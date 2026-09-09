Wörter aus dem Lehrbuch klingen selten so, wie sie auf der Straße tatsächlich fallen. Yabla dreht deshalb den Spieß um: Statt inszenierter Dialoge bekommst du echte Nachrichtenausschnitte, Musikvideos und Straßeninterviews mit Muttersprachlern vorgesetzt – inklusive Originaltempo, Slang und all der Kanten, die ein Lehrbuch glattbügelt. Ob sich dieser Umweg über echtes Videomaterial wirklich auszahlt, was dich ein Abo kostet und wem Yabla tatsächlich weiterhilft, klärt dieser ausführliche Test.

Yabla auf einen Blick Fokus: Hörverständnis-Training mit echten, unbearbeiteten Videos aus Nachrichten, Musik und Straßeninterviews – kein klassischer Lektionskurs.

Hörverständnis-Training mit echten, unbearbeiteten Videos aus Nachrichten, Musik und Straßeninterviews – kein klassischer Lektionskurs. Sprachen: 6 Sprachen im Angebot (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch) – für jede Sprache ein eigenes Abo nötig.

6 Sprachen im Angebot (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch) – für jede Sprache ein eigenes Abo nötig. Preise: ab 12,95 €/Monat, im Jahresabo umgerechnet rund 8,33 €/Monat (99,95 € pro Jahr) – kein Lifetime-Zugang verfügbar.

ab 12,95 €/Monat, im Jahresabo umgerechnet rund 8,33 €/Monat (99,95 € pro Jahr) – kein Lifetime-Zugang verfügbar. Für wen: Lernende ab Niveau A2, die ihr Ohr an authentisches Sprechtempo gewöhnen und Hörverständnis gezielt trainieren wollen.

Lernende ab Niveau A2, die ihr Ohr an authentisches Sprechtempo gewöhnen und Hörverständnis gezielt trainieren wollen. Pluspunkt: Riesige, wöchentlich wachsende Videobibliothek mit dualer Untertitelsteuerung und eingebautem Ein-Klick-Wörterbuch – so am Markt einzigartig.

Riesige, wöchentlich wachsende Videobibliothek mit dualer Untertitelsteuerung und eingebautem Ein-Klick-Wörterbuch – so am Markt einzigartig. Minuspunkt: Kein vollständiger Sprachkurs – systematische Grammatik, Sprechtraining und offizielle Zertifikate fehlen komplett.

Yabla 7,5 Zu Yabla ↗ Testergebnisse im Detail

Wie funktioniert Yabla?

Yabla gibt es bereits seit dem Jahr 2000, gegründet in New York. Seither hat sich der Anbieter konsequent auf eine Nische spezialisiert: Sprachen lernen durch reale Videoinhalte statt durch inszenierte Lektionen. Die Videobibliothek speist sich aus Nachrichtenbeiträgen, Musikclips, Dokumentationen und Straßeninterviews – Material, das ursprünglich für Muttersprachler produziert wurde und nicht extra für Sprachlerner vereinfacht ist.

Jedes Video läuft mit zweisprachigen Untertiteln, die sich einzeln ein- und ausblenden lassen. Tauchst du auf ein unbekanntes Wort, reicht ein Klick für Übersetzung, Wortart und ein Beispiel – ganz ohne separates Wörterbuch. Eine Slow-Motion-Funktion verlangsamt schnelles Sprechtempo, ohne die Stimme zu verzerren, und macht so auch dichte Dialoge zugänglich, an denen du dich sonst die Zähne ausbeißen würdest.

Nach jedem Video folgen kompakte, aber wirkungsvolle Übungen: ein Lückentext-Diktat, bei dem du das Gehörte selbst eintippst, dazu Verständnisfragen und ein Vokabeltraining nach dem Spaced-Repetition-Prinzip. Bereits gespeicherte Wörter tauchen automatisch wieder auf, kurz bevor du sie zu vergessen drohst. Eine komplette Lerneinheit dauert 10 bis 25 Minuten – genug für eine Session zwischendurch, ohne dass du dich stundenlang festsetzen musst.

Für wen ist Yabla geeignet?

Yabla ist kein klassischer Sprachkurs mit durchnummerierten Lektionen von A bis Z, sondern funktioniert eher wie ein immersives Medienarchiv: Du tauchst in echte Videos ein und trainierst dabei nebenbei Hörverständnis, Wortschatz und Sprachgefühl. Das unterscheidet die Plattform grundlegend von Babbel, Mondly oder Duolingo, die dich strukturiert durch Grammatikkapitel führen.

✅ Yabla passt gut zu: ❌ Yabla passt weniger zu: Fortgeschrittenen Anfängern (A2+): Wer Grundlagen bereits beherrscht und nun echte Sprache verstehen will, findet hier den passenden Trainingsplatz. Absoluten Anfängern (A0–A1): Ohne Vorkenntnisse überfordern die authentischen Videos schnell. Besser: Babbel oder Mondly für den strukturierten Einstieg. Hörverständnis-Trainierern: Wer Podcasts, Nachrichten und Filme in der Zielsprache endlich verstehen will, bekommt hier ein starkes Training. Sprechen-Lernern: Yabla bietet keine vollwertigen Sprechübungen mit Live-Feedback. Wer aktiv sprechen üben will, fährt mit Preply oder Lingoda besser. Kulturinteressierten: Die Videos zeigen echte Menschen, echte Orte, echten Alltag – perfekt für alle, die nicht nur Vokabeln pauken wollen. Zertifikatssuchenden: Yabla vergibt keine offiziellen Sprachnachweise. Für DELF, DELE oder Cambridge-Prüfungen ist Lingoda die passendere Adresse. Schülern und Studierenden: Viele Schulen und Universitäten setzen Yabla als Ergänzungstool ein – die Inhalte sind nach Schwierigkeit sortiert und didaktisch aufbereitet. Reiselustigen und Expats: Wer sich auf einen Auslandsaufenthalt vorbereitet, gewöhnt sich mit Yabla an authentische Sprechweisen, Slang und regionale Akzente.

Erfolgschancen und Wirksamkeit bei Yabla

Yablas Lernphilosophie stützt sich auf die sogenannte Input-Hypothese des Linguisten Stephen Krashen: Verstehst du Sprache, die nur knapp über deinem aktuellen Niveau liegt, lernst du am nachhaltigsten dazu. Statt isolierter Grammatikregeln stehen bei Yabla Kontext, Klang und Bedeutung im Vordergrund – ähnlich wie ein Kind eine Sprache durch ständigen Kontakt mit echtem Sprachmaterial erwirbt.

Eine typische Einheit läuft so ab: Du wählst ein Video aus der Bibliothek – zum Beispiel ein Straßeninterview aus Barcelona. Darunter laufen zweisprachige Untertitel, die du beliebig ein- und ausblenden kannst. Du pausierst, wiederholst einzelne Sätze, klickst unbekannte Wörter an und siehst sofort die Übersetzung. Anschließend folgen ein Lückentext-Diktat, ein Multiple-Choice-Quiz zum Verständnis und ein kurzes Vokabeltraining.

Yabla kombiniert echte Videos mit zweisprachigen Untertiteln, Ein-Klick-Wörterbuch und Vokabeltrainer.

In der Praxis zahlt sich dieser Ansatz vor allem beim Hörverständnis aus. Wer regelmäßig übt, versteht nach einigen Monaten Nachrichtensendungen, Filme und Alltagsgespräche deutlich besser. Für die Niveaustufen A2 bis B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen ist Yabla ein ausgesprochen wirksames Werkzeug, einzelne fortgeschrittene Clips reichen sogar an C1 heran. Wer dagegen systematische Grammatikerklärungen, Schreibübungen oder freies Sprechtraining sucht, muss dafür ergänzend eine andere App oder einen Lehrer hinzuziehen.

Besonders gut funktioniert das Prinzip bei Sprachen mit ausgeprägter Klangdifferenz, bei denen Schrift- und Lautbild weit auseinanderliegen, etwa Französisch oder Chinesisch – hier schlägt Yabla klassische Lern-Apps um Längen, weil du von Anfang an echte Aussprache statt Kunstdeutsch aus dem Studio hörst. Weniger überzeugend: Die Übungen nach den Videos sind solide, aber nicht besonders abwechslungsreich, sodass sich nach dem zwanzigsten Lückentext-Diktat durchaus Routine einstellt.

Wie schnell sich der Fortschritt tatsächlich einstellt, hängt stark von der investierten Zeit ab. Nutzer, die täglich ein Video schauen, berichten nach etwa acht bis zwölf Wochen von einem spürbaren Sprung: Nachrichtensendungen werden verständlicher, Filme brauchen seltener Untertitel, und das eigene Sprachgefühl für Satzmelodie und Betonung schärft sich merklich. Wichtig dabei ist die Wiederholung – ein Video nur einmal anzuschauen bringt deutlich weniger als dasselbe Video zweimal zu bearbeiten, einmal mit und einmal ohne deutsche Untertitel.

Kennzahlen im Überblick Mehrere Tausend Videos je Sprache – für Spanisch stehen über 3.700 Clips bereit, für Englisch über 3.000, für Italienisch über 2.700, für Deutsch rund 1.950, für Französisch etwa 1.700 und für Chinesisch über 1.600.

– für Spanisch stehen über 3.700 Clips bereit, für Englisch über 3.000, für Italienisch über 2.700, für Deutsch rund 1.950, für Französisch etwa 1.700 und für Chinesisch über 1.600. Jede Woche kommen neue Videos hinzu – die Bibliothek wächst seit über 20 Jahren kontinuierlich.

Einsatz an Schulen & Unis: Yabla wird von Bildungseinrichtungen weltweit als Unterrichtsergänzung eingesetzt – darunter die U.S. Military Academy und die University of Michigan. Quellen: Herstellerangaben, Stand Q1 2026.

Was kostet Yabla?

Anders als bei Babbel oder Mondly bezahlst du bei Yabla pro Sprache, nicht für den gesamten Katalog. Wer zwei Sprachen parallel lernen will, braucht folglich auch zwei separate Abos. Zur Wahl stehen ein Monats-, ein Halbjahres- und ein Jahresabo, ein Lifetime-Zugang wird nicht angeboten.

Laufzeit Preis pro Monat Gesamtkosten Einschätzung 1 Monat 12,95 € 12,95 € Zum Reinschnuppern 6 Monate ca. 9,16 € 54,95 € Solider Mittelweg 12 Monate ca. 8,33 € 99,95 € Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Schulen & Institutionen individuell auf Anfrage Für Lehrkräfte & Bildungseinrichtungen Alle Preise gelten pro Sprache, Stand Q1 2026.

⚠️ Achtung App-Store-Aufschlag: Schließt du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play Store ab, verlangt Yabla bis zu 30 % mehr – die Store-Provision wird an dich weitergereicht. Bucht direkt über die Yabla-Website und meldet euch anschließend mit denselben Zugangsdaten in der App an, um den vollen Preis zu vermeiden.

Ein kostenloser Dauerzugang existiert nicht, dafür kannst du eine begrenzte Auswahl an Videos unverbindlich testen. Entscheidest du dich für das Jahresabo und merkst innerhalb von 15 Tagen, dass Yabla nicht zu dir passt, bekommst du dein Geld zurück – eine Geld-zurück-Garantie, die viele Wettbewerber in dieser Form nicht bieten. Beachte außerdem, dass sich sowohl das Monats- als auch das Jahresabo automatisch verlängern; eine Kalendererinnerung ein paar Tage vor dem Verlängerungstermin erspart dir eine ungewollte Abbuchung.

Bezahlen kannst du bei Yabla per Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express), PayPal oder direkt über den Apple App Store beziehungsweise Google Play Store.

Yabla Erfahrungen und Kritik

Bevor du dich für ein Abo entscheidest, lohnt sich ein ehrlicher Blick auf das, was Yabla gut kann – und wo die Grenzen liegen:

✅ Das spricht für Yabla ❌ Das spricht gegen Yabla Authentisches Videomaterial statt gestellter Dialoge Nur 6 Sprachen im Angebot – deutlich weniger als bei Mondly (41+) oder Babbel (14) Zweisprachige Untertitel mit Ein-Klick-Wörterbuch Für jede Sprache ein eigenes Abo nötig – teuer für Mehrsprachen-Lerner Slow-Motion-Funktion für schnelles Sprechtempo Keine systematischen Grammatikerklärungen Intelligenter Vokabeltrainer mit Wiederholungssystem Kein vollwertiges Sprechtraining – die Beta-Funktion Speak™ bietet nur einfache Ausspracheübungen Wöchentlich neue Videoinhalte Kein Offline-Modus für Videos Bewährt im Schul- und Uni-Einsatz, inklusive Lehrkräfte-Dashboard Abo verlängert sich automatisch 15-tägige Geld-zurück-Garantie im Jahresabo Übungsformate nach den Videos wenig abwechslungsreich

Unterm Strich ist Yabla ein Spezialwerkzeug: Für Hörverständnis und Sprachgefühl gehört es zu den stärksten Angeboten am Markt, als vollständiger Sprachkurs taugt es allein aber nicht. Wer Grammatik und Sprechen ebenfalls abdecken will, kombiniert Yabla am besten mit einer zweiten App oder Live-Unterricht.

Was Nutzer über Yabla sagen

Die Bewertungen in den großen Portalen zeichnen ein gemischtes, aber überwiegend positives Bild:

Apple App Store: ⭐ 4,6 / 5 – gelobt werden vor allem Videoqualität und Untertitelfunktion

⭐ 4,6 / 5 – gelobt werden vor allem Videoqualität und Untertitelfunktion Google Play Store: ⭐ 4,2 / 5 – häufigste Kritik: technische Probleme auf älteren Android-Geräten

⭐ 4,2 / 5 – häufigste Kritik: technische Probleme auf älteren Android-Geräten Trustpilot: ⭐ 4,1 / 5 – einzelne kritische Stimmen bemängeln die automatische Abo-Verlängerung und den Kundenservice bei Kündigungen

„Seit ich Yabla nutze, verstehe ich spanische Filme endlich ohne deutsche Untertitel. Die Videos wirken so viel echter als die Dialoge in meinem alten Lehrbuch.” – App-Store-Nutzerin, ⭐⭐⭐⭐⭐

„Für Hörverständnis ist Yabla das Beste, was ich kenne. Grammatik muss man sich aber woanders holen, das fehlt hier komplett.” – Play-Store-Nutzer, ⭐⭐⭐⭐

„Ich wollte kündigen und wurde trotzdem noch einmal abgebucht. Der Support hat fast zwei Wochen für eine Antwort gebraucht.” – Trustpilot-Nutzer, ⭐⭐

„Meine Schüler lieben Yabla als Ergänzung im Unterricht. Sobald echte Videos statt Textbuch-Dialoge laufen, steigt die Motivation sofort.” – Lehrerin auf einem Bildungsforum, ⭐⭐⭐⭐⭐

Erfahrungen von Einsteigern

Lernende mit ersten Grundkenntnissen (A2) finden in Yabla einen spannenden Zugang zu echter Sprache. Videos lassen sich nach Schwierigkeit filtern, die Slow-Motion-Funktion hilft, wenn es zu schnell geht. Wer aber noch kein einziges Wort der Zielsprache kennt, steht vor einer Wand – Yabla erklärt weder Alphabet noch grundlegende Satzstrukturen. Ein separater Einsteigerkurs wie Babbel ist als Basis fast Pflicht, bevor Yabla wirklich Spaß macht.

Erfahrungen von Fortgeschrittenen

Hier spielt Yabla seine größte Stärke aus. Lernende auf B1- bis B2-Niveau profitieren enorm von der Themenvielfalt: Nachrichtensendungen trainieren formelle Sprache, Comedy-Clips liefern Umgangssprache, Dokumentationen erweitern den Fachwortschatz. Der Sprung vom Lehrbuch-Versteher zum Alltagsgespräch-Versteher gelingt mit Yabla spürbar schneller als mit den meisten anderen Apps. Herausfordernd bleibt, dass ein strukturierter Lernpfad fehlt – du musst selbst entscheiden, welche Videos als Nächstes drankommen.

Erfahrungen von Expats und Reisevorbereitern

Wer ins Ausland zieht oder einen längeren Aufenthalt plant, will vor allem die Menschen vor Ort verstehen – genau dafür ist Yabla goldwert. Die Videos zeigen nicht nur Hochsprache, sondern auch Dialekte, Slang und regionale Besonderheiten. Viele Nutzer berichten, dass sie sich im Alltag deutlich schneller zurechtgefunden haben, weil ihr Ohr bereits an echtes Sprechtempo gewöhnt war. Was fehlt: praxisorientierte Themenkurse etwa für Behördengänge oder Mietverträge – dafür ist Yabla schlicht nicht gebaut.

Wie seriös ist Yabla?

Yabla wurde im Jahr 2000 in New York City gegründet und hat seinen Hauptsitz bis heute in den USA. Das Unternehmen ist inhabergeführt, Gründer und CEO ist John DuQuette – keine milliardenschweren Investoren, keine Übernahme durch einen Tech-Konzern. Das macht Yabla einerseits unabhängig, andererseits aber auch deutlich kleiner als Wettbewerber wie Babbel oder das börsennotierte Duolingo. Das Team umfasst nach eigenen Angaben rund 11 bis 50 Mitarbeiter.

Diese schlanke Größe hat zwei Seiten: Einerseits reagiert Yabla dadurch persönlicher auf Support-Anfragen als ein Konzern mit tausenden Mitarbeitern, andererseits fehlt das Marketingbudget, das Babbel oder Duolingo für aufwendige Werbekampagnen und schnelle Produktentwicklung zur Verfügung steht. In der Praxis zeigt sich das an der Update-Frequenz: Während Konkurrenten regelmäßig neue Features ausrollen, bleibt Yablas Kernprodukt seit Jahren bewusst schlank und auf sein Alleinstellungsmerkmal – die Videobibliothek – fokussiert.

Was für die Seriosität spricht: Yabla wird seit Jahren von Hunderten Schulen, Universitäten und Sprachinstituten als offizielles Lernwerkzeug eingesetzt – darunter Einrichtungen in den USA, Kanada, Australien und Europa. Wer von Bildungseinrichtungen empfohlen wird, hat in der Regel einen soliden Ruf. Zudem existiert Yabla seit über zwei Jahrzehnten am Markt – Eintagsfliegen halten selten so lange durch.

Sicherheitsmaßnahmen

✓ DSGVO-Konformität: Die Datenschutzrichtlinien sind an europäische Standards angepasst, inklusive Cookie-Management-Tool.

Die Datenschutzrichtlinien sind an europäische Standards angepasst, inklusive Cookie-Management-Tool. ✓ SSL-Verschlüsselung: Alle Zahlungs- und Nutzerdaten werden verschlüsselt übertragen.

Alle Zahlungs- und Nutzerdaten werden verschlüsselt übertragen. ✓ Sichere Zahlungsabwicklung: Bezahlt wird über etablierte Anbieter wie Kreditkarte oder PayPal, keine unsicheren Eigenentwicklungen.

Bezahlt wird über etablierte Anbieter wie Kreditkarte oder PayPal, keine unsicheren Eigenentwicklungen. ✓ COPPA-konform: Yabla erfüllt US-Kinderschutzrichtlinien, da die Plattform auch an Schulen von minderjährigen Schülern genutzt wird.

Die Preisstruktur ist grundsätzlich transparent, die Abopreise sind auf der Website klar aufgelistet. Kritikwürdig bleibt allerdings, dass der Hinweis auf die automatische Vertragsverlängerung nicht besonders prominent platziert ist – einige Nutzer berichten, nach Ablauf des Testzeitraums überrascht abgebucht worden zu sein. Auch verläuft die Kündigung laut mehreren Trustpilot-Bewertungen nicht immer reibungslos, mit teils langsamen Reaktionszeiten des Supports.

⚠️ Automatische Verlängerung – so kündigst du rechtzeitig: Setze dir eine Kalendererinnerung mindestens 3 Tage vor dem Verlängerungsdatum. Kündige direkt über dein Yabla-Konto unter „Account Settings” → „Subscription” → „Cancel” und mach zur Sicherheit einen Screenshot der Bestätigung.

Anmeldung & Profilerstellung

Der Registrierungsprozess bei Yabla ist unkompliziert und innerhalb weniger Minuten erledigt:

Website aufrufen: Gehe auf yabla.com und wähle deine gewünschte Lernsprache. Konto erstellen: Klicke auf „Sign Up” und gib Name, E-Mail-Adresse und Passwort ein. E-Mail bestätigen: Yabla schickt dir eine Bestätigungsmail – ein Klick auf den Link aktiviert dein Konto. Sprache wählen: Nach dem Login legst du fest, welche Sprache du lernen willst. Jede Sprache hat eine eigene Videobibliothek. Niveau einschätzen: Yabla fragt grob nach deinem Sprachniveau – wähle „Beginner”, „Intermediate” oder „Advanced” für passende Videovorschläge. Kostenlos testen oder Abo wählen: Du kannst sofort einige Gratis-Videos anschauen oder direkt ein Abo abschließen. Loslegen: Wähle dein erstes Video und starte deine Lernreise.

Zeitaufwand: unter 3 Minuten – du brauchst lediglich eine E-Mail-Adresse.

Tipps für Profil und Lernfortschritt

Ehrlich beim Niveau bleiben: Wähle lieber eine Stufe niedriger – Frustration durch zu schwere Videos ist Motivationskiller Nummer eins.

Wähle lieber eine Stufe niedriger – Frustration durch zu schwere Videos ist Motivationskiller Nummer eins. Abo über die Website kaufen: So sparst du bis zu 30 % gegenüber dem App-Store-Kauf.

So sparst du bis zu 30 % gegenüber dem App-Store-Kauf. Tägliches Lernziel setzen: Schon ein Video pro Tag bringt innerhalb weniger Wochen spürbare Fortschritte.

Schon ein Video pro Tag bringt innerhalb weniger Wochen spürbare Fortschritte. Vokabeltrainer aktiv nutzen: Klicke jedes unbekannte Wort an und speichere es – Yabla wiederholt es automatisch im optimalen Abstand.

Klicke jedes unbekannte Wort an und speichere es – Yabla wiederholt es automatisch im optimalen Abstand. Themenvielfalt ausschöpfen: Wechsle zwischen Nachrichtenvideos, Musikclips und Interviews, um verschiedene Sprachregister zu trainieren.

Wechsle zwischen Nachrichtenvideos, Musikclips und Interviews, um verschiedene Sprachregister zu trainieren. Diktat-Übung nicht überspringen: Das Lückentext-Diktat ist die effektivste Übung bei Yabla, weil sie dich zwingt, wirklich genau hinzuhören.

Lernmethodik & Features

Yablas Ansatz lässt sich in einem Satz zusammenfassen: echte Sprache verstehen lernen, indem man sie sieht, hört und aktiv verarbeitet. Die Plattform kombiniert passives Videoschauen mit aktiven Übungen – ein Prinzip, das Sprachwissenschaftler als „comprehensible input” bezeichnen. Ein typischer Lektionsablauf sieht so aus:

Video auswählen: Du durchsuchst die Bibliothek nach Thema, Schwierigkeit oder Sprache. Mit Untertiteln schauen: Das Video läuft, darunter zeigt sich der Text in der Zielsprache, optional zusätzlich auf Deutsch. Interagieren: Unbekannte Wörter anklicken, pausieren, Slow-Motion nutzen oder einzelne Sätze wiederholen. Lückentext-Diktat: Das Video läuft satzweise – du tippst ein, was du hörst. Multiple-Choice-Quiz: Verständnisfragen testen, ob du den Inhalt erfasst hast. Vokabeltraining: Gespeicherte Wörter werden per Spaced Repetition wiederholt, bis sie sitzen.

Bei der Gamification hält sich Yabla bewusst zurück: Es gibt Punkte für abgeschlossene Übungen und einen Fortschrittsbalken pro Video, aber keine Streaks, Ranglisten oder Maskottchen wie bei Duolingo. Für manche mag das weniger motivierend wirken, passt aber zum seriösen, inhaltsgetriebenen Charakter der Plattform. Eine genaue GER-Einstufung à la „Du bist jetzt B1″ liefert das Dashboard allerdings nicht – hier ließe sich nachbessern.

Verfügbare Sprachen

Yabla bietet aktuell 6 Sprachen an: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Chinesisch (Mandarin). Die Benutzeroberfläche selbst ist auf Englisch, eine deutsche Oberfläche gibt es nicht – die Untertitel der Videos stehen für deutschsprachige Lerner aber natürlich auf Deutsch zur Verfügung. Die Qualität der Videobibliothek variiert je nach Sprache spürbar:

Spanisch & Französisch: die umfangreichsten Bibliotheken mit jeweils mehreren Tausend Videos und großer Themenvielfalt über alle Niveaustufen.

die umfangreichsten Bibliotheken mit jeweils mehreren Tausend Videos und großer Themenvielfalt über alle Niveaustufen. Englisch & Italienisch: sehr gute Auswahl, minimal weniger Vielfalt als Spanisch und Französisch.

sehr gute Auswahl, minimal weniger Vielfalt als Spanisch und Französisch. Chinesisch (Mandarin): überraschend stark, besonders für Hörverständnis und Schriftzeichen – die Untertitel zeigen Pinyin und Schriftzeichen parallel.

überraschend stark, besonders für Hörverständnis und Schriftzeichen – die Untertitel zeigen Pinyin und Schriftzeichen parallel. Deutsch: solide, aber kleinere Bibliothek, vor allem für englischsprachige Deutschlerner konzipiert.

⚠️ Nur 6 Sprachen verfügbar: Willst du eine Sprache lernen, die Yabla nicht abdeckt, etwa Japanisch, Koreanisch, Arabisch, Russisch oder Portugiesisch, schau dir Mondly an – dort stehen über 41 Sprachen im selben Abo zur Wahl.

Yablas Herzstück: duale Untertitel, Ein-Klick-Wörterbuch & Slow-Motion

Wenn Yabla eine Sache besser macht als jeder andere Video-Sprachkurs, dann ist es das Zusammenspiel aus drei Funktionen, die sich gegenseitig verstärken.

Duale Untertitelsteuerung: Du kannst Untertitel in der Zielsprache, in deiner Muttersprache oder in beiden gleichzeitig anzeigen lassen – und sie jederzeit per Klick ein- oder ausblenden. Besonders effektiv: Beim zweiten Durchlauf blendest du die deutschen Untertitel aus und testest, wie viel du allein vom Hören verstehst. Kaum ein anderer Anbieter bietet diese Flexibilität so elegant umgesetzt.

Slow-Motion-Wiedergabe: Mit einem Schieberegler verlangsamst du jedes Video stufenlos, ohne dass die Stimme verzerrt klingt – Tonhöhe und Klangqualität bleiben erhalten. Gerade bei schnell sprechenden Muttersprachlern ein echter Rettungsanker, wenn du sonst nur Bahnhof verstehst.

Ein-Klick-Wörterbuch: Jedes Wort in den Untertiteln ist anklickbar. Ein Pop-up zeigt Übersetzung, Wortart und ein Beispiel, ein weiterer Klick speichert das Wort direkt im persönlichen Vokabeltrainer. Kein Tabwechsel, kein externes Nachschlagewerk – alles passiert im Videostream selbst.

Ergänzt wird das Trio durch den intelligenten Vokabeltrainer, der nach dem Leitner-Prinzip arbeitet: Wörter, die du häufig vergisst, tauchen öfter auf, sitzende Vokabeln werden seltener abgefragt. Für Schulen gibt es außerdem ein eigenes Lehrkräfte-Dashboard, mit dem sich Klassen anlegen, Videos zuweisen und Lernfortschritte einsehen lassen – ein echtes Alleinstellungsmerkmal gegenüber reinen Consumer-Apps.

Als jüngste Ergänzung testet Yabla außerdem die Beta-Funktion Speak™: eine Ausspracheübung per Spracherkennung, bei der du Sätze aus dem Video nachsprichst und automatisch Feedback zur Aussprache erhältst. Die Funktion ist bislang nur für einen Teil der neueren Videos verfügbar und ersetzt keinen echten Sprechpartner, zeigt aber, in welche Richtung sich Yabla weiterentwickelt – weg vom reinen Zuschauen, hin zu aktiverer Sprachproduktion.

Die Yabla App

Vorteile der App:

Alle Videos und Übungen auch mobil verfügbar

Untertitelfunktion und Wörterbuch funktionieren identisch zur Desktop-Version

Übersichtliche Benutzeroberfläche mit intuitiver Navigation

Push-Benachrichtigungen erinnern ans tägliche Lernen

Nachteile der App:

Kein Offline-Modus – Videos lassen sich nicht herunterladen

Auf älteren Android-Geräten gelegentlich Ladeprobleme und Abstürze

Etwas weniger Funktionsumfang als die Desktop-Version, etwa bei den Filtermöglichkeiten

Jede Sprache hat eine eigene App – kein einheitliches Sprachmenü

App-Store-Bewertungen: iOS ⭐ 4,6/5 | Android ⭐ 4,2/5

⚠️ Abo lieber über die Website kaufen: Im App Store und Play Store zahlst du durch die Plattformgebühren von Apple und Google deutlich mehr. Kaufe dein Abo direkt auf yabla.com und logge dich anschließend in der App ein.

Yabla im Vergleich

Yabla spielt in einer speziellen Nische: authentische Videos als Lerngrundlage statt strukturierter Lektionen. Direkte Konkurrenten mit demselben Ansatz sind rar, die größten Wettbewerber kommen eher aus dem klassischen Sprachkurs-Bereich. Der Überblick zeigt, wo Yabla im Vergleich steht:

Yabla Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) ~8,33 €/Monat* 8,99 €/Monat 5,19 €/Monat variabel** variabel*** Sprachen 6 14 41+ 6 50+ Lernmethode Authentische Videos + Übungen Strukturierte Lektionen KI-gestützte Lektionen Live-Gruppenunterricht 1:1-Live-Tutoren Kostenlos nutzbar Eingeschränkt (Probe-Videos) Erste Lektion gratis Eingeschränkt Nein Nein Live-Tutoren ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ Offline-Modus ❌ ✅ ✅ ❌ ❌ Erreichbares Niveau Teilweise bis C1 Bis B2 Bis B1 Bis C1 Bis C2 Offizielle Zertifikate ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ * pro Sprache. ** Lingoda: ab ca. 70 €/Monat für 4 Gruppenklassen. *** Preply: ab ca. 5 €/Stunde je nach Tutor.

Der Vergleich macht deutlich: Bei der reinen Sprachauswahl und bei Live-Interaktion mit echten Lehrkräften ziehen Mondly, Lingoda und Preply klar vorbei. Kein Wettbewerber bietet dafür eine derart konsequente Videoimmersion wie Yabla – wer sein Hörverständnis auf echte Muttersprachler trainieren will, findet hier das spezialisiertere Werkzeug.

Yabla vs. Lingopie vs. FluentU: die Video-Nische im Detail

Innerhalb der kleinen Gruppe videobasierter Sprachlern-Apps gibt es feine, aber wichtige Unterschiede. Yabla setzt bewusst auf kurze, didaktisch aufbereitete Clips von wenigen Minuten – ideal, wenn du gezielt an Hörverständnis und Vokabular arbeiten willst, ohne dich stundenlang festzusetzen. Lingopie geht den entgegengesetzten Weg und lässt dich ganze Serien und Spielfilme mit interaktiven Untertiteln schauen – näher am Netflix-Erlebnis, dafür mit weniger strukturierten Übungen danach. FluentU wiederum verfolgt einen Yabla sehr ähnlichen Ansatz mit kurzen Clips und Vokabeltrainer, liegt preislich mit rund 30 US-Dollar im Monat aber deutlich über beiden Alternativen.

Für dich heißt das: Willst du systematisch und mit klaren Übungen lernen, ist Yabla die stringentere Wahl. Willst du eher nebenbei beim Serienschauen Vokabeln aufschnappen, passt Lingopie besser zu deinem Alltag.

Alternativen zu Yabla

Yabla überzeugt mit seinem videobasierten Nischenkonzept, ist aber nicht für jeden Lerntyp die richtige Wahl. Diese vier Anbieter lohnen einen zweiten Blick, je nachdem, was dir bei Yabla fehlt:

Yabla kündigen: wichtige Hinweise

Yabla-Abos verlängern sich automatisch, egal ob Monats- oder Jahresabo. Damit du nicht ungewollt weiterzahlst, hier die drei Kündigungswege je nach Kaufkanal:

1. Kauf über die Yabla-Website:

Logge dich auf yabla.com in dein Konto ein. Klicke oben rechts auf deinen Benutzernamen und wähle „Account Settings”. Öffne den Reiter „Subscription”. Klicke auf „Cancel Subscription” und bestätige im Pop-up. Mach einen Screenshot der Kündigungsbestätigung als Nachweis.

2. Kauf über iOS (Apple):

Öffne die „Einstellungen”-App auf deinem iPhone oder iPad. Tippe ganz oben auf deinen Namen, dann auf „Abonnements”. Suche das Yabla-Abo in der Liste und tippe darauf. Tippe auf „Abo kündigen” und bestätige. Das Abo läuft bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums weiter.

3. Kauf über Android (Google Play):

Öffne die Google Play Store App auf deinem Android-Gerät. Tippe auf dein Profilbild, dann auf „Zahlungen und Abos” → „Abos”. Wähle das Yabla-Abo aus. Tippe auf „Abo kündigen” und folge den Anweisungen. Du erhältst eine Bestätigungsmail von Google.

⚠️ Account löschen ist nicht dasselbe wie kündigen: Löschst du deinen Yabla-Account komplett, verlierst du alle Lernfortschritte und gespeicherten Vokabeln – ein über Apple oder Google laufendes Abo kann trotzdem weiterlaufen und wird weiter abgebucht. Kündige deshalb immer zuerst das Abo über den jeweiligen Kanal und lösche den Account erst danach, falls überhaupt gewünscht.

Yabla im Test: unser Fazit

Yabla ist kein Alleskönner, aber in seiner Disziplin kaum zu schlagen. Wer sein Hörverständnis mit echtem Sprachmaterial trainieren will, findet hier eine der konsequentesten Umsetzungen dieser Idee am Markt. Die Kombination aus authentischen Videos, flexibler Untertitelsteuerung und einem Vokabeltrainer, der sich deine Schwächen merkt, ist einzigartig – und macht aus passivem Videoschauen aktives Lernen.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

✅ Einzigartiger Lernansatz: authentische Videos statt gestellter Lehrbuch-Dialoge

✅ Herausragende Hörverständnis-Schulung bis B2/C1-Niveau

✅ Clevere Features: duale Untertitel, Slow-Motion, Ein-Klick-Wörterbuch

✅ Wöchentlich neue Inhalte, bewährt im Bildungsbereich

❌ Nur 6 Sprachen, jede erfordert ein separates Abo

❌ Keine Grammatikerklärungen, kein vollwertiges Sprechtraining, keine Zertifikate

❌ Kein Offline-Modus, automatische Abo-Verlängerung als Stolperfalle

Wer dagegen bei null anfängt, komplett kostenlos lernen oder gleich mehrere Sprachen gleichzeitig abdecken möchte, ist mit Babbel, Duolingo oder Mondly günstiger unterwegs. Für aktives Sprechtraining führt der Weg eher über Preply, italki oder Lingoda, für ein anerkanntes Zertifikat an Lingoda kaum vorbei. Für alle, die bereits Grundkenntnisse mitbringen und ihr Ohr an echte Sprache gewöhnen wollen, bleibt Yabla eine der lohnendsten Investitionen unter den Sprachlern-Apps.

Yabla: Sprachen lernen mit echten Videos Seit über zwei Jahrzehnten am Markt und an zahlreichen Schulen im Einsatz – teste selbst, wie schnell dein Hörverständnis mit echtem Videomaterial wächst. *Yabla jetzt ausprobieren

Häufig gestellte Fragen zu Yabla

Ist Yabla kostenlos nutzbar? Nur eingeschränkt: Du kannst eine begrenzte Auswahl an Videos samt Übungen unverbindlich testen, ein dauerhafter Gratiszugang existiert aber nicht. Entscheidest du dich für das Jahresabo, greift zusätzlich eine 15-tägige Geld-zurück-Garantie, falls dir Yabla doch nicht zusagt. Buche dein Abo am besten direkt über yabla.com, nicht über den App Store – das spart bis zu 30 %. Was kostet Yabla im Monat? Im Monatsabo zahlst du 12,95 € pro Sprache. Im Halbjahresabo sinkt der Preis auf umgerechnet rund 9,16 € im Monat (54,95 € insgesamt), im Jahresabo liegst du bei etwa 8,33 € im Monat (99,95 € im Jahr). Ein Lifetime-Zugang wird nicht angeboten, Schulen und Sprachinstitute erhalten auf Anfrage individuelle Konditionen. Muss ich für jede Sprache ein eigenes Abo abschließen? Ja. Anders als bei Babbel oder Mondly deckt ein Yabla-Abo immer nur eine einzige Sprache ab. Willst du zum Beispiel Spanisch und Französisch gleichzeitig lernen, brauchst du zwei separate Abonnements – das treibt die Kosten für Mehrsprachen-Lerner spürbar in die Höhe. Für welches Sprachniveau eignet sich Yabla am besten? Yabla entfaltet seine Stärke ab Niveau A2, wenn du bereits ein Grundgerüst an Vokabeln und Grammatik mitbringst. Am meisten profitieren Lernende auf B1- bis B2-Niveau, die den Sprung von Lehrbuchsätzen zu echtem, schnell gesprochenem Alltagsdeutsch – oder Alltagsspanisch, -französisch und so weiter – schaffen wollen. Absolute Einsteiger ohne Vorkenntnisse sind mit einer strukturierten App wie Babbel oder Mondly besser beraten. Welche Sprachen bietet Yabla an? Zur Auswahl stehen aktuell sechs Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Chinesisch (Mandarin). Die Videobibliotheken für Spanisch und Französisch sind mit jeweils mehreren Tausend Clips am umfangreichsten. Wer eine der übrigen Weltsprachen wie Portugiesisch, Russisch oder Japanisch lernen möchte, findet bei Yabla kein Angebot und sollte auf eine breiter aufgestellte App wie Mondly ausweichen. Lerne ich mit Yabla auch sprechen und Grammatik? Nur bedingt. Yabla konzentriert sich auf Hörverständnis, Wortschatz und Sprachgefühl durch echte Videos – systematische Grammatikkapitel oder ein vollwertiges Sprechtraining mit persönlichem Feedback fehlen. Für aktives Sprechen empfiehlt sich eine Ergänzung wie italki oder Live-Unterricht bei Preply oder Lingoda, für Grammatikgrundlagen eine klassische Lern-App wie Babbel. Wie kündige ich mein Yabla-Abo rechtzeitig? Der Weg hängt vom Kaufkanal ab: Über die Website kündigst du im Konto unter „Account Settings“ → „Subscription“ → „Cancel“, bei einem Kauf über Apple in den Geräteeinstellungen unter deinem Namen und „Abonnements“, bei Android im Google Play Store unter „Zahlungen und Abos“. Da sich Yabla-Abos automatisch verlängern, lohnt sich eine Erinnerung ein paar Tage vor dem Verlängerungstermin – ein gelöschter Account allein beendet die Zahlung nämlich nicht. Wie seriös ist der Anbieter Yabla? Yabla existiert seit dem Jahr 2000, hat seinen Sitz in New York und wird von zahlreichen Schulen sowie Universitäten als Lernwerkzeug im Unterricht eingesetzt, darunter die U.S. Military Academy und die University of Michigan. Zahlungsdaten werden SSL-verschlüsselt übertragen, die Datenschutzrichtlinien sind an europäische Standards angepasst. Kritikpunkte einzelner Nutzerbewertungen betreffen vor allem die automatische Vertragsverlängerung, nicht die grundsätzliche Vertrauenswürdigkeit des Anbieters. Was unterscheidet Yabla von Duolingo oder Babbel? Der entscheidende Unterschied liegt im Material: Yabla setzt auf authentische Videos mit echten Muttersprachlern statt auf konstruierte Lehrbuchdialoge. Duolingo und Babbel führen dich dafür strukturiert durch Grammatikkapitel und eignen sich besser für den Einstieg ohne Vorkenntnisse. Als alleiniger Kurs reicht Yabla nicht – als Ergänzung zu Babbel oder Duolingo, um das Hörverständnis auf echte Alltagssprache zu heben, ist es aber kaum zu schlagen. Wie viele Videos hat Yabla insgesamt? Die Bibliothek umfasst je nach Sprache mehrere Tausend Videos: Für Spanisch stehen über 3.700 Clips bereit, für Englisch über 3.000, für Italienisch über 2.700, für Deutsch rund 1.950, für Französisch etwa 1.700 und für Chinesisch über 1.600 (Stand Q1 2026). Jede Woche kommen neue Inhalte hinzu, sodass die Bibliothek seit über zwei Jahrzehnten kontinuierlich wächst. Hat Yabla eine App für iOS und Android? Ja, Yabla ist für iOS und Android verfügbar, allerdings mit einer eigenen App je Sprache statt eines einheitlichen Sprachmenüs. Die mobilen Apps bieten Videos, Untertitel, Wörterbuch und Slow-Motion, sind bei den Filtermöglichkeiten aber etwas eingeschränkter als die Desktop-Version. Wichtig: Schließe dein Abo direkt über yabla.com ab, nicht über den App Store oder Google Play – dort zahlst du durch die Plattformgebühren bis zu 30 % mehr.