

Melde dich auf lingopie.com mit deinem Account an. Klicke oben rechts auf dein Profil-Icon. Gehe zu „Subscription“ (Abo-Verwaltung). Klicke auf „Cancel Subscription“ (Abo kündigen). Bestätige die Kündigung – dein Zugang bleibt bis zum Ende der bezahlten Laufzeit bestehen.

2. Kauf über iOS (Apple)

Öffne die Einstellungen auf deinem iPhone oder iPad. Tippe oben auf deinen Namen (Apple-ID). Wähle „Abonnements“. Tippe auf „Lingopie“. Wähle „Abo kündigen“ und bestätige.

3. Kauf über Android (Google Play)

Öffne den Google Play Store. Tippe oben rechts auf dein Profilbild. Gehe zu „Zahlungen & Abos“ → „Abos“. Wähle „Lingopie“ aus der Liste. Tippe auf „Abo kündigen“ und folge den Anweisungen.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens 24 bis 48 Stunden vor dem Verlängerungsdatum, um eine erneute Abbuchung zu vermeiden. Dein Zugang bleibt bis zum Ende des bezahlten Zeitraums bestehen.

⚠️ Account löschen ist keine Kündigung! Löschst du deinen Lingopie-Account, endet dadurch nicht automatisch dein Abo – es können weiterhin Zahlungen abgebucht werden. Kündige deshalb immer zuerst das Abo über den jeweiligen Kanal (Website, Apple oder Google) und lösche den Account erst danach, falls überhaupt gewünscht.

Lingopie im Test: unser Fazit

Lingopie erfindet das Sprachenlernen nicht neu, besetzt aber eine Nische, die klassische Apps bislang kaum bedienen: authentischen, unterhaltsamen Input statt künstlicher Lerndialoge. Wer ohnehin gern Serien schaut und bereits über Grundkenntnisse in seiner Zielsprache verfügt, bekommt hier ein Werkzeug, das Hörverständnis und Wortschatz spürbar schneller voranbringt als jede Karteikarten-App – und das für einen fairen Preis.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

✅ Einzigartiger Ansatz: Sprachen lernen mit echten TV-Serien, Filmen und Musik

✅ Duale Untertitel mit Klick-Übersetzung sind intuitiv und wirksam

✅ Hervorragend für Hörverständnis und passiven Wortschatz (bis B2)

✅ Faire Preise ab 6,49 €/Monat, Lifetime-Option für 219 € einmalig

✅ 15 Sprachen verfügbar, darunter Koreanisch, Japanisch und Griechisch

❌ Kein Grammatikunterricht, keine Sprech- oder Schreibübungen

❌ Kein durchgängiger Offline-Modus und keine offiziellen Zertifikate

❌ Bibliothek bei weniger populären Sprachen noch ausbaufähig

Für wen empfehlenswert: Lingopie eignet sich am besten für Serienfans und Filmliebhaber mit Grundkenntnissen ab A2/B1, die ihre Bildschirmzeit sinnvoll nutzen wollen. Fortgeschrittene (B1 aufwärts) holen den größten Nutzen heraus. Auch als Ergänzung zu einer strukturierten App wie Babbel ist Lingopie eine exzellente Wahl.

Wann sich eine Alternative eher lohnt: Brauchst du einen strukturierten Kurs von A1 an, ist Babbel die passendere Wahl. Willst du aktiv mit echten Menschen sprechen, buchst du besser einen Tutor bei Preply. Für ein offiziell anerkanntes Zertifikat führt kein Weg an Lingoda vorbei.

Abschließende Bewertung: Lingopie hat das Sprachenlernen nicht neu erfunden, aber eine Nische besetzt, die vorher kaum jemand bediente. Wer gern Serien schaut und dabei nebenbei eine Fremdsprache verbessern will, kommt an dieser Plattform kaum vorbei.

Häufig gestellte Fragen zu Lingopie

Kann ich Lingopie kostenlos nutzen? Eine dauerhaft kostenlose Version bietet Lingopie nicht. Du erhältst aber 7 Tage lang vollen Zugriff auf alle 15 Sprachen und sämtliche Funktionen, ohne dafür zu bezahlen. Kündigst du innerhalb dieser Testphase, entstehen keinerlei Kosten. Erst danach ist ein kostenpflichtiges Abo Pflicht, um weiterzulernen. Wie teuer ist Lingopie im Jahresabo im Vergleich zum 3-Monats-Abo? Im Jahresabo zahlst du 6,49 € pro Monat (77,88 € insgesamt) und bekommst alle 15 Sprachen gleichzeitig freigeschaltet. Das 3-Monats-Abo kostet mit 12,99 € pro Monat fast doppelt so viel und beschränkt dich zusätzlich auf eine einzige Sprache. Wer länger als drei Monate lernen oder mehrere Sprachen ausprobieren möchte, fährt mit dem Jahresabo deutlich günstiger. Welches Sprachniveau erreiche ich realistisch mit Lingopie? Bei regelmäßiger Nutzung von 20 bis 30 Minuten täglich erreichst du mit großen Sprachen wie Spanisch, Französisch oder Englisch realistisch das Niveau B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen – vor allem im Hörverständnis. Bei kleineren Sprachbibliotheken wie Griechisch oder Hebräisch ist eher A2 bis B1 zu erwarten. Für C1 oder C2 fehlen Lingopie strukturierter Grammatikunterricht und aktives Sprechtraining. Eignet sich Lingopie auch für absolute Anfänger? Bedingt. Lingopie funktioniert am besten ab Niveau A2/B1, wenn du bereits ein Grundgerüst an Vokabeln und Grammatik mitbringst. Absolute Anfänger ohne jede Vorkenntnis können von der Menge an authentischem Input schnell überfordert sein. Eine ergänzende Grammatik-App wie Babbel oder Mondly hilft, die Basis zu legen, bevor du mit Serien und Filmen weiterlernst. Wie funktionieren die dualen Untertitel bei Lingopie genau? Während du eine Serie oder einen Film schaust, laufen zwei Untertitelspuren gleichzeitig: oben die Zielsprache, darunter Deutsch. Tippst du auf ein Wort, erhältst du sofort Übersetzung, Beispielsatz und Aussprache. Das Wort wird automatisch als Flashcard gespeichert und später per Spaced-Repetition-System abgefragt – das funktioniert auf Web, iOS, Android und den TV-Apps gleichermaßen. Wie kündige ich mein Lingopie-Abo richtig? Der Kündigungsweg hängt davon ab, wo du gebucht hast. Über die Website gehst du zu deinem Profil, wählst „Subscription“ und bestätigst „Cancel Subscription“. Bei einem Kauf über iOS kündigst du über Einstellungen → Apple-ID → Abonnements → Lingopie, bei Android über Google Play → Zahlungen & Abos → Lingopie. Kündige in jedem Fall mindestens 24 bis 48 Stunden vor dem Verlängerungsdatum, sonst verlängert sich das Abo automatisch. Worin unterscheidet sich Lingopie von Babbel oder Duolingo? Babbel und Duolingo setzen auf strukturierte Lektionen mit künstlich erstellten Übungssätzen und systematischem Grammatikaufbau. Lingopie verzichtet komplett darauf und nutzt stattdessen echte, lizenzierte Serien und Filme als Lernmaterial – mit klickbaren dualen Untertiteln statt Multiple-Choice-Aufgaben. Für viele Lernende funktioniert die Kombination am besten: Grammatik über Babbel oder Duolingo aufbauen, Hörverständnis und Wortschatz anschließend mit Lingopie vertiefen. Funktioniert Lingopie auch auf dem Fernseher? Ja. Lingopie bietet native TV-Apps für Android TV, Google TV und Roku – damit schaust du Serien und Filme auf dem großen Bildschirm inklusive der interaktiven Untertitel, die per Fernbedienung allerdings etwas weniger komfortabel zu bedienen sind als per Touchscreen oder Maus. Eine Apple-TV-App befindet sich laut Lingopie noch in Entwicklung, und eine Internetverbindung ist auf TV-Geräten immer erforderlich. Gibt es bei Lingopie eine Geld-zurück-Garantie? Eine separate Geld-zurück-Garantie über die kostenlose Testphase hinaus bietet Lingopie nicht. Du hast 7 Tage lang kostenlosen Vollzugriff – kündigst du innerhalb dieser Zeit, entstehen keine Kosten. Jährliche Abos werden nach Ablauf der Testphase sofort für die gesamte Laufzeit abgebucht und sind laut den Nutzungsbedingungen nicht erstattungsfähig.