Ein Vokabelheft mit „Der Kellner bringt die Rechnung“ bringt dich nicht weiter, wenn du irgendwann einen Podcast auf Spanisch verstehen willst. Genau hier setzt LingQ an: Statt vorgefertigter Übungssätze bekommst du Nachrichten, Hörbücher und YouTube-Videos zum Lernstoff – die Sprache also so, wie sie tatsächlich gesprochen wird, nicht wie sie im Lehrbuch steht.

Hinter dem Konzept steckt der Kanadier Steve Kaufmann, der selbst mehr als 20 Sprachen spricht und seine eigene Lernmethode direkt in eine Plattform gegossen hat. Wir haben uns angeschaut, wie gut dieser ungewöhnliche „Lern durch Konsumieren“-Ansatz in der Praxis funktioniert, was er kostet und für wen sich der Umstieg lohnt – und für wen eher nicht.

LingQ auf einen Blick Konzept: Sprachenlernen über authentischen Input – Podcasts, Artikel, Bücher und importierte YouTube-Videos statt fester Lehrbuch-Lektionen

Sprachenlernen über authentischen Input – Podcasts, Artikel, Bücher und importierte YouTube-Videos statt fester Lehrbuch-Lektionen Sprachen: über 50 Sprachen, alle im selben Abo enthalten – von Spanisch bis Georgisch

über 50 Sprachen, alle im selben Abo enthalten – von Spanisch bis Georgisch Preise: kostenlos mit harter Wortgrenze / Premium ab 8,99 $ im Monat (24-Monats-Abo) / Premium Plus ab 22,50 $ im Monat

kostenlos mit harter Wortgrenze / Premium ab 8,99 $ im Monat (24-Monats-Abo) / Premium Plus ab 22,50 $ im Monat Ideal für: selbstständige Lerner ab Niveau A2, die kein starres Curriculum wollen und lieber mit echten Inhalten arbeiten

selbstständige Lerner ab Niveau A2, die kein starres Curriculum wollen und lieber mit echten Inhalten arbeiten Pluspunkt: riesige Bibliothek an authentischen Texten plus Import-Funktion für eigene Inhalte – kaum eine App liefert mehr Lesestoff

riesige Bibliothek an authentischen Texten plus Import-Funktion für eigene Inhalte – kaum eine App liefert mehr Lesestoff Minuspunkt: kein geführter Kursaufbau und keine Sprechübungen – Einsteiger ohne Vorwissen fühlen sich schnell allein gelassen

LingQ 7,6 Zu LingQ ↗ Testergebnisse im Detail Gesamt 7,6 Inhaltsbibliothek 9,4 Lernmethode (Input) 8,3 Benutzerfreundlichkeit 6,4 Preis-Leistung 7,9 App & Design 6,3

Gegründet hat Steve Kaufmann LingQ bereits 2007 in West Vancouver, gemeinsam mit seinem Sohn Mark. Anders als viele Wettbewerber verzichtet das Unternehmen bis heute auf großes Marketingbudget und externe Investoren – die über 3 Millionen registrierten Nutzer kamen vor allem über Mundpropaganda in Polyglotten-Kreisen und Kaufmanns eigenen YouTube-Kanal mit mehr als 1,3 Millionen Abonnenten zusammen.

Das Prinzip dahinter ist die Input-Hypothese des Linguisten Stephen Krashen: Wer genug verständlichen Sprachinput aufnimmt, entwickelt ein Sprachgefühl fast nebenbei – ganz ohne stures Grammatikpauken. Ob das in der Praxis wirklich trägt und wo die Methode an ihre Grenzen stößt, klären die folgenden Abschnitte.

Für wen ist LingQ geeignet?

LingQ ist kein Rundum-Kurs mit festem Stundenplan, sondern ein Werkzeug für Leute, die sich lieber selbst durch echte Inhalte arbeiten. Der Unterschied zu klassischen Apps: Es gibt keine Lektion 1 aus 50, sondern eine Bibliothek, aus der du dir aussuchst, was dich interessiert – und lernst dabei genau die Sprache, die Muttersprachler tatsächlich benutzen.

✅ LingQ passt gut zu: ❌ LingQ passt weniger zu: Selbstlernern mit Disziplin: Wer sich eigene Ziele setzt und kein festes Curriculum braucht, holt bei LingQ das meiste raus. Absoluten Anfängern ohne Vorkenntnisse: Ohne ein Grundgerüst an Vokabeln und Grammatik überfordert die Bibliothek schnell. Alternative: Babbel oder Mondly für den Einstieg. Fortgeschrittenen (B1–C1): Wer über das Lehrbuch-Plateau hinauswill, findet hier den authentischen Input, der anderswo fehlt. Lernern, die Führung brauchen: LingQ gibt keinen festen Lernpfad vor. Wer klare Tagespläne erwartet, ist bei Babbel besser aufgehoben. Podcast- und Hörbuch-Fans: Text und Audio laufen synchron – Sprachen lernen mit Podcasts ist hier Grundprinzip, kein Bonus. Lernern mit Prüfungsziel: LingQ bereitet nicht auf DELF, TestDaF oder Ähnliches vor. Alternative: Lingoda für Zertifikatskurse. Vielsprachenlernern: Ein Abo deckt über 50 Sprachen ab – besonders lohnend, wenn du parallel mehrere Sprachen oder eine exotische wie Georgisch angehst. Content-Importeuren: Eigene YouTube-Videos, Artikel oder eBooks lassen sich in Sekunden zur interaktiven Lektion machen – das bietet kaum eine andere App.

Die besten LingQ Alternativen im Überblick

Bevor wir tiefer in Kosten und Methodik einsteigen, hier ein schneller Überblick über Anbieter, die im selben Themenfeld unterwegs sind – von strukturierten Kursen bis zu Live-Unterricht:

Erfolgschancen bei LingQ

Die Lernphilosophie hinter LingQ passt in einen Satz: viel lesen, viel hören, Wörter im Kontext aufnehmen. Statt Grammatikregeln zu pauken, verarbeitest du echte Texte – dein Gehirn erkennt Muster von selbst, sofern der Input verständlich genug, aber nicht zu einfach ist. Genau diese Balance versucht LingQ mit seiner Niveau-Einstufung zu treffen.

Eine typische Lerneinheit läuft so ab: Du wählst aus der Bibliothek einen Podcast-Ausschnitt oder ein Romankapitel passend zu deinem Level. Der Text läuft synchron zur Audiospur mit, unbekannte Wörter erscheinen blau markiert. Ein Klick liefert Übersetzung und Beispielsatz; speicherst du das Wort, wird es zum gelb hinterlegten „LingQ“, bis das System es nach mehreren Wiederholungen als bekannt einstuft und weiß färbt. Ein integriertes Spaced-Repetition-System spielt dir markierte Wörter genau dann wieder aus, wenn du kurz davor bist, sie zu vergessen.

Die LingQ-Oberfläche: unbekannte Wörter erscheinen direkt im Lesetext farblich markiert.

Realistisch bringt dich diese Methode bei 30 bis 60 Minuten täglicher Nutzung in verbreiteten Sprachen wie Spanisch, Englisch oder Französisch auf ein solides B2-Niveau. Für C1 oder C2 brauchst du zusätzliche Sprechpraxis, die LingQ zwar über kostenpflichtige Tutorenstunden anbietet, aber nicht im Abo enthält. Bei selteneren Sprachen wie Ukrainisch oder Tschechisch ist die Bibliothek dünner besetzt, wodurch eher B1 realistisch bleibt.

Was gut funktioniert: Der schiere Umfang an Input trainiert Lese- und Hörverstehen auf ein Niveau, das klassische Lehrbuch-Apps schlicht nicht liefern. Wer täglich mit authentischen Texten arbeitet, entwickelt ein intuitives Sprachgefühl – nah dran am Effekt eines Auslandsaufenthalts. Besonders das Sprachen lernen mit Podcasts gelingt hier hervorragend, weil Text und Audio perfekt synchron laufen.

Was nicht funktioniert: Aktives Sprechen trainierst du bei LingQ kaum. Es gibt keine Ausspracheerkennung, kein interaktives Sprech-Feedback, keine Konversationsübungen. Auch Grammatik wird nirgends systematisch erklärt – du musst sie dir aus dem Kontext erschließen oder extern nachschlagen. Für den einen Lerntyp ist das befreiend, für den anderen frustrierend.

LingQ in Zahlen 50+ Sprachen im Angebot – von Spanisch über Japanisch bis Georgisch

im Angebot – von Spanisch über Japanisch bis Georgisch über 3 Millionen registrierte Nutzer weltweit (Quelle: LingQ, Stand 2025)

weltweit (Quelle: LingQ, Stand 2025) 100.000+ Stunden an Audio- und Textinhalten in der Bibliothek (Quelle: LingQ Blog)

Was kostet LingQ?

LingQ arbeitet mit einem Freemium-Modell: Die Grundfunktionen sind gratis, der volle Funktionsumfang steckt im Premium-Abo. Zur Wahl stehen drei Laufzeiten – Monat, Jahr und 24 Monate – jeweils mit Zugriff auf sämtliche Sprachen im selben Vertrag. Abgerechnet wird in US-Dollar, weshalb der Euro-Betrag je nach Wechselkurs leicht schwankt.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten! Wer über den Apple App Store oder Google Play bucht, zahlt wegen der Store-Provision bis zu 30 % drauf. Schließe das Abo deshalb immer direkt über die LingQ-Website ab.

Kann man LingQ kostenlos nutzen?

Ja, allerdings mit harten Grenzen. Die kostenlose Version erlaubt maximal 20 markierte Wörter („LingQs“) – danach ist Schluss. Das reicht für ein bis zwei kurze Lektionen, um die Plattform kennenzulernen, aber nicht für ernsthaftes Lernen. Eine klassische Geld-zurück-Garantie gibt es nicht, dafür kannst du den kostenlosen Modus zeitlich unbegrenzt nutzen und erst upgraden, wenn du überzeugt bist.

Das bringt dir das Premium-Abo

Unbegrenzte Wort-Markierungen (LingQs) und Vokabel-Speicher

Zugriff auf die komplette Bibliothek in allen 50+ Sprachen

Import-Funktion für eigene Inhalte (YouTube, Webseiten, eBooks)

Offline-Modus für unterwegs (nur in der App)

Unbegrenzte SRS-Wiederholungen (Spaced Repetition)

Detaillierte Lernstatistiken und Fortschrittsanzeige

Buchbare Tutoren-Einzelstunden (gegen Aufpreis)

Abo-Modell Preis/Monat Gesamtkosten Empfehlung Monatsabo 14,99 $ 14,99 $ Zum Reinschnuppern Jahresabo 10,00 $ 119,99 $ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis 24-Monats-Abo 8,99 $ 215,76 $ Für Langzeit-Lerner Premium Plus (Jahresabo) 22,50 $ 269,99 $ Für Power-User mit KI-Features Stand Q1/2026, Preise direkt über die LingQ-Website, ohne App-Store-Aufschlag.

⚠️ Automatische Verlängerung! Alle Abos verlängern sich automatisch zum regulären Preis. Wer nicht weiterzahlen will, kündigt am besten 2 bis 3 Tage vor dem Verlängerungsdatum.

Für rund 10 Dollar im Monat bekommst du Zugriff auf eine der größten Inhaltsbibliotheken unter allen Sprachlern-Apps. Wer Input-basiertes Lernen mag, macht mit dem Jahresabo wenig falsch – besonders für Polyglotte, die eine Sprache langfristig bei LingQ vertiefen wollen, rechnet sich das Preismodell. Redaktionelle Einschätzung zum Preis-Leistungs-Verhältnis

Zahlungsmethoden bei LingQ

Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)

PayPal

Apple Pay (nur über die iOS-App)

Google Pay (nur über die Android-App)

LingQ Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile Riesige Bibliothek mit authentischen Podcasts, Artikeln und Büchern Kein strukturierter Kursaufbau – Anfänger ohne Plan sind schnell überfordert (Alternative: Babbel) Import-Funktion: eigene YouTube-Videos, Webseiten und eBooks als Lektion nutzen Keine Sprechübungen oder Ausspracheerkennung (Alternative: Rosetta Stone oder Preply) Über 50 Sprachen in einem einzigen Abo – auch seltene wie Georgisch oder Ukrainisch Grammatik wird nirgends erklärt – du musst sie dir selbst erschließen Synchrone Text-Audio-Darstellung, ideal fürs Hörverstehen Oberfläche wirkt gegenüber Duolingo oder Babbel in die Jahre gekommen Spaced-Repetition-System für nachhaltiges Vokabellernen Qualität nutzergenerierter Inhalte schwankt spürbar Offline-Modus in der mobilen App verfügbar Community-Funktionen sind dünn – wenig Austausch mit anderen Lernern Jahres-Abo als günstige Langzeitoption Tutoren-Stunden kosten extra und sind nicht in jeder Sprache verfügbar Detaillierte Statistiken zu bekannten Wörtern, Lesezeit und Hörzeit App-Performance kann bei großen Bibliotheken ruckeln

Was Nutzer über LingQ berichten

Die Bewertungen fallen je nach Plattform sehr unterschiedlich aus:

Apple App Store: 4,6 von 5 Sternen

4,6 von 5 Sternen Google Play Store: 4,4 von 5 Sternen

4,4 von 5 Sternen Trustpilot: 3,1 von 5 Sternen

Die Diskrepanz erklärt sich vor allem durch Kündigungsprobleme: Auf Trustpilot häufen sich Beschwerden über die automatische Abo-Verlängerung und einen als umständlich empfundenen Kündigungsprozess. In den App-Stores bewerten dagegen hauptsächlich aktive Nutzer – und die schätzen vor allem den riesigen Content-Umfang.

„Die beste App, die es gibt, um eine Sprache durchs Lesen und Hören aufzubauen. Mein Französisch ist in acht Monaten von B1 auf C1 gegangen – nur mit LingQ und französischen Podcasts.“ Nutzerbewertung im App Store, sinngemäß wiedergegeben

„Die Import-Funktion ist genial. Ich packe einfach einen Zeitungsartikel rein und habe sofort eine interaktive Lektion. Das kann keine andere App.“ Nutzerbewertung im Google Play Store, sinngemäß wiedergegeben

„Wollte rechtzeitig kündigen, aber der Prozess war verwirrend. Es wurde trotzdem abgebucht. Der Support hat dann geholfen – aber das sollte einfacher gehen.“ Nutzerbewertung auf Trustpilot, sinngemäß wiedergegeben

„Für Japanisch ist LingQ ein Traum. Ich lese echte Texte und klicke jedes Kanji an, statt Karteikarten zu stapeln – ich lerne im Kontext.“ Nutzerbewertung im App Store, sinngemäß wiedergegeben

LingQ Erfahrungen von Einsteigern

Was gut funktioniert: Für Einsteiger mit minimalen Vorkenntnissen (etwa A1) bietet LingQ in populären Sprachen kuratierte Mini-Storys, die den Start erleichtern. Diese kurzen, einfachen Texte mit Audio eignen sich gut, um die ersten 500 bis 1.000 Wörter aufzubauen, und die Wort-für-Wort-Übersetzung nimmt die Angst vor unbekannten Texten.

Herausforderungen: Wer bei null startet, vermisst eine Einführung in Grundgrammatik und Satzbau. LingQ wirft dich ins kalte Wasser, ohne zu erklären, warum ein Verb konjugiert wird oder wie Fälle funktionieren. Absolute Einsteiger sollten daher parallel eine strukturierte App wie Babbel oder Mondly nutzen, um sich das nötige Fundament zu legen.

Fazit für Einsteiger: Solide als Ergänzung, als alleinige Lernquelle für totale Anfänger aber nicht zu empfehlen.

LingQ Erfahrungen von Fortgeschrittenen

Was gut funktioniert: Hier spielt LingQ seine volle Stärke aus. Ab B1 wird die Bibliothek zum Spielplatz: Nachrichten, Romankapitel, Interviews und Fachtexte – alles interaktiv aufbereitet. Fortgeschrittene Nutzer sind überwiegend begeistert, weil sie endlich aus dem Lehrbuch-Plateau ausbrechen können. Besonders das Sprachen lernen mit Podcasts funktioniert auf diesem Niveau hervorragend, weil du echte Muttersprachler hörst, mitliest und bei Bedarf auf unbekannte Wörter klickst.

Herausforderungen: Selbst auf fortgeschrittenem Niveau fehlt aktives Sprechen. Wer sein mündliches Ausdrucksvermögen verbessern will, braucht zusätzlich einen Tandempartner oder Tutor, etwa über Preply. Die Statistiken motivieren, können aber auch zum reinen „Zahlen-Sammeln“ verleiten – bekannte Wörter zu zählen ist nicht dasselbe wie eine Sprache zu beherrschen.

Fazit für Fortgeschrittene: Das Herzstück von LingQ. Wer auf B1 aufwärts steht und viel Input will, findet kaum etwas Besseres.

LingQ Erfahrungen von Vielsprachenlernern

Was gut funktioniert: Polyglotte lieben LingQ – aus gutem Grund. Ein einziges Abo deckt über 50 Sprachen ab, der Fortschritt wird pro Sprache separat getrackt. Wer gleichzeitig Koreanisch und Portugiesisch lernt, wechselt mit einem Klick zwischen beiden. Die Import-Funktion erlaubt es zudem, in jeder beliebigen Sprache eigene Inhalte einzuspeisen, selbst wenn die offizielle Bibliothek dünn ist.

Herausforderungen: Bei seltenen Sprachen wie Georgisch, Tschechisch oder Ukrainisch ist die kuratierte Bibliothek deutlich kleiner als bei Spanisch oder Französisch. Die Audioqualität schwankt, weil viele Inhalte von Community-Mitgliedern stammen. Wer Wert auf professionell produzierte Kurse legt, wird bei exotischen Sprachen enttäuscht.

Fazit für Vielsprachenlerner: Das Jahres-Abo ist für alle, die mehrere Sprachen parallel lernen, fast ein Schnäppchen – Abzüge gibt es nur für die ungleiche Content-Qualität zwischen den Sprachen.

Wie seriös ist LingQ?

LingQ ist kein Startup, das gestern in einer Garage entstand. Gegründet wurde die Plattform 2007 in West Vancouver, Kanada, von Steve Kaufmann und seinem Sohn Mark Kaufmann. Steve, mittlerweile um die 80 Jahre alt, ist selbst ein bekannter Polyglott mit rund 20 gelernten Sprachen und betreibt einen YouTube-Kanal mit über 1,3 Millionen Abonnenten. Das Unternehmen ist privat finanziert, ohne externe Investoren oder Übernahmen – das sichert Unabhängigkeit, erklärt aber auch, warum das Marketingbudget kleiner ausfällt als bei Konkurrenten wie Babbel oder Duolingo.

Mit über 3 Millionen registrierten Nutzern weltweit hat sich eine treue Community gebildet. Die Plattform wird regelmäßig in Linguistik-Foren und Polyglotten-Communitys empfohlen und gilt als eines der wenigen Tools, die den input-basierten Ansatz konsequent umsetzen. Eine große, bekannte Auszeichnung sucht man vergeblich – LingQ setzt stärker auf Mundpropaganda als auf Preisverleihungen.

DSGVO-Konformität: LingQ verarbeitet Daten nach europäischen Datenschutzstandards und veröffentlicht eine ausführliche Datenschutzerklärung.

LingQ verarbeitet Daten nach europäischen Datenschutzstandards und veröffentlicht eine ausführliche Datenschutzerklärung. SSL-Verschlüsselung: Zahlungen und Datenübertragungen laufen verschlüsselt.

Zahlungen und Datenübertragungen laufen verschlüsselt. Sichere Zahlungsabwicklung: Zahlungen werden über Stripe abgewickelt, einen der weltweit größten Zahlungsanbieter.

Zahlungen werden über Stripe abgewickelt, einen der weltweit größten Zahlungsanbieter. Account-Löschung: Auf Anfrage lassen sich Account und sämtliche Daten vollständig löschen.

Wie transparent sind die Kosten?

Grundsätzlich transparent: Alle Abo-Optionen und Preise sind auf der Website einsehbar, versteckte Gebühren gibt es nicht. Kritik gibt es allerdings an der automatischen Verlängerung – ein Branchenstandard, der bei LingQ aber schlecht kommuniziert wird. Mehrere Trustpilot-Rezensenten berichten, zu spät von der bevorstehenden Verlängerung erfahren zu haben. Positiv: Der Support zeigt sich in solchen Fällen meist kulant und erstattet bei schneller Kontaktaufnahme den Betrag.

⚠️ Automatische Verlängerung: Dein Abo verlängert sich zum Stichtag automatisch. Kündige mindestens 2 bis 3 Tage vorher direkt im LingQ-Konto unter „Einstellungen → Abonnement“. Bei Kauf über den App Store musst du direkt bei Apple oder Google kündigen – nicht in der LingQ-App selbst.

Anmeldung & Profilerstellung

So gelingt die Anmeldung bei LingQ

Die Registrierung ist in wenigen Minuten erledigt:

Schritt 1: Öffne lingq.com im Browser oder lade die LingQ-App für iOS oder Android herunter. Schritt 2: Klicke auf „Sign Up“ und gib E-Mail-Adresse, Benutzernamen und Passwort ein – oder melde dich per Google- oder Apple-Konto an. Schritt 3: Wähle deine Muttersprache (z. B. Deutsch) sowie die Sprache, die du lernen möchtest. Schritt 4: Schätze dein aktuelles Niveau ein – LingQ passt die vorgeschlagenen Inhalte daran an. Schritt 5: Du landest direkt in der Bibliothek mit Inhalten passend zu deinem Niveau. Schritt 6: Wähle deinen ersten Text oder Podcast – und starte sofort mit Lesen und Hören. Schritt 7: Optional: Upgrade auf Premium, um unbegrenzt Wörter markieren zu können.

Zeitaufwand: unter drei Minuten – ein langer Einstufungstest oder aufwändiges Onboarding fehlt komplett.

So machst du am meisten aus deinem Lernfortschritt

Ehrlich einstufen: Ein realistisches Startniveau verhindert frustrierend schwere oder langweilig einfache Texte.

Ein realistisches Startniveau verhindert frustrierend schwere oder langweilig einfache Texte. Tägliches Ziel setzen: Ob 50 neue Wörter oder 15 Minuten Hörzeit – ein konkretes Tagesziel hält dich bei der Stange.

Ob 50 neue Wörter oder 15 Minuten Hörzeit – ein konkretes Tagesziel hält dich bei der Stange. Regelmäßigkeit vor Intensität: Lieber täglich 20 Minuten als einmal pro Woche zwei Stunden – der SRS-Algorithmus arbeitet am besten bei täglicher Wiederholung.

Lieber täglich 20 Minuten als einmal pro Woche zwei Stunden – der SRS-Algorithmus arbeitet am besten bei täglicher Wiederholung. Über die Website kaufen: Spart bis zu 30 % gegenüber dem App-Store-Preis.

Spart bis zu 30 % gegenüber dem App-Store-Preis. Import-Funktion nutzen: Importiere Artikel oder YouTube-Videos, die dich wirklich interessieren – relevante Inhalte steigern die Motivation spürbar.

Importiere Artikel oder YouTube-Videos, die dich wirklich interessieren – relevante Inhalte steigern die Motivation spürbar. Erst eine Sprache festigen: Wer mehrere Sprachen parallel lernen will, sollte zunächst den Workflow in einer Sprache verinnerlichen, bevor die zweite dazukommt.

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei LingQ?

Das Grundprinzip ist simpel, aber effektiv: viel lesen, viel hören, den Rest übernimmt dein Gehirn. Klingt fast zu einfach – und tatsächlich steckt mehr dahinter als reines Konsumieren. Jeder Text wird zur interaktiven Lernumgebung: Unbekannte Wörter sind blau markiert, gelbe Markierungen zeigen gespeicherte, aber noch nicht gelernte Wörter, und weiße Wörter gelten als bekannt.

Klassische Gamification – Punkte, Abzeichen, Streaks wie bei Duolingo – sucht man bei LingQ vergeblich. Stattdessen motiviert die Plattform über nackte Zahlen: Du siehst genau, wie viele Wörter du kennst, wie viel du gelesen und wie viele Stunden du gehört hast. Dieses „Wörter-Konto“ wächst täglich sichtbar – ein erstaunlich motivierender Effekt für zahlenaffine Lerner.

Typischer Ablauf einer Lektion:

Inhalt auswählen: Du browst die Bibliothek oder importierst eigenen Content, etwa einen YouTube-Podcast. Lesen und hören: Der Text läuft auf dem Bildschirm, während die Audiodatei synchron abspielt. Unbekannte Wörter markieren: Blaue Wörter klickst du an, liest die Übersetzung und speicherst sie als „LingQ“ (gelb). Im Kontext verstehen: Der umgebende Text erschließt die Bedeutung oft von selbst – die Übersetzung dient nur als Bestätigung. Mit SRS wiederholen: Gespeicherte Wörter erscheinen in Karteikarten-Sessions genau dann, wenn du kurz davor bist, sie zu vergessen. Status aktualisieren: Beherrschst du ein Wort sicher, markierst du es als bekannt – es verschwindet aus den Wiederholungen.

Diese Features stechen besonders hervor

1. Content-Import – das Alleinstellungsmerkmal. Du kopierst die URL eines YouTube-Videos, Blogposts oder Nachrichtenartikels hinein, und LingQ verwandelt den Inhalt automatisch in eine interaktive Lektion mit Wort-Markierung und Audio. So lernst du mit Themen, die dich wirklich interessieren – ein Fußballfan mit Sport-Podcasts, eine IT-Fachkraft mit Programmier-Tutorials. Auch eBooks im EPUB-Format lassen sich importieren.

2. Sentence Mode. Neben der klassischen Textansicht zeigt der Sentence Mode jeden Satz einzeln an – ideal für Einsteiger, die sonst von einer ganzen Textseite erschlagen werden. Du arbeitest dich Satz für Satz vor, hörst die Audio-Wiedergabe und markierst Wörter in mundgerechten Häppchen.

3. LingQ Playlist. Du stellst dir eigene Playlists zusammen, ähnlich wie bei einem Musik-Streamingdienst, nur mit Sprachlern-Content. Perfekt für die tägliche Pendlerfahrt: einstöpseln, hören, Vokabeln passiv aufnehmen. Sprachen lernen mit Podcasts wird hier so einfach wie Musik hören.

4. Tutor-Buchung. Wer aktive Sprechpraxis braucht, kann direkt über LingQ Einzelstunden mit Muttersprachlern buchen. Die Tutoren sind keine LingQ-Angestellten, sondern Community-Mitglieder – die Qualität variiert entsprechend. Die Preise liegen je nach Sprache bei etwa 5 bis 20 US-Dollar pro Stunde.

5. Detaillierte Statistiken. LingQ trackt bekannte Wörter, gelesene Wörter, Hörzeit, erstellte LingQs und gelöste Karteikarten und visualisiert alles in übersichtlichen Grafiken – ein echtes Motivationstool für datengetriebene Lerner.

Welche Sprachen bietet LingQ an?

Nativ auf Deutsch nutzbar: Ja – Deutsch steht als Ausgangssprache zur Verfügung, du kannst also mit deutscher Oberfläche und deutschen Übersetzungen lernen.

Insgesamt bietet LingQ über 50 Sprachen an – die üblichen Verdächtigen wie Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Japanisch, aber auch seltene Sprachen wie Ukrainisch, Georgisch, Persisch, Tschechisch, Rumänisch und Arabisch.

Bei den großen Sprachen (Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch) ist die Bibliothek hervorragend bestückt, mit tausenden Stunden an professionellem und nutzergeneriertem Content. Mittelgroße Sprachen wie Schwedisch, Niederländisch oder Polnisch bieten eine gute, aber weniger vielfältige Auswahl. Bei exotischen Sprachen wie Georgisch oder Erzya ist die Bibliothek dünn und stark von Community-Beiträgen abhängig. Erreichbar ist in Top-Sprachen realistisch B2 bis C1 (mit zusätzlicher Sprechpraxis bis C2), in weniger verbreiteten Sprachen eher A2 bis B1.

Die LingQ App

Vorteile der App:

Offline-Modus: Lektionen herunterladen und ohne Internetverbindung lernen

Audio-Player mit Geschwindigkeitsregler (0,5x bis 2x)

Push-Benachrichtigungen als Lern-Erinnerung

Echtzeit-Synchronisation mit der Web-Version

Nachteile der App:

Design wirkt neben Duolingo oder Babbel spürbar in die Jahre gekommen

Ladezeiten bei großen Bibliotheken teils spürbar langsam

Import-Funktion auf Mobilgeräten umständlicher als am Desktop

Gelegentliche Bugs bei der Audio-Synchronisation

App-Store-Bewertungen: iOS 4,6/5 · Android 4,4/5

⚠️ Über die Website kaufen! LingQ Premium ist über die Website deutlich günstiger als über den App Store – Apple und Google berechnen bis zu 30 % Provision, die sonst direkt an dich weitergegeben wird.

LingQ im Vergleich

LingQ tritt gegen etablierte Sprachlern-Plattformen an, verfolgt dabei aber einen grundlegend anderen Ansatz. Der direkte Vergleich mit den wichtigsten Konkurrenten zeigt, wo die Unterschiede konkret liegen:

LingQ Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) 7,99 €/Monat 8,99 €/Monat 5,19 €/Monat variabel* variabel** Sprachen 50+ 13 41+ 6 alle*** Lernmethode Input-basiert (Lesen & Hören) Strukturierte Kurse Gamifizierte Lektionen Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutoring Kostenlos nutzbar Ja (sehr eingeschränkt) 1. Lektion gratis 1 Lektion/Tag gratis Nein Nein Live-Tutoren Ja (Zusatzkosten) Nein Nein Ja (inklusive) Ja (Kernfunktion) Offline-Modus Ja Ja Ja Nein Nein Bis C1/C2-Niveau Ja (mit Zusatz-Sprechpraxis) Bis B2 Bis B1–B2 Ja (C1) Ja Offizielle Zertifikate Nein Nein Nein Ja Nein * Lingoda: Preis hängt vom Paket ab (Gruppenstunden ab ca. 11 €/Stunde). ** Preply: Tutoren setzen eigene Preise (ab ca. 5 €/Stunde). *** Preply: abhängig von verfügbaren Tutoren, praktisch alle Sprachen der Welt abgedeckt.

Alternativen zu LingQ

Keine App passt zu jedem Lerntyp. Diese vier Alternativen lohnen sich, wenn du an einer bestimmten Stelle mehr brauchst, als LingQ bieten kann – von Videocontent über Sprechpraxis bis zu einem klassischeren Vokabeltrainer:

LingQ kündigen: wichtige Hinweise

Alle LingQ-Abos verlängern sich automatisch – egal ob Monats- oder Jahres-Abo. Damit dir keine ungewollte Abbuchung passiert, solltest du den passenden Kündigungsweg für deinen Buchungskanal kennen.

1. Kauf über die LingQ-Website

Logge dich auf lingq.com ein. Klicke oben rechts auf dein Profilbild und wähle „Einstellungen“. Navigiere zum Reiter „Abonnement“ (oder „Subscription“). Klicke auf „Abo kündigen“ bzw. „Cancel Subscription“. Bestätige die Kündigung – der Zugang bleibt bis zum Ende des Abrechnungszeitraums bestehen.

2. Kauf über iOS (Apple)

Öffne die Einstellungen auf deinem iPhone oder iPad. Tippe ganz oben auf deinen Namen. Wähle „Abonnements“. Tippe auf das LingQ-Abo. Wähle „Abo kündigen“ und bestätige.

3. Kauf über Android (Google Play)

Öffne den Google Play Store. Tippe oben rechts auf dein Profilbild. Wähle „Zahlungen & Abos“ → „Abos“. Tippe auf LingQ. Wähle „Abo kündigen“ und folge den Anweisungen.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige spätestens 2 bis 3 Tage vor dem Verlängerungsdatum, um eine ungewollte Abbuchung zu vermeiden. Das genaue Datum findest du in deinen Abo-Einstellungen.

⚠️ Account löschen ist keine Kündigung! Löschst du deinen LingQ-Account, gehen alle Lernfortschritte, markierten Wörter und Statistiken unwiderruflich verloren – das Abo wird dadurch aber nicht automatisch beendet. Kündige daher immer zuerst das Abo und lasse den Account danach bestehen, falls du später zurückkehren möchtest.

LingQ im Test: unser Fazit

LingQ ist keine App für den schnellen Wortschatz-Snack zwischendurch, sondern ein Werkzeug für alle, die bereit sind, sich eigenständig durch echte Inhalte zu arbeiten. Wer diesen Aufwand nicht scheut, bekommt mehr authentischen Sprachkontakt, als klassische Lehrbuch-Apps je liefern könnten – über mehr als 50 Sprachen hinweg, zum Preis eines einzigen Abos.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Größte Bibliothek an authentischen Inhalten unter allen Sprachlern-Apps

Einzigartige Import-Funktion: YouTube, Webseiten und eBooks werden zur Lektion

50+ Sprachen in einem Abo – ideal für Vielsprachenlerner

Sprachen lernen mit Podcasts und echten Texten funktioniert ab B1 hervorragend

Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, besonders im Jahres-Abo

Kein strukturierter Kursaufbau – Einsteiger brauchen zusätzliche Ressourcen

Keine Sprechübungen oder Aussprache-Feedback

Veraltetes Design und gelegentliche Performance-Probleme in der App

Für wen empfehlenswert: LingQ ist die erste Wahl für selbstständige Lerner ab Niveau A2, die massiven Input in ihrer Zielsprache suchen. Besonders Fortgeschrittene, Podcast-Fans und Vielsprachenlerner profitieren enorm. Wer beim Pendeln mit echten Texten statt künstlichen Dialogen lernen will, findet hier sein Werkzeug.

Wann sich Alternativen mehr lohnen: Absolute Einsteiger greifen besser zu Babbel oder Mondly, um die Grundlagen zu legen. Wer aktive Sprechpraxis und persönliches Feedback sucht, ist bei italki oder Preply besser aufgehoben. Und wer lieber mit Serien statt Text und Audio lernt, findet in Yabla einen ähnlichen, aber videobasierten Ansatz.

LingQ ersetzt kein komplettes Sprachkurs-System, aber als reine Input-Maschine ist es auf dem Markt kaum zu schlagen. Wer weiß, wie man damit umgeht, verschafft sich beim Sprachenlernen einen echten Vorsprung.

Häufig gestellte Fragen zu LingQ

Was ist LingQ und für wen eignet es sich? LingQ ist eine Sprachlern-Plattform, die auf der Input-Hypothese des Linguisten Stephen Krashen basiert: Statt Grammatikregeln zu pauken, arbeitest du dich durch echte Podcasts, Artikel und Bücher – unbekannte Wörter klickst du direkt im Text an. Am besten eignet sich LingQ für selbstständige Lerner ab Niveau A2, die authentischen Sprachkontakt suchen. Absolute Einsteiger sind mit strukturierteren Apps wie Babbel oder Mondly besser bedient. Was kostet LingQ Premium? LingQ Premium kostet 14,99 US-Dollar im Monatsabo, 10,00 US-Dollar pro Monat im Jahresabo (119,99 US-Dollar gesamt) oder 8,99 US-Dollar pro Monat im 24-Monats-Abo (215,76 US-Dollar gesamt). Wer über den Apple App Store oder Google Play bucht, zahlt bis zu 30 % Aufschlag – ein Abschluss direkt über die LingQ-Website spart also bares Geld. Kann ich LingQ kostenlos testen? Ja, allerdings mit deutlichen Einschränkungen: Kostenlos darfst du maximal 20 Wörter als „LingQ“ markieren. Das reicht für einen ersten Eindruck, aber nicht für ernsthaftes Lernen. Eine klassische Geld-zurück-Garantie gibt es nicht – dafür kannst du die kostenlose Version zeitlich unbegrenzt nutzen, bevor du dich für ein Upgrade entscheidest. Für welches Sprachniveau eignet sich LingQ am besten? LingQ entfaltet seine Stärke ab Niveau B1, wenn du bereits ein Grundgerüst an Vokabeln und Grammatik mitbringst. Fortgeschrittene finden hier Nachrichten, Interviews und Romankapitel, die anderswo fehlen. Absolute Anfänger ohne jedes Vorwissen sind dagegen mit strukturierteren Apps wie Babbel oder Mondly besser bedient. Kann ich mit LingQ auch sprechen üben? Nur eingeschränkt: LingQ bietet keine eigenen Sprechübungen oder Ausspracheerkennung. Über die Plattform lassen sich aber Einzelstunden bei Community-Tutoren buchen, die je nach Sprache etwa 5 bis 20 US-Dollar pro Stunde kosten. Wer gezielt Sprechpraxis sucht, ist bei einer auf 1:1-Unterricht spezialisierten Plattform wie italki oder Preply meist besser aufgehoben. Wie funktioniert die Import-Funktion bei LingQ? Du fügst die URL eines YouTube-Videos, eines Artikels oder eine eBook-Datei ein, und LingQ wandelt den Inhalt automatisch in eine interaktive Lektion mit klickbaren Wörtern und synchroner Audiospur um. So lernst du mit Themen, die dich wirklich interessieren, statt mit vorgegebenen Lehrbuchtexten. Worauf sollte ich bei der Kündigung von LingQ achten? Alle LingQ-Abos verlängern sich automatisch zum regulären Preis. Kündige daher rund zwei bis drei Tage vor dem Verlängerungstermin direkt in deinem Konto unter „Einstellungen → Abonnement“. Bei einem Kauf über den Apple App Store oder Google Play musst du das Abo direkt dort kündigen, nicht in der LingQ-App. Wichtig: Das Löschen deines Accounts beendet das Abo nicht automatisch. Ist LingQ besser als Duolingo oder Babbel? Das hängt vom Lernziel ab. LingQ liefert deutlich mehr authentischen Input und ist ab Niveau B1 für Lese- und Hörkompetenz kaum zu schlagen. Duolingo und Babbel eignen sich dagegen besser für den Einstieg (A1–A2), weil sie Struktur, Gamification und klare Lernpfade bieten, die LingQ bewusst weglässt. Wie seriös ist LingQ als Anbieter? LingQ ist ein etabliertes Unternehmen mit Sitz in West Vancouver, Kanada – gegründet 2007, privat finanziert und ohne externe Investoren. Die Plattform ist DSGVO-konform, nutzt SSL-Verschlüsselung und verarbeitet Zahlungen über Stripe. Kritik gibt es vor allem auf Trustpilot (3,1 von 5) wegen der als umständlich empfundenen Abo-Kündigung – in den App-Stores liegt die Bewertung mit 4,4 bis 4,6 von 5 deutlich höher, weil dort überwiegend aktive Nutzer bewerten.