Karteikarten galten lange als das ödeste Lernmittel überhaupt – bis ein australischer Programmierer 2006 ein Tool veröffentlichte, das die immer gleiche Frage jedes Vokabellerners endlich technisch löste: Wann genau muss ich diese eine Karte noch einmal ansehen, damit ich sie nicht vergesse? Die Antwort heißt Anki, und sie basiert auf einem Algorithmus statt auf Bauchgefühl.

Anders als Babbel, Duolingo oder Mondly verkauft Anki kein fertiges Kurskonzept, sondern ein leeres, extrem leistungsfähiges Werkzeug für „Spaced Repetition” – verteiltes Wiederholen nach wissenschaftlichem Muster. In diesem Anki Test 2026 erfährst du, wie die App tatsächlich funktioniert, was sie wirklich kostet, für wen sie sich lohnt und wo ihre Grenzen liegen – ehrlich und ohne Marketing-Sprech.

Anki auf einen Blick

Bevor du tiefer einsteigst, hier das Wichtigste zu Anki auf einen Blick:

🎯 Prinzip Karteikarten-Lernen mit Spaced-Repetition-Algorithmus – für Vokabeln, Prüfungsstoff und Faktenwissen jeder Art 🌍 Sprachen Keine feste Auswahl – jede Sprache lernbar, da du eigene Karten anlegst oder aus Tausenden geteilten Decks wählst 💰 Preis Desktop & Android Dauerhaft kostenlos – 0 € Anschaffung, 0 € Abo, 0 € versteckte Kosten 💰 Preis iOS Einmaliger Kauf der App „AnkiMobile Flashcards” für 29,99 € 👤 Zielgruppe Disziplinierte Selbstlerner, Studierende, Vielsprachige, Medizin- und Jura-Studierende ✅ Größter Vorteil Wissenschaftlich geprüfter Algorithmus, auf den meisten Plattformen komplett kostenlos ❌ Größter Nachteil Wenig intuitive Einrichtung, kein geführter Sprachkurs, in die Jahre gekommenes Interface

Anki 8,3 Zu Anki Testergebnisse Gesamt 8,3 Lernmethodik 9,6 Sprachangebot 8,5 Benutzerfreundlichkeit 5,6 Preis-Leistung 9,7 App & Design 6,0

Anki: Der kostenlose Karteikarten-Champion Anki kombiniert einen wissenschaftlich geprüften Spaced-Repetition-Algorithmus mit maximaler Freiheit bei der Kartengestaltung – auf Desktop und Android komplett kostenlos, für jede Sprache der Welt. *Anki: Jetzt kostenlos loslegen

Wie funktioniert Anki? Spaced Repetition einfach erklärt

Der Psychologe Hermann Ebbinghaus dokumentierte bereits 1885 ein Phänomen, das jeder kennt: Frisch Gelerntes verschwindet ohne Wiederholung binnen weniger Tage fast vollständig aus dem Gedächtnis – die sogenannte Vergessenskurve. Anki dreht diesen Effekt um, indem es dir jede Karte exakt dann erneut zeigt, wenn du sie fast, aber noch nicht ganz vergessen hast. Genau dieser Zeitpunkt prägt sich am stärksten ein.

Technisch steckt dahinter ein Scheduling-Algorithmus. Bis vor wenigen Jahren nutzte Anki dafür den SM-2-Algorithmus, den Piotr Woźniak bereits 1987 für die Lernsoftware SuperMemo entwickelt hatte. Seit Version 23.10 (November 2023) setzt das Programm standardmäßig auf den moderneren FSRS-Algorithmus (Free Spaced Repetition Scheduler) von Jarrett Ye, der auf maschinellem Lernen basiert und sich individuell an dein Antwortverhalten anpasst – mit spürbar weniger unnötigen Wiederholungen bei gleicher Merkleistung.

Praktisch läuft eine Lerneinheit so ab: Du öffnest dein Deck, etwa „Italienisch – Grundwortschatz”, und Anki zeigt dir die Vorderseite einer Karte, zum Beispiel den Begriff „il tramonto”. Du überlegst kurz, klickst auf „Antwort zeigen” und siehst die Auflösung: „der Sonnenuntergang”. Anschließend bewertest du selbst ehrlich, wie leicht dir das fiel – „Nochmal”, „Schwer”, „Gut” oder „Einfach”. Aus dieser Selbsteinschätzung berechnet der Algorithmus, wann dir die Karte das nächste Mal begegnet: in Minuten, Tagen oder erst in Monaten.

Diese Mechanik unterscheidet Anki fundamental von App-Kursen wie Babbel oder Mondly: Es gibt keine Lektionen, keine Erklärvideos, keine Story. Anki fragt ausschließlich ab – dafür aber so effizient, dass kein Konkurrent bei reiner Merkleistung mithalten kann.

Für wen lohnt sich Anki?

Anki ist kein Sprachkurs, sondern ein Werkzeug – und wie jedes Werkzeug entfaltet es seinen Nutzen nur in den passenden Händen. Diese ehrliche Einordnung hilft dir bei der Entscheidung:

✅ Gut geeignet für ❌ Weniger geeignet für Studierende, die systematisch für Prüfungen Vokabeln pauken Blutige Anfänger ohne jede Sprachbasis → besser: Babbel Medizin- und Jurastudierende mit riesigen Faktenmengen Lerner, die Erklärungen und geführte Struktur brauchen → besser: Mondly Fortgeschrittene, die gezielt ihren Wortschatz ausbauen wollen Wer aktiv sprechen und Konversation üben will → besser: Preply mit echten Tutoren Technikaffine Nutzer, die gern selbst konfigurieren Kinder und Jugendliche mit Vorliebe für spielerisches Lernen → besser: Duolingo Polyglotte, die mehrere Sprachen parallel trainieren Autodidakten mit hoher Selbstdisziplin

Erfolgschancen und Wirksamkeit von Anki

Wie weit du mit Anki tatsächlich kommst, hängt stark davon ab, was du unter „eine Sprache lernen” verstehst. Für den reinen Wortschatzaufbau gehört Anki zu den effektivsten Werkzeugen überhaupt – für ein vollständiges Sprachniveau reicht es allein nicht.

Realistisch erreichbare Sprachniveaus

A1–A2: Sehr gut erreichbar, wenn du mit einem soliden Einsteiger-Deck arbeitest, etwa den beliebten „Top 1000 Wörter”-Sammlungen aus der Shared-Decks-Bibliothek.

Sehr gut erreichbar, wenn du mit einem soliden Einsteiger-Deck arbeitest, etwa den beliebten „Top 1000 Wörter”-Sammlungen aus der Shared-Decks-Bibliothek. B1–B2: Machbar, allerdings nur in Kombination mit weiteren Ressourcen für Grammatik, Hörverständnis und Konversation.

Machbar, allerdings nur in Kombination mit weiteren Ressourcen für Grammatik, Hörverständnis und Konversation. C1–C2: Mit Anki allein nicht realistisch. Für dieses Niveau brauchst du aktive Sprachpraxis, viel Lektüre und idealerweise einen Sprachpartner oder Tutor – Anki kann aber den Fachwortschatz bis auf C-Niveau heben.

Was hervorragend funktioniert: Reines Vokabellernen ist die Kerndisziplin von Anki, und hier ist die App kaum zu schlagen. Wer täglich 15 bis 20 Minuten investiert, kann realistisch 1.000 bis 2.000 neue Wörter pro Jahr dauerhaft im Langzeitgedächtnis verankern. Die Kartenformate erlauben zudem Bilder, Audiodateien und Lückentexte, was das Lernen zusätzlich vertieft.

Was nicht funktioniert: Grammatikverständnis, aktives Sprechen und kulturelle Nuancen bleiben außen vor. Anki erklärt grundsätzlich nichts, es fragt nur ab. Wer ausschließlich mit Anki arbeitet, endet mit einem beeindruckenden passiven Wortschatz, kann aber unter Umständen keinen zusammenhängenden Satz frei formulieren.

Was kostet Anki wirklich?

Hier folgt die eigentliche Überraschung: Anki ist auf fast allen Plattformen vollständig kostenlos. Die Desktop-Versionen für Windows, macOS und Linux, die Android-App AnkiDroid sowie die Browser-Variante AnkiWeb kosten dich keinen Cent. Einzige Ausnahme ist die offizielle iOS-App „AnkiMobile Flashcards”, die im deutschen App Store 29,99 € als Einmalkauf kostet – ohne Folgekosten. Dieser Kauf trägt maßgeblich zur Finanzierung der gesamten Weiterentwicklung bei.

⚠️ Achtung beim iPhone-Kauf: Im App Store kursieren mehrere Nachahmer-Apps mit „Anki” im Namen, die nicht vom offiziellen Entwickler stammen. Lade ausschließlich „AnkiMobile Flashcards” von Ankitects Pty Ltd. Alternativ funktioniert Anki auf dem iPhone auch komplett kostenlos über den Safari-Browser via AnkiWeb – dann allerdings mit reduziertem Funktionsumfang.

Ist Anki wirklich ohne Haken kostenlos?

Ja. Auf Desktop und Android gibt es kein Freemium-Modell, keine Premium-Funktionen hinter einer Bezahlschranke und keine Werbeeinblendungen. Der volle Funktionsumfang steht dir vom ersten Tag an zur Verfügung, inklusive der Synchronisation zwischen Geräten über AnkiWeb. Da du auf diesen Plattformen nichts bezahlst, entfällt auch eine klassische Geld-zurück-Garantie – es gibt schlicht nichts zurückzuerstatten. Für den iOS-Kauf gelten die üblichen 14-tägigen Rückgabebedingungen von Apple.

Preisübersicht nach Plattform

Plattform Preis Modell Empfehlung Desktop (Windows/Mac/Linux) 0 € Kostenlos, Open Source ⭐ Beste Wahl zum Erstellen & Bearbeiten von Decks Android (AnkiDroid) 0 € Kostenlos, Open Source ⭐ Ideal für unterwegs AnkiWeb (Browser) 0 € Kostenlos Praktisch für schnelle Wiederholungen zwischendurch iOS (AnkiMobile) 29,99 € (einmalig) Einmalkauf Nur nötig für iPhone-/iPad-Nutzer

⚠️ Keine automatische Verlängerung möglich: Da Anki auf keiner Plattform ein Abo-Modell führt, gibt es auch kein Risiko einer stillschweigenden Verlängerung. Der iOS-Kauf ist einmalig, alle übrigen Plattformen bleiben dauerhaft kostenfrei.

Zahlungsmethoden für die iOS-App:

Apple Pay

Kreditkarte über die Apple-ID

iTunes-Guthaben

PayPal, sofern mit der Apple-ID verknüpft

Anki Erfahrungen und Kritikpunkte

✅ Vorteile ❌ Nachteile Auf Desktop und Android vollständig kostenlos Anspruchsvolle Einrichtung zu Beginn Wissenschaftlich fundierter Spaced-Repetition-Algorithmus (FSRS) Optisch stark in die Jahre gekommenes Interface Maximale Flexibilität bei eigenen Karten, Decks und Regeln Kein strukturierter Kurs – reine Abfrage ohne Erklärungen Riesige Community mit Tausenden fertigen Shared Decks Qualität der Community-Decks schwankt stark Geräteübergreifende Synchronisation über AnkiWeb iOS-App mit 29,99 € für eine Karteikarten-App vergleichsweise teuer Unterstützung für Bilder, Audio, Video und LaTeX-Formeln Kaum Gamification oder Belohnungssystem Über 6.000 Add-ons für nahezu unbegrenzte Anpassung Bei großen Decks kann die tägliche Wiederholungsmenge überfordern

Nutzerbewertungen in den App Stores

Apple App Store: ⭐ 4,8 von 5 (AnkiMobile Flashcards)

⭐ 4,8 von 5 (AnkiMobile Flashcards) Google Play Store: ⭐ 4,7 von 5 (AnkiDroid)

⭐ 4,7 von 5 (AnkiDroid) Trustpilot: Kein offizielles Profil – die Community organisiert sich lieber in eigenen Foren als auf Bewertungsplattformen

„Für mein Medizinstudium ist Anki schlicht unverzichtbar geworden. Nach über 10.000 Karten merke ich, wie stabil das Wissen sitzt – auch Monate nach dem letzten Review.”

„Die erste Woche war zäh, weil man sich alles selbst einrichten muss. Danach lief es aber wie von selbst, und mein japanischer Wortschatz ist förmlich explodiert.”

„Ja, das Design wirkt, als wäre es seit 15 Jahren nicht angefasst worden. Aber der Algorithmus dahinter ist so gut, dass mich das nach kurzer Zeit nicht mehr gestört hat.”

Erfahrungen: Einsteiger versus Fortgeschrittene

Einsteiger (⭐⭐⭐ 3/5): Wer ganz neu in einer Sprache ist, findet in Anki keinen roten Faden – keine Grammatikerklärung, keinen Lernpfad, keine Führung. Wer sich aber ein gutes Einsteiger-Deck sucht und parallel einen strukturierten Kurs belegt, bekommt ein starkes Zusatzwerkzeug an die Hand.

Fortgeschrittene (⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5): Genau hier liegt die Stärke von Anki. Wer bereits weiß, welche Lücken er schließen möchte, kann gezielt eigene Karten bauen. Die Kombination aus Eigeninitiative und Spaced Repetition macht Anki für den Wortschatzausbau ab B2-Niveau praktisch konkurrenzlos.

Wie seriös ist Anki als Anbieter?

Der australische Entwickler Damien Elmes veröffentlichte Anki 2006 als Open-Source-Projekt. Der Name leitet sich vom japanischen Begriff 暗記 (anki) ab, was schlicht „Auswendiglernen” bedeutet. Die Desktop-Software und die iOS-App AnkiMobile entstehen unter Elmes’ Firma Ankitects Pty Ltd in Australien, während die Android-Version AnkiDroid vom unabhängigen „AnkiDroid Open Source Team” gepflegt wird. Offizielle Gesamtnutzerzahlen veröffentlicht das Projekt nicht, doch AnkiDroid allein zählt im Google Play Store über 22 Millionen Downloads. In der medizinischen Ausbildung gilt Anki international als Standardwerkzeug – amerikanische Medizinstudierende sprechen längst von „doing Anki” als eigener Lernroutine.

DSGVO-Konformität: AnkiWeb speichert lediglich E-Mail-Adresse und Lernfortschritt – minimale Datenerhebung, kein Tracking durch Dritte.

AnkiWeb speichert lediglich E-Mail-Adresse und Lernfortschritt – minimale Datenerhebung, kein Tracking durch Dritte. Offener Quellcode: Der komplette Programmcode liegt öffentlich auf GitHub – jeder kann ihn einsehen und prüfen.

Der komplette Programmcode liegt öffentlich auf GitHub – jeder kann ihn einsehen und prüfen. Zahlungssicherheit: Die einzige kostenpflichtige Transaktion läuft über den Apple App Store und dessen etablierte Sicherheitsstandards.

Die einzige kostenpflichtige Transaktion läuft über den Apple App Store und dessen etablierte Sicherheitsstandards. Kein Handel mit Nutzerdaten: Anki finanziert sich über den iOS-Verkauf und Spenden, nicht über Werbung oder den Verkauf von Daten.

Anki finanziert sich über den iOS-Verkauf und Spenden, nicht über Werbung oder den Verkauf von Daten. Lokale Datenhaltung: Deine Decks und dein Lernfortschritt liegen primär auf deinem Gerät. AnkiWeb übernimmt lediglich die Synchronisation.

Transparente Kostenstruktur: Versteckte Gebühren, In-App-Käufe oder Abo-Fallen sucht man bei Anki vergeblich. Der einzig echte Kritikpunkt bleibt der Preis der iOS-App – 29,99 € sind für eine reine Karteikarten-App kein Schnäppchen. Betrachtet man diesen Einmalkauf aber als Hauptfinanzierung eines Projekts, das Millionen Menschen weltweit kostenlose Lernsoftware bereitstellt, wirkt der Deal fair.

Anmeldung bei Anki: So richtest du dein Konto ein

Schritt für Schritt zum ersten Deck

Anki herunterladen: Rufe apps.ankiweb.net auf und lade die passende Desktop-Version für dein Betriebssystem herunter. Installation abschließen: Die Installation dauert in aller Regel unter zwei Minuten. AnkiWeb-Konto anlegen: Registriere dich kostenlos auf ankiweb.net mit deiner E-Mail-Adresse – das brauchst du für die Synchronisation zwischen Geräten. Erstes Deck wählen: Lege ein eigenes Deck an oder durchsuche die Shared Decks auf ankiweb.net/shared/decks. Für Fremdsprachen gibt es dort Tausende fertige Sammlungen. Mobile App ergänzen (optional): Installiere AnkiDroid (Android, kostenlos) oder AnkiMobile (iOS, 29,99 €) und verknüpfe sie mit deinem AnkiWeb-Konto. Synchronisieren und starten: Ein Klick auf „Sync” genügt, und deine Karten stehen dir auf allen verbundenen Geräten zur Verfügung.

⏱ Zeitaufwand: Vom Download bis zur ersten beantworteten Karte vergehen normalerweise 10 bis 15 Minuten. Nutzt du ein fertiges Shared Deck, geht es sogar schneller – wer lieber eigene Karten erstellt, sollte etwas mehr Zeit für die Einarbeitung einplanen.

Lernmethodik und Features im Detail

So läuft eine Lerneinheit konkret ab

Deck öffnen: Du wählst das Lern-Deck, das gerade fällig ist, etwa „Englisch – Business-Vokabular”. Karte ansehen: Anki zeigt die Vorderseite – ein Wort, ein Satz, ein Bild oder eine Audiodatei. Antwort überlegen: Du versuchst, dich aktiv an die Rückseite zu erinnern, bevor du sie aufdeckst. Selbst bewerten: „Nochmal” (vergessen), „Schwer”, „Gut” oder „Einfach” – diese Einschätzung steuert die Berechnung des Algorithmus. Nächsten Termin berechnen lassen: Anki plant anhand deiner bisherigen Historie den optimalen Wiederholungszeitpunkt – von wenigen Minuten bis zu mehreren Monaten. Täglich dranbleiben: Jeden Tag zeigt dir die App genau die fälligen Karten. Konstanz schlägt hier jede Cram-Session vor der Prüfung.

Gamification-Elemente? Kaum vorhanden. Kein Punktesystem, keine Streaks, keine Bestenlisten – Anki setzt bewusst auf intrinsische Motivation statt bunte Animationen. Wer trotzdem spielerische Anreize möchte, kann über Add-ons wie „Review Heatmap” nachrüsten, im Auslieferungszustand bleibt die App aber nüchtern und funktional.

Sprachenvielfalt bei Anki

Eine feste Sprachliste gibt es bei Anki nicht – schließlich erstellst du deine Karten selbst oder greifst auf Community-Decks zurück. Theoretisch kannst du damit jede Sprache der Welt lernen, sofern passendes Material existiert. In der offiziellen Shared-Decks-Bibliothek finden sich Sammlungen für über 100 Sprachen – von Englisch, Spanisch und Französisch über Japanisch, Koreanisch und Chinesisch bis zu Nischensprachen wie Walisisch oder Suaheli.

Qualitätsunterschiede beachten: Die Qualität der geteilten Decks schwankt erheblich. Für populäre Sprachen existieren hervorragend kuratierte Sammlungen wie „Core 2000 Japanese” oder umfangreiche Frequenzlisten für Spanisch. Bei selteneren Sprachen sind Decks dagegen häufig unvollständig oder fehlerbehaftet – hier lohnt sich oft die eigene Kartenerstellung mehr als die Suche nach dem perfekten Fremd-Deck.

Da Anki kein klassischer Kursanbieter mit „Ausgangssprache” ist, spielt deine Muttersprache für das Lernmaterial selbst keine Rolle. Die Programmoberfläche steht allerdings in über 60 Sprachen zur Verfügung, Deutsch eingeschlossen.

Anki-Add-ons: Individualisierung ohne Grenzen

Was Anki von jeder anderen Sprachlern-App fundamental unterscheidet, ist sein Erweiterungs-Ökosystem. Über 6.000 Add-ons stehen zur Auswahl – von neuen Design-Themes über detaillierte Statistik-Auswertungen bis hin zu automatischen Aussprache-Generatoren. Wer möchte, verwandelt sein Anki in ein maßgeschneidertes Lerninstrument, das mit keiner anderen Installation identisch ist.

Cloze-Deletions (Lückentexte): Statt klassischer Vorder-/Rückseite-Karten lassen sich Sätze mit ausgeblendeten Wörtern erstellen, etwa „Le chat est sur la _____ (table).” – ideal, um Vokabeln direkt im Satzkontext zu verankern.

Statt klassischer Vorder-/Rückseite-Karten lassen sich Sätze mit ausgeblendeten Wörtern erstellen, etwa „Le chat est sur la _____ (table).” – ideal, um Vokabeln direkt im Satzkontext zu verankern. Medienintegration: Jede Karte kann Bilder, Audiodateien oder sogar Videoausschnitte enthalten. Medizinstudierende nutzen das für anatomische Abbildungen, Sprachlerner für original ausgesprochene Audioclips von Muttersprachlern.

Jede Karte kann Bilder, Audiodateien oder sogar Videoausschnitte enthalten. Medizinstudierende nutzen das für anatomische Abbildungen, Sprachlerner für original ausgesprochene Audioclips von Muttersprachlern. Statistik-Add-ons: Erweiterungen wie Heatmaps oder detaillierte Retention-Auswertungen zeigen dir, wie stabil dein Wissen tatsächlich sitzt – deutlich granularer als in den meisten kommerziellen Sprachlern-Apps.

Die Anki-Apps für Desktop, Android, iOS und Web

Wer neu in der Anki-Welt ist, verwechselt schnell die verschiedenen Programmnamen. Tatsächlich handelt es sich um vier unabhängig entwickelte, aber miteinander kompatible Anwendungen, die alle dieselben Decks und denselben Lernfortschritt teilen, sobald sie über ein AnkiWeb-Konto verknüpft sind.

Anwendung Plattform Entwickler Preis Anki Windows, macOS, Linux Ankitects Pty Ltd (Damien Elmes) Kostenlos AnkiDroid Android AnkiDroid Open Source Team Kostenlos AnkiMobile Flashcards iOS / iPadOS Ankitects Pty Ltd 29,99 € einmalig AnkiWeb Browser Ankitects Pty Ltd Kostenlos

Die Desktop-Anwendung eignet sich am besten zum Erstellen und Bearbeiten umfangreicher Decks, AnkiDroid punktet für schnelle Reviews unterwegs, und AnkiWeb dient in erster Linie der Synchronisation sowie kurzen Lerneinheiten im Browser, wenn gerade keine App zur Hand ist. Der App-Store-Erfolg spiegelt diese Aufteilung wider: AnkiMobile Flashcards erreicht 4,8 von 5 Sternen, AnkiDroid 4,7 von 5 – beides Bestwerte, wie man sie sonst kaum bei Nischen-Software findet.

Kriterium Anki Babbel Mondly Lingoda Preply Einstiegspreis 0 € (iOS: 29,99 € einmalig) ab 8,99 €/Monat ab 5,19 €/Monat Einzelstunden ab ca. 26 € Stunden ab ca. 10 € Sprachen Unbegrenzt (Community) 14 41+ 6 50+ Lernmethode Spaced Repetition / Karteikarten Strukturierte Kurse KI-gestützte Lektionen Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutoren live Kostenlose Nutzung ✅ Desktop & Android ❌ nur Probelektion ❌ nur Testphase ❌ ❌ Live-Tutoren ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ Offline nutzbar ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ Bis C1/C2 möglich Nur Wortschatz, nicht Gesamtniveau Bis B2 Bis B2 Bis C2 Bis C2 Zertifikate ❌ ❌ ❌ ✅ ❌

Die besten Alternativen zu Anki

Anki ist unschlagbar beim reinen Vokabeltraining, aber eben kein vollständiger Sprachkurs. Wer Grammatik, geführte Lektionen, Konversation oder ein moderneres Design sucht, findet in diesen Anbietern die passende Ergänzung oder Alternative:

Anki kündigen: Was du wissen musst

Da Anki auf Desktop und Android kostenlos ist, gibt es dort schlicht nichts zu kündigen. Eine „Kündigung” wird nur relevant, wenn du die iOS-App gekauft hast (Einmalkauf, kein Abo – also auch hier nichts, was automatisch weiterläuft) oder wenn du deinen AnkiWeb-Account vollständig löschen möchtest. So gehst du in jedem Fall vor:

1. AnkiWeb-Account löschen (Website)

Melde dich auf ankiweb.net mit deinen Zugangsdaten an. Klicke oben rechts auf deinen Benutzernamen und wähle „Account”. Scrolle zum Punkt „Delete Account” und bestätige die Löschung. Alle synchronisierten Online-Daten werden dauerhaft entfernt. Lokale Decks auf deinem Gerät bleiben davon unberührt erhalten.

2. iOS-App entfernen

Halte das AnkiMobile-Symbol auf deinem Homescreen gedrückt. Tippe auf „App entfernen” und anschließend auf „App löschen”. Die App wird deinstalliert. Da kein Abo besteht, entstehen dir keine weiteren Kosten.

3. Android-App entfernen

Öffne die Einstellungen deines Smartphones, dann „Apps” und wähle „AnkiDroid”. Tippe auf „Deinstallieren” und bestätige den Vorgang. Deine lokalen Decks werden entfernt. Über AnkiWeb synchronisierte Daten bleiben online gespeichert, bis du den Account separat löschst.

⚠️ Wichtiger Hinweis: App löschen ist nicht dasselbe wie Account löschen. Entfernst du nur die App vom Gerät, bleibt dein AnkiWeb-Konto samt aller synchronisierten Daten weiterhin bestehen. Möchtest du deine Daten vollständig entfernen, musst du zusätzlich den AnkiWeb-Account löschen (siehe Schritt 1).

Anki im Test: Unser Fazit

Anki ist das schlagkräftigste kostenlose Vokabel-Werkzeug am Markt – aber ausdrücklich kein Rundum-Sprachkurs. Wer bereit ist, sich in die anfangs sperrige Einrichtung einzuarbeiten und die nötige Selbstdisziplin mitbringt, erhält ein Lernwerkzeug, das kein Wettbewerber bei reiner Wortschatzarbeit schlägt.

Die wichtigsten Punkte in Kürze

💰 Dauerhaft kostenlos auf Desktop und Android – kein Abo, keine versteckten Gebühren

auf Desktop und Android – kein Abo, keine versteckten Gebühren 🧠 Wissenschaftlich fundiertes Spaced Repetition – nachweislich eine der effektivsten Methoden fürs Langzeitgedächtnis

– nachweislich eine der effektivsten Methoden fürs Langzeitgedächtnis 🔧 Maximale Anpassbarkeit durch über 6.000 Add-ons, eigene Kartentypen und Community-Decks

durch über 6.000 Add-ons, eigene Kartentypen und Community-Decks 📉 Steile Einstiegskurve – Einsteiger brauchen Geduld bei der Ersteinrichtung

– Einsteiger brauchen Geduld bei der Ersteinrichtung 🚫 Kein vollständiger Sprachkurs – keine Grammatik, kein Sprechtraining, keine feste Struktur

– keine Grammatik, kein Sprechtraining, keine feste Struktur 🎨 Veraltetes Interface – funktional stark, optisch nicht mehr zeitgemäß

Besonders empfehlenswert für: Selbstdisziplinierte Lerner, Studierende, Fortgeschrittene und alle, die gezielt Wortschatz aufbauen wollen – unabhängig von der Zielsprache. Kombinierst du Anki mit einem strukturierten Kurs wie Babbel oder Lingoda, ergibt sich eines der stärksten Lern-Duos überhaupt.

Greife lieber zu einer Alternative, wenn: Du einen geführten Kurs mit klarer Progression suchst, Wert auf modernes Design und Gamification legst oder in erster Linie freies Sprechen trainieren möchtest. Dann bist du bei Babbel, Mondly oder Preply besser aufgehoben.

Häufig gestellte Fragen zu Anki

Was genau ist Anki und wofür nutzt man es? Anki ist ein kostenloses Open-Source-Karteikartenprogramm, das mit einem Spaced-Repetition-Algorithmus arbeitet. Es berechnet für jede Karte automatisch den optimalen Wiederholungszeitpunkt – kurz bevor du sie vergessen würdest. Weltweit nutzen Sprachlerner, Studierende und vor allem Medizinstudierende Anki, um große Mengen an Vokabeln, Fakten und Definitionen dauerhaft im Gedächtnis zu verankern. Ist Anki tatsächlich komplett kostenlos? Auf Desktop (Windows, macOS, Linux), Android über AnkiDroid und im Browser über AnkiWeb ist Anki vollständig kostenlos – ohne Abo, ohne Werbung und ohne versteckte Kosten. Einzige Ausnahme ist die offizielle iOS-App „AnkiMobile Flashcards“, die im deutschen App Store einmalig 29,99 € kostet. Auch die geräteübergreifende Synchronisation über AnkiWeb bleibt kostenfrei. Wer entwickelt Anki, und kann man dem Projekt vertrauen? Anki wurde 2006 vom australischen Entwickler Damien Elmes als Open-Source-Projekt gestartet. Die Desktop-Version und AnkiMobile pflegt seine Firma Ankitects Pty Ltd, während AnkiDroid unabhängig vom „AnkiDroid Open Source Team“ entwickelt wird. Der komplette Quellcode liegt öffentlich auf GitHub, was volle Transparenz über die Funktionsweise schafft – ein starkes Vertrauenssignal gegenüber geschlossenen kommerziellen Apps. Welcher Lernalgorithmus steckt hinter Anki? Seit Version 23.10 aus dem November 2023 nutzt Anki standardmäßig den modernen FSRS-Algorithmus (Free Spaced Repetition Scheduler) von Jarrett Ye, der auf maschinellem Lernen basiert. Alternativ lässt sich weiterhin der klassische SM-2-Algorithmus aktivieren, den Piotr Woźniak bereits 1987 für die Software SuperMemo entwickelte. FSRS gilt als präziser und reduziert unnötige Wiederholungen. Kann man mit Anki eine komplette Sprache lernen? Nein, Anki ersetzt keinen vollständigen Sprachkurs. Es fehlen Grammatikerklärungen, Konversationsübungen und eine Aussprachekorrektur. Realistisch lässt sich mit Anki allein vor allem ein solider Wortschatz bis A2- oder B1-Niveau aufbauen. Für höhere Niveaus oder freies Sprechen brauchst du zusätzlich strukturierte Kurse wie Babbel oder Mondly beziehungsweise Live-Unterricht bei Preply oder Lingoda. Was kostet die Anki-App auf dem iPhone genau? AnkiMobile Flashcards für iOS kostet einmalig 29,99 € im deutschen App Store – ohne Abo und ohne weitere Folgekosten. Der Kauf lässt sich über die Familienfreigabe mit mehreren Geräten derselben Apple-ID teilen. Wer den Kaufpreis vermeiden möchte, kann Anki auf dem iPhone alternativ kostenlos über den Safari-Browser via AnkiWeb nutzen, allerdings mit eingeschränktem Funktionsumfang. In wie vielen Sprachen kann ich mit Anki lernen? Anki hat keine feste Sprachliste, da sämtliche Lerninhalte von der Community erstellt werden. Theoretisch ist damit jede Sprache der Welt lernbar. Die offizielle Shared-Decks-Bibliothek bietet fertige Sammlungen für über 100 Sprachen, von Englisch, Spanisch und Japanisch bis zu selteneren Sprachen wie Walisisch. Die Qualität der Decks schwankt jedoch – bei Nischensprachen lohnt sich oft die eigene Kartenerstellung. Für wen eignet sich Anki – und für wen eher nicht? Anki eignet sich hervorragend für disziplinierte Selbstlerner, Studierende und alle, die gezielt große Vokabelmengen aufbauen wollen, etwa für Medizin- oder Jurastudium. Weniger geeignet ist Anki für absolute Sprachanfänger ohne jede Grundlage sowie für Lerner, die eine feste Struktur, Grammatikerklärungen oder aktives Sprechtraining benötigen – hier sind geführte Kurse die bessere Wahl. Was unterscheidet Anki, AnkiDroid und AnkiMobile voneinander? „Anki“ bezeichnet die Desktop-Version für Windows, macOS und Linux von Damien Elmes. „AnkiDroid“ ist die kostenlose Android-App eines unabhängigen Open-Source-Teams, und „AnkiMobile Flashcards“ die kostenpflichtige iOS-App von Ankitects Pty Ltd. Alle drei Varianten sind untereinander kompatibel und teilen sich über ein AnkiWeb-Konto dieselben Decks und denselben Lernfortschritt. Anki oder Quizlet – welche Karteikarten-App ist die bessere Wahl? Für langfristiges Behalten großer Wissensmengen ist Anki dank seines präziseren FSRS-Algorithmus überlegen und bleibt zudem dauerhaft kostenlos (außer der iOS-App). Quizlet punktet dagegen mit moderner Optik, einfacherer Bedienung und KI-Funktionen, verlangt für die volle Version aber ein kostenpflichtiges Abo. Für ernsthafte Langzeit-Lerner ist Anki die stärkere Option, für Gelegenheitsnutzer oft Quizlet die zugänglichere. Wie finde ich passende, bereits fertige Anki-Decks? Auf ankiweb.net/shared/decks findest du Tausende kostenlose Community-Decks, sortiert nach Thema und Sprache. Nach der Auswahl lädst du die Datei im .apkg-Format herunter und öffnest sie direkt mit Anki, das Deck erscheint sofort in deiner Kartenübersicht. Achte vor dem Download auf Nutzerzahl und Bewertungen der Decks, denn die inhaltliche Qualität schwankt zwischen den einzelnen Sammlungen teils erheblich.