Wer eine App findet, die seit 2009 am Markt ist und trotzdem noch nicht jeder kennt, hat entweder etwas Mittelmäßiges entdeckt – oder einen echten Geheimtipp. Bei MosaLingua ist es Letzteres. Während Duolingo mit Eulen-Maskottchen und Babbel mit TV-Werbung um Aufmerksamkeit buhlen, arbeitet die französische App im Hintergrund an einem einzigen Versprechen: Vokabeln, die tatsächlich im Kopf bleiben. Möglich macht das ein Wiederholungsalgorithmus, der jedes Wort exakt dann erneut abfragt, wenn du kurz davor bist, es zu vergessen. Wir haben MosaLingua über mehrere Wochen im Detail getestet – von der Anmeldung über den neuen KI-Tutor MosaChat-AI bis zur Kündigung. In diesem Test erfährst du, was die App wirklich kann, was sie kostet und ob sie 2026 noch mit der Konkurrenz mithält.

MosaLingua auf einen Blick

Fokus: KI-gestützter Vokabeltrainer auf Basis von Spaced Repetition (SRS) und dem Pareto-Prinzip

KI-gestützter Vokabeltrainer auf Basis von Spaced Repetition (SRS) und dem Pareto-Prinzip Sprachen: 11 Sprachen, alle gleichzeitig im Abo enthalten – u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Arabisch, Japanisch

11 Sprachen, alle gleichzeitig im Abo enthalten – u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Arabisch, Japanisch Preise: Monatsabo 9,75 €/Monat · Jahresabo 5,85 €/Monat (70,21 € gesamt) · kein reguläres Lifetime-Abo

Monatsabo 9,75 €/Monat · Jahresabo 5,85 €/Monat (70,21 € gesamt) · kein reguläres Lifetime-Abo Für wen: Selbstlerner, die in kurzen Einheiten gezielt Wortschatz aufbauen und langfristig behalten wollen

Selbstlerner, die in kurzen Einheiten gezielt Wortschatz aufbauen und langfristig behalten wollen Pluspunkt: Eine der wissenschaftlich fundiertesten Wiederholungsmethoden am Markt, dazu ein waschechter KI-Tutor

Eine der wissenschaftlich fundiertesten Wiederholungsmethoden am Markt, dazu ein waschechter KI-Tutor Minuspunkt: Keine Live-Tutoren und kaum systematische Grammatikvermittlung

MosaLingua 8,5 Zu MosaLingua ↗ Testergebnisse im Detail

Wie funktioniert MosaLingua?

Hinter MosaLingua steckt die hauseigene MOSA-Learning®-Methode – ein Dreiklang aus Spaced Repetition (verteiltem Wiederholen), aktivem Erinnern und dem Pareto-Prinzip. Die Grundidee: Anstatt hunderte Vokabeln in einer Sitzung zu pauken und die meisten davon binnen 24 Stunden wieder zu vergessen, bekommst du jedes Wort in exakt dem Abstand präsentiert, den dein Gehirn braucht, um es dauerhaft zu behalten. Beherrschst du eine Vokabel sicher, wächst die Pause bis zur nächsten Wiederholung. Hakt es, taucht das Wort schon nach kurzer Zeit wieder auf.

Ergänzt wird das Ganze durch das Pareto-Prinzip: MosaLingua bringt dir zunächst die rund 3.000 häufigsten Wörter einer Sprache bei. Sprachwissenschaftler gehen davon aus, dass sich damit bereits gut 80 % alltäglicher Gespräche bestreiten lassen – Zeit, die du nicht mit seltenen Fachbegriffen verschwendest, bevor die Grundlagen sitzen.

Die Lernoberfläche von MosaLingua: Vokabelkarte, Aussprache-Button und Selbsteinschätzung in einem Screen

Seit 2024 kommt mit MosaChat-AI ein KI-Tutor hinzu, der dich durch simulierte Alltagsdialoge führt – vom Restaurantbesuch bis zum Bewerbungsgespräch. Die KI kennt deinen aktuellen Lernstand und baut gezielt die Vokabeln ein, die du gerade übst. Fehler werden nicht nur markiert, sondern erklärt. Wer zusätzlich Vokabeln aus echten Texten mitnehmen will, nutzt die Browser-Erweiterung MosaDiscovery: Ein Klick auf ein unbekanntes Wort auf einer beliebigen Webseite genügt, und es landet automatisch im persönlichen Lernstapel.

Realistisch bringt dich MosaLingua bei den großen Sprachen – Englisch, Spanisch, Französisch – bis auf Niveau B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER). Bei schmaleren Sprachangeboten wie Koreanisch oder Arabisch liegt das erreichbare Niveau eher bei A2 bis B1. Für C1 oder C2 brauchst du zusätzliche Übungsformen – etwa Lesen, Podcasts oder echte Gespräche mit Muttersprachlern.

Für wen ist MosaLingua geeignet?

MosaLingua versteht sich nicht als Rundum-Sprachkurs, sondern als Spezialist fürs Vokabellernen. Im Gegensatz zu Babbel oder Duolingo steht hier nicht die Grammatik im Zentrum, sondern das gezielte Einprägen von Wortschatz über wissenschaftlich getaktete Wiederholungszyklen. Wer damit klarkommt, profitiert – wer mehr sucht, sollte ergänzen oder wechseln.

✅ MosaLingua ist ideal für dich, wenn du … ❌ Eine Alternative passt besser, wenn du … gezielt Vokabeln aufbauen willst und mit kurzen 5- bis 10-Minuten-Einheiten arbeiten möchtest. strukturierte Grammatikerklärungen brauchst – dafür eignet sich Babbel mit seinen aufeinander aufbauenden Lektionen deutlich besser. wenig Zeit hast und Wartezeiten in Bahn, Pause oder Warteschlange produktiv nutzen möchtest. von Anfang an mit echten Menschen sprechen willst – hier punkten Preply mit Einzeltutoren oder Lingoda mit Gruppenklassen. dich auf typische Reisesituationen wie Restaurant, Hotel oder Notfälle vorbereiten möchtest. ein offiziell anerkanntes Sprachzertifikat brauchst – das bietet im Vergleich nur Lingoda im GER-Format an. bereits Grundkenntnisse mitbringst und mit eigenen Vokabellisten, Podcasts oder E-Books weiterlernen willst. möglichst viele Sprachen zur Auswahl haben möchtest – Mondly deckt über 41 Sprachen ab, MosaLingua nur 11. ein knappes Budget hast, aber trotzdem Zugriff auf alle Sprachen willst – ohne Aufpreis pro Sprache. Wert auf ein modernes, verspieltes Design legst – da wirken Duolingo oder Babbel zeitgemäßer.

Erfolgschancen und Wirksamkeit bei MosaLingua

Spaced Repetition ist kein Marketing-Buzzword, sondern eine der am besten erforschten Lerntechniken überhaupt. Eine Meta-Analyse der American Psychological Association wertete über 250 Einzelstudien aus und bestätigt: Verteiltes Wiederholen schlägt geballtes Pauken beim Langzeitbehalt deutlich. Genau dieses Prinzip hat MosaLingua zum Kernstück seiner App gemacht – nicht als Zusatzfeature, sondern als tragendes Fundament.

In der Praxis merkst du den Effekt meist nach drei bis vier Wochen regelmäßiger Nutzung: Wörter, die du in der App gelernt hast, tauchen plötzlich beim Podcasthören, beim Lesen oder im Urlaubsgespräch wieder auf – ohne dass du aktiv danach suchen musst. Klassisches Karteikarten-Lernen ohne Algorithmus kann mit diesem Effekt kaum mithalten, weil es keine individuelle Vergessenskurve berücksichtigt.

Wo die Methode an ihre Grenzen stößt: bei der Grammatik. Du lernst zwar beiläufig Satzmuster über Beispielsätze, eine systematische Erklärung von Regeln bleibt aber aus. Wer ausschließlich mit MosaLingua lernt, baut sich einen soliden, breiten Wortschatz auf – gerät bei komplexeren Satzkonstruktionen aber schneller ins Stocken als jemand, der parallel einen Grammatikkurs macht.

Was kostet MosaLingua?

MosaLingua hält sein Preismodell bewusst simpel: Du zahlst entweder monatlich oder jährlich – und bekommst in beiden Fällen Zugriff auf alle 11 Sprachen gleichzeitig, ein Aufpreis für einzelne Sprachen entfällt. Ein reguläres Lifetime-Abo wie bei Mondly (ab 129,96 €) gibt es nicht, gelegentlich taucht aber ein zeitlich begrenztes Lifetime-Angebot rund um Black Friday oder den Jahreswechsel auf.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Buchst du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play statt direkt über die Website, zahlst du häufig 19–30 % mehr. Der Grund: Apple und Google verlangen eine Provision, die MosaLingua an dich weiterreicht. Unser Rat: Immer über mosalingua.com abschließen.

Kann man MosaLingua kostenlos nutzen?

Nur eingeschränkt. MosaLingua bietet eine kostenlose 7-Tage-Testphase mit vollem Zugriff auf sämtliche Premium-Funktionen. Danach fällst du auf eine stark reduzierte Gratis-Version zurück: eine Handvoll Lernkarten, kaum Wiederholungsvolumen. Für ernsthaftes Lernen reicht das nicht aus – dafür ist zusätzlich abgesichert, dass du bei Unzufriedenheit innerhalb von 30 Tagen dein Geld zurückbekommst.

Das bietet dir das Premium-Abo

Zugang zu allen 11 Sprachen gleichzeitig

Über 3.000 Lernkarten pro Sprache

MosaChat-AI: KI-Tutor für simulierte Dialoge und Fehlerkorrektur

MosaDiscovery: Vokabeln aus Webseiten, E-Books und Videos extrahieren

Eigene Lernkarten mit Bild, Ton und Übersetzung erstellen

Hands-free-Modus zum Lernen unterwegs

Zusatzkurse wie Business-Englisch oder Prüfungsvorbereitung

Vollständiger Offline-Modus

Abo-Modell Preis pro Monat Gesamtkosten Unsere Einschätzung Monatsabo 9,75 € 9,75 €/Monat Nur zum kurzen Reinschnuppern nach der Trial-Phase Jahresabo 5,85 € 70,21 €/Jahr ⭐ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis 7-Tage-Testphase 0,00 € kostenlos Unbedingt zuerst nutzen Preise bei Buchung direkt über mosalingua.com, Stand 2026.

⚠️ Automatische Verlängerung: Sowohl Monats- als auch Jahresabo verlängern sich automatisch. Trag dir das Verlängerungsdatum direkt nach dem Kauf in den Kalender ein, um keine ungewollte Abbuchung zu riskieren.

Unsere Einschätzung: Für unter 6 Euro im Monat bekommst du bei MosaLingua einen der effektivsten Vokabeltrainer am Markt, KI-Tutor inklusive. Wer allerdings mehr als 11 Sprachen abdecken will, findet bei Mondly (ab 5,19 €/Monat für 41+ Sprachen) mehr Auswahl fürs Geld.

Zahlungsmethoden bei MosaLingua

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)

✓ PayPal

✓ Apple Pay (bei Kauf über iOS)

✓ Google Pay (bei Kauf über Android)

MosaLingua Erfahrungen und Kritik

✅ Das gefällt Nutzern ❌ Das wird kritisiert Wissenschaftlich fundierte SRS-Methode mit spürbarem Langzeiteffekt Grammatik wird kaum systematisch erklärt (Alternative: Babbel) KI-Tutor MosaChat-AI für realistische Übungsdialoge Kein Live-Unterricht mit echten Lehrkräften (Alternative: Preply oder Lingoda) MosaDiscovery: Vokabeln direkt aus Webseiten, Videos und E-Books übernehmen Nur 11 Sprachen im Angebot – deutlich weniger als Mondly (41+) oder Busuu (13) Offline-Modus und Hands-free-Funktion fürs Lernen unterwegs Design wirkt im Vergleich zu Duolingo oder Babbel funktional, aber wenig modern Eigene Lernkarten und thematische Zusatzkurse möglich Keine offiziellen Sprachzertifikate (Alternative: Lingoda) Alle 11 Sprachen in jedem Abo ohne Aufpreis enthalten Kaum Community-Funktionen – kein Austausch mit anderen Lernern Vergleichsweise günstiges Jahresabo für alle Sprachen Spracherkennung bei der Aussprachekontrolle gelegentlich ungenau Sehr konsistente Bewertungen über alle Plattformen hinweg Kein reguläres Lifetime-Abo verfügbar

Was Nutzer über MosaLingua berichten

Die MosaLingua Erfahrungen fallen in Summe deutlich positiv aus – mit erstaunlich wenig Streuung zwischen den Plattformen:

Apple App Store: ⭐ 4,6 / 5

⭐ 4,6 / 5 Google Play Store: ⭐ 4,5 / 5

⭐ 4,5 / 5 Trustpilot: ⭐ 4,4 / 5

Die wenigen negativen Stimmen auf Trustpilot drehen sich fast ausschließlich um die automatische Abo-Verlängerung und vereinzelt zähen Support bei Kündigungswünschen. In den App-Stores dagegen loben Nutzer vor allem, wie spürbar sich der Wortschatz nach kurzer Zeit erweitert.

💬 „In drei Monaten habe ich mit MosaLingua mehr Spanisch-Vokabeln behalten als in zwei Jahren Schulunterricht. Die Wiederholungen kommen wirklich genau dann, wenn ich ein Wort schon fast vergessen hatte.” — Nutzerstimme, App Store

💬 „MosaDiscovery hat mein Lernen verändert. Ich lese französische Nachrichten und tippe auf jedes Wort, das ich nicht kenne – es landet automatisch in meiner Lernliste.” — Nutzerstimme, Play Store

💬 „Der KI-Tutor ist überraschend gut – kein Vergleich zu einem generischen Chatbot. MosaChat kennt meinen Lernstand und baut genau die Wörter ein, die ich gerade übe.” — Nutzerstimme, Trustpilot

💬 „Achtung bei der Kündigung: Ich musste mein Abo zusätzlich über die Website beenden, weil eine reine App-Store-Kündigung nicht gereicht hat. Danach lief aber alles reibungslos.” — Nutzerstimme, Trustpilot

Erfahrungen von Einsteigern

Für absolute Anfänger funktioniert MosaLingua erstaunlich gut – zumindest beim Wortschatzaufbau. Die App startet mit grundlegenden Alltagswörtern (Begrüßungen, Zahlen, Essen) und steigert den Schwierigkeitsgrad Schritt für Schritt. Ein Einstufungstest zu Beginn verhindert, dass du bei null anfängst, obwohl du schon Grundkenntnisse mitbringst.

Was gut funktioniert: Muttersprachlich eingesprochene Audiodateien und übersichtlich gestaltete Lernkarten. Die kurzen 5- bis 10-Minuten-Einheiten motivieren auch Leute, die sich sonst schwertun, überhaupt anzufangen.

Herausforderung: Wer noch nie eine Fremdsprache gelernt hat, vermisst Erklärungen. Warum „je suis” und nicht „je être”? MosaLingua liefert dazu keine Regel – du musst sie dir intuitiv erschließen oder anderswo nachlesen.

Einsteiger-Fazit: ⭐⭐⭐⭐ (4/5) – stark für den Wortschatzaufbau, idealerweise kombiniert mit einer Grammatikquelle.

Erfahrungen von Fortgeschrittenen

Hier spielt die App ihre Stärken voll aus. Fortgeschrittene profitieren besonders von MosaDiscovery und dem KI-Tutor MosaChat-AI – du kannst eigene Lernkarten erstellen, thematische Wortschatzpakete (Business, Medizin, Recht) freischalten und mit authentischen Inhalten arbeiten.

Was gut funktioniert: Die Möglichkeit, den kompletten Lernstoff an eigene Bedürfnisse anzupassen. Kein anderer großer Vokabeltrainer bietet vergleichbar viel Personalisierung, und der KI-Tutor simuliert realistische Gespräche mit kontextsensitiver Korrektur.

Herausforderung: Ab Niveau B2 wird der Standardinhalt dünner. Wer auf C1 oder C2 will, muss viel Eigeninitiative zeigen und eigene Inhalte importieren.

Fortgeschrittenen-Fazit: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) – der Sweet Spot der App.

Erfahrungen von Berufstätigen und Pendlern

Zehn Minuten in der Bahn, fünf in der Mittagspause, drei beim Warten auf den Kaffee – MosaLingua ist wie gemacht für Menschen, die Totzeiten produktiv nutzen wollen. Der Hands-free-Modus erlaubt sogar Wiederholungen beim Joggen oder Autofahren, ganz ohne aufs Display zu schauen.

Was gut funktioniert: Solide Business-Wortschatzkurse für Englisch und Spanisch, die sich mühelos in einen vollen Arbeitstag einfügen. Push-Benachrichtigungen erinnern zum optimalen Wiederholungszeitpunkt.

Herausforderung: Für geschäftliche Verhandlungen oder Präsentationen reicht eine Vokabel-App allein nicht. Wer im Job verhandlungssicher sprechen muss, sollte zusätzlich Live-Übung über Preply oder Lingoda einplanen.

Berufstätigen-Fazit: ⭐⭐⭐⭐ (4/5) – starke Ergänzung, aber kein Ersatz für anspruchsvolle Business-Kommunikation.

Wie seriös ist MosaLingua?

MosaLingua wurde 2009 von Software-Ingenieur Samuel Michelot und dem Polyglotten Luca Sadurny in Lyon gegründet. Bis heute ist das Unternehmen unabhängig geblieben – ohne große Venture-Capital-Runden, wie sie Duolingo (börsennotiert) oder Babbel (dreistellige Millionenfinanzierung) durchlaufen haben. Rund 30 Mitarbeitende, darunter Sprachwissenschaftler, Entwickler und Content-Ersteller, arbeiten am Produkt.

Mit mehr als 13 Millionen Nutzern weltweit zählt MosaLingua zu den meistgenutzten Vokabeltrainer-Apps Europas. Apple hat die App mehrfach als „Editors’ Choice” ausgezeichnet, in Frankreich, Spanien und Italien rangiert sie regelmäßig in den Top 10 der Bildungs-Apps. In Deutschland ist der Bekanntheitsgrad bislang geringer – zu Unrecht, wie dieser Test zeigt.

✓ DSGVO-konform: Als französisches Unternehmen unterliegt MosaLingua den EU-Datenschutzregeln

Als französisches Unternehmen unterliegt MosaLingua den EU-Datenschutzregeln ✓ SSL-Verschlüsselung: Zahlungsdaten werden durchgehend verschlüsselt übertragen

Zahlungsdaten werden durchgehend verschlüsselt übertragen ✓ Keine Weitergabe an Dritte: Laut eigener Datenschutzerklärung gibt MosaLingua keine personenbezogenen Daten weiter

Laut eigener Datenschutzerklärung gibt MosaLingua keine personenbezogenen Daten weiter ✓ Sichere Zahlungsabwicklung: über Stripe und PayPal, zwei etablierte Zahlungsdienstleister

Wie transparent sind die Kosten?

Grundsätzlich transparent: Die aktuellen Preise stehen klar auf der Website, auch die 7-Tage-Testversion wird deutlich kommuniziert. Verbesserungswürdig ist der Hinweis auf die automatische Verlängerung, der in den AGB eher versteckt steht als prominent platziert zu sein. Einige Trustpilot-Bewertungen berichten von ungewollten Abbuchungen nach der Testphase – in den meisten Fällen ging das auf eine vergessene Kündigung zurück, nicht auf unlautere Praktiken.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens 48 Stunden vor dem nächsten Abrechnungstermin. Bei Website-Kauf läuft das über dein MosaLingua-Konto, bei App-Store-Kauf über die Abo-Einstellungen deines Smartphones.

Anmeldung & Profilerstellung

So funktioniert die Anmeldung bei MosaLingua

Website aufrufen: Gehe auf mosalingua.com/de und klicke auf „Kostenlos testen”. Zielsprache wählen: Entscheide dich für die Sprache, die du lernen willst – weitere kannst du später jederzeit ergänzen. Lernziel festlegen: Gib an, warum du lernst – Reisen, Beruf, Kultur oder allgemeines Interesse. Sprachniveau einschätzen: Von „komplett neu” bis „fortgeschritten” – ein kurzer Test findet deinen Einstiegspunkt. Konto erstellen: Registrierung per E-Mail oder Verknüpfung mit deinem Google- bzw. Apple-Konto. Tagesziel festlegen: Wähle zwischen 5, 10, 15 oder 20 Minuten täglich. Loslegen: Direkt nach der Anmeldung startet die erste Lerneinheit – ohne langes Tutorial.

Zeitaufwand: Unter drei Minuten vom ersten Klick bis zur ersten Vokabel.

Tipps für einen guten Start

📌 Einstufung ehrlich angeben: Schummeln bringt nichts – du verschwendest sonst Zeit mit zu leichten oder zu schweren Vokabeln.

Schummeln bringt nichts – du verschwendest sonst Zeit mit zu leichten oder zu schweren Vokabeln. 📌 Lernziel realistisch wählen: Lieber mit 5 Minuten täglich starten und steigern, als mit 20 Minuten zu planen und nach einer Woche aufzugeben.

Lieber mit 5 Minuten täglich starten und steigern, als mit 20 Minuten zu planen und nach einer Woche aufzugeben. 📌 Push-Benachrichtigungen aktivieren: Sie erinnern dich zum optimalen Wiederholungszeitpunkt.

Sie erinnern dich zum optimalen Wiederholungszeitpunkt. 📌 Abo über die Website buchen: Spart 19–30 % gegenüber dem App-Store-Kauf.

Spart 19–30 % gegenüber dem App-Store-Kauf. 📌 MosaDiscovery direkt installieren: Sammle beim Surfen automatisch neue Vokabeln.

Sammle beim Surfen automatisch neue Vokabeln. 📌 Hands-free-Modus testen: Ideal für Pendler, die auf dem Arbeitsweg lernen wollen.

Lernmethodik & Features

So läuft eine Lerneinheit ab

Jede Sitzung folgt demselben durchdachten Muster – aus gutem Grund, denn genau diese Wiederholstruktur macht die MOSA-Learning-Methode wirksam:

Vokabel präsentieren: Du siehst das Wort in der Zielsprache, hörst die Aussprache eines Muttersprachlers und liest die Übersetzung. Nachsprechen: Die Spracherkennung gibt dir Feedback zu deiner eigenen Aussprache. Aktiv erinnern: Du versuchst, dich an die Übersetzung zu erinnern, bevor du sie aufdeckst. Selbsteinschätzung: Auf einer Skala von „sofort gewusst” bis „keine Ahnung” bewertest du dich selbst – das steuert den SRS-Algorithmus direkt. Kontextübung: Das Wort taucht in einem Beispielsatz auf, den du ergänzt oder zusammensetzt. Auswertung: Am Ende zeigt dir die App, wie viele Wörter du gelernt, wiederholt und gemeistert hast, und plant automatisch die nächste Wiederholung.

Gamification? Bewusst reduziert. MosaLingua verzichtet auf blinkende Trophäen und animierte Maskottchen und setzt stattdessen auf Statistiken, Lernsträhnen und den sichtbaren Transfer von Vokabeln ins Langzeitgedächtnis. Weniger verspielt als Duolingo – dafür zielgerichteter für alle, die Ergebnisse statt Dopamin-Kicks wollen. Ein detailliertes Dashboard zeigt jederzeit, wie groß dein aktiver Wortschatz ist und wann die nächsten Wiederholungen anstehen.

Die wichtigsten Features im Überblick

Hands-free-Modus: Die App liest dir Vokabeln und Beispielsätze vor, du reagierst per Sprachbefehl – perfekt für den Arbeitsweg, beim Sport oder beim Kochen, ganz ohne aufs Display zu schauen.

Eigene Lernkarten: Kein anderer großer Vokabeltrainer bietet vergleichbar viel Personalisierung. Du kannst eigene Vokabeln samt Übersetzung, Bild und Audio-Aufnahme hinzufügen – ideal für Fachvokabular aus deinem Beruf oder Redewendungen, die in keinem Standardkurs vorkommen.

Zusatzkurse: Neben dem allgemeinen Wortschatz bietet MosaLingua thematische Kurse wie Business-Englisch oder Prüfungsvorbereitung für TOEFL/TOEIC – im Premium-Abo ohne Aufpreis enthalten.

MosaChat-AI: KI-gestütztes Sprechtraining

Das mit Abstand größte Update der letzten Jahre ist MosaChat-AI, seit 2024 fester Bestandteil des Premium-Abos. Du wählst ein Alltagsszenario – etwa „Im Restaurant bestellen” oder „Bewerbungsgespräch” – und die KI führt dich durch ein realistisches Gespräch in der Zielsprache. Der entscheidende Unterschied zu einem generischen Chatbot: MosaChat kennt deinen Lernstand und baut gezielt die Vokabeln ein, die du gerade übst.

Machst du einen Fehler, korrigiert die KI nicht nur stumpf, sondern erklärt, warum etwas falsch war – ein echtes Alleinstellungsmerkmal unter den reinen Vokabeltrainer-Apps. Das Jahresabo enthält ein festes Kontingent an Nutzungsminuten für MosaChat-AI, das sich bei Bedarf erweitern lässt. Wer viel mit dem KI-Tutor übt, sollte das im Hinterkopf behalten, bevor er das günstigere Monatsabo bucht.

Ergänzt wird MosaChat-AI durch MosaDiscovery, eine Browser-Erweiterung für Chrome und Firefox: Ein Klick auf ein unbekanntes Wort auf einer beliebigen Webseite genügt, MosaDiscovery übersetzt es sofort und übernimmt es automatisch in deine persönliche Lernliste. Ab der nächsten Sitzung taucht es im SRS-Kreislauf auf – ein cleverer Weg, um Nachrichtenseiten, YouTube-Untertitel oder E-Books direkt in Lernmaterial zu verwandeln.

Die MosaLingua App

MosaLingua steht für iOS und Android zur Verfügung, dazu kommt eine Web-Version für den Browser. Alle drei Varianten synchronisieren sich automatisch – du kannst also nahtlos zwischen Smartphone, Tablet und Desktop wechseln, ohne Lernfortschritt zu verlieren.

Vorteile der App:

✅ Vollständiger Offline-Modus – Lernen ganz ohne Internetverbindung

✅ Hands-free-Modus für unterwegs

✅ Push-Benachrichtigungen zum optimalen Wiederholungszeitpunkt

✅ Synchronisation zwischen App und Web-Version

✅ Kurze Ladezeiten, kaum spürbare Bugs

Nachteile der App:

❌ Design wirkt funktional, aber nicht so modern wie bei Duolingo oder Babbel

❌ MosaDiscovery ist als Browser-Erweiterung konzipiert und nicht in der App integriert

❌ Spracherkennung bei der Aussprachekontrolle gelegentlich ungenau

❌ Keine eigens optimierte Tablet-Ansicht unter Android

App-Store-Bewertungen: iOS ⭐ 4,6/5 · Android ⭐ 4,5/5

⚠️ Wichtig: Buche dein Abo über die MosaLingua-Website statt über den App Store. Du sparst bis zu 30 % und hast bei Rückfragen direkten Kontakt zum MosaLingua-Support statt zum Apple- oder Google-Kundenservice.

MosaLingua im Vergleich

Wie schlägt sich MosaLingua gegen die beiden bekanntesten Sprachlern-Apps im deutschsprachigen Raum? Babbel und Duolingo verfolgen einen anderen Ansatz als der Vokabelspezialist aus Lyon – der direkte Vergleich zeigt, wo die Unterschiede liegen:

MosaLingua Babbel Duolingo Preis ab (Jahresabo) 5,85 €/Monat 8,99 €/Monat ca. 6,99 €/Monat (Super) Sprachen 11 13 40+ Schwerpunkt Vokabeln per SRS + KI-Tutor Strukturierte Grammatiklektionen Gamifizierte Kurzlektionen Grammatikvermittlung Kaum systematisch Ausführlich erklärt Eher beiläufig Kostenlos nutzbar 7-Tage-Trial 1. Lektion gratis Dauerhaft mit Werbung Offline-Modus ✅ ✅ Nur mit Super-Abo

Kurz gesagt: Wer strukturierten Grammatikunterricht will, ist bei Babbel besser aufgehoben. Wer spielerisch und mit täglichen Erfolgserlebnissen lernen möchte, findet bei Duolingo den bekannteren Ansatz – allerdings mit deutlich weniger Fokus auf systematisches Vokabeltraining als bei MosaLingua.

Alternativen zu MosaLingua

MosaLingua ist längst nicht der einzige Anbieter, der auf Spaced Repetition setzt. Wer nach einer reinrassigen Karteikarten-App sucht, mehr Sprachen abdecken will oder lieber komplett kostenlos startet, findet in diesen vier Alternativen einen guten Startpunkt:

MosaLingua kündigen: wichtige Hinweise

Alle MosaLingua-Abos verlängern sich automatisch – egal ob Monats- oder Jahresplan. Damit du nicht in die Kostenfalle tappst, hier die drei Kündigungswege je nach Kaufkanal:

1. Kündigung bei Buchung über die Website

Logge dich auf mosalingua.com in dein Konto ein. Navigiere zu „Mein Konto” → „Abo verwalten”. Klicke auf „Abo kündigen” bzw. deaktiviere die automatische Verlängerung. Bestätige die Kündigung – du erhältst eine Bestätigungsmail. Dein Zugang bleibt bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums aktiv.

2. Kündigung bei Kauf über iOS (Apple)

Öffne die Einstellungen auf deinem iPhone oder iPad. Tippe oben auf deinen Namen → „Abonnements”. Wähle MosaLingua aus der Liste. Tippe auf „Abo kündigen” und bestätige. Du erhältst eine Bestätigung per E-Mail von Apple.

3. Kündigung bei Kauf über Android (Google Play)

Öffne den Google Play Store. Tippe auf dein Profil-Icon → „Zahlungen & Abos” → „Abos”. Wähle MosaLingua aus. Tippe auf „Abo kündigen” und folge den Anweisungen. Du erhältst eine Bestätigungsmail von Google.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens 48 Stunden vor dem nächsten Abrechnungstermin. Trag dir das Datum direkt nach dem Kauf als Kalender-Erinnerung ein.

⚠️ Account löschen ist keine Kündigung! Viele Nutzer glauben, mit dem Löschen ihres MosaLingua-Kontos sei automatisch auch das Abo beendet. Das stimmt nicht – die Zahlungen laufen weiter, solange du nicht separat kündigst. Kündige zuerst das Abo, den Account kannst du ruhig behalten, falls du später wieder einsteigen möchtest.

MosaLingua im Test: unser Fazit

MosaLingua will kein Alleskönner sein – und genau das ist die Stärke der App. Wer gezielt Vokabeln aufbauen und dauerhaft im Kopf behalten möchte, bekommt mit der SRS-Methode und dem KI-Tutor MosaChat-AI ein durchdachtes, wissenschaftlich fundiertes Werkzeug zu einem der günstigsten Preise am Markt.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

📌 Wissenschaftlich fundierte SRS-Methode – nachweislich effektiver als klassisches Vokabelpauken

📌 KI-Tutor MosaChat-AI für interaktive Dialoge und kontextsensitives Feedback

📌 MosaDiscovery: Vokabeln aus echten Inhalten übernehmen – ein Alleinstellungsmerkmal am Markt

📌 Extrem günstiges Jahresabo: nur 5,85 €/Monat für alle 11 Sprachen

📌 Offline- und Hands-free-Modus ideal für Pendler und Vielreisende

📌 Grammatik und Live-Interaktion kommen zu kurz – kein Ersatz für einen vollständigen Sprachkurs

📌 Nur 11 Sprachen verfügbar – für exotische Sprachen ungeeignet

📌 Realistisch bis Niveau B2 – für C1/C2 sind zusätzliche Ressourcen nötig

Wann sich eine Alternative eher lohnt: Sind dir strukturierte Grammatiklektionen wichtig, bist du bei Babbel besser aufgehoben. Brauchst du Live-Gespräche mit echten Menschen, greif zu Preply (1:1-Tutoren) oder Lingoda (Gruppenklassen mit Zertifikat). Willst du eine exotische Sprache lernen, die MosaLingua nicht abdeckt, lohnt sich ein Blick auf Mondly mit seinen 41+ Sprachen.

Abschließende Bewertung: Im Test überzeugt MosaLingua als einer der konsequentesten Vokabeltrainer am Markt. Kein Schnickschnack, keine leeren Versprechen – dafür solide Wissenschaft, ein cleverer KI-Tutor und ein Preis, der sich kaum unterbieten lässt.

Häufig gestellte Fragen zu MosaLingua

Was kostet MosaLingua im Monat? Im Monatsabo zahlst du 9,75 € pro Monat. Deutlich günstiger fährst du mit dem Jahresabo: 70,21 € einmal jährlich entsprechen 5,85 € im Monat. Buchst du über den App Store statt direkt über mosalingua.com, kann ein Aufschlag von bis zu 30 % anfallen – der Kauf über die Website lohnt sich also fast immer. Kann ich MosaLingua kostenlos ausprobieren? Ja, mit einer 7-tägigen Testphase inklusive vollem Zugriff auf alle Premium-Funktionen. Danach greift entweder ein Abo oder die stark eingeschränkte Gratis-Version. Zusätzlich gilt eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, falls dich die App doch nicht überzeugt. Wie funktioniert die Spaced-Repetition-Methode bei MosaLingua? Die App zeigt dir Vokabeln nicht zufällig, sondern in individuell berechneten Zeitabständen. Beherrschst du ein Wort sicher, wird die Pause bis zur nächsten Wiederholung länger. Machst du Fehler, taucht es schon bald wieder auf. So wandern Vokabeln gezielt vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis. Welches Sprachniveau erreiche ich mit MosaLingua? Bei den großen Sprachen wie Englisch, Spanisch oder Französisch ist Niveau B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen realistisch. Bei kleineren Sprachangeboten wie Koreanisch oder Arabisch liegt das Maximum meist bei A2 bis B1. Für C1 oder C2 brauchst du zusätzliche Übungsformen wie Live-Gespräche oder authentische Medien. Was genau ist MosaChat-AI? MosaChat-AI ist der KI-gestützte Gesprächstutor von MosaLingua, seit 2024 im Premium-Abo enthalten. Er simuliert Alltagsdialoge, passt sie an deinen Lernstand an und erklärt Fehler, statt sie nur zu markieren. Das Jahresabo enthält ein festes Nutzungskontingent, das sich bei Bedarf erweitern lässt. Wie viele Sprachen bietet MosaLingua an? Aktuell stehen 11 Sprachen zur Auswahl: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Arabisch und Deutsch als Fremdsprache. Alle sind in jedem Abo ohne Aufpreis enthalten – ein Wechsel oder eine Erweiterung ist jederzeit möglich. Was unterscheidet MosaLingua von Duolingo? Duolingo setzt auf Gamification, tägliche Streaks und spielerische Kurzlektionen für über 40 Sprachen. MosaLingua verzichtet weitgehend darauf und konzentriert sich auf die wissenschaftlich fundierte SRS-Methode zum reinen Vokabelaufbau. Wer strukturierte Grammatik sucht, ist bei Babbel besser aufgehoben als bei beiden. Gibt es bei MosaLingua ein Lifetime-Abo? Ein dauerhaft buchbares Lifetime-Abo bietet MosaLingua im Regelfall nicht. Gelegentlich taucht ein zeitlich begrenztes Lifetime-Angebot auf, etwa rund um Black Friday oder den Jahreswechsel. Bis dahin bleibt das Jahresabo mit 5,85 € im Monat die günstigste Dauerlösung. Wie kündige ich mein MosaLingua-Abo? Bei Buchung über die Website kündigst du im Konto unter „Mein Konto“ → „Abo verwalten“. Bei iOS-Käufen läuft die Kündigung über die iPhone-Einstellungen unter „Abonnements“, bei Android-Käufen über den Play Store unter „Zahlungen & Abos“. Kündige mindestens 48 Stunden vor dem nächsten Abrechnungstermin. Für wen lohnt sich MosaLingua – und für wen eher nicht? MosaLingua eignet sich ideal für Selbstlerner, die effizient Wortschatz aufbauen wollen, egal ob für Reise, Beruf oder aus Interesse. Wer dagegen von Anfang an mit echten Menschen sprechen, systematisch Grammatik lernen oder ein Zertifikat erwerben möchte, findet bei Anbietern wie Babbel, Preply oder Lingoda die passendere Lösung.