10.000 Vokabeln in einer einzigen Sprache – sortiert nicht nach Themen, sondern danach, wie oft Muttersprachler sie tatsächlich benutzen. Kein Maskottchen, keine Herzen, keine Serie, die abreißt, wenn du einen Tag verpasst. Clozemaster verzichtet bewusst auf den Gamification-Overkill, den viele Sprachlern-Apps mittlerweile fahren, und konzentriert sich auf eine einzige Aufgabe: deinen Wortschatz so schnell wie möglich auf ein Niveau zu heben, mit dem du echte Texte, Nachrichten und Gespräche verstehst.

Das Prinzip dahinter nennt sich Cloze-Test: Du bekommst einen vollständigen, echten Satz zu lesen, in dem genau ein Wort fehlt – und musst die Lücke füllen. Klingt nach Schulunterricht, wirkt in der Praxis aber überraschend zielgerichtet. In diesem Test schauen wir uns an, wie das System im Alltag funktioniert, was die Pro-Version wirklich bringt, wo Clozemaster an seine Grenzen stößt und für wen sich die App lohnt – inklusive ehrlichem Blick auf die Alternativen.

Clozemaster auf einen Blick Konzept: Wortschatztraining über Lückentexte (Cloze-Tests) mit echten Sätzen statt isolierter Karteikarten

Wortschatztraining über Lückentexte (Cloze-Tests) mit echten Sätzen statt isolierter Karteikarten Sprachen: Über 50 Zielsprachen im Abo enthalten, Deutsch als Ausgangssprache wählbar

Über 50 Zielsprachen im Abo enthalten, Deutsch als Ausgangssprache wählbar Preise: Kostenlos mit Limit · Clozemaster Pro ab 7,93 €/Monat im Jahresabo (95,19 €/Jahr) bzw. 13,59 €/Monat im Monatsabo

Kostenlos mit Limit · Clozemaster Pro ab 7,93 €/Monat im Jahresabo (95,19 €/Jahr) bzw. 13,59 €/Monat im Monatsabo Ideal für: Fortgeschrittene Anfänger ab A2, Duolingo-Absolventen und alle, die gezielt Wortschatz aufbauen wollen

Fortgeschrittene Anfänger ab A2, Duolingo-Absolventen und alle, die gezielt Wortschatz aufbauen wollen Stärke: Riesiges, nach Häufigkeit sortiertes Vokabelangebot zu einem der günstigsten Preise am Markt

Riesiges, nach Häufigkeit sortiertes Vokabelangebot zu einem der günstigsten Preise am Markt Schwäche: Keine Grammatikerklärungen, kein Sprechtraining – reines Vokabeltool ohne Kursstruktur

Clozemaster 8,2 Zu Clozemaster ↗ Testergebnisse im Detail

Entwickelt hat Clozemaster der US-Amerikaner Mike Wolf, der die App 2014 zunächst als Ein-Mann-Projekt startete. Statt auf ein großes Investoren-Team zu setzen, blieb Clozemaster bis heute ein schlankes Indie-Produkt – ohne aufwendige Werbekampagnen, dafür mit einer treuen Fangemeinde in Foren wie r/languagelearning. Dort taucht die App regelmäßig auf, wenn Nutzer nach dem „nächsten Schritt nach Duolingo” fragen.

Der Grund: Wo klassische Einsteiger-Apps bei einigen Hundert Vokabeln aufhören, schraubt Clozemaster den Wortschatz systematisch bis über die 10.000er-Marke hoch – sortiert exakt nach der Häufigkeit, mit der ein Wort in echten Texten vorkommt. Ob dieses Nischenkonzept hält, was es verspricht, klären wir jetzt Schritt für Schritt.

Für wen ist Clozemaster geeignet?

Clozemaster verfolgt keinen Rundum-Ansatz wie Babbel oder Duolingo, sondern konzentriert sich ausschließlich auf einen Aspekt des Sprachenlernens: Wortschatz. Wer eine Sprache von Grund auf lernen will – inklusive Grammatik, Aussprache und Konversation – braucht daneben immer noch ein zweites Werkzeug. Genau deshalb lohnt sich vorab ein ehrlicher Blick darauf, wer mit dem Konzept wirklich etwas anfangen kann.

✅ Clozemaster passt gut zu: ❌ Clozemaster passt weniger zu: Fortgeschrittenen Anfängern (ab A2): Grundlagen sind vorhanden, jetzt soll der Wortschatz schnell wachsen – dafür ist die App wie gemacht. Absoluten Anfängern (A0–A1): Ohne Grundwortschatz und Basisgrammatik ist der Einstieg zäh. Erst mit Duolingo oder einem Kurs starten. Duolingo-Absolventen: Der Grundkurs ist geschafft, doch der Wortschatz reicht für echte Texte noch nicht – hier setzt Clozemaster nahtlos an. Lernern mit Sprechziel: Konversationsübungen oder Live-Unterricht gibt es nicht. Dafür eignen sich Plattformen mit echten Tutoren besser. Anki-Umsteigern: Wer SRS-Karteikarten mag, aber das karge Anki-Design leid ist, bekommt hier dieselbe Methode in moderner Verpackung. Fans klarer Kursstruktur: Es gibt keine Lektion 1 bis 50, keinen roten Faden – wer das braucht, ist bei strukturierten Kursanbietern besser aufgehoben. Polyglotten: Über 50 Sprachen, darunter Nischen wie Esperanto oder Tatarisch, machen die App zum Spielplatz für Sprachsammler. Prüfungskandidaten (B2/C1): Die Häufigkeitslisten decken den Wortschatz ab, der für DELF, DELE oder Cambridge Advanced typischerweise verlangt wird.

Die besten Clozemaster Alternativen im Überblick

Clozemaster ist ein Spezialwerkzeug – und Spezialwerkzeuge passen nicht zu jedem Lernziel. Bevor du dich festlegst, lohnt sich deshalb ein Blick auf vier Alternativen, die entweder dieselbe Methode anders umsetzen oder komplett andere Schwerpunkte setzen:

Erfolgschancen bei Clozemaster

Die Lernlogik von Clozemaster stützt sich auf zwei Prinzipien, die sich gegenseitig verstärken: Spaced Repetition (verteiltes Wiederholen in wachsenden Abständen) und kontextbasiertes Lernen. Statt ein Wort isoliert auf einer Karteikarte zu zeigen, bettet die App es in einen vollständigen, aus der Tatoeba-Datenbank stammenden Satz ein. Kognitionspsychologisch ist das kein Zufall: Ein Wort bleibt besser haften, wenn das Gehirn es gleichzeitig mit Bedeutung, Grammatik und Klang verknüpfen kann.

Konkret läuft eine Übung so ab: Du siehst einen Satz mit einer Lücke, zum Beispiel im Spanischen „El gato está sentado en la ___.” (Die Katze sitzt auf dem ___.). Du tippst die Lösung ein oder wählst sie aus vier Optionen. Nach der Antwort zeigt dir Clozemaster die deutsche Übersetzung und – optional – die gesprochene Version des Satzes. Richtige Antworten erhöhen den „Mastery Level” des Wortes, falsche sorgen dafür, dass es dir häufiger erneut begegnet.

Ein Cloze-Test bei Clozemaster: ein echter Satz mit einer Lücke, die du per Texteingabe oder Multiple Choice füllst.

Realistisch betrachtet bringt dich Clozemaster nicht von null auf fließend. Grammatikerklärungen, geführte Schreibübungen und echte Sprechpraxis fehlen komplett. Was die App dafür hervorragend leistet: deinen Wortschatz von A2 auf B2 oder sogar C1 zu heben. Für eine B2-Prüfung deckt die Häufigkeitsliste locker genug Vokabular ab, für C2 wird es dünn, weil idiomatische Wendungen und akademischer Wortschatz kaum vorkommen. Am besten fährst du, wenn du Clozemaster als Ergänzung zu einem strukturierten Kurs nutzt – etwa neben Babbel oder einem Volkshochschulkurs.

Spürbar wird der Fortschritt vor allem beim Lesen: Nach wenigen Wochen täglichen Übens verstehst du plötzlich Nachrichtenartikel oder Untertitel, an denen du vorher gescheitert bist – ein direkter Effekt davon, hochfrequente Vokabeln systematisch abzuarbeiten. Weniger gut funktioniert dagegen das aktive Sprechen: Wer nur im Multiple-Choice-Modus übt, erkennt Wörter zwar wieder, kann sie aber nicht zuverlässig selbst abrufen. Unser Tipp deshalb: konsequent den Texteingabe-Modus nutzen, nicht nur raten.

Dass dieses Prinzip nicht nur gefühlt funktioniert, zeigt auch die Forschung: Laut der Involvement Load Hypothesis von Laufer und Hulstijn (Applied Linguistics, Oxford, 2001) behalten Lernende neue Vokabeln deutlich besser, wenn sie im Rahmen einer bedeutungstragenden Aufgabe – etwa dem Ergänzen eines echten Satzes – aktiv verarbeitet werden, statt sie isoliert auswendig zu lernen. Genau dieses Prinzip bildet den Kern von Clozemasters Cloze-Test-Methode.

Was kostet Clozemaster?

Clozemaster arbeitet mit einem klassischen Freemium-Modell: Die Basisversion ist dauerhaft kostenlos, wer den vollen Funktionsumfang will, bucht Clozemaster Pro. Abgerechnet wird in US-Dollar, wodurch der Eurobetrag je nach Wechselkurs leicht schwankt. Zur Wahl stehen ein Monats- und ein Jahresabo.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Buchst du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play, verlangt Clozemaster in der Regel 19 bis 30 % mehr als über die eigene Website. Buche deshalb direkt über clozemaster.com – dein Zugang schaltet sich trotzdem automatisch auch in der App frei.

Kann man Clozemaster kostenlos nutzen?

Ja, und das ohne zeitliches Limit. Die Gratis-Version erlaubt dir täglich eine begrenzte Zahl an Übungen im Multiple-Choice-Modus sowie Zugriff auf die Häufigkeitslisten. Was fehlt: der Texteingabe-Modus, der Listening-Modus, die volle Kontrolle über die Spaced-Repetition-Intervalle, unbegrenzte Tagesübungen und detaillierte Statistiken. Wer Clozemaster ernsthaft nutzen will, stößt schnell an diese Grenzen. Eine klassische Geld-zurück-Garantie bietet die App zwar nicht, dafür lässt sich die kostenlose Version aber zeitlich unbegrenzt testen – ein fairer Kompromiss.

Das bringt dir Clozemaster Pro

Mit dem Upgrade schaltest du folgende Funktionen frei:

Unbegrenzte Übungen pro Tag – keine tägliche Obergrenze mehr

– keine tägliche Obergrenze mehr Texteingabe-Modus – Wörter selbst tippen statt nur aus vier Optionen wählen

– Wörter selbst tippen statt nur aus vier Optionen wählen Listening-Modus – Sätze nur hören und die Lücke aus dem Gehör füllen

– Sätze nur hören und die Lücke aus dem Gehör füllen Volle SRS-Kontrolle – Wiederholintervalle einsehen und individuell anpassen

– Wiederholintervalle einsehen und individuell anpassen Eigene Wortlisten – gezielt Vokabeln aus Lehrbuch, Serie oder Artikel sammeln

– gezielt Vokabeln aus Lehrbuch, Serie oder Artikel sammeln Grammar Challenges – Übungen nach grammatikalischen Kategorien wie Konjunktiv oder Pronomen

– Übungen nach grammatikalischen Kategorien wie Konjunktiv oder Pronomen Detaillierte Statistiken – Fortschritt, Genauigkeit und Mastery-Level auf einen Blick

– Fortschritt, Genauigkeit und Mastery-Level auf einen Blick Werbefrei und Zugriff auf alle 50+ Sprachen ohne Aufpreis

Abo-Modell Preis/Monat Gesamtkosten Empfehlung Monatsabo 13,59 € 13,59 €/Monat Zum Reinschnuppern Jahresabo 7,93 € 95,19 €/Jahr ✅ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Stand: Q3 2026. Preise bei direkter Buchung über clozemaster.com.

Redaktionelle Einschätzung: Für unter 8 Euro im Monat im Jahresabo gehört Clozemaster Pro zu den günstigsten Vokabeltools am Markt – bei gleichzeitig einem der größten Wortschatzangebote überhaupt.

Zahlungsmethoden bei Clozemaster

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)

✓ PayPal

✓ Apple Pay (über den App Store)

✓ Google Pay (über Google Play)

Clozemaster Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile Riesiger Wortschatz: über 10.000 Wörter pro Sprache, sortiert nach Häufigkeit Keine Grammatikerklärungen – wer Regeln braucht, muss sich anderswo umsehen Vokabeln immer im Kontext eines echten Satzes, nie isoliert Kein Sprechtraining – für Konversation sind Plattformen mit echten Tutoren besser Über 50 verfügbare Sprachen, darunter viele seltene TTS-Stimmen teils synthetisch, besonders bei kleineren Sprachen Großzügige, zeitlich unbegrenzte Gratis-Version Kein strukturierter Kursaufbau – kann orientierungslos wirken Sehr günstiges Premium-Abo (ab rund 8 €/Monat im Jahresabo) Schlichtes Interface ohne visuellen Wow-Effekt Starkes, individuell anpassbares SRS-System Keine Schreibübungen für zusammenhängende Texte Texteingabe-Modus für aktives Recall-Training Multiple-Choice-Modus verleitet zum Raten statt echtem Lernen Offline-Nutzung in der App möglich (Pro) Kaum Community-Features – kein Forum, kein Tandem-System

Was Nutzer über Clozemaster berichten

In der Sprachlern-Community genießt Clozemaster einen soliden Ruf. Die Bewertungen auf den großen Plattformen im Überblick:

Apple App Store: ⭐ 4,6 / 5

⭐ 4,6 / 5 Google Play Store: ⭐ 4,5 / 5

⭐ 4,5 / 5 Trustpilot: Kaum nennenswerte Präsenz – typisch für ein kleines Indie-Entwicklerteam ohne großes Marketingbudget.

Die konstant hohen App-Store-Werte spiegeln vor allem die Zufriedenheit der Kernzielgruppe wider: Lerner, die wissen, was sie wollen, und genau das bekommen. Dass Clozemaster auf Trustpilot kaum auftaucht, liegt schlicht am fehlenden Werbebudget – nicht an Qualitätsproblemen.

„Nach dem Duolingo-Grundkurs in Französisch war Clozemaster für mich der logische nächste Schritt. Mein aktiver Wortschatz hat sich in gut drei Monaten spürbar erweitert.” – App-Nutzerin, 2025

„Kein Gamification-Zirkus, keine ablenkenden Animationen – hier geht es ausschließlich ums Vokabellernen. Für mich genau die richtige Reduktion.” – Play-Store-Nutzer, 2025

„Ich lerne parallel zu meinem Portugiesischkurs an der Uni mit Clozemaster. Die Häufigkeitslisten helfen mir enorm bei der Prüfungsvorbereitung.” – Nutzer im Sprachlern-Forum r/languagelearning

„Die Gratis-Version reicht zum Reinschnuppern, aber ohne den Texteingabe-Modus von Pro lernt man am Ende nur passives Wiedererkennen.” – App-Nutzer, 2025

Erfahrungen von Einsteigern

Für echte Anfänger (A0–A1) ist Clozemaster ehrlich gesagt kein guter Startpunkt. Grammatik und Aussprache werden nicht erklärt, und die Lückentexte setzen voraus, dass dir zumindest die häufigsten Wörter der Zielsprache schon einmal begegnet sind. Ohne jede Vorkenntnis fühlt sich der Einstieg schnell überfordernd an.

Anders sieht es aus, sobald ein Grundwortschatz von 200 bis 300 Wörtern vorhanden ist – etwa nach den ersten Wochen mit Duolingo. Dann greift der „Fluency Fast Track” erstaunlich gut, weil er dich konsequent bei den wichtigsten Wörtern beginnen lässt. Für absolute Neueinsteiger gilt trotzdem: erst eine kleine Basis schaffen, dann Clozemaster als zweiten Schritt dazuholen.

Fazit Einsteiger: ⭐⭐⭐ (3/5) – ungeeignet als erste App, stark als logischer zweiter Schritt.

Erfahrungen fortgeschrittener Lerner

Hier zeigt Clozemaster seine größte Stärke. Lerner auf B1- bis C1-Niveau berichten übereinstimmend, dass die App ihnen hilft, das typische „Wortschatzplateau” zu durchbrechen: das Gefühl, das Meiste zu verstehen, aber an Tausenden mittelhäufigen Wörtern immer wieder hängenzubleiben. Genau diese Lücke schließt Clozemaster systematisch.

Besonders geschätzt wird der Texteingabe-Modus, der zum aktiven Abrufen zwingt – spürbar effektiver als reines Multiple Choice. Auch die Möglichkeit, gezielt nach Wortfrequenz zu filtern (etwa nur Wörter jenseits von Rang 5.000), macht die App zum Präzisionswerkzeug statt zur Breitband-Übung. Einziger Wermutstropfen: Manche Beispielsätze sind zu kurz, um feinere idiomatische Nuancen wirklich zu vermitteln.

Fazit Fortgeschrittene: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) – die Kernzielgruppe, für die Clozemaster konzipiert wurde.

Erfahrungen von Vielsprachenlernern

Polyglotte gehören zu den treuesten Clozemaster-Fans – aus gutem Grund. Über 50 Zielsprachen und ungewöhnliche Kombinationen (Italienisch von Spanisch aus, Koreanisch von Französisch aus) machen die App zum Spielplatz für alle, die mehrere Sprachen parallel pflegen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dabei kaum zu schlagen: Ein einziges Pro-Abo deckt sämtliche Sprachen ab, ohne Aufpreis pro zusätzlicher Sprache.

Der Wechsel zwischen Sprachen gelingt mit wenigen Klicks, und separate Statistiken pro Sprache zeigen genau, wie viele Wörter du in welcher Sprache bereits beherrschst. Die Kehrseite: Bei selteneren Sprachen wie Tatarisch oder Esperanto stammen die Sätze aus der offenen Tatoeba-Community-Datenbank und wirken teils holprig oder enthalten kleine Fehler – ein bekannter Schwachpunkt abseits der großen Sprachen.

Fazit Vielsprachenlerner: ⭐⭐⭐⭐ (4/5) – unschlagbare Sprachvielfalt zum kleinen Preis, mit kleinen Qualitätsabstrichen bei Nischensprachen.

Wie seriös ist Clozemaster?

Clozemaster ist kein börsennotierter Tech-Konzern, sondern ein unabhängiges Indie-Projekt. Gegründet 2014 von Mike Wolf in den USA, wird die App bis heute von einem kleinen Team betrieben – ohne bekannte Großinvestoren, ohne Übernahmen, ohne Börsenpläne. Das hat zwei Seiten: Einerseits fehlt der Druck, die App mit aggressiver Werbung oder fragwürdigen Monetarisierungsmodellen vollzustopfen. Andererseits stehen auch keine Ressourcen für aufwendige Produktionen wie vertonte Dialoge oder Live-Tutoring zur Verfügung.

Die Nutzerzahlen bewegen sich laut eigenen Angaben im sechsstelligen Bereich. In der Reddit-Community r/languagelearning zählt Clozemaster regelmäßig zu den meistempfohlenen Tools direkt nach Duolingo und Anki. Dass kontextbasiertes Vokabellernen langfristig zuverlässiger sitzt als isoliertes Karteikarten-Pauken, belegen auch Laufer und Hulstijn in ihrer vielzitierten Studie zur aufgabeninduzierten Vokabelretention – genau dem Prinzip, auf dem Clozemasters Cloze-Tests aufbauen.

Datenschutz und Sicherheit

✓ DSGVO: Clozemaster gibt in seiner Datenschutzerklärung an, europäische Datenschutzregeln zu beachten. Eine gesonderte DSGVO-Zertifizierung liegt nicht vor – üblich bei kleinen US-Anbietern.

Clozemaster gibt in seiner Datenschutzerklärung an, europäische Datenschutzregeln zu beachten. Eine gesonderte DSGVO-Zertifizierung liegt nicht vor – üblich bei kleinen US-Anbietern. ✓ Zahlungssicherheit: Zahlungen laufen über Stripe und PayPal – beides etablierte, PCI-DSS-konforme Zahlungsdienstleister.

Zahlungen laufen über Stripe und PayPal – beides etablierte, PCI-DSS-konforme Zahlungsdienstleister. ✓ Datensparsamkeit: Zur Registrierung reicht eine E-Mail-Adresse – kein Klarname, kein Geburtsdatum, keine Telefonnummer nötig.

Zur Registrierung reicht eine E-Mail-Adresse – kein Klarname, kein Geburtsdatum, keine Telefonnummer nötig. ✓ SSL-Verschlüsselung: Website und Datenübertragung sind standardmäßig verschlüsselt.

Wie transparent sind die Kosten?

Die Preisstruktur von Clozemaster ist erfreulich übersichtlich: Alle Abo-Optionen stehen auf der Website auf einen Blick, ohne versteckte Gebühren oder dynamische Preisgestaltung. Die kostenlose Version lässt sich ohne Kreditkarteneingabe nutzen, was Vertrauen schafft. Einziger Kritikpunkt: Die automatische Verlängerung ist Standard, und der Kündigungsweg ist zwar nicht kompliziert, aber auch nicht besonders prominent verlinkt. Wer über einen App Store gekauft hat, muss die Kündigung auch dort vornehmen – ein häufiger Stolperstein.

⚠️ Automatische Verlängerung: Dein Abo verlängert sich automatisch – egal ob Monats- oder Jahresabo. Kündige mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum. Kündigungsweg: Einstellungen → Subscription → Cancel Subscription (bei Website-Kauf) oder über die Abo-Verwaltung deines App-Stores.

Anmeldung & Profilerstellung

So gelingt die Anmeldung bei Clozemaster

Die Registrierung ist denkbar unkompliziert. So gehst du vor:

Website oder App öffnen: Gehe auf clozemaster.com oder lade die App aus dem App Store bzw. Google Play Store. Registrierung starten: Klicke auf „Sign Up” und gib E-Mail-Adresse sowie Passwort ein – alternativ per Google- oder Facebook-Login. Ausgangssprache wählen: Stelle „Deutsch” als deine Muttersprache ein. Zielsprache auswählen: Entscheide dich für die Sprache, die du lernen willst – weitere Sprachen kannst du jederzeit ergänzen. Erste Übung starten: Clozemaster schlägt dir direkt den „Fluency Fast Track” vor. Klicke auf „Play” und leg los. Modus wählen: Entscheide zwischen Multiple Choice (einfacher) und Texteingabe (effektiver). Pro-Nutzer haben Zugriff auf beide. Profil anpassen: Optional legst du in den Einstellungen ein Tagesziel fest und aktivierst Push-Benachrichtigungen.

Zeitaufwand: unter drei Minuten – ohne Einstufungstest und ohne langes Onboarding startest du sofort mit dem Lernen.

So holst du am meisten aus deinem Lernfortschritt heraus

Starte mit dem Fluency Fast Track: Diese Funktion sortiert die wichtigsten Wörter nach Häufigkeit – ideal für einen strukturierten Einstieg ohne Einstufungstest.

Diese Funktion sortiert die wichtigsten Wörter nach Häufigkeit – ideal für einen strukturierten Einstieg ohne Einstufungstest. Nutze konsequent den Texteingabe-Modus: Multiple Choice ist bequem, Tippen erzwingt aber echtes Recall – nachweislich der effektivere Weg.

Multiple Choice ist bequem, Tippen erzwingt aber echtes Recall – nachweislich der effektivere Weg. Setze ein realistisches Tagesziel: 50 Sätze pro Tag reichen für spürbaren Fortschritt. Konstanz schlägt Intensität.

50 Sätze pro Tag reichen für spürbaren Fortschritt. Konstanz schlägt Intensität. Buche das Abo über die Website: So sparst du den App-Store-Aufschlag und hast trotzdem vollen Zugriff in der App.

So sparst du den App-Store-Aufschlag und hast trotzdem vollen Zugriff in der App. Vernachlässige die SRS-Reviews nicht: Die täglichen Wiederholungen sind das Herzstück des Systems und entscheidend für die Langzeitretention.

Die täglichen Wiederholungen sind das Herzstück des Systems und entscheidend für die Langzeitretention. Kombiniere Clozemaster mit einem Kurs: Die App ersetzt keinen vollständigen Sprachkurs – nutze sie als Ergänzung zu Babbel, einem VHS-Kurs oder Tandem-Gesprächen.

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei Clozemaster?

Das Grundprinzip ist simpel, aber wirkungsvoll: Du siehst einen Satz in deiner Zielsprache, in dem ein Wort durch eine Lücke ersetzt wurde – daher der Name „Cloze-Test”. Deine Aufgabe: das fehlende Wort ergänzen. Was die App von klassischen Karteikarten-Tools unterscheidet, ist die konsequente Einbettung in Kontext. Du lernst nie ein Wort isoliert, sondern immer im Zusammenhang eines echten Satzes.

Das Spaced-Repetition-System sorgt dafür, dass sich die Wiederholabstände mit jeder richtigen Antwort vergrößern. Ein Wort, das du dreimal in Folge korrekt beantwortet hast, taucht seltener auf als eines, bei dem du gerade erst gescheitert bist – das Training konzentriert sich also automatisch auf deine Schwachstellen.

Typischer Lektionsablauf:

Satz wird angezeigt: Ein vollständiger Satz in der Zielsprache erscheint, mit Lücke und deutscher Übersetzung darunter. Antwort geben: Du wählst aus vier Optionen (Multiple Choice) oder tippst das Wort selbst ein (Texteingabe). Feedback erhalten: Sofortige Rückmeldung – richtig (grün) oder falsch (rot), inklusive korrekter Lösung bei Fehlern. Audio hören: Optional liest dir eine TTS-Stimme den kompletten Satz vor – hilfreich für das Hörverständnis. Nächster Satz: Weiter zum nächsten Cloze-Test. Eine Runde umfasst in der Regel zehn Sätze. Rundenabschluss: Am Ende siehst du Punktzahl, Genauigkeit und den aktuellen Mastery-Level der geübten Wörter.

Gamification: Clozemaster setzt auf ein schlankes Punktesystem – du sammelst Punkte, steigst in Rängen auf und misst dich optional auf einer globalen Rangliste mit anderen Lernern. Auch Streaks (Tage in Folge) werden getrackt. Im Vergleich zu Duolingo fällt die Gamification deutlich dezenter aus: keine Herzen, keine Edelsteine, kein Maskottchen. Wer davon genervt war, wird das begrüßen. Wer externe Motivation braucht, könnte sie vermissen.

Fortschrittskontrolle: Clozemaster Pro liefert detaillierte Statistiken: gelernte Wörter insgesamt, Genauigkeit in Prozent, tägliche Lernzeit und Mastery-Level pro Wort. So siehst du jederzeit, welche Häufigkeitsstufe du gerade bearbeitest und wie viel Prozent des Gesamtwortschatzes bereits „gemeistert” sind.

Diese Features stechen besonders hervor

1. Fluency Fast Track

Das Herzstück der App und ihr eigentliches Alleinstellungsmerkmal. Diese Funktion präsentiert dir Vokabeln exakt in der Reihenfolge ihrer tatsächlichen Nutzungshäufigkeit durch Muttersprachler: Du startest mit den 500 meistgenutzten Wörtern und arbeitest dich bis über die 10.000er-Marke hoch. Der Effekt: maximaler Nutzen pro investierter Lernminute, weil du zuerst genau die Vokabeln lernst, die dir im Alltag am häufigsten begegnen. Kein anderes gängiges Sprachlern-Tool setzt dieses Häufigkeitsprinzip so konsequent um.

2. Listening Mode

Nur für Pro-Nutzer verfügbar: Du hörst den Satz, ohne ihn zu lesen, und musst die Lücke rein aus dem Gehör füllen. Das trainiert dein Hörverständnis und zwingt dich, Wörter auch auditiv zu erkennen – besonders nützlich bei Sprachen mit stark abweichender Aussprache wie Französisch oder Portugiesisch.

3. Grammar Challenges

Ein Pro-Feature, das Cloze-Tests nach grammatikalischen Kategorien sortiert: Konjugationen, Pronomen, Präpositionen, Tempus-Formen. So arbeitest du gezielt an Schwachstellen, statt alles durcheinander zu üben. Verfügbar für die großen Sprachen wie Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch.

4. Custom Word Lists

Du kannst eigene Wortlisten anlegen und gezielt trainieren – praktisch, wenn du Vokabeln aus einem Lehrbuch, einer Serie oder einem Zeitungsartikel sammeln und systematisch wiederholen möchtest.

5. Cloze-Reading & Cloze-Listening

Erweiterte Modi, die ganze Texte oder Audiodateien statt einzelner Sätze nutzen. Du bearbeitest zusammenhängende Passagen – eine gute Brücke zwischen isoliertem Vokabeltraining und echtem Leseverständnis.

Welche Sprachen bietet Clozemaster an?

Auf Deutsch lernbar: Ja – Deutsch ist als Ausgangssprache verfügbar, du lernst also direkt mit deutschen Übersetzungen, ohne den Umweg über Englisch. Allerdings ist die Sprachpaar-Auswahl ab Deutsch kleiner als ab Englisch.

Gesamtzahl: Über 50 Zielsprachen, kombinierbar mit verschiedenen Ausgangssprachen. Von Deutsch aus stehen rund 20 Zielsprachen zur Verfügung, von Englisch aus über 50.

Bekannte Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (Mandarin), Arabisch, Türkisch, Niederländisch, Polnisch, Schwedisch.

Exotische Sprachen: Esperanto, Galizisch, Tatarisch, Walisisch, Baskisch, Katalanisch, Georgisch – Sprachen, die bei kaum einer anderen App verfügbar sind.

Qualitätsunterschiede: Große Sprachen wie Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch und Japanisch bieten über 10.000 Sätze, solide TTS-Qualität und umfangreiche Grammar Challenges. Mittlere Sprachen wie Koreanisch, Russisch oder Türkisch verfügen ebenfalls über große Satz-Datenbanken, aber weniger Zusatzfeatures. Bei exotischen Sprachen sind Sätze teils fehlerhaft, da sie aus Community-Beiträgen stammen, und auch die TTS-Qualität schwankt hier stärker.

Erreichbare Niveaus: Bei den großen Sprachen reichen die Häufigkeitslisten locker bis B2/C1. Bei kleineren Sprachen ist B1/B2 realistisch.

Die Clozemaster App im Detail

Vorteile der App:

Schneller Einstieg – innerhalb von Sekunden steckst du in einer Übung

Offline-Modus verfügbar (Pro) – praktisch für Pendler

Push-Benachrichtigungen erinnern an tägliche Reviews

Übersichtliche Statistiken direkt auf dem Smartphone

Sprachwechsel mit nur zwei Taps

Nachteile der App:

Design wirkt schlicht und funktional, ohne visuellen Wow-Faktor

Texteingabe auf kleinen Tastaturen kann bei Sonderzeichen fummelig sein

Gelegentliche Ladezeiten bei schwacher Verbindung außerhalb des Offline-Modus

Keine eigens optimierte Tablet-Version

App-Store-Bewertungen: iOS ⭐ 4,6 / Android ⭐ 4,5

⚠️ Tipp: Buche dein Abo immer über die Clozemaster-Website statt über den App Store. Du sparst bis zu 30 % – dein Pro-Zugang wird automatisch auch in der App freigeschaltet.

Clozemaster im Vergleich

Clozemaster bedient eine klare Nische: kontextbasiertes Vokabeltraining in großem Umfang. Die Konkurrenz kommt dabei aus ganz unterschiedlichen Ecken – von klassischen Kurs-Apps bis zu Live-Unterricht-Plattformen. Hier der direkte Überblick:

Clozemaster Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) 60 $/Jahr 107,88 €/Jahr 62,32 €/Jahr variabel* variabel** Sprachen 50+ 13 40+ 6 50+ Lernmethode Cloze-Tests / SRS Strukturierte Kurse Kurze Lektionen + AR Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutoring live Kostenlos nutzbar Ja (eingeschränkt) Nein*** Ja (eingeschränkt) Nein Nein Live-Tutoren Nein Nein Nein Ja Ja Offline-Modus Ja (Pro) Ja Ja Nein Nein Bis C1/C2-Niveau Ja (Wortschatz) Bis B2 Bis B1 Bis C1 Bis C2 Offizielle Zertifikate Nein Nein Nein Ja Nein * Lingoda: Preise variieren je nach Paket und Stundenzahl, ab ca. 70 €/Monat für 8 Gruppenklassen. ** Preply: Tutoren-Preise individuell, ab ca. 5 €/Stunde. *** Babbel: Erste Lektion pro Kurs kostenlos testbar.

Clozemaster vs. Duolingo: der wichtigste Direktvergleich

Die häufigste Frage in Foren lautet nicht „Clozemaster oder Babbel”, sondern „Clozemaster oder Duolingo” – aus gutem Grund, denn beide Apps werden oft nacheinander genutzt. Duolingo bietet einen spielerisch strukturierten Gesamtkurs mit Grammatik-Häppchen, Aussprache und ersten Konversationsübungen – ideal für den Einstieg bei null. Clozemaster konzentriert sich dagegen ausschließlich auf Vokabeltraining per Cloze-Test und Spaced Repetition, ohne Gamification-Overload und ohne Grammatikerklärungen.

In der Sprachlern-Community hat sich deshalb ein klares Muster etabliert: Duolingo für die ersten Monate, Clozemaster für den Wortschatzausbau danach. Wer beide Tools kombiniert, deckt mit vergleichsweise wenig Zeitaufwand sowohl den strukturierten Einstieg als auch den entscheidenden Wortschatzschub für das B2/C1-Niveau ab.

Clozemaster kündigen: wichtige Hinweise

Wie bei den meisten Abo-Diensten gilt: Das Clozemaster-Abo verlängert sich automatisch. Wer nicht weiterzahlen möchte, muss aktiv kündigen – und zwar über denselben Kanal, über den das Abo abgeschlossen wurde. Die drei möglichen Wege:

1. Kauf über die Clozemaster-Website

Logge dich auf clozemaster.com ein. Klicke oben rechts auf dein Profil-Icon. Wähle „Settings” (Einstellungen). Scrolle zum Bereich „Subscription” (Abonnement). Klicke auf „Cancel Subscription” (Abonnement kündigen). Bestätige die Kündigung – du behältst den Zugang bis zum Ende des bezahlten Zeitraums.

2. Kauf über iOS (Apple)

Öffne die Einstellungen auf deinem iPhone oder iPad. Tippe ganz oben auf deinen Namen. Wähle „Abonnements”. Finde „Clozemaster” in der Liste. Tippe auf „Abo kündigen” und bestätige.

3. Kauf über Android (Google Play)

Öffne den Google Play Store. Tippe oben rechts auf dein Profilbild. Wähle „Zahlungen & Abos” → „Abos”. Finde „Clozemaster” und tippe darauf. Tippe auf „Abo kündigen” und folge den Anweisungen.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum. Bei App-Store-Käufen kann die Kündigung bis zu 24 Stunden dauern, bis sie wirksam wird. Prüfe danach, ob der Status auf „Läuft aus” wechselt.

⚠️ Account löschen ≠ Abo kündigen! Löschst du deinen Clozemaster-Account, wird dein Abo dadurch nicht automatisch gekündigt – besonders bei App-Store-Käufen läuft die Zahlung weiter. Kündige deshalb immer zuerst das Abo, bevor du über eine Account-Löschung nachdenkst. Unser Rat: kündige nur, lösche nicht – so bleibt dein Lernfortschritt erhalten, falls du zurückkommen möchtest.

Clozemaster im Test: unser Fazit

Clozemaster will kein Alleskönner sein – und genau darin liegt seine Stärke. Was die App liefert, liefert sie hervorragend: massives, kontextbasiertes Vokabeltraining zu einem Preis, der fast schon lächerlich günstig wirkt. Wer nach Duolingo den nächsten Schritt sucht, ohne gleich in einen teuren Sprachkurs zu investieren, findet hier genau das passende Werkzeug. Als Ergänzung zu einem strukturierten Kurs ist Clozemaster nahezu unschlagbar.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

✅ Über 50 Sprachen, alle im Abo enthalten – inklusive vieler seltener Sprachen

✅ Vokabeln immer im Kontext echter Beispielsätze, deutlich effektiver als isolierte Karteikarten

✅ Spaced-Repetition-System sorgt für nachhaltige Langzeitretention

✅ Günstig: ab rund 8 €/Monat im Jahresabo

✅ Großzügige, zeitlich unbegrenzte Gratis-Version

❌ Keine Grammatikerklärungen, kein Sprechtraining, keine strukturierten Lektionen

❌ Für absolute Anfänger nicht geeignet – setzt einen Grundwortschatz voraus

❌ Qualität bei exotischen Sprachen schwankt, Sätze teils fehlerhaft

Für wen empfehlenswert: Clozemaster richtet sich an fortgeschrittene Anfänger ab A2, Duolingo-Absolventen, Polyglotte und alle, die ihren Wortschatz gezielt und effizient erweitern wollen. Besonders profitieren Lerner, die sich auf Prüfungen (B2/C1) vorbereiten und systematisch hochfrequente Vokabeln trainieren möchten.

Wann sich eine Alternative eher lohnt: Absolute Anfänger starten besser mit Duolingo oder einem strukturierten Kurs mit Grammatikerklärungen. Wer Sprechen trainieren will, ist bei Plattformen mit echten Tutoren wie Preply oder bei Live-Gruppenunterricht wie Lingoda besser aufgehoben. Und wer maximale Kontrolle über seine Karteikarten sucht, findet in Anki eine kostenlose, hoch anpassbare Alternative.

Abschließende Bewertung: Clozemaster ist der Spezialist, nicht der Generalist – und genau das macht die App so stark. Wer weiß, was er will, nämlich mehr Vokabeln, im Kontext, effizient trainiert, bekommt hier eines der besten Tools am Markt. Für weniger als 8 Euro im Monat kaum zu schlagen.

Häufig gestellte Fragen zu Clozemaster

Was ist Clozemaster genau? Clozemaster ist eine Sprachlern-App, die auf sogenannten Cloze-Tests basiert: Du siehst einen echten Satz in deiner Zielsprache, in dem ein Wort fehlt, und ergänzt die Lücke. Entwickelt 2014 vom US-Amerikaner Mike Wolf, richtet sich die App vor allem an Lerner ab A2-Niveau, die ihren Wortschatz gezielt und effizient erweitern wollen. Über 50 Sprachen stehen zur Auswahl. Für wen lohnt sich Clozemaster am meisten? Am meisten profitieren fortgeschrittene Anfänger ab A2, Duolingo-Absolventen, Prüfungskandidaten für B2/C1-Niveau und Polyglotte mit mehreren Zielsprachen. Absolute Anfänger sind dagegen überfordert, weil die App weder Grammatik erklärt noch einen strukturierten Kursaufbau bietet. Wer bereits 200 bis 300 Wörter kennt, profitiert am stärksten vom Lernprinzip. Ist Clozemaster kostenlos nutzbar? Ja, die kostenlose Version lässt sich zeitlich unbegrenzt nutzen und benötigt keine Kreditkarte. Sie erlaubt täglich eine begrenzte Zahl an Übungen im Multiple-Choice-Modus. Der Texteingabe-Modus, der Listening-Modus, unbegrenzte Übungen pro Tag und detaillierte Statistiken sind ausschließlich Clozemaster Pro vorbehalten. Was kostet Clozemaster Pro? Clozemaster Pro kostet im Monatsabo 13,59 € pro Monat, im Jahresabo umgerechnet 7,93 € pro Monat (95,19 € insgesamt). Wichtig: Wer über den App Store oder Google Play kauft, zahlt bis zu 30 % mehr, weil Store-Gebühren eingerechnet werden – eine direkte Buchung über clozemaster.com lohnt sich fast immer. Wie viele Sprachen bietet Clozemaster an? Clozemaster bietet über 50 Zielsprachen, darunter gängige Sprachen wie Spanisch, Französisch, Japanisch und Arabisch, aber auch Nischensprachen wie Esperanto, Walisisch, Baskisch und Tatarisch. Von Deutsch aus stehen rund 20 Zielsprachen zur Verfügung, von Englisch aus über 50 – alle ohne Aufpreis im Pro-Abo enthalten. Was unterscheidet Clozemaster von Duolingo? Duolingo bietet einen spielerisch strukturierten Gesamtkurs mit Grammatik, Aussprache und ersten Konversationsübungen – ideal für Einsteiger. Clozemaster konzentriert sich dagegen ausschließlich auf Vokabeltraining durch Cloze-Tests und Spaced Repetition, ohne Gamification-Overload und ohne Grammatikerklärungen. In der Sprachlern-Community gilt Clozemaster als logischer nächster Schritt, sobald der Duolingo-Grundkurs abgeschlossen ist. Kann ich Clozemaster als kompletter Anfänger nutzen? Nur eingeschränkt. Für absolute Anfänger ohne Vorkenntnisse ist Clozemaster nicht geeignet, da weder Grammatik erklärt noch Vokabeln systematisch eingeführt werden – die App setzt einen Grundwortschatz voraus. Wer bereits 200 bis 300 Wörter beherrscht, etwa nach einem kurzen Duolingo-Einstieg, kann mit dem Fluency Fast Track gut starten. Unser Fazit für Einsteiger: 3 von 5 Sternen. Was ist der Fluency Fast Track bei Clozemaster? Der Fluency Fast Track ist Clozemasters Kernfunktion: Er zeigt dir Vokabeln in der Reihenfolge ihrer tatsächlichen Nutzungshäufigkeit durch Muttersprachler. Du startest mit den 500 meistgenutzten Wörtern und arbeitest dich bis über die 10.000er-Marke vor – so lernst du zuerst die Vokabeln, die dir im Alltag am häufigsten begegnen. Wie kündige ich mein Clozemaster-Abo? Das hängt vom Buchungsweg ab. Bei einem Kauf über die Website loggst du dich auf clozemaster.com ein und kündigst unter „Settings“ im Bereich „Subscription“. Bei Apple gehst du über die iPhone-Einstellungen zu deinem Namen und dann zu „Abonnements“, bei Android über den Google Play Store unter „Zahlungen & Abos“. Kündige mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungstermin, sonst wird der nächste Zeitraum automatisch abgebucht. Kann ich Clozemaster offline nutzen? Ja, Clozemaster Pro bietet einen Offline-Modus in der App – ideal für Pendler oder Reisen ohne stabile Internetverbindung. Die kostenlose Version ist dagegen auf eine aktive Verbindung angewiesen. Besonders praktisch ist der Offline-Modus für die täglichen SRS-Reviews, das Herzstück des Spaced-Repetition-Systems. Ist Clozemaster seriös und sicher? Ja. Clozemaster ist ein seit 2014 aktives, unabhängiges Softwareprojekt aus den USA. Zahlungen laufen über Stripe und PayPal (PCI-DSS-konform), die Datenübertragung ist SSL-verschlüsselt, und zur Registrierung reicht eine E-Mail-Adresse. Im Apple App Store erhält die App 4,6 von 5 Sternen, im Google Play Store 4,5 von 5 Sternen (Stand 2026). Ersetzt Clozemaster einen kompletten Sprachkurs? Nein. Clozemaster deckt bewusst nur einen Ausschnitt ab: Wortschatzaufbau im Kontext per Spaced Repetition. Grammatikerklärungen, geführte Sprechübungen und ein roter Faden durch aufeinander aufbauende Lektionen fehlen komplett. Am besten funktioniert die App als Ergänzung zu einem strukturierten Kurs wie Babbel oder zu Live-Unterricht bei Lingoda, nicht als alleiniges Lernwerkzeug.